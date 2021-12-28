Кабмін звільнив заступника міністра освіти Гарбарука за його заявою, - Гришина
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 28 грудня, Кабмін звільнив заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука.
Про це повідомила в телеграмі нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно заступника міністра освіти Ігора Гарбарука було звільнено Кабміном за його заявою", - зазначила вона.
Нагадаємо, раніше виник справжній скандал довкола Гарбарука. Як з'ясувалось, заступник міністра освіти та науки Ігор Гарбарук є директором громадської організації "Національний інтерес України", яка займалася дискредитацією антикорупціонерів.
Зазначимо також, що в українських соцмережах обговорюють фото, на якому чиновники, зокрема заступник міністра освіти Ігор Гарбарук і мер Львова Андрій Садовий, у кабінеті останнього стоять поруч із молодою жінкою у відвертій сукні.
Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун, яка представилася помічницею Гарбарука. А ще вона - директорка компанії "БК ЗАБУДОВА", яка займається купівлею та продажем нерухомості.
Гарбарук і Тишкун завітали до Львова 24 грудня, щоби подивитися, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах.
Будь ласка, зачекайте...
Это помощница заместителя министра образования Гарбарука. Он вместе со своей помощницей Кристиной Тишкун посетили Львов и осмотрели как работают учебно-практические центры Серьёзные кадры нынче в Министерстве образования работают(((
И дресс-код строгий и шубки "заработанные"
Олександр Скіпальський, фундатор ГУР Міноборони України, заявив, що активність російських спецслужб у країні добре помітна.
А пізніше пояснив: "Кількість впливових персоналій в Україні, які є потенційними зрадниками, а потім стають відкритими ворогами, зашкалює. Якби сьогодні настав день Х, усі були б шоковані так само, як були вражені ситуацією в Криму. Ми начебто заборонили Комуністичну партію, але я впевнений, що російський комуністичний центр має в Україні конспіративні структури й персоналії. Лідери та керівники замаскованих антиукраїнських організацій почуваються привільно. І з боку держави та правоохоронної системи жодних обмежень для них немає. А їхні корупційні зв'язки дають їм можливість спілкуватися з ворогом і звіряти свої дії".
"Всі вороги, які мають хоча б найменші прикмети антиукраїнської діяльності, - це об'єкти конспіративного контролю з боку нашої правоохоронної системи і насамперед СБУ", - наголошував Олександр Скіпальський. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vagnergejt-doviv-scho-v-***********-rozvidci-ye-dzhentlmeni/1063753
свічка
Патаму шта нільзя бить на свєтє красівай такой!)))
неандертальцямиз лоугандонії,на відміну від даунбассалюди з Західної України щирі, вічливі, привітні та надзвичайно добрі, попереду них у цьому можуть бути лише Кияни!