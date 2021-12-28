УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10420 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
16 054 47
Кабмін (6254) звільнення (1511) Міносвіти (1130) Гришина Юлія (38)

Кабмін звільнив заступника міністра освіти Гарбарука за його заявою, - Гришина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін звільнив заступника міністра освіти Гарбарука за його заявою, - Гришина

Сьогодні, 28 грудня, Кабмін звільнив заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука.

Про це повідомила в телеграмі нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина, інформує Цензор.НЕТ. 

"Щойно заступника міністра освіти Ігора Гарбарука було звільнено Кабміном за його заявою", - зазначила вона. 

Кабмін звільнив заступника міністра освіти Гарбарука за його заявою, - Гришина 01

Нагадаємо, раніше виник справжній скандал довкола Гарбарука. Як з'ясувалось, заступник міністра освіти та науки Ігор Гарбарук є директором громадської організації "Національний інтерес України", яка займалася дискредитацією антикорупціонерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови МОН Гарбарук очолює ГО, яка займалася дискредитацією антикорупціонерів. ФОТО

Зазначимо також, що в українських соцмережах обговорюють фото, на якому чиновники, зокрема заступник міністра освіти Ігор Гарбарук і мер Львова Андрій Садовий, у кабінеті останнього стоять поруч із молодою жінкою у відвертій сукні.

Кабмін звільнив заступника міністра освіти Гарбарука за його заявою, - Гришина 02
Кабмін звільнив заступника міністра освіти Гарбарука за його заявою, - Гришина 03

Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун, яка представилася помічницею Гарбарука. А ще вона - директорка компанії "БК ЗАБУДОВА", яка займається купівлею та продажем нерухомості.

Гарбарук і Тишкун завітали до Львова 24 грудня, щоби подивитися, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Юристка а оделась как монашка из немецкой короткометражки. Как то с французом сидели в Премьер Палаце в Киеве, зашла в бар такая же юристка. Француз меня спрашивает: "Это праститутка?", видимо ее вечерний наряд дал ему повод так думать. Говорю - хз... сейчас трудно определить. Француз подумал и говорит: "Да, ты прав. У вас даже жены олигархов одеваются как праститутки!"
показати весь коментар
28.12.2021 11:52
+19
Поховала "сосна" кар'єру успішного, зеленого політика))
показати весь коментар
28.12.2021 12:00
+17
Это эскортница на зарплате из бюджета.....
показати весь коментар
28.12.2021 12:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та вже всьо.

показати весь коментар
28.12.2021 11:41 Відповісти
- Это я-то, которого любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина - зубной техник.(С)
показати весь коментар
28.12.2021 11:51 Відповісти
Перший = Гогілашвілі, докричався на своїх підлеглих на блокпосту... Другий = Гарбарук, доїздився з ескортницею-помічницею у секс-вбранні... У кого наступного із горе-небожителів поїде дах???
показати весь коментар
28.12.2021 12:41 Відповісти
Поховала "сосна" кар'єру успішного, зеленого політика))
показати весь коментар
28.12.2021 12:00 Відповісти
Не "сосна", а люди из соцсетей неравнодушные...
показати весь коментар
28.12.2021 12:04 Відповісти
пояс вірності ще треба и каску о тоді вже буде все )))
показати весь коментар
28.12.2021 12:53 Відповісти
как можно на сиськи пялиться, там жи крест на шее!
показати весь коментар
28.12.2021 11:43 Відповісти
Львовские нравы - святые сиськи.
показати весь коментар
28.12.2021 11:48 Відповісти
Теперь он на ней женится. Лафа закончилась, расплачиваться с бюджета за услуги.
показати весь коментар
28.12.2021 11:51 Відповісти
Спочатку треба розійтися з дружиною, яка очевидно не стала терпіти таке " по роботі"
показати весь коментар
28.12.2021 12:04 Відповісти
А що вона, дружина, терпіла? Десь є матеріали, що він зраджує? Ваш коментар дикий і з лісу! 👹👹👹👹
показати весь коментар
28.12.2021 12:07 Відповісти
Геша, ты бы ушел от такой женщины?
показати весь коментар
28.12.2021 12:19 Відповісти
ха...а она согласна?нафиг ей такой неудачник?
показати весь коментар
28.12.2021 12:46 Відповісти
Юристка а оделась как монашка из немецкой короткометражки. Как то с французом сидели в Премьер Палаце в Киеве, зашла в бар такая же юристка. Француз меня спрашивает: "Это праститутка?", видимо ее вечерний наряд дал ему повод так думать. Говорю - хз... сейчас трудно определить. Француз подумал и говорит: "Да, ты прав. У вас даже жены олигархов одеваются как праститутки!"
показати весь коментар
28.12.2021 11:52 Відповісти
hochu domoy v UA


Это помощница заместителя министра образования Гарбарука. Он вместе со своей помощницей Кристиной Тишкун посетили Львов и осмотрели как работают учебно-практические центры Серьёзные кадры нынче в Министерстве образования работают(((
И дресс-код строгий и шубки "заработанные"



показати весь коментар
28.12.2021 12:03 Відповісти
Это эскортница на зарплате из бюджета.....
показати весь коментар
28.12.2021 12:06 Відповісти
Тут без вариантов..
показати весь коментар
28.12.2021 12:07 Відповісти
Она же пишет-для неё это жизненный успех.
показати весь коментар
28.12.2021 12:27 Відповісти
Пав жертвою цицьки...
показати весь коментар
28.12.2021 12:07 Відповісти
"мєдовая ловушка" й до цугундера доведе

Олександр Скіпальський, фундатор ГУР Міноборони України, заявив, що активність російських спецслужб у країні добре помітна.
А пізніше пояснив: "Кількість впливових персоналій в Україні, які є потенційними зрадниками, а потім стають відкритими ворогами, зашкалює. Якби сьогодні настав день Х, усі були б шоковані так само, як були вражені ситуацією в Криму. Ми начебто заборонили Комуністичну партію, але я впевнений, що російський комуністичний центр має в Україні конспіративні структури й персоналії. Лідери та керівники замаскованих антиукраїнських організацій почуваються привільно. І з боку держави та правоохоронної системи жодних обмежень для них немає. А їхні корупційні зв'язки дають їм можливість спілкуватися з ворогом і звіряти свої дії".

"Всі вороги, які мають хоча б найменші прикмети антиукраїнської діяльності, - це об'єкти конспіративного контролю з боку нашої правоохоронної системи і насамперед СБУ", - наголошував Олександр Скіпальський. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vagnergejt-doviv-scho-v-***********-rozvidci-ye-dzhentlmeni/1063753
показати весь коментар
28.12.2021 12:08 Відповісти
Вспомнил Мандель и понял что Вова еще по ходу извращенец!
показати весь коментар
28.12.2021 12:12 Відповісти
Променял высокую должность на сисястую экскортницу. Это любоффь.
показати весь коментар
28.12.2021 12:17 Відповісти
Теперь не должности не сисек.....
показати весь коментар
28.12.2021 12:20 Відповісти
Зедебилы. Во всем тупость ,хамство и невежество.
показати весь коментар
28.12.2021 12:19 Відповісти
непонятно, зачем возить ****** за собой?
показати весь коментар
28.12.2021 12:26 Відповісти
Раньше кичились породистыми собаками-теперь *******🤷
показати весь коментар
28.12.2021 12:29 Відповісти
А че - домой водить?
показати весь коментар
28.12.2021 17:50 Відповісти
тепер вона стане на облік ....- і піде служити іншому ...
показати весь коментар
28.12.2021 12:40 Відповісти







свічка



Патаму шта нільзя бить на свєтє красівай такой!)))
показати весь коментар
28.12.2021 12:44 Відповісти
"на якому чиновники, зокрема заступник міністра освіти Ігор Гарбарук і мер Львова Андрій Садовий, у кабінеті останнього стоять поруч із молодою жінкою у відвертій сукні". - Я б скоріше підібрав для цієї особи інший термін.
показати весь коментар
28.12.2021 12:48 Відповісти
просто они ему завидуют что у него есть она. такая вся красивая аж ******. правда сиськи висячие. это на любителя
показати весь коментар
28.12.2021 12:51 Відповісти
Львовянские рагули они такие. толкьо свежий харч у корито ливнули то воно усим рылом туды
показати весь коментар
28.12.2021 12:53 Відповісти
Ні, ні, то ви переплутали з неандертальцями з лоугандонії, на відміну від даунбасса люди з Західної України щирі, вічливі, привітні та надзвичайно добрі, попереду них у цьому можуть бути лише Кияни!
показати весь коментар
28.12.2021 14:19 Відповісти
Какой слуга без служанки!
показати весь коментар
28.12.2021 12:55 Відповісти
Як же необачно прихопив із собою коханку, яка вирядилась як до борделю...
показати весь коментар
28.12.2021 13:12 Відповісти
Бідний Садовий, аж випрямився та й хто там дивився на роботу тих центрів, вся увага концентрувалась на іншому (на іншій).
показати весь коментар
28.12.2021 13:33 Відповісти
Нормальна тьолка, заздрики не можуть заспокоїтися,- а дудки вам.
показати весь коментар
28.12.2021 13:42 Відповісти
бідова юристка, на тканину ще не заробила
показати весь коментар
28.12.2021 13:54 Відповісти
А дружина, я думаю, звільнить пана замміністра сама з виносом особистих речей...
показати весь коментар
28.12.2021 13:54 Відповісти
показати весь коментар
28.12.2021 14:24 Відповісти
Можна подумати, що у тому МОНі міністр кращий. Який піп, такий і приход.
показати весь коментар
28.12.2021 14:25 Відповісти
Сосна, корабельная
показати весь коментар
28.12.2021 14:49 Відповісти
ВСЕ ЗЛО - ОТ БАБ!!!
показати весь коментар
28.12.2021 15:23 Відповісти
А що не так? Все на місці! І хрестик і ціцьки.
показати весь коментар
28.12.2021 20:50 Відповісти
На голых сиськах крест висит, шедеврально, вот она вера какая, да что там вера, всем студентам и школьникам показала класс камасутры
показати весь коментар
28.12.2021 22:14 Відповісти
 
 