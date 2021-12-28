Кабмін звільнив заступника міністра освіти Гарбарука за його заявою, - Гришина

Сьогодні, 28 грудня, Кабмін звільнив заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука.

Про це повідомила в телеграмі нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно заступника міністра освіти Ігора Гарбарука було звільнено Кабміном за його заявою", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше виник справжній скандал довкола Гарбарука. Як з'ясувалось, заступник міністра освіти та науки Ігор Гарбарук є директором громадської організації "Національний інтерес України", яка займалася дискредитацією антикорупціонерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови МОН Гарбарук очолює ГО, яка займалася дискредитацією антикорупціонерів. ФОТО

Зазначимо також, що в українських соцмережах обговорюють фото, на якому чиновники, зокрема заступник міністра освіти Ігор Гарбарук і мер Львова Андрій Садовий, у кабінеті останнього стоять поруч із молодою жінкою у відвертій сукні.





Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун, яка представилася помічницею Гарбарука. А ще вона - директорка компанії "БК ЗАБУДОВА", яка займається купівлею та продажем нерухомості.

Гарбарук і Тишкун завітали до Львова 24 грудня, щоби подивитися, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах.