НАТО необходимо предъявить России встречные требования, - Минобороны Литвы

Североатлантический альянс в ответ на требования Москвы о гарантиях безопасности России должен выдвинуть встречные. С таким предложением выступил во вторник министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Ультимативные требования России должны быть отвергнуты и выдвинуты свои требования, так как обозначенные западом красные линии были не раз Кремлем нарушены", - заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Арвидас Анушаускас также отметил, что у него нет больших ожиданий в отношении запланированных на январь переговоров между Россией и США, на которых планируется обсудить контроль над ядерным оружием и растущую напряженность вокруг Украины.

По мнению главы Минобороны Литвы, требования России нарушают международное право и не обеспечат стабильности в Восточной Европе.

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