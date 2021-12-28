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НАТО необходимо предъявить России встречные требования, - Минобороны Литвы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

НАТО необходимо предъявить России встречные требования, - Минобороны Литвы

Североатлантический альянс в ответ на требования Москвы о гарантиях безопасности России должен выдвинуть встречные. С таким предложением выступил во вторник министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Ультимативные требования России должны быть отвергнуты и выдвинуты свои требования, так как обозначенные западом красные линии были не раз Кремлем нарушены", - заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Арвидас Анушаускас также отметил, что у него нет больших ожиданий в отношении запланированных на январь переговоров между Россией и США, на которых планируется обсудить контроль над ядерным оружием и растущую напряженность вокруг Украины.

По мнению главы Минобороны Литвы, требования России нарушают международное право и не обеспечат стабильности в Восточной Европе.

Также читайте: Украина - активный субъект переговоров по гарантиям безопасности: Мы не просто слушаем, а излагаем свою позицию, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+25
На борзоту відповідати треба виключно силою! Скот людської мови не розуміє!
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28.12.2021 12:48
+20
все вірно - і висунути такі , щоб торги починалися від нафуй із Криму, виплати за окупацію у трильонахз Єлені, нафуй із Донбасу ...- ну і далі по списку....
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28.12.2021 12:48
+16
Якщо москалі хочуть повернутись в 1997рік то їм треба вийти з Грузії і України а Путіну надіти адідасівський костюм і відшукати чемоданчик Собчака.
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28.12.2021 13:08
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На борзоту відповідати треба виключно силою! Скот людської мови не розуміє!
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28.12.2021 12:48 Ответить
...і бити по ерогенних зонах, тобто по гаманцях

Министерство правды@True_gov



В США появился неприятный прецендент для российских чиновников. Окружной суд Флориды потребовал явиться на заседание судью Нижегородского арбитражного суда Юлию Андрюхину. Иначе у нее будут проблемы с американским правосудием, которое распространяется на большую часть мира. В иске адвокат Евгений Рыжов (фигурант списка Титова выдвинул обвинил судью Андрюхину в участии в захвате его собственности, нарушении Конвенции ООН против коррупции, Закона RICO (закон противодействия коррупции, подразумевающий в том числе и уголовное преследование) и Закона противодействия транснациональным преступным группировкам.
Согласно американским законам, в случае неявки судьи Андрюхиной будут удовлетворены все требования к ней. При таком сценарии уже сейчас судье Андрюхиной про поездки за границу, включая Турцию и Египет, придется забыть, иначе ей грозит до 30 лет в американской тюрьме. Сложности могут возникнуть и с её банковскими счетами, поскольку основные системы Master европейские) и Visa - это американские системы и обязаны подчиниться американскому судебному вердикту.
Это является "пилотным" делом для создания судебного прецедента. В дальнейшем на его основании можно будет в упрощенном порядке привлекать на территории США неприкосновенных внутри своей страны российских судей и силовиков к делам о международных коррупционных преступлениях.
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28.12.2021 18:46 Ответить
аналогічно потрібно таке і відносно наших- як що що , то список із першої 1000 ми подамо ... тут , на Цензорі ))
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28.12.2021 21:36 Ответить
все вірно - і висунути такі , щоб торги починалися від нафуй із Криму, виплати за окупацію у трильонахз Єлені, нафуй із Донбасу ...- ну і далі по списку....
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28.12.2021 12:48 Ответить
такі вимоги вже були висунуті
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28.12.2021 13:03 Ответить
Якщо москалі хочуть повернутись в 1997рік то їм треба вийти з Грузії і України а Путіну надіти адідасівський костюм і відшукати чемоданчик Собчака.
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28.12.2021 13:08 Ответить
І повернути ядерну зброю Україні, на 1997 рік вона ще була.
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28.12.2021 14:29 Ответить
чмо-недомерок из ********* подворотни))

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28.12.2021 14:44 Ответить
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28.12.2021 14:44 Ответить
Пришла эта моль подзаборная и ставит весь мир на дыбы. С ним встречаются, созваниваются, но это же преступник мирового масштаба, который бряцает ядерным оружием. Всем грозит. Решает судьбы людей в Грузии, Украине, Сирии и т.п., а страны ЕС и США трясутся со своими санкциями, которые почти не влияют на эту падаль. Чем больше идут на договоренности, тем больше это ничтожество изголяется. Оно привыкло только к силе, значит силой и надо уничтожать это уродство.
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28.12.2021 19:42 Ответить
100 вiдсоткiв.
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28.12.2021 21:22 Ответить
дивує, що це комусь треба пояснювати
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28.12.2021 13:08 Ответить
и.о.президентаРФ В.Путин, 2000г:
"Россия без Европы немыслима. И курса в НАТО - это наша ближайшая цель".
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28.12.2021 13:10 Ответить
Любые глобальные договоренности должны начинаться с нулевого варианта.В нашем случае выход РФ из Крыма и Донбасса и ,конечно,возврат Украине ядерного статуса.И тогда,возможно,мы подумаем про НАТО,вступать или нет
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28.12.2021 13:12 Ответить
уже подумали. вступать.
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28.12.2021 14:30 Ответить
А обе стороны выполнили обязательства ?
НАТО продвинулось на восток
Вот и начались терки НАТО --- Россия
Украина попала между двух жернов
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28.12.2021 13:16 Ответить
а то, что у нас разговоры о НАТО перешли в новую фазу ПОСЛЕ марта 2014го - совпадение?
В конце концов у нас еще пока нет ни одной базы НАТО, а вот власовские подонки "против НАТО" уже восьмой год топчут нашу землю!
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28.12.2021 13:35 Ответить
Украина имела максимально туманные перспективы вступления в НАТО, и мощную народную поддержку нейтралитета даже в 2013 году, думали же что северный сосед не настолько @бнутый чтобы воевать. Но московия сделала всё чтобы украинский народ жаждал присоединения Украины к НАТО.
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28.12.2021 14:32 Ответить
"Жаждал" - це все ж таки перебільшення. Навіть за останніми опитуваннями вступ в НАТО підтримує майже 60% українців, тобто про якись загальнонаціональний рух справа точно не йде.
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28.12.2021 16:57 Ответить
Я, наприклад, більше хочу щоб Україна мала свою ядерну зброю, бо сьогодні НАТО є завтра його може не стати, те саме і з ЄС. А ось дуркуватий північний сусід, навіть у стадії напіврозпаду все одно небезпечний і спокою ніколи не дасть.
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28.12.2021 18:52 Ответить
Я все ж таки реаліст і розумію, що цього не буде.
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28.12.2021 19:51 Ответить
думали же что северный сосед не настолько @бнутый чтобы воевать

а це погано. вже пiсля Тузли потрiбно було добре задуматися, а особливо пiсля серпня 2008 року.

розумiю, що важко було почати стрiляти в кацапо-орду в Криму напочатку 2014 року, а потрiбно було. у бiльшостi був шок, що таке можливо. i це якраз результат iнформацiйноi рашистськоi агресii, багатовiкового промивання мiзкiв, адiнарот i все таке iнше.

потрiбно добре знати свою iсторiю, правдиву iсторiю, а не рассєянське лайно та комунячi мантри.

в мене завжди була впевненнiсть, що паРаша- найбiльший ворог України i що пiд сонцем нема бiльших падлюк по вiдношенню до Неньки, нiж московити, тобто кацапо-орда.
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28.12.2021 18:45 Ответить
*більшість думала. Я був впевнений що війна з московією буде після знаменитого "відеозвернення" чурки Медвєдєва до Ющенка, а ще я добре знаю історію.
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28.12.2021 18:49 Ответить
респект, пане. на жаль, такиж дуже мало.

Українцям потрiбно лiкуватися вiд адiнарот, браття... це лайно у бiльшостi ще сидить в мiзках.

i в цьому сенсi особливо важливо позбутися москальського сатанату РПЦ-КДБ в Українi.
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28.12.2021 18:56 Ответить
*таких
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28.12.2021 21:25 Ответить
НАТО продвинулось на восток

кацапсина номерная, хватит повторять мантры кацапо-орды. никаких обязательств не принимать новых членов НАТО паРаше никогда не давало.

посмотрев на взбесившуюся бензоколонку за последние 15 лет, и все остальные европейские страны, которые пока еще не входят в военный северо-атлантический союз, пойдут стучаться в двери НАТО.
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28.12.2021 14:39 Ответить
Гнида кацапская, а ну-ка расскажи, каким образом "НАТО продвинулось на восток "? Может это страны восточной европы попросились в НАТО, предвидя военную угрозу от лаптеногих? И, как показывает история, они-то и были правы.
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28.12.2021 14:47 Ответить
Каждая страна САМА решает вступать ей в НАТО или НЕТ ! НАТО не может решать за эти страны , а следовательно - что обещать ***** !
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28.12.2021 20:45 Ответить
И прежде всего на куй с Крыма и Донбасса, в целях безопасности Украины.
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28.12.2021 13:24 Ответить
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28.12.2021 13:27 Ответить
крот дЕрьмак роет землю что есть мочи, выполняя задания своих кремлевских кураторов.
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28.12.2021 14:41 Ответить
У фільмі "Не смотри наверх" голова адміністрації Президента Америки копія Єрмака.
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28.12.2021 22:39 Ответить
Запад черезчур либерально и боагородно реагировал на агрессию комуно-фашиста и террориста путлера на протяжении длительного времени, в результате приучили кремлевского уголовника к безнаказанности почти во всем.
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28.12.2021 13:29 Ответить
Требования РФ никогда не будут выполнены,а Требования НАТО смогут привезти к конкретным положительным результатам.
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28.12.2021 13:32 Ответить
Встречным условием должен быть ультиматум красно-коричевой кровавой Москаль Орде:

1.Вернуть все оккупированные земли народам Сибири,Кавказа,Урала,Казахстана,Украины,Японии,Германии,Финляндии.
2.Выплатить контрибуции за годы грабежа и геноцида оккупированных кацапсинами народов.
3.Сдать США всё оружие, от рогатки до ядерного арсенала.
4.Выдать американскому правосудию главарей всех карательно-палаческих структур коммуно-фашистского режима кремлевской ОПГ.
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28.12.2021 13:51 Ответить
Вступ України до НАТО - це смерть РФ,- кажуть у кремлі.
А як же ваша зброя, нє імєющая аналогов? 🤣
А як же нафта? Газ?

А де ж ваше побєдобєсіє?😃
А за що ж дєди воєвалі, якщо лише вступ України до НАТО знищить Расєюшку?
Але тепер для нас вступ до НАТО має стати справою принципу!
Тримайтеся московіти і більше дбайте про свою засрашку, а не про Украіну 😡
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28.12.2021 14:46 Ответить
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28.12.2021 19:20 Ответить
Почему не выдвинуть парашинским террористам ультиматум- пока не убиретесь с границ Украины переговоров не будет
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28.12.2021 19:30 Ответить
Этого мало !

Переговоры о чем !?

Никаких переговоров ! Если не уберуться от границ Украины - по их ****** в НЛДНР - будет нанесен ракетный удар ! А рыпнутся кацапы - накроют вс. их групировку на глубину в 500 км РФ !

Вот такие переговоры должны быть !
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28.12.2021 20:50 Ответить
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28.12.2021 20:03 Ответить
Не понимаю! Путин говорил, что у него самое мощное гипероружие. Путин говорил, что легко за пол часа захватит Киев. Путин на весь мир объявил, что у России самое мощное оружие на много лет опередив других. Путин имеет мощнейшую защиту своего дома - это системы С-400 и С-550. Гипер оружие Путина за 1 минуту легко снесет Киев и Минск, за 2 минуты Варшаву. Все видели как Путин показывал схему , как он своим мощным оружием разобьет Америку. Вопрос? Так кто тогда угрожает Москве? Неужели Путин?. Так что получается уже будут бомбить не Воронеж а Москву? Значит Путин сошедши с ума угрожает Москве?. Вот оно как!
Поэтому! Становется особенно важным вопрос сохранения мира во всем мире и защите его городов. Значит НАТО особенно необходимо для всех нас. Так же и для Москвы в том числе от обезумевшего Путина. Что возомнится этому маньяку?
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28.12.2021 22:48 Ответить
Про що можно розмовляти з неадекватом який порушує всі договори яким і є Пукін
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29.12.2021 17:32 Ответить
 
 