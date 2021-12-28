НАТО необхідно висунути Росії зустрічні вимоги, - Міноборони Литви
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Північноатлантичний альянс у відповідь на вимоги Москви про гарантії безпеки для Росії повинен висунути зустрічні. З такою пропозицією виступив у вівторок міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
"Ультимативні вимоги Росії повинні бути відкинуті і висунуті свої вимоги, так як позначені заходом червоні лінії були не раз Кремлем порушені", - заявив глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас, пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Арвідас Анушаускас також зазначив, що у нього немає великих очікувань щодо запланованих на січень переговорів між Росією і США, на яких планується обговорити контроль над ядерною зброєю і зростаючу напруженість навколо України.
На думку глави Міноборони Литви, вимоги Росії порушують міжнародне право і не забезпечать стабільності в Східній Європі.
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Министерство правды@True_gov
В США появился неприятный прецендент для российских чиновников. Окружной суд Флориды потребовал явиться на заседание судью Нижегородского арбитражного суда Юлию Андрюхину. Иначе у нее будут проблемы с американским правосудием, которое распространяется на большую часть мира. В иске адвокат Евгений Рыжов (фигурант списка Титова выдвинул обвинил судью Андрюхину в участии в захвате его собственности, нарушении Конвенции ООН против коррупции, Закона RICO (закон противодействия коррупции, подразумевающий в том числе и уголовное преследование) и Закона противодействия транснациональным преступным группировкам.
Согласно американским законам, в случае неявки судьи Андрюхиной будут удовлетворены все требования к ней. При таком сценарии уже сейчас судье Андрюхиной про поездки за границу, включая Турцию и Египет, придется забыть, иначе ей грозит до 30 лет в американской тюрьме. Сложности могут возникнуть и с её банковскими счетами, поскольку основные системы Master европейские) и Visa - это американские системы и обязаны подчиниться американскому судебному вердикту.
Это является "пилотным" делом для создания судебного прецедента. В дальнейшем на его основании можно будет в упрощенном порядке привлекать на территории США неприкосновенных внутри своей страны российских судей и силовиков к делам о международных коррупционных преступлениях.
"Россия без Европы немыслима. И курса в НАТО - это наша ближайшая цель".
НАТО продвинулось на восток
Вот и начались терки НАТО --- Россия
Украина попала между двух жернов
В конце концов у нас еще пока нет ни одной базы НАТО, а вот власовские подонки "против НАТО" уже восьмой год топчут нашу землю!
а це погано. вже пiсля Тузли потрiбно було добре задуматися, а особливо пiсля серпня 2008 року.
розумiю, що важко було почати стрiляти в кацапо-орду в Криму напочатку 2014 року, а потрiбно було. у бiльшостi був шок, що таке можливо. i це якраз результат iнформацiйноi рашистськоi агресii, багатовiкового промивання мiзкiв, адiнарот i все таке iнше.
потрiбно добре знати свою iсторiю, правдиву iсторiю, а не рассєянське лайно та комунячi мантри.
в мене завжди була впевненнiсть, що паРаша- найбiльший ворог України i що пiд сонцем нема бiльших падлюк по вiдношенню до Неньки, нiж московити, тобто кацапо-орда.
Українцям потрiбно лiкуватися вiд адiнарот, браття... це лайно у бiльшостi ще сидить в мiзках.
i в цьому сенсi особливо важливо позбутися москальського сатанату РПЦ-КДБ в Українi.
кацапсина номерная, хватит повторять мантры кацапо-орды. никаких обязательств не принимать новых членов НАТО паРаше никогда не давало.
посмотрев на взбесившуюся бензоколонку за последние 15 лет, и все остальные европейские страны, которые пока еще не входят в военный северо-атлантический союз, пойдут стучаться в двери НАТО.
1.Вернуть все оккупированные земли народам Сибири,Кавказа,Урала,Казахстана,Украины,Японии,Германии,Финляндии.
2.Выплатить контрибуции за годы грабежа и геноцида оккупированных кацапсинами народов.
3.Сдать США всё оружие, от рогатки до ядерного арсенала.
4.Выдать американскому правосудию главарей всех карательно-палаческих структур коммуно-фашистского режима кремлевской ОПГ.
А як же ваша зброя, нє імєющая аналогов? 🤣
А як же нафта? Газ?
А де ж ваше побєдобєсіє?😃
А за що ж дєди воєвалі, якщо лише вступ України до НАТО знищить Расєюшку?
Але тепер для нас вступ до НАТО має стати справою принципу!
Тримайтеся московіти і більше дбайте про свою засрашку, а не про Украіну 😡
Переговоры о чем !?
Никаких переговоров ! Если не уберуться от границ Украины - по их ****** в НЛДНР - будет нанесен ракетный удар ! А рыпнутся кацапы - накроют вс. их групировку на глубину в 500 км РФ !
Вот такие переговоры должны быть !
Поэтому! Становется особенно важным вопрос сохранения мира во всем мире и защите его городов. Значит НАТО особенно необходимо для всех нас. Так же и для Москвы в том числе от обезумевшего Путина. Что возомнится этому маньяку?