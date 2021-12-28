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Перспектив отключения России от SWIFT нет, – МИД РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Перспектив отключения России от SWIFT нет, – МИД РФ

Риторика по отключению России от международной межбанковской системы SWIFT наблюдается постоянно, однако реальных перспектив соответствующего шага нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается. Мы отмечали это неоднократно в течение года. Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой", - сказал он.

По его словам, SWIFT – международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии. Как США собираются реализовывать свои угрозы по отключению России от системы – непонятно.

"Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям", - подчеркнул Биричевский.

Также читайте: В России заявляют, что "выживут" при отключении от SWIFT

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
Отключать надо было в 14 году, после Крыма. А еще лучше - в 2008 после Абхазии. Но нет, откормили монстра, который теперь ультиматумы всей Европе ставит, а та и хвост поджала.
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28.12.2021 13:01
+18
Не в тему, але в нарасії тридцять третя авіакатастрофа за рік все таки відбулась. Побажаємо в наступному році перевершити це досягнення.
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28.12.2021 12:52
+15
Дурень думкою багатіє...
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28.12.2021 12:50
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Дурень думкою багатіє...
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28.12.2021 12:50 Ответить
Сліпий казав - ПОБАЧИМ!)))
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28.12.2021 13:05 Ответить
Не в тему, але в нарасії тридцять третя авіакатастрофа за рік все таки відбулась. Побажаємо в наступному році перевершити це досягнення.
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28.12.2021 12:52 Ответить
Це не смішно, це означає, що вони літають. І літають багато і готуються до війни. Хто служив у ВВС і ППО за радяньських часій також були свідками значних авіакатастроф бо літали в три зміни і майже цілий рік.
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28.12.2021 13:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=su44p8JAgCI Чому падають російські літаки
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28.12.2021 13:25 Ответить
попадешь під старенький СУ 25 про ютубну маячню забешь враз, якщо виживеш
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28.12.2021 14:10 Ответить
Это вот к чему? Что под авиаудар страшно попадать? Или что?
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28.12.2021 14:14 Ответить
Це до того, що на цю війну з нами у ерефії авіації вистачить. ЇЇ навіть забагато. І бити її по великому їх буде складно.
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28.12.2021 14:22 Ответить
пля и шош теперь делать, мамкин-ты сцыкун?! забиться мамке под юбку?
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28.12.2021 14:52 Ответить
Та вже ніяк, там ти сховався, герой.
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28.12.2021 15:53 Ответить
А я чего то припоминаю две страны - одна Вьетнам, вторая - Афганистан. В одной я ни разу не был, в другой - только краешком. Но обе похожи - при полном преимуществе в воздухе, при слабейших средствах ПВО - невзирая на потери, они землю не отдавали. Ну не знаю, вряд ли у нашего народца на это сил хватит. Тут я пессимист...
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28.12.2021 19:21 Ответить
А ты отсидится собираешься? По принципиальным соображениям? Вот с таких пессимистов всё и начинается… есть правда и оптимисты они весь 14-15 гг в мацкве на корпоративах капусту рубали. Не переживай пессимист, у нашего народа (а не народца как ты его величаешь) сил на всё хватит. А ты б подумал где тебе прятаться лучше? Может лучше сразу в рашку??
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28.12.2021 20:10 Ответить
Сынок, послушай сюда. Дядя нигде отсиживатся не собирается. У дяди уже все распланировано. Скорее всего дядя будет валяться где то на обочине дороги на Дніпро. Потому что пессимист. Вот мне интересно, ті то будешь рядом валятся или в Польшу сдріснешь? Бо дядяе тяжело будет одному, 55 годиков - єто не шутка, бегать от єто по посадкам....
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29.12.2021 09:35 Ответить
если не заткнетесь появится перспектива
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28.12.2021 12:55 Ответить
ой, а що ж так замаячила перспектива (чи загроза) над такою миролюбною державою?
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28.12.2021 12:58 Ответить
Він до речі правий. До тих пір поки Європа купуватиме російський газ та нафту, ніхто того свіфта відключати не буде. Бабло чемоданами возити вони не будуть.
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28.12.2021 12:59 Ответить
Газ там не причём, отключение свифта завязано на одно конкретное и уже озвученное условие. Если сунутся опять - будут в трехлитровые банки свой деревянный закатывать, а газ жечь у себя на ямалах.
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28.12.2021 13:13 Ответить
Хіба хтось на Заході щось казав про ембарго на енергоносії?
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28.12.2021 13:41 Ответить
Свидоукр Залихвастович Мрийненко, який з 1995 года живе у Прази, тут про це каже кожний день. Цього рази мало?
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28.12.2021 14:35 Ответить
Европа тогда так взвоет, что в Белом доме от такого визга стёкла полопаются.
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28.12.2021 14:28 Ответить
А что, рубильник "ВКЛ-ВЫКЛ" SWIFT таки находиться в Мацкве?
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28.12.2021 12:59 Ответить
Чебурнет.
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28.12.2021 13:00 Ответить
Отключать надо было в 14 году, после Крыма. А еще лучше - в 2008 после Абхазии. Но нет, откормили монстра, который теперь ультиматумы всей Европе ставит, а та и хвост поджала.
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28.12.2021 13:01 Ответить
перспектива,это родственница вероятности...она всегда есть!
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28.12.2021 13:01 Ответить
Пока не будет эмбарго, СВИФТ никто не отключит. Эти темы раздельно не ходят.
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28.12.2021 13:04 Ответить
Ну уже как бы четко озвучили, при каких именно действиях России ей обрежут свифт. Эмбарго в этом случае настанет автоматически, дополнительно его вводить смысла не будет.
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28.12.2021 13:16 Ответить
Здрасьте. До СВИФТа видимо жизни не было.
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28.12.2021 13:17 Ответить
Как раз четко ничего и не озвучили. Про свифт, сказали, что рассматривают возможность. И что будут экономические санкции в ответ. Какие именно - не сказали.
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28.12.2021 13:26 Ответить
Якщо москалі не бояться то чому б не спробувати?
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28.12.2021 13:06 Ответить
Отключат. Никуда он не денется. Хотя надо было отключать ещё в 2014 году
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28.12.2021 13:08 Ответить
Ну да, ну да ...
- Я вам хату сожгу
- А я вам за это под дверью насру
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28.12.2021 13:39 Ответить
Так и штаб-кватира НАТО находится в Бельгии. Какая логика у кацапа-непонятно.
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28.12.2021 13:10 Ответить
єх бл@ді кацапські - нема е на вас Рейгана .....
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28.12.2021 13:17 Ответить
очередной шизофреник. Реальных перспектив нет.И здесь же *прекрасно понимаем,что давление США существенное и может случится не предвиденное*.Парашу нужно лишать их главного оружия. Экономического. Тогда и только тогда империя зла распадётся.
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28.12.2021 13:23 Ответить
Значить все навпаки - перспективи є і дуже делекоглядні.
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28.12.2021 13:25 Ответить
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28.12.2021 13:27 Ответить
...нет, - МИД РФ
Значит, есть.
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28.12.2021 13:30 Ответить
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28.12.2021 13:53 Ответить
дуже просто. так само як США відключило Іран від SWIFT.
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28.12.2021 14:04 Ответить
сиди смирно на бутылка, что б перспектив не было... а будешь салупацца - отключат винду....
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28.12.2021 14:14 Ответить
Якщо тобі, невіглас, не зрозуміло, то поцікався у банкирів і вони тобі пояснять, що більшість переказів йде у доларах США і через кореспондентські рахунки у Штатах.
І це буде перше "обрізаніє", коли ці перекази там почнуть блокувати.
Потім "заморозка" рахунків.
Потім Європа не схоче конфліктувати зі Штатами і перерахунки в євро теж спочатку уповільняться...
Потім хтось з наближених до "імператора" дістане з шухляди табакерку чи шарфа...
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28.12.2021 14:53 Ответить
в смысле "новичок"?
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28.12.2021 15:16 Ответить
готовятся, ублюдки ватные.
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28.12.2021 16:02 Ответить
Это мне напоминает старый анекдот про слонёнка...
Бежит слонёнок по лесу и бубнит:
Я не усрусь! Я не усрусь! Я не усрусь!
И тут так - дрысь - ляп-ляп-ляп.
Это не я! Это не я...
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28.12.2021 16:09 Ответить
 
 