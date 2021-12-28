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Новости Происшествия
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В Харьковской области мужчина случайно застрелил знакомого во время охоты

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Харьковской области мужчина случайно застрелил знакомого во время охоты

В урочище на территории Краснокутского лесничества во время охоты был смертельно травмирован мужчина. От ранения он скончался на месте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел Коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 26 декабря в 13:10. По адресу выезжало руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа, передвижная криминалистическая лаборатория.

Установлено, что охота проходила в урочище на территории Краснокутского лесничества в компании мужчин. 40-летний охотник произвел выстрел из собственного гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-27 и случайно попал в 39-летнего знакомого.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

40-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+18
Порядочный человек никогда не будет убивать животных.
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28.12.2021 16:18
+17
У них там така традиція, згадайте Кушнарйова! Треба звільнити місце -тягни на полювання,не хоче агітуй на ранкові пробіжки....
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28.12.2021 15:48
+15
Есть одомашненные животные не способные существовать в дикой природе, пошел в супермаркет, купил себе покушать мясо. А те кто убивает диких животных - выблRтки
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28.12.2021 16:29
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У них там така традиція, згадайте Кушнарйова! Треба звільнити місце -тягни на полювання,не хоче агітуй на ранкові пробіжки....
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28.12.2021 15:48 Ответить
ще може бути спільне застілля. Теж не один знайомий захворів і потім помер після необережної участі в таких святкуваннях.
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28.12.2021 15:59 Ответить
Ну це коли ти не любитель стріляти і бігати ,просто бухарік як "руки котрі нічого не крали"!
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28.12.2021 16:19 Ответить
доволі вдалий приклад. У старому завіті, вже не памятаю де саме, є таке місце: не сідай за стіл із царями якщо ти їм не рівня. Бо цар як слон - задавить з необережності (можливо вдаваної) і навіть не помітить. А в першому псалмі Давидовім взагалі навчають не ходити на зібрання непевних людей - нечестивих. Тих що честі та порядності не мають. Ющенко такий настільки простий чоловік, що навіть не задумувався над такими доволі відомими елементарними речами.
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28.12.2021 18:49 Ответить
Співчуваю щиро Вам. В сьогоднішніх реаліях читаючи вище викладені книги - великий сум огортає розум ,а деколи і сльози як у Єремії.
А що до Юща то він нічим від них не відрізняється. Туди прості і добродушні не попадають. Згадайте його аферу з заміною купонокарбованців на гривню!
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29.12.2021 08:31 Ответить
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28.12.2021 16:36 Ответить
Вполював.
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28.12.2021 15:50 Ответить
Если подстрелен охотник - это справедливо, это - карма. Зло должно быть наказуемо.
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28.12.2021 15:53 Ответить
Надо думать с каким придурком идешь на охоту.
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28.12.2021 15:54 Ответить
Хіба дорого коштує нормальний одяг?
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28.12.2021 15:57 Ответить
Щоб вицілювати було зручно.
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28.12.2021 16:08 Ответить
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28.12.2021 18:50 Ответить
Дай как угадаю, прокурор или налоговик ?
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28.12.2021 16:01 Ответить
Трагически погиб полтавский хирург Роман Ростовский.
Это горе для всех, кто его знал, кого спасли его золотые руки.
Порядочный человек, настоящий врач.
Земля ему пухом...
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28.12.2021 16:11 Ответить
Порядочный человек никогда не будет убивать животных.
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28.12.2021 16:18 Ответить
А как насчет вкусно покушать мясца?
Иди на грядку пощипай травки, лицемерное существо.
Праведница б....
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28.12.2021 16:23 Ответить
Есть одомашненные животные не способные существовать в дикой природе, пошел в супермаркет, купил себе покушать мясо. А те кто убивает диких животных - выблRтки
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28.12.2021 16:29 Ответить
Для охотников, также как и для рыбаков, это не только досуг и хобби, а нечто бОльшее. Сроди зависимости от курения, или употребления спиртного. То есть выдержать можно, но утерпеть нельзя.
И в бОльшей мере Вы правы. Для них это не потребность, а простое развлечение и выброс адреналина.
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28.12.2021 17:06 Ответить
Можна точно так же піти у ліс, забухати, постріляти по мішенях, викинути в кущах свій адреналін і спокійно поїхати додому, не вбиваючи звірятко. Але ні - ці паскуди добивають останніх диких тварин. Так що по заслузі.
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28.12.2021 18:43 Ответить
Згоден, але тільки стріляти по мішенях - такого ражу не буде, як вони хочуть.
До речі, я люблю риболовлю. Але я завжди відпущу рибку, яка для мене цінності не становить. Це дрібна, або виловлена без особливих зусиль.
А ось великого сомика, або сазана, здобутого у певному "протистоянні", я, звичайно, додому приводжу. Але тут є одне "але" - його умертвити не можу, може через повагу до його прагнення до виживання.
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28.12.2021 19:18 Ответить
Одомашненных держать - аморально, насилие над природой, только ******** могут это поддерживать
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28.12.2021 22:23 Ответить
В лесу на Краснокутчине специально выращивают диких животных для охоты.В Йелостоновском заповеднике США уничтожат 900 бизонов.Слишком большая нагрузка на экосистему.У них практически нет естесственных врагов.
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28.12.2021 22:27 Ответить
Краще видали свій комент, щоб лише рідні знали, що ти - примітивний ідіот.
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28.12.2021 16:29 Ответить
Вкусно покушать мясца и сломать зуб об дробину, ага, супер!
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28.12.2021 17:38 Ответить
я вже писав у подібній темі: забите по правилах забою мясо корисне для мясоїдів, впольоване і розібране від внутрощів через кілька годин від смерті - скоріше отрута. Та й кров у зразу померлого не стікає.
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28.12.2021 18:55 Ответить
Лично мне тоже жаль многих животных.
Возможно, Вы спасли сотни, тысячи ЛЮДЕЙ, - больше, чем Роман за его недолгую жизнь, - потому имеете право судить его за то, что поехал на охоту.
Я такого права не имею.
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28.12.2021 16:30 Ответить
Взагалі можна спокійно без м'яса норм існувати.І дивись все стане наладжуватись.
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28.12.2021 17:27 Ответить
Нормально - не можна. Людський організм так влаштован, що життєва система має необхідну потребу у тваринних білках.
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28.12.2021 17:38 Ответить
11 рік без м'яса норм не жалуюсь.
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28.12.2021 18:43 Ответить
Я не мав на увазі свідоме вегетаріанство. Але у будь-якому разі це для організму не здОрово.
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28.12.2021 19:07 Ответить
Для чого вбивати тварин заради задоволення?чи вдома жрати нема чого?і так тварини холодом голодом замучені ще убивають вот прилітає карма.
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28.12.2021 17:25 Ответить
Лучше бы киву в расход пустил. Еще бы спасибо сказали
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28.12.2021 16:11 Ответить
Вот только не надо его со свободными, живущими естественной жизнью, животными сравнивать.
У него даже примитивных инстинктов для этого не хватает.
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28.12.2021 17:27 Ответить
А я написал ,что оно животное? Ему до животного еще эволюционировать надо пару милионов лет
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28.12.2021 18:03 Ответить

Это да. Вот только с эволюционированием Вы ошиблись, или погорячились, на мой взгляд. Там не менее пары десятков миллионов лет для этого потребуется. ))
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28.12.2021 18:16 Ответить
Вопрос дискуссионный,но соглашусь
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28.12.2021 18:33 Ответить
Согласен, по поводу дискуссии. ))
Но дискутировать по этому поводу по моему и особого смысла нет.
Мне кажется, что это тупиковая ветвь эволюции.
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28.12.2021 18:47 Ответить
Ватнікус вульгарис. Різновид аскарід пуйлососів
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28.12.2021 23:46 Ответить

Ну, не знаю..
Їхній генетичний код поки до кінця ще досі не розкритий. ))
"О сколько нам мгновений чудных
готовит просвещения дух.."
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28.12.2021 23:57 Ответить
Икс,игрек и краткая и их ватный гегенический код.
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28.12.2021 23:59 Ответить
Ну такое с ходу и не переваришь в голове...
Гремучая смесь.
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29.12.2021 00:04 Ответить
Харьковская местная традиция всех неугодных вывозить на охоту.
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28.12.2021 16:17 Ответить
Разница только в разных масштабах и мотивах.
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28.12.2021 17:28 Ответить
простите меня...без злого умысла .....но я ржу не могу с горе охотников которые периодически стреляют в своих товарищей, соседей, братьева и кумовей и просто собутыльников на охотах принявших их то за кабана, то за зайца.то за оленя....явно что сами ОЛЕНИ...на моей памяти много много таких новостей....я человек сострадательный..но к таким идиотам и убийцам животины для развлечения жалости нет...(я считаю охотится можно только тогда когда отдельные животные какие то людоеды, бешенные,или наносят домашним животным и людям опасность и вред домохозяйствам...или развелось больше ветеренарной нормы в лесохозяйствах и угрожают чему бы то ни было вред... а так стрелять ради развлечения и трофеев это простое убийство....((
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28.12.2021 16:17 Ответить
Все вірно. Таке "полювання" - це забава для тих, кого еволюція обійшла стороною.
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28.12.2021 16:27 Ответить
так. Ось приклад Австралії та Нової Зеландії: завезли в Австралію кроликів, то мисливців стільки нема, щоб тих вистрілять. А в Новій Зеландії завезених коз не позбудуться - хитрі по горах ховаються і близько до себе не підпускають. Але у людей на рушницях появилась оптика
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28.12.2021 19:00 Ответить
так я же про это и написал...что к сожалению порой приходится контролировать популяцию некоторых порой животных для баланса численности.... кролики забавные животные и живут как домашние питомци у многих... но жизнь коварна как среди людей так и зверей ещё коварнее....(( так устроин мир материальный к сожалению.... в сша белки вредители и уничтожают урожаи в частных домах апельсин, орехов и другое .поэтому у нас белочки красавчики как дикоративные пухнастики...а там их уничтожают как грызуноа садов .и продают в магазинах в вёдрах отраву на которых фото белок .в австралии попугаи уничтожают посевы .и они там вредитили полей как у нас воробьи, там платят за их отлов и отстрел....а у нас эти попугаи стоят до 3 тысяч долларов..как то так((
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28.12.2021 19:32 Ответить
а шо, там кто-то из диких животных ещё остался?..
время от времени слышу в лесу на Киевщине выстрелы НОЧЬЮ, походу это какие-то "голодные сироты", элитные жлобы собирают пропитание напокушать, используя дорогущую ночную оптику и высокопроходимую технику..
охота в Украине, с её и так "убитой" фауной - это средневековый позор..(
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28.12.2021 16:21 Ответить
да, зайцев в Украине по сравнению, например, с 2000 годом раз в 10-15 меньше
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28.12.2021 17:09 Ответить
Для этих типов лучше "Голодные игры" устраивать, как в трилогии Сьюзен Коллинз. Только "колизей" им подобрать подходящий для этого нужно, вернее полигон.
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28.12.2021 20:53 Ответить
"жрать" меньше надо
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28.12.2021 16:26 Ответить
Алкоголь. На тверезо це неможливо.
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28.12.2021 16:29 Ответить
Это сколько нужно выпить?
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28.12.2021 16:44 Ответить
Это не обязательно.
У меня есть ещё одна версия по поводу произошедшего.
Этот знакомый мог быть не просто знакомым, а "близким знакомым" супружницы стрелявшего.
Тогда "несчастный случай" вполне мотивирован и объясним.
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28.12.2021 16:59 Ответить
Та ну. Це вже Шекспір якийсь. Чи Агата Крісті.
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12.01.2022 00:45 Ответить
Пусть хоть всех(охотников и их друзей) перестреляют... Глаз за глаз!
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28.12.2021 16:59 Ответить
зеля хитрый, на охоту не ходит
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28.12.2021 17:11 Ответить
він шаурму їсть
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28.12.2021 19:02 Ответить
Может перепутал с кацапом.
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28.12.2021 17:20 Ответить

Ага... Хорошая отмазка, вернее "версия" для следствия и суда. ))
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28.12.2021 17:31 Ответить
5 лет за убийство человека, даже случайно, это маразм. У нас нет никакого уголовного кодекса. Все, что там написано, не исполняется. Через 1-2 года выпускают, а вроде бы садят на 8. Просто ужас, а не государство.
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28.12.2021 19:21 Ответить
И вообще, не убивайте животных и птиц, и природа не будет мстить вам, убийцы.
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28.12.2021 19:25 Ответить
Правильно по-охотничьи говорить не подстрелил а взял трофей
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28.12.2021 20:10 Ответить
Вы абсолютно правы. Стрелявший взял "трофей" в виде 8 лет заключения в колонии в компании таких же "снайперов"....
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28.12.2021 20:42 Ответить
А шмаркля охотой не увлекается ?
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28.12.2021 20:47 Ответить
Не з нашим щастям...
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11.01.2022 22:13 Ответить
 
 