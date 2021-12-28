В Харьковской области мужчина случайно застрелил знакомого во время охоты
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В урочище на территории Краснокутского лесничества во время охоты был смертельно травмирован мужчина. От ранения он скончался на месте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел Коммуникации полиции Харьковской области.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 26 декабря в 13:10. По адресу выезжало руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа, передвижная криминалистическая лаборатория.
Установлено, что охота проходила в урочище на территории Краснокутского лесничества в компании мужчин. 40-летний охотник произвел выстрел из собственного гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-27 и случайно попал в 39-летнего знакомого.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.
40-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
А що до Юща то він нічим від них не відрізняється. Туди прості і добродушні не попадають. Згадайте його аферу з заміною купонокарбованців на гривню!
Это горе для всех, кто его знал, кого спасли его золотые руки.
Порядочный человек, настоящий врач.
Земля ему пухом...
Иди на грядку пощипай травки, лицемерное существо.
Праведница б....
И в бОльшей мере Вы правы. Для них это не потребность, а простое развлечение и выброс адреналина.
До речі, я люблю риболовлю. Але я завжди відпущу рибку, яка для мене цінності не становить. Це дрібна, або виловлена без особливих зусиль.
А ось великого сомика, або сазана, здобутого у певному "протистоянні", я, звичайно, додому приводжу. Але тут є одне "але" - його умертвити не можу, може через повагу до його прагнення до виживання.
Возможно, Вы спасли сотни, тысячи ЛЮДЕЙ, - больше, чем Роман за его недолгую жизнь, - потому имеете право судить его за то, что поехал на охоту.
Я такого права не имею.
У него даже примитивных инстинктов для этого не хватает.
Это да. Вот только с эволюционированием Вы ошиблись, или погорячились, на мой взгляд. Там не менее пары десятков миллионов лет для этого потребуется. ))
Но дискутировать по этому поводу по моему и особого смысла нет.
Мне кажется, что это тупиковая ветвь эволюции.
Ну, не знаю..
Їхній генетичний код поки до кінця ще досі не розкритий. ))
"О сколько нам мгновений чудных
готовит просвещения дух.."
Гремучая смесь.
время от времени слышу в лесу на Киевщине выстрелы НОЧЬЮ, походу это какие-то "голодные сироты", элитные жлобы собирают пропитание напокушать, используя дорогущую ночную оптику и высокопроходимую технику..
охота в Украине, с её и так "убитой" фауной - это средневековый позор..(
У меня есть ещё одна версия по поводу произошедшего.
Этот знакомый мог быть не просто знакомым, а "близким знакомым" супружницы стрелявшего.
Тогда "несчастный случай" вполне мотивирован и объясним.
Ага... Хорошая отмазка, вернее "версия" для следствия и суда. ))