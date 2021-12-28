В Харьковской области мужчина случайно застрелил знакомого во время охоты

В урочище на территории Краснокутского лесничества во время охоты был смертельно травмирован мужчина. От ранения он скончался на месте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел Коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 26 декабря в 13:10. По адресу выезжало руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа, передвижная криминалистическая лаборатория.

Установлено, что охота проходила в урочище на территории Краснокутского лесничества в компании мужчин. 40-летний охотник произвел выстрел из собственного гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-27 и случайно попал в 39-летнего знакомого.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

40-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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