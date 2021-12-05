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На Николаевщине местный житель на охоте застрелил товарища

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Николаевщине местный житель на охоте застрелил товарища

На Николаевщине местный житель на охоте застрелил своего товарища.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что в селе Михайловка Николаевского района Николаевской области 44-летний мужчина получил огнестрельное ранение в грудь, вследствие чего погиб.

Предварительно на месте происшествия полицейские выяснили, что потерпевший приехал на охоту со знакомыми. Один из охотников произвел выстрел и попал в пострадавшего.

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По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).

Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии и проводят первоочередные следственные действия.

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Топ комментарии
+24
Это месть природы. Нисколько не жаль и не соболезную.
Ненавижу охотников, приходят к животным в их дом, с оружием, стреляют в безоружных, убивают ради развлечения, сволочи!
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05.12.2021 10:41
+17
Якось абсолютно не жаль "мисливців", коли один пуляє в іншого.
У Франції наразі теж є такі випадки. Є й інші - коли ці говно-мисливці вбивають ні в чому не повинних випадкових людей.
А тому не жаль вбивць. Знайшли, коли йти на полювання. Коли війна на носі. Гниди.
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05.12.2021 10:18
+14
а ніхто не бачить що "такі" випадки майже не трапляються серед звичайних людей?
а ці гуляють, вмазані, обкурені, бухі. короче, господарі життя відпочивають та розважаються.
кушнарева пристрелили на "полюванні"
хлопчика Тлялова вбили менти на "відпочинку"
тиждень тому застрелили мента, на полюванні.
тепер "гуляють військомати і знов полювання.
і це все люди які мають пряме відношення до зброї, кожен день.
ТО КОМУ НЕ МОЖНА ДОРУЧАТИ ЗБРОЮ???? народу, чи цим недоумкам?
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05.12.2021 10:51
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Якось абсолютно не жаль "мисливців", коли один пуляє в іншого.
У Франції наразі теж є такі випадки. Є й інші - коли ці говно-мисливці вбивають ні в чому не повинних випадкових людей.
А тому не жаль вбивць. Знайшли, коли йти на полювання. Коли війна на носі. Гниди.
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05.12.2021 10:18 Ответить
пить на охоте не надо и тогда руки не будут дрожать
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05.12.2021 10:24 Ответить
А сенс?
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05.12.2021 10:44 Ответить
Слава Богу что пьют, быстрее перестреляют друг друга. Благодаря бухлу сколько животных живых осталось)
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05.12.2021 12:02 Ответить
Мій друг нещодавно загинув на охоті, і він взагалі не п'є! Дуже гарна людина була, а на охотоу ходив із батьком з дитинства. Я, наприклад, ******** рибалити, він - охоту. Це хобі.
Не потрібно всім клеїти ярлика, що на охоті/риболовлі одні алкаші - це не правда!
Ви не знаєте особисто загиблого і сверджувати, що "так йому і треба" - це не по-людські!
І риторичне питання - ви м'ясо їсте чи веган?!
(п.с. мені тоже шкода тварин, тому я і не люблю охоту, але радіти і бажати щоб "..."быстрее перестреляют друг друга..." - те ж саме можна побажати і вам, а краще побажайте це ворогам, а не українцям!)
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05.12.2021 12:51 Ответить
І риторичне питання - ви м'ясо їсте чи веган?!

Я ем мясо ... животных выращенных специально для этого. Но, охотникоВ Убийц животных в их доме презираю...
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05.12.2021 14:39 Ответить
> "на охоті/риболовлі одні алкаші - це не правда!"

Звичайно, що крім алкашей серед них ще є бракон'єри.
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05.12.2021 15:52 Ответить
Є ще ліцензія.
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05.12.2021 20:48 Ответить
не трэба було хрюкать
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05.12.2021 13:27 Ответить
Закушувати не привикли,от і калькулятор між вухами відключився.
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05.12.2021 14:09 Ответить
Эпитеты - то ладно. Здесь тенденция , жертва - заступник обласного військового комісара .
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05.12.2021 10:25 Ответить
Трагедия произошла в селе, где априори нельзя даже расчехлять оружие.
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05.12.2021 10:26 Ответить
бывший заступник
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05.12.2021 11:09 Ответить
Дуже схоже на вбивство 😠
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05.12.2021 10:29 Ответить
А чого схоже?
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05.12.2021 14:21 Ответить
Тішуся з таких новин)
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05.12.2021 10:33 Ответить
Не судіть, то і не судимі будете!
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05.12.2021 10:37 Ответить
Это месть природы. Нисколько не жаль и не соболезную.
Ненавижу охотников, приходят к животным в их дом, с оружием, стреляют в безоружных, убивают ради развлечения, сволочи!
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05.12.2021 10:41 Ответить
то була людина яка зробила багато для України та українців, а ти просто дурепа
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05.12.2021 12:00 Ответить
А ти живодер і гицель!
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05.12.2021 13:58 Ответить
Свєтлана, ти забула перелогінитись
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05.12.2021 17:07 Ответить
полностью поддерживаю
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05.12.2021 14:40 Ответить
охотники в 90% случаев бухарики.нужно вводить штрафи идет пьяный с ружьем пох в чехле и тп. штраф тысяч 20 или на зону.а то сидишь ловишь рыбу эти дебилы стреляют чуть ли не в голову
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05.12.2021 10:44 Ответить
то була правильна і поважна людина
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05.12.2021 11:59 Ответить
яка поїхала вбивати тварин заради розваги
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05.12.2021 12:38 Ответить
а ніхто не бачить що "такі" випадки майже не трапляються серед звичайних людей?
а ці гуляють, вмазані, обкурені, бухі. короче, господарі життя відпочивають та розважаються.
кушнарева пристрелили на "полюванні"
хлопчика Тлялова вбили менти на "відпочинку"
тиждень тому застрелили мента, на полюванні.
тепер "гуляють військомати і знов полювання.
і це все люди які мають пряме відношення до зброї, кожен день.
ТО КОМУ НЕ МОЖНА ДОРУЧАТИ ЗБРОЮ???? народу, чи цим недоумкам?
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05.12.2021 10:51 Ответить
Тихо, не мешайте им
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05.12.2021 10:57 Ответить
😃
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05.12.2021 11:26 Ответить
а по заицях
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05.12.2021 10:52 Ответить
ужас
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05.12.2021 10:53 Ответить
Обычно на охотах «подстреливают» всяких полицейских, генералов, депутатов , и других важных и не очень шишек ))
Очень удобно замаскировать убийство
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05.12.2021 10:57 Ответить
Ну то не варто ходити на полювання з мутними особами, які можуть вбити, як два факси відіслати. З ким повівся...
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05.12.2021 11:06 Ответить
А вы уверены что они туда приехали добровольно ? ))
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05.12.2021 11:15 Ответить
Так. Увєрєна, що поїхали туди лакати спиртне і пуляти по тваринках. Увєрєна. Бо це абсолютно відповідає діям більшості таких кноблохів.
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05.12.2021 11:31 Ответить
У меня есть три очень хороших знакомых охотника, они простые люди, кресел не занимают, от охоты получают наслаждения, порой выслушать их нет сил, и совершенно не пьющие.
Так что с вашим мнением я не согласен, не знаю от куда у вас такое мнение сложилось, наверное от анекдотов ? ))
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05.12.2021 11:48 Ответить
Какой бред! вам что, поесть негде? гастрономов с ресторанами не хватает? позорище убивать беззащитных перед людьми несчастных зверей! вообще не тех существ на этой планете назвали зверьми, а охоту необходимо запретить и охотников перевести на охоту друг за другом, это будет справедливо
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05.12.2021 12:29 Ответить
Охота это противозаконно ?
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05.12.2021 12:45 Ответить
А красти мільярдами законно? Але ж крадуть і нічого не бояться. Так що перестань звиздіти, гицелю, про закон в беззаконній країні. Нормальні люди ради розваги беззахисних тварин не вбивають. Хочеш позмагатись з ведмедем - бери в руки рогатину, йди з ножем на вовка, ганяйся за зайцем, доки не впіймаєш.
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05.12.2021 14:04 Ответить
А кто вы такой, что решили навязать кому то своё мнение ?

Почему вы возомнили что можете ущемлять чьи-то права ?

Охота в нашей стране разрешена законом, и любой человек может пользоваться этой легальной возможностью .

Охотится или нет, это вы можете решить только для себя, да и вообще, вы можете творить что угодно в рамках закона .

Любите животных, вы вегетарианец ?

Может ещё всем будете навязывать что употреблять в пищу ?

Держите своё мнение при себе, у нас общество должно жить по законам а не по мнению непонятных и незнакомых людей .
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05.12.2021 14:21 Ответить
Ну да. Хорошие люди. Получающие удовольствие от убийства более слабых. Сволочи.
Не надо мне компостировать мозги. Я сказала то, что сказала.
Ненавижу охотников. Точка.
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05.12.2021 14:24 Ответить
Лечится нужно когда думаешь что твоё мнение самое правильное, других мнений быть не должно, и плевать на те законы .
Вот по тому в стране и срака полная, что люди живут по своим взглядам и мнению а не по закону
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05.12.2021 14:26 Ответить
Э, да ты хамло. Уже запел о лечении? Ты доктор? Проктолог? Вот и лечи свою простату. Это ты упороту стоишь на своем и не приемлешь мнения, отличного от своего.
Все, свободен.
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05.12.2021 14:39 Ответить
А почему из всех болезней, ты вспомнила именно о проктологе ?Проблемы с жопой ?
От дурной головы ещё и не такое будет )))
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05.12.2021 14:45 Ответить
ПНХПДРС.
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05.12.2021 15:35 Ответить
Не шукай у всьому "світових змов"... З власного досвіду полювань упевнився - нема нічого гіршого, ніж полювання у компанії "крутеликів" - що "грошовитих", що "провладних" Кожен з них вважає , що "про меня закон не писан", а "їх гімно пахне фіалками"! І попробуй, зроби зауваження чи почни вимагать , щоб дотримувалися правил безпеки при полюваннні! "Да что меня тут "учат"!!!" Та ще й на таких "полюваннях" горілка "рікою тече"!!! А це ж "гонору" додає!
Однак кулі з картеччю і дробом у гаманець чи у службове посвідчення не заглядають!
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05.12.2021 12:35 Ответить
Я не ищу, это одна из версий )
Я слабо просто верю в такие события
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05.12.2021 12:47 Ответить
Ну так моя - найбільш реальна!
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05.12.2021 12:57 Ответить
Шукайте жінку...
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05.12.2021 10:57 Ответить
У Франції недавно виродки-мисливці поцілили в велосипедиста. Вижив. Поцілили в діда, що їхав в автівці за кермом з пасажиром. Поцілили в шию. Вмер.
Пси мисливців забігають на обійстя та розривають домашніх котів та овечок.
Страшно гуляти біля населених пунктів на природи, бо чутно постріли зблизька.
Виродки.
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05.12.2021 11:08 Ответить
Поїхали на полювання сантехнік Коля й монтажник...-чого смієтесь?!
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05.12.2021 11:12 Ответить
Должно быть смешно ? )))
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05.12.2021 11:17 Ответить
Ну може хоч вкусний з нього шашлик вийде
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05.12.2021 11:50 Ответить
Жаль, что только одного...
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05.12.2021 11:54 Ответить
Элитарная развлекуха - пьянка с оружием в руках,иногда бывает правда смертельной
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05.12.2021 12:00 Ответить
шкода що люди пишуть свої недолугі коменти нічого не знаючи про загиблого, впевний що половині точно було б соромно як би вони знали що за людина загинула
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05.12.2021 12:02 Ответить
Тварин вбивають тварини задля свого задоволення. Це все, що треба про них знати.
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05.12.2021 12:29 Ответить
ні, його й усіх таких не шкода, заробив щого прагнув
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05.12.2021 12:32 Ответить
Евгений Кушнарёв тоже погиб на охоте - "шкода що люди пишуть свої недолугі коменти нічого не знаючи про загиблого, впевний що половині точно було б соромно як би вони знали що за людина загинула"
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05.12.2021 12:49 Ответить
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05.12.2021 13:03 Ответить
Кацапське лайно Кушнарьов?
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05.12.2021 14:06 Ответить
Соромно бути браконьєром! Група довбойобів мисливців приїхала вбивати все живе на військовий полігон Ширлан!
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05.12.2021 13:01 Ответить
Я вас прошу, що там можна розслідувати ? Алкашня понапивалася і постріляла трохи
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05.12.2021 13:01 Ответить
Коментар поліції: "Компанія чоловіків приїхала на полювання у полігону "Широкий лан" вранці. Чоловіки навіть фактично не встигли приступити до полювання, як у руках одного з них, командира батальйону тероборони Центрального РТЦК Рогози вистрілила рушниця - у потерпілого вистрілили з відстані приблизно один метр."

Жолудь це той ***, що відмазував військового комісара Миколаївської області, полковника Олександра Іванова у якого був "бізнес в Криму" і він їздив в 2016 до окупованого Криму сім разів.
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05.12.2021 13:11 Ответить
Им, что пожрать нечего было? Те кто голодают в нашей стране не будут тратить сотни гривен на пострелять.
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05.12.2021 13:41 Ответить
Як це типово, як хтось комусь заважає. запрошуйте на полювання!!!!!! То вже якась мода пішла!!!!!!!
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05.12.2021 13:49 Ответить
Коментатори не згадали ще про одну обставину! Люди, яких називають простими, полюванням не займаються. І не тому, що вони морально кращі за мусорно-, офіцерсько-, прокурво-суддівську елітку, а тому, що на сьогоднішній день це дуже дороговартісний "відпочинок". Далеко не кожному гаманець дозволяє.
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05.12.2021 14:12 Ответить
 
 