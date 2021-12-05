На Миколаївщині місцевий житель на полюванні застрелив товариша

У Миколаївській області місцевий житель на полюванні застрелив свого товариша.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що у селі Михайлівка Миколаївського району Миколаївської області 44-річний чоловік отримав вогнепальне поранення у груди, внаслідок чого загинув.

Попередньо на місці події поліцейські з'ясували, що потерпілий приїхав на полювання зі знайомими. Один із мисливців зробив постріл і влучив у постраждалого.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

Поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії та проводять першочергові слідчі дії.

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"Новости N" повідомили із посиланням на родичів загиблого, що жертвою стрілянини на відкритій місцевості став колишній заступник обласного військового комісара Миколаївської області Олександр Жолудь.



"За їхніми словами, фатальний постріл пролунав у той момент, коли рушниця була в руках командира батальйону ТРО (територіальної оборони. – Ред.) Василя Рогози. Олександр Жолудь у момент пострілу перебував поряд, дістав поранення зблизька, тому травма виявилася смертельною", – пояснило видання.



Раніше Рогоза обіймав посаду районного військкома у селищі Казанка Миколаївської області.