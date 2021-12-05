На Миколаївщині місцевий житель на полюванні застрелив товариша
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У Миколаївській області місцевий житель на полюванні застрелив свого товариша.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Зазначається, що у селі Михайлівка Миколаївського району Миколаївської області 44-річний чоловік отримав вогнепальне поранення у груди, внаслідок чого загинув.
Попередньо на місці події поліцейські з'ясували, що потерпілий приїхав на полювання зі знайомими. Один із мисливців зробив постріл і влучив у постраждалого.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").
Поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії та проводять першочергові слідчі дії.
"Новости N" повідомили із посиланням на родичів загиблого, що жертвою стрілянини на відкритій місцевості став колишній заступник обласного військового комісара Миколаївської області Олександр Жолудь.
"За їхніми словами, фатальний постріл пролунав у той момент, коли рушниця була в руках командира батальйону ТРО (територіальної оборони. – Ред.) Василя Рогози. Олександр Жолудь у момент пострілу перебував поряд, дістав поранення зблизька, тому травма виявилася смертельною", – пояснило видання.
Раніше Рогоза обіймав посаду районного військкома у селищі Казанка Миколаївської області.
Будь ласка, зачекайте...
У Франції наразі теж є такі випадки. Є й інші - коли ці говно-мисливці вбивають ні в чому не повинних випадкових людей.
А тому не жаль вбивць. Знайшли, коли йти на полювання. Коли війна на носі. Гниди.
Не потрібно всім клеїти ярлика, що на охоті/риболовлі одні алкаші - це не правда!
Ви не знаєте особисто загиблого і сверджувати, що "так йому і треба" - це не по-людські!
І риторичне питання - ви м'ясо їсте чи веган?!
(п.с. мені тоже шкода тварин, тому я і не люблю охоту, але радіти і бажати щоб "..."быстрее перестреляют друг друга..." - те ж саме можна побажати і вам, а краще побажайте це ворогам, а не українцям!)
Я ем мясо ... животных выращенных специально для этого. Но, охотникоВ Убийц животных в их доме презираю...
Звичайно, що крім алкашей серед них ще є бракон'єри.
Ненавижу охотников, приходят к животным в их дом, с оружием, стреляют в безоружных, убивают ради развлечения, сволочи!
а ці гуляють, вмазані, обкурені, бухі. короче, господарі життя відпочивають та розважаються.
кушнарева пристрелили на "полюванні"
хлопчика Тлялова вбили менти на "відпочинку"
тиждень тому застрелили мента, на полюванні.
тепер "гуляють військомати і знов полювання.
і це все люди які мають пряме відношення до зброї, кожен день.
ТО КОМУ НЕ МОЖНА ДОРУЧАТИ ЗБРОЮ???? народу, чи цим недоумкам?
Очень удобно замаскировать убийство
Так что с вашим мнением я не согласен, не знаю от куда у вас такое мнение сложилось, наверное от анекдотов ? ))
Почему вы возомнили что можете ущемлять чьи-то права ?
Охота в нашей стране разрешена законом, и любой человек может пользоваться этой легальной возможностью .
Охотится или нет, это вы можете решить только для себя, да и вообще, вы можете творить что угодно в рамках закона .
Любите животных, вы вегетарианец ?
Может ещё всем будете навязывать что употреблять в пищу ?
Держите своё мнение при себе, у нас общество должно жить по законам а не по мнению непонятных и незнакомых людей .
Не надо мне компостировать мозги. Я сказала то, что сказала.
Ненавижу охотников. Точка.
Вот по тому в стране и срака полная, что люди живут по своим взглядам и мнению а не по закону
Все, свободен.
От дурной головы ещё и не такое будет )))
Однак кулі з картеччю і дробом у гаманець чи у службове посвідчення не заглядають!
Я слабо просто верю в такие события
Пси мисливців забігають на обійстя та розривають домашніх котів та овечок.
Страшно гуляти біля населених пунктів на природи, бо чутно постріли зблизька.
Виродки.
довбойобівмисливців приїхала вбивати все живе на військовий полігон Ширлан!
Жолудь це той ***, що відмазував військового комісара Миколаївської області, полковника Олександра Іванова у якого був "бізнес в Криму" і він їздив в 2016 до окупованого Криму сім разів.