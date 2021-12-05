УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11324 відвідувача онлайн
Новини Події
7 531 70
нещасний випадок (271) Миколаївська область (1826) полювання (38)

На Миколаївщині місцевий житель на полюванні застрелив товариша

Новини Цензор.НЕТ Події

На Миколаївщині місцевий житель на полюванні застрелив товариша

У Миколаївській області місцевий житель на полюванні застрелив свого товариша.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що у селі Михайлівка Миколаївського району Миколаївської області 44-річний чоловік отримав вогнепальне поранення у груди, внаслідок чого загинув.

Попередньо на місці події поліцейські з'ясували, що потерпілий приїхав на полювання зі знайомими. Один із мисливців зробив постріл і влучив у постраждалого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальника Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства затримали під час одержання 70 тисяч хабаря, - ДБР

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

Поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії та проводять першочергові слідчі дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині під час полювання чоловік смертельно поранив поліцейського

"Новости N" повідомили із посиланням на родичів загиблого, що жертвою стрілянини на відкритій місцевості став колишній заступник обласного військового комісара Миколаївської області Олександр Жолудь.

"За їхніми словами, фатальний постріл пролунав у той момент, коли рушниця була в руках командира батальйону ТРО (територіальної оборони. – Ред.) Василя Рогози. Олександр Жолудь у момент пострілу перебував поряд, дістав поранення зблизька, тому травма виявилася смертельною", – пояснило видання.

Раніше Рогоза обіймав посаду районного військкома у селищі Казанка Миколаївської області.

Автор: Вадим Куц
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
Это месть природы. Нисколько не жаль и не соболезную.
Ненавижу охотников, приходят к животным в их дом, с оружием, стреляют в безоружных, убивают ради развлечения, сволочи!
показати весь коментар
05.12.2021 10:41
+17
Якось абсолютно не жаль "мисливців", коли один пуляє в іншого.
У Франції наразі теж є такі випадки. Є й інші - коли ці говно-мисливці вбивають ні в чому не повинних випадкових людей.
А тому не жаль вбивць. Знайшли, коли йти на полювання. Коли війна на носі. Гниди.
показати весь коментар
05.12.2021 10:18
+14
а ніхто не бачить що "такі" випадки майже не трапляються серед звичайних людей?
а ці гуляють, вмазані, обкурені, бухі. короче, господарі життя відпочивають та розважаються.
кушнарева пристрелили на "полюванні"
хлопчика Тлялова вбили менти на "відпочинку"
тиждень тому застрелили мента, на полюванні.
тепер "гуляють військомати і знов полювання.
і це все люди які мають пряме відношення до зброї, кожен день.
ТО КОМУ НЕ МОЖНА ДОРУЧАТИ ЗБРОЮ???? народу, чи цим недоумкам?
показати весь коментар
05.12.2021 10:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якось абсолютно не жаль "мисливців", коли один пуляє в іншого.
У Франції наразі теж є такі випадки. Є й інші - коли ці говно-мисливці вбивають ні в чому не повинних випадкових людей.
А тому не жаль вбивць. Знайшли, коли йти на полювання. Коли війна на носі. Гниди.
показати весь коментар
05.12.2021 10:18 Відповісти
пить на охоте не надо и тогда руки не будут дрожать
показати весь коментар
05.12.2021 10:24 Відповісти
А сенс?
показати весь коментар
05.12.2021 10:44 Відповісти
Слава Богу что пьют, быстрее перестреляют друг друга. Благодаря бухлу сколько животных живых осталось)
показати весь коментар
05.12.2021 12:02 Відповісти
Мій друг нещодавно загинув на охоті, і він взагалі не п'є! Дуже гарна людина була, а на охотоу ходив із батьком з дитинства. Я, наприклад, ******** рибалити, він - охоту. Це хобі.
Не потрібно всім клеїти ярлика, що на охоті/риболовлі одні алкаші - це не правда!
Ви не знаєте особисто загиблого і сверджувати, що "так йому і треба" - це не по-людські!
І риторичне питання - ви м'ясо їсте чи веган?!
(п.с. мені тоже шкода тварин, тому я і не люблю охоту, але радіти і бажати щоб "..."быстрее перестреляют друг друга..." - те ж саме можна побажати і вам, а краще побажайте це ворогам, а не українцям!)
показати весь коментар
05.12.2021 12:51 Відповісти
І риторичне питання - ви м'ясо їсте чи веган?!

Я ем мясо ... животных выращенных специально для этого. Но, охотникоВ Убийц животных в их доме презираю...
показати весь коментар
05.12.2021 14:39 Відповісти
> "на охоті/риболовлі одні алкаші - це не правда!"

Звичайно, що крім алкашей серед них ще є бракон'єри.
показати весь коментар
05.12.2021 15:52 Відповісти
Є ще ліцензія.
показати весь коментар
05.12.2021 20:48 Відповісти
не трэба було хрюкать
показати весь коментар
05.12.2021 13:27 Відповісти
Закушувати не привикли,от і калькулятор між вухами відключився.
показати весь коментар
05.12.2021 14:09 Відповісти
Эпитеты - то ладно. Здесь тенденция , жертва - заступник обласного військового комісара .
показати весь коментар
05.12.2021 10:25 Відповісти
Трагедия произошла в селе, где априори нельзя даже расчехлять оружие.
показати весь коментар
05.12.2021 10:26 Відповісти
бывший заступник
показати весь коментар
05.12.2021 11:09 Відповісти
Дуже схоже на вбивство 😠
показати весь коментар
05.12.2021 10:29 Відповісти
А чого схоже?
показати весь коментар
05.12.2021 14:21 Відповісти
Тішуся з таких новин)
показати весь коментар
05.12.2021 10:33 Відповісти
Не судіть, то і не судимі будете!
показати весь коментар
05.12.2021 10:37 Відповісти
Это месть природы. Нисколько не жаль и не соболезную.
Ненавижу охотников, приходят к животным в их дом, с оружием, стреляют в безоружных, убивают ради развлечения, сволочи!
показати весь коментар
05.12.2021 10:41 Відповісти
то була людина яка зробила багато для України та українців, а ти просто дурепа
показати весь коментар
05.12.2021 12:00 Відповісти
А ти живодер і гицель!
показати весь коментар
05.12.2021 13:58 Відповісти
Свєтлана, ти забула перелогінитись
показати весь коментар
05.12.2021 17:07 Відповісти
полностью поддерживаю
показати весь коментар
05.12.2021 14:40 Відповісти
охотники в 90% случаев бухарики.нужно вводить штрафи идет пьяный с ружьем пох в чехле и тп. штраф тысяч 20 или на зону.а то сидишь ловишь рыбу эти дебилы стреляют чуть ли не в голову
показати весь коментар
05.12.2021 10:44 Відповісти
то була правильна і поважна людина
показати весь коментар
05.12.2021 11:59 Відповісти
яка поїхала вбивати тварин заради розваги
показати весь коментар
05.12.2021 12:38 Відповісти
а ніхто не бачить що "такі" випадки майже не трапляються серед звичайних людей?
а ці гуляють, вмазані, обкурені, бухі. короче, господарі життя відпочивають та розважаються.
кушнарева пристрелили на "полюванні"
хлопчика Тлялова вбили менти на "відпочинку"
тиждень тому застрелили мента, на полюванні.
тепер "гуляють військомати і знов полювання.
і це все люди які мають пряме відношення до зброї, кожен день.
ТО КОМУ НЕ МОЖНА ДОРУЧАТИ ЗБРОЮ???? народу, чи цим недоумкам?
показати весь коментар
05.12.2021 10:51 Відповісти
Тихо, не мешайте им
показати весь коментар
05.12.2021 10:57 Відповісти
😃
показати весь коментар
05.12.2021 11:26 Відповісти
а по заицях
показати весь коментар
05.12.2021 10:52 Відповісти
ужас
показати весь коментар
05.12.2021 10:53 Відповісти
Обычно на охотах «подстреливают» всяких полицейских, генералов, депутатов , и других важных и не очень шишек ))
Очень удобно замаскировать убийство
показати весь коментар
05.12.2021 10:57 Відповісти
Ну то не варто ходити на полювання з мутними особами, які можуть вбити, як два факси відіслати. З ким повівся...
показати весь коментар
05.12.2021 11:06 Відповісти
А вы уверены что они туда приехали добровольно ? ))
показати весь коментар
05.12.2021 11:15 Відповісти
Так. Увєрєна, що поїхали туди лакати спиртне і пуляти по тваринках. Увєрєна. Бо це абсолютно відповідає діям більшості таких кноблохів.
показати весь коментар
05.12.2021 11:31 Відповісти
У меня есть три очень хороших знакомых охотника, они простые люди, кресел не занимают, от охоты получают наслаждения, порой выслушать их нет сил, и совершенно не пьющие.
Так что с вашим мнением я не согласен, не знаю от куда у вас такое мнение сложилось, наверное от анекдотов ? ))
показати весь коментар
05.12.2021 11:48 Відповісти
Какой бред! вам что, поесть негде? гастрономов с ресторанами не хватает? позорище убивать беззащитных перед людьми несчастных зверей! вообще не тех существ на этой планете назвали зверьми, а охоту необходимо запретить и охотников перевести на охоту друг за другом, это будет справедливо
показати весь коментар
05.12.2021 12:29 Відповісти
Охота это противозаконно ?
показати весь коментар
05.12.2021 12:45 Відповісти
А красти мільярдами законно? Але ж крадуть і нічого не бояться. Так що перестань звиздіти, гицелю, про закон в беззаконній країні. Нормальні люди ради розваги беззахисних тварин не вбивають. Хочеш позмагатись з ведмедем - бери в руки рогатину, йди з ножем на вовка, ганяйся за зайцем, доки не впіймаєш.
показати весь коментар
05.12.2021 14:04 Відповісти
А кто вы такой, что решили навязать кому то своё мнение ?

Почему вы возомнили что можете ущемлять чьи-то права ?

Охота в нашей стране разрешена законом, и любой человек может пользоваться этой легальной возможностью .

Охотится или нет, это вы можете решить только для себя, да и вообще, вы можете творить что угодно в рамках закона .

Любите животных, вы вегетарианец ?

Может ещё всем будете навязывать что употреблять в пищу ?

Держите своё мнение при себе, у нас общество должно жить по законам а не по мнению непонятных и незнакомых людей .
показати весь коментар
05.12.2021 14:21 Відповісти
Ну да. Хорошие люди. Получающие удовольствие от убийства более слабых. Сволочи.
Не надо мне компостировать мозги. Я сказала то, что сказала.
Ненавижу охотников. Точка.
показати весь коментар
05.12.2021 14:24 Відповісти
Лечится нужно когда думаешь что твоё мнение самое правильное, других мнений быть не должно, и плевать на те законы .
Вот по тому в стране и срака полная, что люди живут по своим взглядам и мнению а не по закону
показати весь коментар
05.12.2021 14:26 Відповісти
Э, да ты хамло. Уже запел о лечении? Ты доктор? Проктолог? Вот и лечи свою простату. Это ты упороту стоишь на своем и не приемлешь мнения, отличного от своего.
Все, свободен.
показати весь коментар
05.12.2021 14:39 Відповісти
А почему из всех болезней, ты вспомнила именно о проктологе ?Проблемы с жопой ?
От дурной головы ещё и не такое будет )))
показати весь коментар
05.12.2021 14:45 Відповісти
ПНХПДРС.
показати весь коментар
05.12.2021 15:35 Відповісти
Не шукай у всьому "світових змов"... З власного досвіду полювань упевнився - нема нічого гіршого, ніж полювання у компанії "крутеликів" - що "грошовитих", що "провладних" Кожен з них вважає , що "про меня закон не писан", а "їх гімно пахне фіалками"! І попробуй, зроби зауваження чи почни вимагать , щоб дотримувалися правил безпеки при полюваннні! "Да что меня тут "учат"!!!" Та ще й на таких "полюваннях" горілка "рікою тече"!!! А це ж "гонору" додає!
Однак кулі з картеччю і дробом у гаманець чи у службове посвідчення не заглядають!
показати весь коментар
05.12.2021 12:35 Відповісти
Я не ищу, это одна из версий )
Я слабо просто верю в такие события
показати весь коментар
05.12.2021 12:47 Відповісти
Ну так моя - найбільш реальна!
показати весь коментар
05.12.2021 12:57 Відповісти
Шукайте жінку...
показати весь коментар
05.12.2021 10:57 Відповісти
У Франції недавно виродки-мисливці поцілили в велосипедиста. Вижив. Поцілили в діда, що їхав в автівці за кермом з пасажиром. Поцілили в шию. Вмер.
Пси мисливців забігають на обійстя та розривають домашніх котів та овечок.
Страшно гуляти біля населених пунктів на природи, бо чутно постріли зблизька.
Виродки.
показати весь коментар
05.12.2021 11:08 Відповісти
Поїхали на полювання сантехнік Коля й монтажник...-чого смієтесь?!
показати весь коментар
05.12.2021 11:12 Відповісти
Должно быть смешно ? )))
показати весь коментар
05.12.2021 11:17 Відповісти
Ну може хоч вкусний з нього шашлик вийде
показати весь коментар
05.12.2021 11:50 Відповісти
Жаль, что только одного...
показати весь коментар
05.12.2021 11:54 Відповісти
Элитарная развлекуха - пьянка с оружием в руках,иногда бывает правда смертельной
показати весь коментар
05.12.2021 12:00 Відповісти
шкода що люди пишуть свої недолугі коменти нічого не знаючи про загиблого, впевний що половині точно було б соромно як би вони знали що за людина загинула
показати весь коментар
05.12.2021 12:02 Відповісти
Тварин вбивають тварини задля свого задоволення. Це все, що треба про них знати.
показати весь коментар
05.12.2021 12:29 Відповісти
ні, його й усіх таких не шкода, заробив щого прагнув
показати весь коментар
05.12.2021 12:32 Відповісти
Евгений Кушнарёв тоже погиб на охоте - "шкода що люди пишуть свої недолугі коменти нічого не знаючи про загиблого, впевний що половині точно було б соромно як би вони знали що за людина загинула"
показати весь коментар
05.12.2021 12:49 Відповісти
показати весь коментар
05.12.2021 13:03 Відповісти
Кацапське лайно Кушнарьов?
показати весь коментар
05.12.2021 14:06 Відповісти
Соромно бути браконьєром! Група довбойобів мисливців приїхала вбивати все живе на військовий полігон Ширлан!
показати весь коментар
05.12.2021 13:01 Відповісти
Я вас прошу, що там можна розслідувати ? Алкашня понапивалася і постріляла трохи
показати весь коментар
05.12.2021 13:01 Відповісти
Коментар поліції: "Компанія чоловіків приїхала на полювання у полігону "Широкий лан" вранці. Чоловіки навіть фактично не встигли приступити до полювання, як у руках одного з них, командира батальйону тероборони Центрального РТЦК Рогози вистрілила рушниця - у потерпілого вистрілили з відстані приблизно один метр."

Жолудь це той ***, що відмазував військового комісара Миколаївської області, полковника Олександра Іванова у якого був "бізнес в Криму" і він їздив в 2016 до окупованого Криму сім разів.
показати весь коментар
05.12.2021 13:11 Відповісти
Им, что пожрать нечего было? Те кто голодают в нашей стране не будут тратить сотни гривен на пострелять.
показати весь коментар
05.12.2021 13:41 Відповісти
Як це типово, як хтось комусь заважає. запрошуйте на полювання!!!!!! То вже якась мода пішла!!!!!!!
показати весь коментар
05.12.2021 13:49 Відповісти
Коментатори не згадали ще про одну обставину! Люди, яких називають простими, полюванням не займаються. І не тому, що вони морально кращі за мусорно-, офіцерсько-, прокурво-суддівську елітку, а тому, що на сьогоднішній день це дуже дороговартісний "відпочинок". Далеко не кожному гаманець дозволяє.
показати весь коментар
05.12.2021 14:12 Відповісти
 
 