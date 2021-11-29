На Чернігівщині під час полювання чоловік смертельно поранив поліцейського
Новини Цензор.НЕТ Події
Поліція Чернігівщини встановлює обставини смертельного інциденту на полюванні
Як інормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Чернігівщини у фейсуці.
"Сьогодні близько 4-ї ранку внаслідок вогнепального поранення помер у лікарні поліцейський Чернігівського районного управління поліції. Смертельного тілесного ушкодження поліцейський напередодні зазнав на полюванні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 28 листопада близько опівдні до поліції надійшла інформація про те, що під час полюваннях в угіддях Чернігівського району 37-річний інспектор відділу реагування патрульної поліції зазнав вогнепального поранення.
На момент інциденту поліцейський перебував поза службою в цивільному одязі. На полювання він поїхав з трьома товаришами.
За попередньою інформацією, під час полювання 39-річний мисливець здійснив постріл з рушниці в бік тварини та випадково влучив у поліцейського.
Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини події у рамках провадження за статтею 119 Кримінального кодексу (вбивство через необережність), що карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Будь ласка, зачекайте...
Інколи вдається сову побачити (якщо прогулянка увечері), інколи білку або куницю, інколи одуда, а вчора ключ журавлів летів. (Каже з пафосом) Вчу дітей бачити і цінувати природу...
2. Ну, одудів (або "одудів" ) бачили тижнів два-три тому (точно в листопаді). Я не великий спец, чомусь завжди вважав їх одудами: пташка величиною трохи більше голуба, з переважно бурим забарвленням з проблисками білого і чорного, з трохи більшою як у голуба головою і з невеликим чубчиком на ній; літають майже завжди парами або групами до 6 пташок.
Ти (скоріш всього) бачив не одуда а сойку - у одуда маленька голова
Залежно від широти, це осілий, кочівний або перелітний птах. Велика частина популяцій номінативного підвиду, що гніздиться в західній Палеарктиці, за виключенням Єгипту і південної частини Алжиру, у зимовий час переміщається в центральні й південні райони Африки південніше Сахари. Невелика кількість птахів зимує в Середземномор'ї й на півночі африканського континенту[12]. Птахи Центральної Азії, зокрема, Сибіру, мігрують на південь континенту. Невелика частина російських одудів зимує на сході Туркменістану і південній частині Азербайджану[13]. Терміни міграції значно розтягнуті - весняний приліт припадає на початок лютого - травень з піком в середині березня - квітні, осінній відліт починається в середині липня і закінчується в кінці жовтня. Проліт проходить широким фронтом, вночі або присмерком
2. Схоже, таки сойка (щойно у вікіпедії подивився). Дякую.
"Животные не пострадали"?
или
"Люди не пострадали"?
Прошу прощения, так то беда конечно.
Уважаемые редакторы Цензора, если он был не по форме и не на службе, то какой же он полицейский? И далее, если бы убиенный не работал в полиции, а был, например, токарем третьего разряда, то стали бы вы давать заголовок "В Черниговской области во время охоты мужчина смертельно ранил токаря третьего разряда"? К чему это раздувание и акцентирование на том, что убитый - мент?
А с токарями разберётся их токарное управление
Але коли інші вбиті цими мисливськими охламонами. Сподіваюсь, поліціянти добре віддячать мисливцю за свого. Щоб мало не здалося.
в тому варіанті, як ви написали. це питання освіти, а не вірогідності. стріляє стрілець, пальчиком на гачок тисне. у неосвіченого ідіота, який не розуміє, як користуватись зброєю, звичайно вірогідність випадкового пострілу через необачність менше, коли зброя не заряджена.
Так вот. Жизненное наблюдение. Владельцы оружия делятся на два типа.
1. Такие как я. Самооборона, ТрО. Сюда же спорт (МКПС).
2. Охотники.
Охотники в своей массе даже никогда не слышали о существовании стандартных четырех правил обращения с оружием (Кодекс стрелка).
Тоже охотники
Один алкаш подстрелил другого, а "мужчина" и "полицейский" - дело десятое.