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На Чернігівщині під час полювання чоловік смертельно поранив поліцейського

Новини Цензор.НЕТ Події

На Чернігівщині під час полювання чоловік смертельно поранив поліцейського

Поліція Чернігівщини встановлює обставини смертельного інциденту на полюванні

Як інормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Чернігівщини у фейсуці.

"Сьогодні близько 4-ї ранку внаслідок вогнепального поранення помер у лікарні поліцейський Чернігівського районного управління поліції. Смертельного тілесного ушкодження поліцейський напередодні зазнав на полюванні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 28 листопада близько опівдні до поліції надійшла інформація про те, що під час полюваннях в угіддях Чернігівського району 37-річний інспектор відділу реагування патрульної поліції зазнав вогнепального поранення.

На момент інциденту поліцейський перебував поза службою в цивільному одязі. На полювання він поїхав з трьома товаришами.

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За попередньою інформацією, під час полювання 39-річний мисливець здійснив постріл з рушниці в бік тварини та випадково влучив у поліцейського.

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини події у рамках провадження за статтею 119 Кримінального кодексу (вбивство через необережність), що карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

На Чернігівщині під час полювання чоловік смертельно поранив поліцейського 01

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Топ коментарі
+14
"На момент инцидента полицейский находился вне службы в гражданской одежде."

Уважаемые редакторы Цензора, если он был не по форме и не на службе, то какой же он полицейский? И далее, если бы убиенный не работал в полиции, а был, например, токарем третьего разряда, то стали бы вы давать заголовок "В Черниговской области во время охоты мужчина смертельно ранил токаря третьего разряда"? К чему это раздувание и акцентирование на том, что убитый - мент?
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29.11.2021 12:29
+8
Водка хотя бы была вкусная?

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29.11.2021 11:32
+5
Мисливці чомусь вважають, що ліси лише для них. Зараз страшно з дітьми в ліс ходити - постійно звучать постріли.
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29.11.2021 11:32
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Мисливці чомусь вважають, що ліси лише для них. Зараз страшно з дітьми в ліс ходити - постійно звучать постріли.
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29.11.2021 11:32 Відповісти
В лес в бронике, и конечно же вести ответный огонь! А как иначе?
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29.11.2021 12:14 Відповісти
Аби тільки ліси. У Франції ці охламони буває заскакують у села в погоні за тваринками. буває, їхні пси загризають овечок та котів.
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29.11.2021 12:40 Відповісти
стреляют всё, что только можно и уж конечно то стреляют, что нельзя.
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29.11.2021 12:45 Відповісти
А що тобі зараз у лісі робить? Ягід нема (навіть гриби відійшли) Холодно, мокро Птахами милуваться? Їх співи слухать? Так основна маса у вирій відлетіла , а решта - синиці , повзики , дятли перекочували до населених пунктів - там їжі більше
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29.11.2021 12:52 Відповісти
Іноді набридає сидіти в хаті, хочеться пройтися, і не біля автостради, а на природі.
Інколи вдається сову побачити (якщо прогулянка увечері), інколи білку або куницю, інколи одуда, а вчора ключ журавлів летів. (Каже з пафосом) Вчу дітей бачити і цінувати природу...
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29.11.2021 13:12 Відповісти
Нормальний ти чоловік! Але тут на "матюки" напрошуєшся! По-перше : навкруги міст - "зелена зона" Там полювання заборонене взагалі І браконьєри якщо і полюють то ставлять капкани і петлі а не стріляють Я мисливець (та ще й член облради УТМР) - тому трохи "в курсі" По-друге : наскільки я знаю - одуди відлітають у вирій ще по теплу (у кінці серпня - на початку вересня -навмисно уточнив у спеціаліста-орнітолога) То КОГО ж ти бачив?
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29.11.2021 13:36 Відповісти
1. Постріли (близько 10 всього) в різних кінцях моєї місцевості (різних лісах, тобто, - бо живу біля одного, а ходили на прогулянку до іншого) чув буквально вчора. Я думаю, що тим, хто стріляв, взагалі було пох. на будь-які заборони.

2. Ну, одудів (або "одудів" ) бачили тижнів два-три тому (точно в листопаді). Я не великий спец, чомусь завжди вважав їх одудами: пташка величиною трохи більше голуба, з переважно бурим забарвленням з проблисками білого і чорного, з трохи більшою як у голуба головою і з невеликим чубчиком на ній; літають майже завжди парами або групами до 6 пташок.
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29.11.2021 14:04 Відповісти
Вчора був мисливський день Це раз Стрілять могли не в лісі а коло нього Це два Якщо була така канонада то полювали на зайця з лисицею (на облаві по кабану чи козулі стріляють рідко - три-чотири постріли не більше) І то - коли звір іде паралельно лінії номерів) Це - три По зайцю і лисиці стріляють дробом №1-2 Він падає за півтори сотні метрів і великої небезпеки не представляє Це - чотири
Ти (скоріш всього) бачив не одуда а сойку - у одуда маленька голова
Залежно від широти, це осілий, кочівний або перелітний птах. Велика частина популяцій номінативного підвиду, що гніздиться в західній Палеарктиці, за виключенням Єгипту і південної частини Алжиру, у зимовий час переміщається в центральні й південні райони Африки південніше Сахари. Невелика кількість птахів зимує в Середземномор'ї й на півночі африканського континенту[12]. Птахи Центральної Азії, зокрема, Сибіру, мігрують на південь континенту. Невелика частина російських одудів зимує на сході Туркменістану і південній частині Азербайджану[13]. Терміни міграції значно розтягнуті - весняний приліт припадає на початок лютого - травень з піком в середині березня - квітні, осінній відліт починається в середині липня і закінчується в кінці жовтня. Проліт проходить широким фронтом, вночі або присмерком
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29.11.2021 14:17 Відповісти
1. Кабани в нас не водяться. Традиційно полюють на зайця та лисицю - бачив дуже часто, як несуть їх тушки. Можливо, дійсно не в лісі, а біля нього - але все одно через це я з дітьми до лісу підійти не наважився.
2. Схоже, таки сойка (щойно у вікіпедії подивився). Дякую.
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29.11.2021 15:19 Відповісти
Будь ласка!
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29.11.2021 15:48 Відповісти
Водка хотя бы была вкусная?

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29.11.2021 11:32 Відповісти
Я так и не понял:
"Животные не пострадали"?
или
"Люди не пострадали"?
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29.11.2021 11:33 Відповісти
Извините, за черный юмор, но... целился в животное, а при ближайшем рассмотрении оказался человеком...
Прошу прощения, так то беда конечно.
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29.11.2021 11:37 Відповісти
Краще не стріляти чим гатити по кущах, чи голодні чи дурні?
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29.11.2021 11:52 Відповісти
Облавная охота, на номерах становятся в линию, кабан или коза идет между двух охотников, когда выцеливаешь, видишь животное, а не охотника, углы стрельбы не знают, нет опыта, дебилы, инструктаж никто не проводит. Картечь накрыла.
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29.11.2021 12:18 Відповісти
Є сектор стрільби, є єгеря, які розставляють і попереджають за ТБ. А є жадібність - коли стріляєш не думаючи.
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29.11.2021 12:33 Відповісти
Бог не фраер,как говорится )
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29.11.2021 12:13 Відповісти
ну главное что животное не пострадало.
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29.11.2021 12:15 Відповісти
Не треба було вдавати "кабана"!!!!!!! А серйозно. він їм заважав, ось і прибрали!!!!!! "друзі"............
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29.11.2021 12:18 Відповісти
Зрение подвело, целился туда, а попал в другое, запах животного. одним словом - охота и удалась.
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29.11.2021 12:18 Відповісти
"На момент инцидента полицейский находился вне службы в гражданской одежде."

Уважаемые редакторы Цензора, если он был не по форме и не на службе, то какой же он полицейский? И далее, если бы убиенный не работал в полиции, а был, например, токарем третьего разряда, то стали бы вы давать заголовок "В Черниговской области во время охоты мужчина смертельно ранил токаря третьего разряда"? К чему это раздувание и акцентирование на том, что убитый - мент?
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29.11.2021 12:29 Відповісти
Ну да. Он грузчик. Или санитар.
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29.11.2021 12:38 Відповісти
В какой-то степени вы правы безусловно. Но общественно значимая инфа пусть будет известна.
А с токарями разберётся их токарное управление

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29.11.2021 13:28 Відповісти
Вспомнился Мытець. Но катер ушел...
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29.11.2021 12:30 Відповісти
У Франції таке саме жахіття коїться. Мені аж ніяк не жаль, коли мисливець валить мисливця. Що шукав - те знайшов.
Але коли інші вбиті цими мисливськими охламонами. Сподіваюсь, поліціянти добре віддячать мисливцю за свого. Щоб мало не здалося.
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29.11.2021 12:38 Відповісти
Що ти мелеш? Ти новину читав? Шніфти промий оцтом. Мусор був поза службою на полюванні з друзями.
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29.11.2021 12:41 Відповісти
Понапивались і ось результат. Не шкода. Немає ані краплі співчуття вбивцям диких тварин, які вбивають не з голоду, а заради розваги.
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29.11.2021 12:39 Відповісти
У меня есть знакомый охотник, который за несколько лет бытия охотником не убил ни одно животное. А на охоте он ходит с незаряженым ружьём. На мой вопрос пояснил, что на охоту его тащат друзья, а ему по зверям стрелять жалко, ружьё с собой носит, чтоб не потерять, но патроны в него не запихивает, чтоб оно случайно не стрельнуло. И пока остальные гоняются за зайцами - он гуляет, дышит свежим воздухом и любуется природой.
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29.11.2021 12:51 Відповісти
цікаве у вашого знайомого ружжо, саме стріляє
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29.11.2021 16:30 Відповісти
Это всё вопрос вероятностей. Какая вероятность выше - выстрела заряженого ружжа на предохранителе или незаряженого ружжа?
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29.11.2021 17:40 Відповісти
0%

в тому варіанті, як ви написали. це питання освіти, а не вірогідності. стріляє стрілець, пальчиком на гачок тисне. у неосвіченого ідіота, який не розуміє, як користуватись зброєю, звичайно вірогідність випадкового пострілу через необачність менше, коли зброя не заряджена.
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29.11.2021 17:46 Відповісти
Давайте посмотрим на вопрос с другой стороны. Зачем заряжать оружие если не собираешься стрелять?
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29.11.2021 18:54 Відповісти
Стрелок с многолетним стажем. Инструктор по обращению с оружием, огневой, тактике, пр.-пр.

Так вот. Жизненное наблюдение. Владельцы оружия делятся на два типа.

1. Такие как я. Самооборона, ТрО. Сюда же спорт (МКПС).
2. Охотники.

Охотники в своей массе даже никогда не слышали о существовании стандартных четырех правил обращения с оружием (Кодекс стрелка).
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29.11.2021 12:40 Відповісти
Нормальная охота - "оленя" завалили.
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29.11.2021 12:43 Відповісти
открыли сезон охоты на полицию ? )))
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29.11.2021 12:46 Відповісти

Тоже охотники
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29.11.2021 13:06 Відповісти
мужчина смертельно ранил полицейского ...

Один алкаш подстрелил другого, а "мужчина" и "полицейский" - дело десятое.
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29.11.2021 13:32 Відповісти
Мусор наверное вместо лося, приманкой подрабатывал.
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29.11.2021 13:50 Відповісти
Быть копом или мусором, не важно, это уже как клеймо. Система своих не бросает, а расходует по максимуму.
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29.11.2021 14:22 Відповісти
 
 