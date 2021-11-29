На Чернігівщині під час полювання чоловік смертельно поранив поліцейського

Поліція Чернігівщини встановлює обставини смертельного інциденту на полюванні

Як інормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Чернігівщини у фейсуці.

"Сьогодні близько 4-ї ранку внаслідок вогнепального поранення помер у лікарні поліцейський Чернігівського районного управління поліції. Смертельного тілесного ушкодження поліцейський напередодні зазнав на полюванні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 28 листопада близько опівдні до поліції надійшла інформація про те, що під час полюваннях в угіддях Чернігівського району 37-річний інспектор відділу реагування патрульної поліції зазнав вогнепального поранення.

На момент інциденту поліцейський перебував поза службою в цивільному одязі. На полювання він поїхав з трьома товаришами.

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За попередньою інформацією, під час полювання 39-річний мисливець здійснив постріл з рушниці в бік тварини та випадково влучив у поліцейського.

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини події у рамках провадження за статтею 119 Кримінального кодексу (вбивство через необережність), що карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.