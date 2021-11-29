В Черниговской области во время охоты мужчина смертельно ранил полицейского

Полиция Черниговской области устанавливает обстоятельства смертельного инцидента на охоте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Черниговской области в фейсуке.

"Сегодня около 4 утра в результате огнестрельного ранения скончался в больнице полицейский Черниговского районного управления полиции. Смертельное телесное повреждение полицейский накануне получил на охоте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 ноября около полудня в полицию поступила информация о том, что во время охоты в угодьях Черниговского района 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции получил огнестрельное ранение.

На момент инцидента полицейский находился вне службы в гражданской одежде. На охоту он уехал с тремя товарищами.

По предварительной информации, во время охоты 39-летний охотник произвел выстрел из ружья в сторону животного и случайно попал в полицейского.

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Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства происшествия в рамках производства по статье 119 Уголовного кодекса (убийство по неосторожности), которое карается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.