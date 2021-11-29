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В Черниговской области во время охоты мужчина смертельно ранил полицейского

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Черниговской области во время охоты мужчина смертельно ранил полицейского

Полиция Черниговской области устанавливает обстоятельства смертельного инцидента на охоте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Черниговской области в фейсуке.

"Сегодня около 4 утра в результате огнестрельного ранения скончался в больнице полицейский Черниговского районного управления полиции. Смертельное телесное повреждение полицейский накануне получил на охоте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 ноября около полудня в полицию поступила информация о том, что во время охоты в угодьях Черниговского района 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции получил огнестрельное ранение.

На момент инцидента полицейский находился вне службы в гражданской одежде. На охоту он уехал с тремя товарищами.

По предварительной информации, во время охоты 39-летний охотник произвел выстрел из ружья в сторону животного и случайно попал в полицейского.

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Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства происшествия в рамках производства по статье 119 Уголовного кодекса (убийство по неосторожности), которое карается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В Черниговской области во время охоты мужчина смертельно ранил полицейского 01

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Топ комментарии
+14
"На момент инцидента полицейский находился вне службы в гражданской одежде."

Уважаемые редакторы Цензора, если он был не по форме и не на службе, то какой же он полицейский? И далее, если бы убиенный не работал в полиции, а был, например, токарем третьего разряда, то стали бы вы давать заголовок "В Черниговской области во время охоты мужчина смертельно ранил токаря третьего разряда"? К чему это раздувание и акцентирование на том, что убитый - мент?
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29.11.2021 12:29
+8
Водка хотя бы была вкусная?

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29.11.2021 11:32
+5
Мисливці чомусь вважають, що ліси лише для них. Зараз страшно з дітьми в ліс ходити - постійно звучать постріли.
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29.11.2021 11:32
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Мисливці чомусь вважають, що ліси лише для них. Зараз страшно з дітьми в ліс ходити - постійно звучать постріли.
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29.11.2021 11:32 Ответить
В лес в бронике, и конечно же вести ответный огонь! А как иначе?
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29.11.2021 12:14 Ответить
Аби тільки ліси. У Франції ці охламони буває заскакують у села в погоні за тваринками. буває, їхні пси загризають овечок та котів.
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29.11.2021 12:40 Ответить
стреляют всё, что только можно и уж конечно то стреляют, что нельзя.
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29.11.2021 12:45 Ответить
А що тобі зараз у лісі робить? Ягід нема (навіть гриби відійшли) Холодно, мокро Птахами милуваться? Їх співи слухать? Так основна маса у вирій відлетіла , а решта - синиці , повзики , дятли перекочували до населених пунктів - там їжі більше
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29.11.2021 12:52 Ответить
Іноді набридає сидіти в хаті, хочеться пройтися, і не біля автостради, а на природі.
Інколи вдається сову побачити (якщо прогулянка увечері), інколи білку або куницю, інколи одуда, а вчора ключ журавлів летів. (Каже з пафосом) Вчу дітей бачити і цінувати природу...
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29.11.2021 13:12 Ответить
Нормальний ти чоловік! Але тут на "матюки" напрошуєшся! По-перше : навкруги міст - "зелена зона" Там полювання заборонене взагалі І браконьєри якщо і полюють то ставлять капкани і петлі а не стріляють Я мисливець (та ще й член облради УТМР) - тому трохи "в курсі" По-друге : наскільки я знаю - одуди відлітають у вирій ще по теплу (у кінці серпня - на початку вересня -навмисно уточнив у спеціаліста-орнітолога) То КОГО ж ти бачив?
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29.11.2021 13:36 Ответить
1. Постріли (близько 10 всього) в різних кінцях моєї місцевості (різних лісах, тобто, - бо живу біля одного, а ходили на прогулянку до іншого) чув буквально вчора. Я думаю, що тим, хто стріляв, взагалі було пох. на будь-які заборони.

2. Ну, одудів (або "одудів" ) бачили тижнів два-три тому (точно в листопаді). Я не великий спец, чомусь завжди вважав їх одудами: пташка величиною трохи більше голуба, з переважно бурим забарвленням з проблисками білого і чорного, з трохи більшою як у голуба головою і з невеликим чубчиком на ній; літають майже завжди парами або групами до 6 пташок.
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29.11.2021 14:04 Ответить
Вчора був мисливський день Це раз Стрілять могли не в лісі а коло нього Це два Якщо була така канонада то полювали на зайця з лисицею (на облаві по кабану чи козулі стріляють рідко - три-чотири постріли не більше) І то - коли звір іде паралельно лінії номерів) Це - три По зайцю і лисиці стріляють дробом №1-2 Він падає за півтори сотні метрів і великої небезпеки не представляє Це - чотири
Ти (скоріш всього) бачив не одуда а сойку - у одуда маленька голова
Залежно від широти, це осілий, кочівний або перелітний птах. Велика частина популяцій номінативного підвиду, що гніздиться в західній Палеарктиці, за виключенням Єгипту і південної частини Алжиру, у зимовий час переміщається в центральні й південні райони Африки південніше Сахари. Невелика кількість птахів зимує в Середземномор'ї й на півночі африканського континенту[12]. Птахи Центральної Азії, зокрема, Сибіру, мігрують на південь континенту. Невелика частина російських одудів зимує на сході Туркменістану і південній частині Азербайджану[13]. Терміни міграції значно розтягнуті - весняний приліт припадає на початок лютого - травень з піком в середині березня - квітні, осінній відліт починається в середині липня і закінчується в кінці жовтня. Проліт проходить широким фронтом, вночі або присмерком
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29.11.2021 14:17 Ответить
1. Кабани в нас не водяться. Традиційно полюють на зайця та лисицю - бачив дуже часто, як несуть їх тушки. Можливо, дійсно не в лісі, а біля нього - але все одно через це я з дітьми до лісу підійти не наважився.
2. Схоже, таки сойка (щойно у вікіпедії подивився). Дякую.
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29.11.2021 15:19 Ответить
Будь ласка!
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29.11.2021 15:48 Ответить
Водка хотя бы была вкусная?

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29.11.2021 11:32 Ответить
Я так и не понял:
"Животные не пострадали"?
или
"Люди не пострадали"?
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29.11.2021 11:33 Ответить
Извините, за черный юмор, но... целился в животное, а при ближайшем рассмотрении оказался человеком...
Прошу прощения, так то беда конечно.
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29.11.2021 11:37 Ответить
Краще не стріляти чим гатити по кущах, чи голодні чи дурні?
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29.11.2021 11:52 Ответить
Облавная охота, на номерах становятся в линию, кабан или коза идет между двух охотников, когда выцеливаешь, видишь животное, а не охотника, углы стрельбы не знают, нет опыта, дебилы, инструктаж никто не проводит. Картечь накрыла.
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29.11.2021 12:18 Ответить
Є сектор стрільби, є єгеря, які розставляють і попереджають за ТБ. А є жадібність - коли стріляєш не думаючи.
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29.11.2021 12:33 Ответить
Бог не фраер,как говорится )
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29.11.2021 12:13 Ответить
ну главное что животное не пострадало.
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29.11.2021 12:15 Ответить
Не треба було вдавати "кабана"!!!!!!! А серйозно. він їм заважав, ось і прибрали!!!!!! "друзі"............
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29.11.2021 12:18 Ответить
Зрение подвело, целился туда, а попал в другое, запах животного. одним словом - охота и удалась.
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29.11.2021 12:18 Ответить
"На момент инцидента полицейский находился вне службы в гражданской одежде."

Уважаемые редакторы Цензора, если он был не по форме и не на службе, то какой же он полицейский? И далее, если бы убиенный не работал в полиции, а был, например, токарем третьего разряда, то стали бы вы давать заголовок "В Черниговской области во время охоты мужчина смертельно ранил токаря третьего разряда"? К чему это раздувание и акцентирование на том, что убитый - мент?
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29.11.2021 12:29 Ответить
Ну да. Он грузчик. Или санитар.
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29.11.2021 12:38 Ответить
В какой-то степени вы правы безусловно. Но общественно значимая инфа пусть будет известна.
А с токарями разберётся их токарное управление

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29.11.2021 13:28 Ответить
Вспомнился Мытець. Но катер ушел...
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29.11.2021 12:30 Ответить
У Франції таке саме жахіття коїться. Мені аж ніяк не жаль, коли мисливець валить мисливця. Що шукав - те знайшов.
Але коли інші вбиті цими мисливськими охламонами. Сподіваюсь, поліціянти добре віддячать мисливцю за свого. Щоб мало не здалося.
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29.11.2021 12:38 Ответить
Що ти мелеш? Ти новину читав? Шніфти промий оцтом. Мусор був поза службою на полюванні з друзями.
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29.11.2021 12:41 Ответить
Понапивались і ось результат. Не шкода. Немає ані краплі співчуття вбивцям диких тварин, які вбивають не з голоду, а заради розваги.
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29.11.2021 12:39 Ответить
У меня есть знакомый охотник, который за несколько лет бытия охотником не убил ни одно животное. А на охоте он ходит с незаряженым ружьём. На мой вопрос пояснил, что на охоту его тащат друзья, а ему по зверям стрелять жалко, ружьё с собой носит, чтоб не потерять, но патроны в него не запихивает, чтоб оно случайно не стрельнуло. И пока остальные гоняются за зайцами - он гуляет, дышит свежим воздухом и любуется природой.
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29.11.2021 12:51 Ответить
цікаве у вашого знайомого ружжо, саме стріляє
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29.11.2021 16:30 Ответить
Это всё вопрос вероятностей. Какая вероятность выше - выстрела заряженого ружжа на предохранителе или незаряженого ружжа?
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29.11.2021 17:40 Ответить
0%

в тому варіанті, як ви написали. це питання освіти, а не вірогідності. стріляє стрілець, пальчиком на гачок тисне. у неосвіченого ідіота, який не розуміє, як користуватись зброєю, звичайно вірогідність випадкового пострілу через необачність менше, коли зброя не заряджена.
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29.11.2021 17:46 Ответить
Давайте посмотрим на вопрос с другой стороны. Зачем заряжать оружие если не собираешься стрелять?
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29.11.2021 18:54 Ответить
Стрелок с многолетним стажем. Инструктор по обращению с оружием, огневой, тактике, пр.-пр.

Так вот. Жизненное наблюдение. Владельцы оружия делятся на два типа.

1. Такие как я. Самооборона, ТрО. Сюда же спорт (МКПС).
2. Охотники.

Охотники в своей массе даже никогда не слышали о существовании стандартных четырех правил обращения с оружием (Кодекс стрелка).
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29.11.2021 12:40 Ответить
Нормальная охота - "оленя" завалили.
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29.11.2021 12:43 Ответить
открыли сезон охоты на полицию ? )))
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29.11.2021 12:46 Ответить

Тоже охотники
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29.11.2021 13:06 Ответить
мужчина смертельно ранил полицейского ...

Один алкаш подстрелил другого, а "мужчина" и "полицейский" - дело десятое.
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29.11.2021 13:32 Ответить
Мусор наверное вместо лося, приманкой подрабатывал.
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29.11.2021 13:50 Ответить
Быть копом или мусором, не важно, это уже как клеймо. Система своих не бросает, а расходует по максимуму.
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29.11.2021 14:22 Ответить
 
 