В Черниговской области во время охоты мужчина смертельно ранил полицейского
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Полиция Черниговской области устанавливает обстоятельства смертельного инцидента на охоте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Черниговской области в фейсуке.
"Сегодня около 4 утра в результате огнестрельного ранения скончался в больнице полицейский Черниговского районного управления полиции. Смертельное телесное повреждение полицейский накануне получил на охоте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 28 ноября около полудня в полицию поступила информация о том, что во время охоты в угодьях Черниговского района 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции получил огнестрельное ранение.
На момент инцидента полицейский находился вне службы в гражданской одежде. На охоту он уехал с тремя товарищами.
По предварительной информации, во время охоты 39-летний охотник произвел выстрел из ружья в сторону животного и случайно попал в полицейского.
Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства происшествия в рамках производства по статье 119 Уголовного кодекса (убийство по неосторожности), которое карается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Пожалуйста, подождите...
Інколи вдається сову побачити (якщо прогулянка увечері), інколи білку або куницю, інколи одуда, а вчора ключ журавлів летів. (Каже з пафосом) Вчу дітей бачити і цінувати природу...
2. Ну, одудів (або "одудів" ) бачили тижнів два-три тому (точно в листопаді). Я не великий спец, чомусь завжди вважав їх одудами: пташка величиною трохи більше голуба, з переважно бурим забарвленням з проблисками білого і чорного, з трохи більшою як у голуба головою і з невеликим чубчиком на ній; літають майже завжди парами або групами до 6 пташок.
Ти (скоріш всього) бачив не одуда а сойку - у одуда маленька голова
Залежно від широти, це осілий, кочівний або перелітний птах. Велика частина популяцій номінативного підвиду, що гніздиться в західній Палеарктиці, за виключенням Єгипту і південної частини Алжиру, у зимовий час переміщається в центральні й південні райони Африки південніше Сахари. Невелика кількість птахів зимує в Середземномор'ї й на півночі африканського континенту[12]. Птахи Центральної Азії, зокрема, Сибіру, мігрують на південь континенту. Невелика частина російських одудів зимує на сході Туркменістану і південній частині Азербайджану[13]. Терміни міграції значно розтягнуті - весняний приліт припадає на початок лютого - травень з піком в середині березня - квітні, осінній відліт починається в середині липня і закінчується в кінці жовтня. Проліт проходить широким фронтом, вночі або присмерком
2. Схоже, таки сойка (щойно у вікіпедії подивився). Дякую.
"Животные не пострадали"?
или
"Люди не пострадали"?
Прошу прощения, так то беда конечно.
Уважаемые редакторы Цензора, если он был не по форме и не на службе, то какой же он полицейский? И далее, если бы убиенный не работал в полиции, а был, например, токарем третьего разряда, то стали бы вы давать заголовок "В Черниговской области во время охоты мужчина смертельно ранил токаря третьего разряда"? К чему это раздувание и акцентирование на том, что убитый - мент?
А с токарями разберётся их токарное управление
Але коли інші вбиті цими мисливськими охламонами. Сподіваюсь, поліціянти добре віддячать мисливцю за свого. Щоб мало не здалося.
в тому варіанті, як ви написали. це питання освіти, а не вірогідності. стріляє стрілець, пальчиком на гачок тисне. у неосвіченого ідіота, який не розуміє, як користуватись зброєю, звичайно вірогідність випадкового пострілу через необачність менше, коли зброя не заряджена.
Так вот. Жизненное наблюдение. Владельцы оружия делятся на два типа.
1. Такие как я. Самооборона, ТрО. Сюда же спорт (МКПС).
2. Охотники.
Охотники в своей массе даже никогда не слышали о существовании стандартных четырех правил обращения с оружием (Кодекс стрелка).
Тоже охотники
Один алкаш подстрелил другого, а "мужчина" и "полицейский" - дело десятое.