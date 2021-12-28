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На Харківщині чоловік випадково застрелив знайомого під час полювання

Новини Цензор.НЕТ Події

На Харківщині чоловік випадково застрелив знайомого під час полювання

В урочищі на території Краснокутського лісництва під час полювання був смертельно травмований чоловік. Від поранення він помер на місці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 26 грудня о 13:10. За адресою виїжджали керівництво ГУНП в Харківській області, слідчо-оперативна група, пересувна криміналістична лабораторія.

Встановлено, що полювання відбувалося в урочищі на території Краснокутського лісництва в компанії чоловіків. 40-річний мисливець здійснив постріл з власної гладкоствольної мисливської рушниці ІЖ-27 та випадково влучив у 39-річного знайомого.

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Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

40-річному чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
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Топ коментарі
+18
Порядочный человек никогда не будет убивать животных.
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28.12.2021 16:18
+17
У них там така традиція, згадайте Кушнарйова! Треба звільнити місце -тягни на полювання,не хоче агітуй на ранкові пробіжки....
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28.12.2021 15:48
+15
Есть одомашненные животные не способные существовать в дикой природе, пошел в супермаркет, купил себе покушать мясо. А те кто убивает диких животных - выблRтки
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28.12.2021 16:29
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У них там така традиція, згадайте Кушнарйова! Треба звільнити місце -тягни на полювання,не хоче агітуй на ранкові пробіжки....
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28.12.2021 15:48 Відповісти
ще може бути спільне застілля. Теж не один знайомий захворів і потім помер після необережної участі в таких святкуваннях.
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28.12.2021 15:59 Відповісти
Ну це коли ти не любитель стріляти і бігати ,просто бухарік як "руки котрі нічого не крали"!
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28.12.2021 16:19 Відповісти
доволі вдалий приклад. У старому завіті, вже не памятаю де саме, є таке місце: не сідай за стіл із царями якщо ти їм не рівня. Бо цар як слон - задавить з необережності (можливо вдаваної) і навіть не помітить. А в першому псалмі Давидовім взагалі навчають не ходити на зібрання непевних людей - нечестивих. Тих що честі та порядності не мають. Ющенко такий настільки простий чоловік, що навіть не задумувався над такими доволі відомими елементарними речами.
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28.12.2021 18:49 Відповісти
Співчуваю щиро Вам. В сьогоднішніх реаліях читаючи вище викладені книги - великий сум огортає розум ,а деколи і сльози як у Єремії.
А що до Юща то він нічим від них не відрізняється. Туди прості і добродушні не попадають. Згадайте його аферу з заміною купонокарбованців на гривню!
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29.12.2021 08:31 Відповісти
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28.12.2021 16:36 Відповісти
Вполював.
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28.12.2021 15:50 Відповісти
Если подстрелен охотник - это справедливо, это - карма. Зло должно быть наказуемо.
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28.12.2021 15:53 Відповісти
Надо думать с каким придурком идешь на охоту.
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28.12.2021 15:54 Відповісти
Хіба дорого коштує нормальний одяг?
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28.12.2021 15:57 Відповісти
Щоб вицілювати було зручно.
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28.12.2021 16:08 Відповісти
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28.12.2021 18:50 Відповісти
Дай как угадаю, прокурор или налоговик ?
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28.12.2021 16:01 Відповісти
Трагически погиб полтавский хирург Роман Ростовский.
Это горе для всех, кто его знал, кого спасли его золотые руки.
Порядочный человек, настоящий врач.
Земля ему пухом...
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28.12.2021 16:11 Відповісти
Порядочный человек никогда не будет убивать животных.
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28.12.2021 16:18 Відповісти
А как насчет вкусно покушать мясца?
Иди на грядку пощипай травки, лицемерное существо.
Праведница б....
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28.12.2021 16:23 Відповісти
Есть одомашненные животные не способные существовать в дикой природе, пошел в супермаркет, купил себе покушать мясо. А те кто убивает диких животных - выблRтки
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28.12.2021 16:29 Відповісти
Для охотников, также как и для рыбаков, это не только досуг и хобби, а нечто бОльшее. Сроди зависимости от курения, или употребления спиртного. То есть выдержать можно, но утерпеть нельзя.
И в бОльшей мере Вы правы. Для них это не потребность, а простое развлечение и выброс адреналина.
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28.12.2021 17:06 Відповісти
Можна точно так же піти у ліс, забухати, постріляти по мішенях, викинути в кущах свій адреналін і спокійно поїхати додому, не вбиваючи звірятко. Але ні - ці паскуди добивають останніх диких тварин. Так що по заслузі.
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28.12.2021 18:43 Відповісти
Згоден, але тільки стріляти по мішенях - такого ражу не буде, як вони хочуть.
До речі, я люблю риболовлю. Але я завжди відпущу рибку, яка для мене цінності не становить. Це дрібна, або виловлена без особливих зусиль.
А ось великого сомика, або сазана, здобутого у певному "протистоянні", я, звичайно, додому приводжу. Але тут є одне "але" - його умертвити не можу, може через повагу до його прагнення до виживання.
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28.12.2021 19:18 Відповісти
Одомашненных держать - аморально, насилие над природой, только ******** могут это поддерживать
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28.12.2021 22:23 Відповісти
В лесу на Краснокутчине специально выращивают диких животных для охоты.В Йелостоновском заповеднике США уничтожат 900 бизонов.Слишком большая нагрузка на экосистему.У них практически нет естесственных врагов.
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28.12.2021 22:27 Відповісти
Краще видали свій комент, щоб лише рідні знали, що ти - примітивний ідіот.
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28.12.2021 16:29 Відповісти
Вкусно покушать мясца и сломать зуб об дробину, ага, супер!
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28.12.2021 17:38 Відповісти
я вже писав у подібній темі: забите по правилах забою мясо корисне для мясоїдів, впольоване і розібране від внутрощів через кілька годин від смерті - скоріше отрута. Та й кров у зразу померлого не стікає.
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28.12.2021 18:55 Відповісти
Лично мне тоже жаль многих животных.
Возможно, Вы спасли сотни, тысячи ЛЮДЕЙ, - больше, чем Роман за его недолгую жизнь, - потому имеете право судить его за то, что поехал на охоту.
Я такого права не имею.
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28.12.2021 16:30 Відповісти
Взагалі можна спокійно без м'яса норм існувати.І дивись все стане наладжуватись.
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28.12.2021 17:27 Відповісти
Нормально - не можна. Людський організм так влаштован, що життєва система має необхідну потребу у тваринних білках.
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28.12.2021 17:38 Відповісти
11 рік без м'яса норм не жалуюсь.
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28.12.2021 18:43 Відповісти
Я не мав на увазі свідоме вегетаріанство. Але у будь-якому разі це для організму не здОрово.
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28.12.2021 19:07 Відповісти
Для чого вбивати тварин заради задоволення?чи вдома жрати нема чого?і так тварини холодом голодом замучені ще убивають вот прилітає карма.
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28.12.2021 17:25 Відповісти
Лучше бы киву в расход пустил. Еще бы спасибо сказали
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28.12.2021 16:11 Відповісти
Вот только не надо его со свободными, живущими естественной жизнью, животными сравнивать.
У него даже примитивных инстинктов для этого не хватает.
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28.12.2021 17:27 Відповісти
А я написал ,что оно животное? Ему до животного еще эволюционировать надо пару милионов лет
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28.12.2021 18:03 Відповісти

Это да. Вот только с эволюционированием Вы ошиблись, или погорячились, на мой взгляд. Там не менее пары десятков миллионов лет для этого потребуется. ))
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28.12.2021 18:16 Відповісти
Вопрос дискуссионный,но соглашусь
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28.12.2021 18:33 Відповісти
Согласен, по поводу дискуссии. ))
Но дискутировать по этому поводу по моему и особого смысла нет.
Мне кажется, что это тупиковая ветвь эволюции.
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28.12.2021 18:47 Відповісти
Ватнікус вульгарис. Різновид аскарід пуйлососів
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28.12.2021 23:46 Відповісти

Ну, не знаю..
Їхній генетичний код поки до кінця ще досі не розкритий. ))
"О сколько нам мгновений чудных
готовит просвещения дух.."
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28.12.2021 23:57 Відповісти
Икс,игрек и краткая и их ватный гегенический код.
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28.12.2021 23:59 Відповісти
Ну такое с ходу и не переваришь в голове...
Гремучая смесь.
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29.12.2021 00:04 Відповісти
Харьковская местная традиция всех неугодных вывозить на охоту.
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28.12.2021 16:17 Відповісти
Разница только в разных масштабах и мотивах.
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28.12.2021 17:28 Відповісти
простите меня...без злого умысла .....но я ржу не могу с горе охотников которые периодически стреляют в своих товарищей, соседей, братьева и кумовей и просто собутыльников на охотах принявших их то за кабана, то за зайца.то за оленя....явно что сами ОЛЕНИ...на моей памяти много много таких новостей....я человек сострадательный..но к таким идиотам и убийцам животины для развлечения жалости нет...(я считаю охотится можно только тогда когда отдельные животные какие то людоеды, бешенные,или наносят домашним животным и людям опасность и вред домохозяйствам...или развелось больше ветеренарной нормы в лесохозяйствах и угрожают чему бы то ни было вред... а так стрелять ради развлечения и трофеев это простое убийство....((
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28.12.2021 16:17 Відповісти
Все вірно. Таке "полювання" - це забава для тих, кого еволюція обійшла стороною.
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28.12.2021 16:27 Відповісти
так. Ось приклад Австралії та Нової Зеландії: завезли в Австралію кроликів, то мисливців стільки нема, щоб тих вистрілять. А в Новій Зеландії завезених коз не позбудуться - хитрі по горах ховаються і близько до себе не підпускають. Але у людей на рушницях появилась оптика
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28.12.2021 19:00 Відповісти
так я же про это и написал...что к сожалению порой приходится контролировать популяцию некоторых порой животных для баланса численности.... кролики забавные животные и живут как домашние питомци у многих... но жизнь коварна как среди людей так и зверей ещё коварнее....(( так устроин мир материальный к сожалению.... в сша белки вредители и уничтожают урожаи в частных домах апельсин, орехов и другое .поэтому у нас белочки красавчики как дикоративные пухнастики...а там их уничтожают как грызуноа садов .и продают в магазинах в вёдрах отраву на которых фото белок .в австралии попугаи уничтожают посевы .и они там вредитили полей как у нас воробьи, там платят за их отлов и отстрел....а у нас эти попугаи стоят до 3 тысяч долларов..как то так((
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28.12.2021 19:32 Відповісти
а шо, там кто-то из диких животных ещё остался?..
время от времени слышу в лесу на Киевщине выстрелы НОЧЬЮ, походу это какие-то "голодные сироты", элитные жлобы собирают пропитание напокушать, используя дорогущую ночную оптику и высокопроходимую технику..
охота в Украине, с её и так "убитой" фауной - это средневековый позор..(
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28.12.2021 16:21 Відповісти
да, зайцев в Украине по сравнению, например, с 2000 годом раз в 10-15 меньше
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28.12.2021 17:09 Відповісти
Для этих типов лучше "Голодные игры" устраивать, как в трилогии Сьюзен Коллинз. Только "колизей" им подобрать подходящий для этого нужно, вернее полигон.
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28.12.2021 20:53 Відповісти
"жрать" меньше надо
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28.12.2021 16:26 Відповісти
Алкоголь. На тверезо це неможливо.
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28.12.2021 16:29 Відповісти
Это сколько нужно выпить?
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28.12.2021 16:44 Відповісти
Это не обязательно.
У меня есть ещё одна версия по поводу произошедшего.
Этот знакомый мог быть не просто знакомым, а "близким знакомым" супружницы стрелявшего.
Тогда "несчастный случай" вполне мотивирован и объясним.
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28.12.2021 16:59 Відповісти
Та ну. Це вже Шекспір якийсь. Чи Агата Крісті.
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12.01.2022 00:45 Відповісти
Пусть хоть всех(охотников и их друзей) перестреляют... Глаз за глаз!
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28.12.2021 16:59 Відповісти
зеля хитрый, на охоту не ходит
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28.12.2021 17:11 Відповісти
він шаурму їсть
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28.12.2021 19:02 Відповісти
Может перепутал с кацапом.
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28.12.2021 17:20 Відповісти

Ага... Хорошая отмазка, вернее "версия" для следствия и суда. ))
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28.12.2021 17:31 Відповісти
5 лет за убийство человека, даже случайно, это маразм. У нас нет никакого уголовного кодекса. Все, что там написано, не исполняется. Через 1-2 года выпускают, а вроде бы садят на 8. Просто ужас, а не государство.
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28.12.2021 19:21 Відповісти
И вообще, не убивайте животных и птиц, и природа не будет мстить вам, убийцы.
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28.12.2021 19:25 Відповісти
Правильно по-охотничьи говорить не подстрелил а взял трофей
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28.12.2021 20:10 Відповісти
Вы абсолютно правы. Стрелявший взял "трофей" в виде 8 лет заключения в колонии в компании таких же "снайперов"....
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28.12.2021 20:42 Відповісти
А шмаркля охотой не увлекается ?
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28.12.2021 20:47 Відповісти
Не з нашим щастям...
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11.01.2022 22:13 Відповісти
 
 