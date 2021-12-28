На Харківщині чоловік випадково застрелив знайомого під час полювання
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В урочищі на території Краснокутського лісництва під час полювання був смертельно травмований чоловік. Від поранення він помер на місці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Повідомлення про подію надійшло до поліції 26 грудня о 13:10. За адресою виїжджали керівництво ГУНП в Харківській області, слідчо-оперативна група, пересувна криміналістична лабораторія.
Встановлено, що полювання відбувалося в урочищі на території Краснокутського лісництва в компанії чоловіків. 40-річний мисливець здійснив постріл з власної гладкоствольної мисливської рушниці ІЖ-27 та випадково влучив у 39-річного знайомого.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.
40-річному чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
А що до Юща то він нічим від них не відрізняється. Туди прості і добродушні не попадають. Згадайте його аферу з заміною купонокарбованців на гривню!
Это горе для всех, кто его знал, кого спасли его золотые руки.
Порядочный человек, настоящий врач.
Земля ему пухом...
Иди на грядку пощипай травки, лицемерное существо.
Праведница б....
И в бОльшей мере Вы правы. Для них это не потребность, а простое развлечение и выброс адреналина.
До речі, я люблю риболовлю. Але я завжди відпущу рибку, яка для мене цінності не становить. Це дрібна, або виловлена без особливих зусиль.
А ось великого сомика, або сазана, здобутого у певному "протистоянні", я, звичайно, додому приводжу. Але тут є одне "але" - його умертвити не можу, може через повагу до його прагнення до виживання.
Возможно, Вы спасли сотни, тысячи ЛЮДЕЙ, - больше, чем Роман за его недолгую жизнь, - потому имеете право судить его за то, что поехал на охоту.
Я такого права не имею.
У него даже примитивных инстинктов для этого не хватает.
Это да. Вот только с эволюционированием Вы ошиблись, или погорячились, на мой взгляд. Там не менее пары десятков миллионов лет для этого потребуется. ))
Но дискутировать по этому поводу по моему и особого смысла нет.
Мне кажется, что это тупиковая ветвь эволюции.
Ну, не знаю..
Їхній генетичний код поки до кінця ще досі не розкритий. ))
"О сколько нам мгновений чудных
готовит просвещения дух.."
Гремучая смесь.
время от времени слышу в лесу на Киевщине выстрелы НОЧЬЮ, походу это какие-то "голодные сироты", элитные жлобы собирают пропитание напокушать, используя дорогущую ночную оптику и высокопроходимую технику..
охота в Украине, с её и так "убитой" фауной - это средневековый позор..(
У меня есть ещё одна версия по поводу произошедшего.
Этот знакомый мог быть не просто знакомым, а "близким знакомым" супружницы стрелявшего.
Тогда "несчастный случай" вполне мотивирован и объясним.
Ага... Хорошая отмазка, вернее "версия" для следствия и суда. ))