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Kyiv City Express на участке Васильков-2 – Киев запустят 29 декабря, - "Укрзализныця"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Kyiv City Express на участке Васильков-2 – Киев запустят 29 декабря, -

Укрзализныця в среду, 29 декабря, запускает первый рейс пригородного поезда электрифицированным участком Васильков-2 - Киев. Указанный маршрут – часть проекта Kyiv City Express.

Об этом УЗ сообщает на своем сайте, передает Цензор.НЕТ.

Запуск поездов стал возможным после того, как АО "Укрзализныця" завершило электрификацию 11-километрового участка Васильков - Васильков-2. Работы там были проведены в рамках программы "Большая стройка".

Как отмечается, станция "Васильков" расположена в поселке Калиновка. Именно с этой станции отправлялись все пригородные поезда в Киев. То есть, жители города Васильков тратят дополнительное время и средства, чтобы доехать до железнодорожной станции.

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Уже с 29 декабря поезда будут курсировать от реконструированной станции Васильков-2, которая находится фактически в центре города Васильков. Благодаря этому более 10 тысяч жителей Василькова смогут добираться в Киев без маршруток и автобусов", – пояснили в УЗ.

Напомним, в ноябре президент Владимир Зеленский объявил о том, что обновление железной дороги, модернизация подвижного состава и железнодорожных путей станет следующим важным направлением инициированной им программы "Большая стройка".
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на штадлерах производства белорусской области? кому налоги пойдут, ты подумал, зебил?
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28.12.2021 16:27 Ответить
рядом со станцией заканчивается строительство мебельной фабрики на 4000 рабочих мест. будут паровозом рабочих подвозить. это хорошо будет какой то движняк и работа
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28.12.2021 17:54 Ответить
Завод вже працює. До того ж графік експресу не підходить для поїздок у Київ на роботу, так як перший відправлятиметься у 06:38.
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28.12.2021 17:59 Ответить
 
 