Kyiv City Express на участке Васильков-2 – Киев запустят 29 декабря, - "Укрзализныця"
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Укрзализныця в среду, 29 декабря, запускает первый рейс пригородного поезда электрифицированным участком Васильков-2 - Киев. Указанный маршрут – часть проекта Kyiv City Express.
Об этом УЗ сообщает на своем сайте, передает Цензор.НЕТ.
Запуск поездов стал возможным после того, как АО "Укрзализныця" завершило электрификацию 11-километрового участка Васильков - Васильков-2. Работы там были проведены в рамках программы "Большая стройка".
Как отмечается, станция "Васильков" расположена в поселке Калиновка. Именно с этой станции отправлялись все пригородные поезда в Киев. То есть, жители города Васильков тратят дополнительное время и средства, чтобы доехать до железнодорожной станции.
Уже с 29 декабря поезда будут курсировать от реконструированной станции Васильков-2, которая находится фактически в центре города Васильков. Благодаря этому более 10 тысяч жителей Василькова смогут добираться в Киев без маршруток и автобусов", – пояснили в УЗ.
Напомним, в ноябре президент Владимир Зеленский объявил о том, что обновление железной дороги, модернизация подвижного состава и железнодорожных путей станет следующим важным направлением инициированной им программы "Большая стройка".
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