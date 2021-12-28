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Kyiv City Express на дільниці Васильків-2 - Київ запустять 29 грудня, - "Укрзалізниця"

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Kyiv City Express на дільниці Васильків-2 - Київ запустять 29 грудня, -

"Укрзалізниця" у середу, 29 грудня, запускає перший рейс приміського поїзда електрифікованою дільницею Васильків-2 - Київ. Зазначений маршрут - частина проєкту Kyiv City Express.

Про це "УЗ" повідомляє на своєму сайті, передає Цензор.НЕТ.

Запуск потягів став можливий після того, як АТ "Укрзалізниця" завершило електрифікацію 11-кілометрової дільниці Васильків — Васильків-2. Роботи там були проведені у межах програми "Велике будівництво".

Як зазначається, станція "Васильків" розташована в селищі Калинівка. Саме з цієї станції відправлялися всі приміські поїзди до Києва. Тобто мешканці міста Васильків витрачають додатковий час та кошти, щоб доїхати до залізничної станції.

"Вже з 29 грудня поїзди будуть курсувати від реконструйованої станції Васильків-2, яка знаходиться фактично в центрі міста Васильків. Завдяки цьому більш як 10 тисяч жителів Василькова зможуть добиратися до Києва без маршруток та автобусів", - пояснили в "УЗ".

Нагадаємо, у листопаді президент Володимир Зеленський оголосив про те, що оновлення залізниці, модернізація рухомого складу та залізничних шляхів стане наступним важливим напрямком ініційованої ним програми "Велике будівництво".

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Автор: Богдан Гуньковський
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на штадлерах производства белорусской области? кому налоги пойдут, ты подумал, зебил?
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28.12.2021 16:27 Відповісти
рядом со станцией заканчивается строительство мебельной фабрики на 4000 рабочих мест. будут паровозом рабочих подвозить. это хорошо будет какой то движняк и работа
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28.12.2021 17:54 Відповісти
Завод вже працює. До того ж графік експресу не підходить для поїздок у Київ на роботу, так як перший відправлятиметься у 06:38.
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28.12.2021 17:59 Відповісти
 
 