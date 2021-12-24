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Под Полтавой отремонтировали худший участок международной трассы М-22

В Полтавской области завершили ремонт 12-километрового участка трассы М-22 Полтава - Александрия в с. Мачехи неподалеку от самой Полтавы. Работы провели в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Як информує Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области, выложившая в Facebook фото до и после ремонта.

"До начала проведения работ участок оставался одним из самых разрушенных на этой автодороге", - рассказали в автодоре.

Под Полтавой отремонтировали худший участок международной трассы М-22 01
Под Полтавой отремонтировали худший участок международной трассы М-22 02

Ежесуточно на этом отрезке международной трассы проезжает около 5,5 тысячи транспортных средств.

В ходе ремонта дорожники полностью заменили асфальтное покрытие, а также усилили основание дороги с помощью технологии холодного ресайклинга.

На обновленном 12-километровом участке уже нанесена разметка из холодного пластика и установлены новые дорожные знаки.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" с 2019 года отремонтировали и построили 13 тысяч км дорог, а также 560 мостов и мостовых переходов.

Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728) Полтавская область (1150)


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Топ комментарии
+16
есть ньюанс. Фото наверху , которое "было" - это фото из под Полтавы, а фото снизу, которое якобы стало - это фото из Днепра, новый кусок южного объезда от запрожской трассы до южного моста))
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24.12.2021 12:15
+11
нижнее фото объздная Днепра !!
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24.12.2021 12:04
+7
Дорога это хорошо. Красивая...Но во время войны гарант страны должен работать в первую очередь на все для армии, и для победы.Как бы по этим дорогам не пошли кацапские танки с таким главнокомандующим.
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24.12.2021 12:03
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24.12.2021 12:03 Ответить
Дорога это хорошо. Красивая...Но во время войны гарант страны должен работать в первую очередь на все для армии, и для победы.Как бы по этим дорогам не пошли кацапские танки с таким главнокомандующим.
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24.12.2021 12:03 Ответить
Да но если не будет экономики, но взять деньги на армию будет не откуда.
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24.12.2021 12:05 Ответить
Вы ,во первых ,фото сравните, с такой дуриловкой экономика будет вашей пожизненной мечтой.Причем тут вообще дороги из выпотрошеного бюджета до экономики ,тоже не пойму.
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24.12.2021 12:09 Ответить
Це дурилка від цензора.
Дивіться краще першоджерело.
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24.12.2021 12:44 Ответить
есть ньюанс. Фото наверху , которое "было" - это фото из под Полтавы, а фото снизу, которое якобы стало - это фото из Днепра, новый кусок южного объезда от запрожской трассы до южного моста))
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24.12.2021 12:15 Ответить
Фото с одного и того же места,где "стало" снимали чуть выше.смотрим на столбы возле дороги и высоковольтные опоры справа вверху.слева от дороги на дереве три гнезда одинаковые.
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25.12.2021 00:38 Ответить
Лиличка, Вы просто чудо! Предлагаю Вам взорвать все эти дороги, чтобы по ним не пошли кацапские танки.
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24.12.2021 13:15 Ответить
Если надо будет- взорвем ,не сомневайтесь,вместе с кацапскими танками.
Однако топливо для армии сейчас важнее.
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24.12.2021 13:21 Ответить
нижнее фото объздная Днепра !!
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24.12.2021 12:04 Ответить
Тоже подумала, что за фигня на там де "було" нет высотных зданий, это что ,тоже вместе с дорогой постороили?))
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24.12.2021 12:07 Ответить
За посиланням на джерело нормальна фотка. А тут щось не те.
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24.12.2021 12:12 Ответить
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24.12.2021 12:35 Ответить
Вопрос в том , сколько эти дороги простоят при том , что обошлись они для Украины дорого. Да и битум покупали за валюту у таракана , а имеющееся дорогое оборудование для строительства бетонных дорог с использованием украинских материалов простаивало ...
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24.12.2021 12:33 Ответить
это класс, для рашистских танков самое оно.
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24.12.2021 12:38 Ответить
первое и второе фото ?вы хотите сказать что микрорайон целый застроили слева , а справа гаражи ? Цензор сначала мухи ,а потом котлеты ?
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24.12.2021 12:40 Ответить
Подивіться на фото у першоджерелі. Цензор вводить в оману.
Сподіваюсь, що не навмисно.
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24.12.2021 12:43 Ответить
То є Зрада , Петро Олексійович би такого не допустив. Їжте тепер ,зебіли ,не обляпайтеся .
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24.12.2021 12:59 Ответить
При Порохе как раз и начали дороги ремонтировать. Только у зебилов память как у рыбки гупии.
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24.12.2021 14:30 Ответить
Это шо ж за город такой красивый у нас на новой трассе?
Нет в Полтавской области городов, включая саму Полтаву, в которые входит такая трасса, сразу в плотную застройку. Знаю Полтаву и область как свои пять пальцев.
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24.12.2021 13:03 Ответить
"международная" трасса? Это Цензор кацапов народом назвал?
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24.12.2021 14:28 Ответить
Повна брехня у відеоогляді. Я сам із Полтави відремонтували 2 км дороги а написали 12 км навіщо брехати не розумію, від цього ж більше якісної дороги не ьуде. А взалі при цій владі слово БРЕХАТИ стало їхнім любимим словом.
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24.12.2021 16:11 Ответить
бIло стiло рiзгiварiйте на укр мовi)
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24.12.2021 17:27 Ответить
Дійсно де взялася вода і дорога на 2му знімку? Це зняті різні місця. Знову брешуть. А виїзд із міста по Россошенцях як по танковому полю.
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24.12.2021 19:06 Ответить
 
 