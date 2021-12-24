Под Полтавой отремонтировали худший участок международной трассы М-22

В Полтавской области завершили ремонт 12-километрового участка трассы М-22 Полтава - Александрия в с. Мачехи неподалеку от самой Полтавы. Работы провели в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Як информує Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области, выложившая в Facebook фото до и после ремонта.

"До начала проведения работ участок оставался одним из самых разрушенных на этой автодороге", - рассказали в автодоре.





Ежесуточно на этом отрезке международной трассы проезжает около 5,5 тысячи транспортных средств.

В ходе ремонта дорожники полностью заменили асфальтное покрытие, а также усилили основание дороги с помощью технологии холодного ресайклинга.

На обновленном 12-километровом участке уже нанесена разметка из холодного пластика и установлены новые дорожные знаки.

Также читайте: В 2022 году начнется модернизация международных пунктов пропуска, - Зеленский

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" с 2019 года отремонтировали и построили 13 тысяч км дорог, а также 560 мостов и мостовых переходов.