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Під Полтавою відремонтували найгіршу ділянку міжнародної траси М-22

На Полтавщині завершили ремонт 12-кілометрової ділянки траси М-22 Полтава - Олександрія у с. Мачухи неподалік від самої Полтави. Роботи провели в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області, яка виклала у Facebook фото до та після ремонту.

"До початку проведення робіт ділянка залишалася однією з найзруйнованіших на цьому автошляху", - розповіли в автодорі.

Під Полтавою відремонтували найгіршу ділянку міжнародної траси М-22 01
Під Полтавою відремонтували найгіршу ділянку міжнародної траси М-22 02

Щодоби на цьому відрізку міжнародної траси проїжджає близько 5,5 тисяч транспортних засобів.

В ході ремонту дорожники повністю замінили асфальтне покриття, а також посилили основу дороги за допомогою технології холодного ресайклінгу.

На оновленій 12-кілометровій ділянці уже нанесено розмітку з холодного пластику та встановлено нові дорожні знаки.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" з 2019 року відремонтували та побудували 13 тисяч км доріг, а також 560 мостів та мостових переходів.

Автор: 

дороги (3061) Велике будівництво (741) Полтавська область (1105)


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Топ коментарі
+16
есть ньюанс. Фото наверху , которое "было" - это фото из под Полтавы, а фото снизу, которое якобы стало - это фото из Днепра, новый кусок южного объезда от запрожской трассы до южного моста))
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24.12.2021 12:15
+11
нижнее фото объздная Днепра !!
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24.12.2021 12:04
+7
Дорога это хорошо. Красивая...Но во время войны гарант страны должен работать в первую очередь на все для армии, и для победы.Как бы по этим дорогам не пошли кацапские танки с таким главнокомандующим.
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24.12.2021 12:03
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24.12.2021 12:03 Відповісти
Дорога это хорошо. Красивая...Но во время войны гарант страны должен работать в первую очередь на все для армии, и для победы.Как бы по этим дорогам не пошли кацапские танки с таким главнокомандующим.
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24.12.2021 12:03 Відповісти
Да но если не будет экономики, но взять деньги на армию будет не откуда.
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24.12.2021 12:05 Відповісти
Вы ,во первых ,фото сравните, с такой дуриловкой экономика будет вашей пожизненной мечтой.Причем тут вообще дороги из выпотрошеного бюджета до экономики ,тоже не пойму.
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24.12.2021 12:09 Відповісти
Це дурилка від цензора.
Дивіться краще першоджерело.
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24.12.2021 12:44 Відповісти
есть ньюанс. Фото наверху , которое "было" - это фото из под Полтавы, а фото снизу, которое якобы стало - это фото из Днепра, новый кусок южного объезда от запрожской трассы до южного моста))
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24.12.2021 12:15 Відповісти
Фото с одного и того же места,где "стало" снимали чуть выше.смотрим на столбы возле дороги и высоковольтные опоры справа вверху.слева от дороги на дереве три гнезда одинаковые.
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25.12.2021 00:38 Відповісти
Лиличка, Вы просто чудо! Предлагаю Вам взорвать все эти дороги, чтобы по ним не пошли кацапские танки.
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24.12.2021 13:15 Відповісти
Если надо будет- взорвем ,не сомневайтесь,вместе с кацапскими танками.
Однако топливо для армии сейчас важнее.
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24.12.2021 13:21 Відповісти
нижнее фото объздная Днепра !!
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24.12.2021 12:04 Відповісти
Тоже подумала, что за фигня на там де "було" нет высотных зданий, это что ,тоже вместе с дорогой постороили?))
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24.12.2021 12:07 Відповісти
За посиланням на джерело нормальна фотка. А тут щось не те.
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24.12.2021 12:12 Відповісти
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24.12.2021 12:35 Відповісти
Вопрос в том , сколько эти дороги простоят при том , что обошлись они для Украины дорого. Да и битум покупали за валюту у таракана , а имеющееся дорогое оборудование для строительства бетонных дорог с использованием украинских материалов простаивало ...
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24.12.2021 12:33 Відповісти
это класс, для рашистских танков самое оно.
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24.12.2021 12:38 Відповісти
первое и второе фото ?вы хотите сказать что микрорайон целый застроили слева , а справа гаражи ? Цензор сначала мухи ,а потом котлеты ?
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24.12.2021 12:40 Відповісти
Подивіться на фото у першоджерелі. Цензор вводить в оману.
Сподіваюсь, що не навмисно.
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24.12.2021 12:43 Відповісти
То є Зрада , Петро Олексійович би такого не допустив. Їжте тепер ,зебіли ,не обляпайтеся .
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24.12.2021 12:59 Відповісти
При Порохе как раз и начали дороги ремонтировать. Только у зебилов память как у рыбки гупии.
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24.12.2021 14:30 Відповісти
Это шо ж за город такой красивый у нас на новой трассе?
Нет в Полтавской области городов, включая саму Полтаву, в которые входит такая трасса, сразу в плотную застройку. Знаю Полтаву и область как свои пять пальцев.
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24.12.2021 13:03 Відповісти
"международная" трасса? Это Цензор кацапов народом назвал?
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24.12.2021 14:28 Відповісти
Повна брехня у відеоогляді. Я сам із Полтави відремонтували 2 км дороги а написали 12 км навіщо брехати не розумію, від цього ж більше якісної дороги не ьуде. А взалі при цій владі слово БРЕХАТИ стало їхнім любимим словом.
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24.12.2021 16:11 Відповісти
бIло стiло рiзгiварiйте на укр мовi)
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24.12.2021 17:27 Відповісти
Дійсно де взялася вода і дорога на 2му знімку? Це зняті різні місця. Знову брешуть. А виїзд із міста по Россошенцях як по танковому полю.
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24.12.2021 19:06 Відповісти
 
 