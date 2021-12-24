Під Полтавою відремонтували найгіршу ділянку міжнародної траси М-22
На Полтавщині завершили ремонт 12-кілометрової ділянки траси М-22 Полтава - Олександрія у с. Мачухи неподалік від самої Полтави. Роботи провели в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області, яка виклала у Facebook фото до та після ремонту.
"До початку проведення робіт ділянка залишалася однією з найзруйнованіших на цьому автошляху", - розповіли в автодорі.
Щодоби на цьому відрізку міжнародної траси проїжджає близько 5,5 тисяч транспортних засобів.
В ході ремонту дорожники повністю замінили асфальтне покриття, а також посилили основу дороги за допомогою технології холодного ресайклінгу.
На оновленій 12-кілометровій ділянці уже нанесено розмітку з холодного пластику та встановлено нові дорожні знаки.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" з 2019 року відремонтували та побудували 13 тисяч км доріг, а також 560 мостів та мостових переходів.
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Однако топливо для армии сейчас важнее.
Сподіваюсь, що не навмисно.
Нет в Полтавской области городов, включая саму Полтаву, в которые входит такая трасса, сразу в плотную застройку. Знаю Полтаву и область как свои пять пальцев.