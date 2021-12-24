Під Полтавою відремонтували найгіршу ділянку міжнародної траси М-22

На Полтавщині завершили ремонт 12-кілометрової ділянки траси М-22 Полтава - Олександрія у с. Мачухи неподалік від самої Полтави. Роботи провели в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області, яка виклала у Facebook фото до та після ремонту.

"До початку проведення робіт ділянка залишалася однією з найзруйнованіших на цьому автошляху", - розповіли в автодорі.





Щодоби на цьому відрізку міжнародної траси проїжджає близько 5,5 тисяч транспортних засобів.

В ході ремонту дорожники повністю замінили асфальтне покриття, а також посилили основу дороги за допомогою технології холодного ресайклінгу.

На оновленій 12-кілометровій ділянці уже нанесено розмітку з холодного пластику та встановлено нові дорожні знаки.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" з 2019 року відремонтували та побудували 13 тисяч км доріг, а також 560 мостів та мостових переходів.