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В 2022 году начнется модернизация международных пунктов пропуска, - Зеленский

В 2022 году начнется модернизация международных пунктов пропуска, - Зеленский
Фото: fb.com/pressjfo.news

В 2022 году в Украине в рамках программы "Большая стройка" начнется модернизация международных пунктов пропуска.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Дороги и мосты", информирует Цензор.НЕТ.

"В 2022 году в рамках программы ("Большая стройка". – Ред.) начнется модернизация международных пунктов пропуска. Мы создадим комфортную инфраструктуру и для людей, и для бизнеса, для наших граждан, для гостей Украины. Увеличим пропускную способность благодаря электронной очереди, то есть современной инфраструктуре", - уверяет глава государства.

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Автор: 

Зеленский (20210) пункт пропуска (675) Большая стройка (728)


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І звичайно ж вперше. Вовочка Вперший.
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24.12.2021 11:26 Ответить
Чтобы еще больше украинцев свалило от тебя за кордон? И так уже рекорды по эмиграции.
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24.12.2021 11:30 Ответить
А модернизировать и наладить работу так что бы очередей не было...ни каких...ни живых...ни электронных....слабо??
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24.12.2021 11:30 Ответить
То мабудь вже всі дороги в Україні побудував.
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24.12.2021 11:36 Ответить
Уж нет уж,сначала мильярд деревьев посадить , пенсию в 4 .000 баксов, понизить тарифы, посадить коррупционеров, искоренить кумовство во власти,призвать инвесторов в страну , остановить войну,тогда пункты пропусков не понадобятся.
опять Зебил маструбирует.
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24.12.2021 11:37 Ответить
Ермак приказал Зеле КПВВ с Лугандоном привести в порядок.
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24.12.2021 12:07 Ответить
 
 