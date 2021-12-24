В 2022 году начнется модернизация международных пунктов пропуска, - Зеленский
В 2022 году в Украине в рамках программы "Большая стройка" начнется модернизация международных пунктов пропуска.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Дороги и мосты", информирует Цензор.НЕТ.
"В 2022 году в рамках программы ("Большая стройка". – Ред.) начнется модернизация международных пунктов пропуска. Мы создадим комфортную инфраструктуру и для людей, и для бизнеса, для наших граждан, для гостей Украины. Увеличим пропускную способность благодаря электронной очереди, то есть современной инфраструктуре", - уверяет глава государства.
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опять Зебил маструбирует.