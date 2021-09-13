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Новости Политика Украины
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граница (4745) Польша (7487) Дещица (216) пункт пропуска (658)

На украинско-польской границе откроют 3-4 новых пункта пропуска, - посол Дещица

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На украинско-польской границе откроют 3-4 новых пункта пропуска, - посол Дещица

Новые пограничные пункты могут появиться во Львовской, Волынкой и Закарпатской областях.

Об этом в программе "Неофициальный разговор" телеканала "Дом" сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть планы, у нас работает межведомственная комиссия, которая занимается разработкой планов по открытию пунктов пропуска. У нас есть наработки, есть места, где мы бы хотели открыть эти переходы", - сказал он.

Новые пограничные пункты планируют открыть во Львовской области (на участке границы в районе польского города Перемышля) и в Волынской области.

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Также дополнительно рассматривается Закарпатская область.

"Может быть, даже в Закарпатской области, хотя там этот пункт пропуска, скорее всего, будет пока пешеходный", - уточнил Дещица.

Посол отметил, что на Закарпатье изучают возможность создания пункта пропуска на границе с Польшей и Словакией. Но основная проблема - это территории национальных парков. Так, в Закарпатской области приграничная зона находится на территории национального парка "Ужанский", в Словакии - "Полонины", в Польше - "Бещадский".

"Словакия, Украина и Польша. Но там еще труднее вести переговоры, потому что этот пункт пропуска находится в заповедной зоне. Поэтому нужно еще разрешение национального парка", - констатировал Дещица.

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Он также сообщил, что сейчас на украинско-польской границе действуют всего 8 пограничных пунктов. При этом между Германией и Польшей, до вступления последней в Евросоюз, было 48 пунктов пропуска.

Автор: Анна Судак
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Можно эти пункты назвать проходными.
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13.09.2021 00:15 Ответить
Может это инструмент?
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13.09.2021 00:18 Ответить
Вже виправили, але "Волинка область" все ж краще, ніж "Луцька обл."

До того ж волинка - шотландський інструмент, а вони, як відомо з історії, дуже до волі не байдужі були... Мо й "смєтунам" від цієї "Волинки області" перепаде прагнення до волі, а не до куполів шапіто.
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13.09.2021 00:49 Ответить
Бла-бла-бла.
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13.09.2021 00:58 Ответить
тикайте хлопцы. Перевод Гоблина из сцены бегства от ****** второго
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13.09.2021 01:16 Ответить
Та я предлагаю вообще границу открыть. Главным образом, в Польшу, Словакию и Венгрию. Тамошние пацана пете с зелей медали должны выдать за подъём экономики.
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13.09.2021 18:23 Ответить
 
 