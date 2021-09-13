УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12492 відвідувача онлайн
Новини Політика України
3 203 7
кордон (3118) Польща (5178) Дещиця (105) пункт пропуску (595)

На українсько-польському кордоні відкриють 3-4 нові пункти пропуску, - посол Дещиця

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На українсько-польському кордоні відкриють 3-4 нові пункти пропуску, - посол Дещиця

Нові прикордонні пункти можуть з'явитися у Львівській, Волинській та Закарпатській областях.

Про це в програмі "Неофіційна розмова" телеканалу "Дом" повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є плани, у нас працює міжвідомча комісія, яка займається розробкою планів щодо відкриття пунктів пропуску. У нас є напрацювання, є місця, де ми б хотіли відкрити ці переходи", - сказав він.

Нові прикордонні пункти планують відкрити у Львівській області (на ділянці кордону в районі польського міста Перемишля) та у Волинській області.

Також додатково розглядається Закарпатська область.

"Може бути, навіть у Закарпатській області, хоча там цей пункт пропуску, найімовірніше, буде поки що пішохідний", - уточнив Дещиця.

Посол зазначив, що на Закарпатті вивчають можливість створення пункту пропуску на кордоні з Польщею та зі Словаччиною. Але головна проблема - це території національних парків. Так, у Закарпатській області прикордонна зона розташована на території національного парку "Ужанський", у Словаччині - "Полонини", в Польщі - "Бещадський".

"Словаччина, Україна та Польща. Але там ще важче вести переговори, тому що цей пункт пропуску розташований у заповідній зоні. Тому потрібно ще дозвіл національного парку", -  констатував Дещиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для громадян України відкриті 133 країни світу: від сьогодні відкрилася Польща, - Кулеба

Він також повідомив, що зараз на українсько-польському кордоні діють загалом 8 прикордонних пунктів. При цьому між Німеччиною і Польщею, до вступу останньої до Євросоюзу, було 48 пунктів пропуску.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можно эти пункты назвать проходными.
показати весь коментар
13.09.2021 00:15 Відповісти
Может это инструмент?
показати весь коментар
13.09.2021 00:18 Відповісти
Вже виправили, але "Волинка область" все ж краще, ніж "Луцька обл."

До того ж волинка - шотландський інструмент, а вони, як відомо з історії, дуже до волі не байдужі були... Мо й "смєтунам" від цієї "Волинки області" перепаде прагнення до волі, а не до куполів шапіто.
показати весь коментар
13.09.2021 00:49 Відповісти
Бла-бла-бла.
показати весь коментар
13.09.2021 00:58 Відповісти
тикайте хлопцы. Перевод Гоблина из сцены бегства от ****** второго
показати весь коментар
13.09.2021 01:16 Відповісти
Та я предлагаю вообще границу открыть. Главным образом, в Польшу, Словакию и Венгрию. Тамошние пацана пете с зелей медали должны выдать за подъём экономики.
показати весь коментар
13.09.2021 18:23 Відповісти
 
 