У 2022 році розпочнеться модернізація міжнародних пунктів пропуску, - Зеленський

У 2022 році в Україні в рамках програми "Велике будівництво" розпочнеться модернізація міжнародних пунктів пропуску.

Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30. Дороги та мости", інформує Цензор.НЕТ.

"У 2022 році в межах програми ("Велике будівництво". – Ред.) розпочнеться модернізація міжнародних пунктів пропуску. Ми створимо комфортну інфраструктуру і для людей, і для бізнесу, для наших громадян, для гостей України. Збільшимо пропускну спроможність завдяки електронній черзі, тобто сучасній інфраструктурі", - запевняє глава держави.

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