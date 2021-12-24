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У 2022 році розпочнеться модернізація міжнародних пунктів пропуску, - Зеленський

У 2022 році розпочнеться модернізація міжнародних пунктів пропуску, - Зеленський
Фото: fb.com/pressjfo.news

У 2022 році в Україні в рамках програми "Велике будівництво" розпочнеться модернізація міжнародних пунктів пропуску.

Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30. Дороги та мости", інформує Цензор.НЕТ.

"У 2022 році в межах програми ("Велике будівництво". – Ред.) розпочнеться модернізація міжнародних пунктів пропуску. Ми створимо комфортну інфраструктуру і для людей, і для бізнесу, для наших громадян, для гостей України. Збільшимо пропускну спроможність завдяки електронній черзі, тобто сучасній інфраструктурі", - запевняє глава держави.

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Автор: 

Зеленський (23659) пункт пропуску (798) Велике будівництво (741)


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І звичайно ж вперше. Вовочка Вперший.
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24.12.2021 11:26 Відповісти
Чтобы еще больше украинцев свалило от тебя за кордон? И так уже рекорды по эмиграции.
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24.12.2021 11:30 Відповісти
А модернизировать и наладить работу так что бы очередей не было...ни каких...ни живых...ни электронных....слабо??
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24.12.2021 11:30 Відповісти
То мабудь вже всі дороги в Україні побудував.
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24.12.2021 11:36 Відповісти
Уж нет уж,сначала мильярд деревьев посадить , пенсию в 4 .000 баксов, понизить тарифы, посадить коррупционеров, искоренить кумовство во власти,призвать инвесторов в страну , остановить войну,тогда пункты пропусков не понадобятся.
опять Зебил маструбирует.
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24.12.2021 11:37 Відповісти
Ермак приказал Зеле КПВВ с Лугандоном привести в порядок.
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24.12.2021 12:07 Відповісти
 
 