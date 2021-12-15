На інформаційний супровід ОП витрачають величезні бюджети. Звідки гроші? "Велике будівництво", бізнеси, які дають чорний кеш, - Богдан

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан звертає увагу на значні гроші, які ОП виділяє на власний піар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Богдана Дмитрові Гордону

"Ти розумієш, які бюджети йдуть зараз на інформаційний супровід? Яка кількість ботів... Бачиш, скільки там лідерів думок? Там величезні бюджети розподіляють. Звідки їх беруть?

Звичайно ж, є "Велике будівництво". Звичайно ж, є якісь напрями бізнесу, які дають чорний кеш. Чи працюють вони з якимись персонажами? Ну, повір, за [останні] два роки – я не знаю. Не хочу нікого обмовляти. Щось, десь, комусь, якось допомагають", – заявив Богдан.

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