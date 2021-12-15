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Новини Політика України
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піар (65) Богдан Андрій (380) Офіс Президента (1749) Велике будівництво (718)

На інформаційний супровід ОП витрачають величезні бюджети. Звідки гроші? "Велике будівництво", бізнеси, які дають чорний кеш, - Богдан

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На інформаційний супровід ОП витрачають величезні бюджети. Звідки гроші?

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан звертає увагу на значні гроші, які ОП виділяє на власний піар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Богдана Дмитрові Гордону

"Ти розумієш, які бюджети йдуть зараз на інформаційний супровід? Яка кількість ботів... Бачиш, скільки там лідерів думок? Там величезні бюджети розподіляють. Звідки їх беруть?

Звичайно ж, є "Велике будівництво". Звичайно ж, є якісь напрями бізнесу, які дають чорний кеш. Чи працюють вони з якимись персонажами? Ну, повір, за [останні] два роки – я не знаю. Не хочу нікого обмовляти. Щось, десь, комусь, якось допомагають", – заявив Богдан.

Також читайте: Богдан заявив про розпорядження Зеленського посадити його до в'язниці разом із Гордоном, Бутусовим, Шустером та Разумковим

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+31
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14.12.2021 21:32
+28
Зелені крадуть, що аж в януковища слинка втікає..
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14.12.2021 21:10
+15
такы я ти довбні майже 8 років бігали та верещали про "баригу", повторюючі кремлівську пропаганду..
Ну то як, ти пішло до суду? чі длосі ждесь коли "посОдють"?)
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14.12.2021 21:57
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Зелені крадуть, що аж в януковища слинка втікає..
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14.12.2021 21:10 Відповісти
Є докази - іди до суду, може переможеш і хоч якусь користь принесеш суспільству
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14.12.2021 21:24 Відповісти
Може ти скажеш, за які гроші вони банкетують?
І чому я маю займатись карними справами, якщо для цього є структури, які утримуються за кошти платників податків.
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14.12.2021 21:43 Відповісти
так підкажи цим структурам - які факти ти маєш, а так і тебе, і мене, і всіх можна обізвати крадіями, і радіти що щось ляпнула
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14.12.2021 21:55 Відповісти
Ти читав хто командує в дбр?
Любітєль брендового одягу .
До дупи йому факти . Вони там усі крадуть. В тебе теж.
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14.12.2021 21:57 Відповісти
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15.12.2021 00:04 Відповісти
бариги - вони такі.. ******* ставити своїх друзів та коханців на посади..
За ЗеЛоха офшорного кумівство процвітає в квадраті, навіть в кубі:
квартальний блазень не дотримався жодної обіцянки.
Дві весни минуло, садити нема кого, бо крадії, корупціонери, хабарники, нероби, зрадники, профнепридатні, паяци, українофоби, реваншисти, хами - свої, зелені, їх чіпати не можна.
та й брат єрмака забеспечен роботою ...
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14.12.2021 22:05 Відповісти
воно забуло, що ще кілька хвилин тому повторювало расейску пропаганду про Пороха, з якою голосувало за свого вована-наркомана
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14.12.2021 21:58 Відповісти
такы я ти довбні майже 8 років бігали та верещали про "баригу", повторюючі кремлівську пропаганду..
Ну то як, ти пішло до суду? чі длосі ждесь коли "посОдють"?)
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14.12.2021 21:57 Відповісти
Раб зеленої пропаганди, ти ще досі не зрозумів, що твоєму роботодавцю вже не в плисти? 😁 Ти чекаєш на що? Що Лєщєнком і Арєстовіч тобі просигналізують, коли треба робити ного з цієї ботоферми? 😊 Так тим зашквареним уже дороги нема нікуди. Там якщо не тюрма, то еміграція. 😊А у тебе ще є шанс, як у Разумкова. 😊Не будь, як Лєщєнком. Будь, як Разумков - подумай про майбутнє. Бо доведеться працювати на дорожньому будівництві, а не за клавіатурою. 😊
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14.12.2021 22:11 Відповісти
Даже если всего лишь какая-то часть из слов Богдана это правда, это пздц полный...
А что если 90% !?!? правда ... то этом даже подумать страшно...
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15.12.2021 00:05 Відповісти
Ворон ворону!!! Отлично
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14.12.2021 21:12 Відповісти
На пропаганду Зє витрачають величезні гроші. І на контрпропаганду проти Зє не менші.Однак долю Зє визначить погіршення рівня життя 90% українців. І те, що він виявився БРЕХЛОМ.
дО РЕЧІ, ТАКИМ УКРАЇНЦІ ВВАЖАЮТЬ БАГАТЬОХ ЕКС-ПРЕЗИДЕНТІВ.
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14.12.2021 21:48 Відповісти
а пока мальчик был у корыта, он об этом ни слуху ни духу, да?...
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14.12.2021 21:14 Відповісти
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14.12.2021 21:15 Відповісти
Не хватает надписи "Вова, угадай, где сейчас мой 'палец'?"
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14.12.2021 21:21 Відповісти
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14.12.2021 21:32 Відповісти
пора перехродить к сюжету про проктологию Лимонку гранату и колечко на пальце.. как там в анекдоте-- чувствуешь ребристость...?!
да !!!!
дыши ровно ровно...
а колечко то вот у меня на пальчике....
ну ладно я пошел....
и да...через 15 секунд жди..
Чего!?
выздоровления.... от геммороя..
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14.12.2021 21:33 Відповісти
3,2 - 4, 2 секунды.....
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14.12.2021 22:03 Відповісти
Так і хочеться спитати : чого ж ти мовчав , коли працював в ОП . А тільки відтягли за вуха від корита - одразу почав лайном плювати . Шото тут не чисто .
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14.12.2021 21:18 Відповісти
ту у гондона неудачный персонаж -опущенец... зашквар есть но незачет...
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14.12.2021 21:19 Відповісти
именно поэтому вас по тревоге подняли и вы резко зарегистрировались на форуме чтобы тут написать "для чего вы его цитируете? он никто!"?
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14.12.2021 21:35 Відповісти
Бене-фис сегодня. Коломойша обиделся и выпустил тузика.
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14.12.2021 21:32 Відповісти
Разве Мосейчук-скабеева что-то вякала?
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14.12.2021 21:43 Відповісти
"Велике звіздобольство " чималих грошей коштує !!!)))
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14.12.2021 21:35 Відповісти
Скоріше повірю Зе, ніж Богдану. Явно вірно працює на Беню, а Гондон в шоколаді на Ахметова
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14.12.2021 21:35 Відповісти
так они же с зе на одного беню работают.
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14.12.2021 21:40 Відповісти
та он не в курсе.он тупой
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14.12.2021 22:25 Відповісти
Вір Зєлєнскому! 😁 От є ще вчителі, які досі у 4 тонни баксів зарплати вірять. І ти вір! 😊
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14.12.2021 22:14 Відповісти
"На месте Ермака, должен был быть Я".. Андрюшка Богдан(с)
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14.12.2021 21:36 Відповісти
еще один хныкающий из хора обиженок)) "вокруг тебя вращался мир", а очнулся на обочине)
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14.12.2021 21:39 Відповісти
Це він про ;позитивну; ботоферму ;ЗЕ!диджитал;.
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14.12.2021 21:43 Відповісти
Это чмо не понимает, что оно такое же омерзительное как и зеленая сопля.
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14.12.2021 21:44 Відповісти
забавный жабо гадюкинг один бывший вовы второй возомнивший себя чёрти чем лысый одетый как нигер сутенёр из 70х
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14.12.2021 21:46 Відповісти
за рахунок платників податків пущай добавляют к пиару своему
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14.12.2021 22:00 Відповісти
Может бенина обиженка ещё расскажет, где можно посмотреть этот "пиар"? Если имеется в виду всё то, что делает Зе для Украины и украинцев, так жаль, что до него так никто не "пиарился". Остальное- обращения к Народу через Ютуб- бесплатно, если Богдан не знает.
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14.12.2021 22:05 Відповісти
ШТА!? По темі є щось unknown?
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14.12.2021 22:23 Відповісти
Да, дохрена сделал для народа твой зеленый ублюдок
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15.12.2021 00:43 Відповісти
В подоляцьких курв одна і та сама тактика- "looks who's talking".
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14.12.2021 22:25 Відповісти
Звиздит на одном глазу.Типичный урка.Нож в спину встромит и фамилию не спросит.Из за них Украина 30 лет раграбляется.
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14.12.2021 22:42 Відповісти
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

1 ч ·



Как Зеленский победил «эпоху бедности»
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14.12.2021 23:06 Відповісти
Богдан прямо ньюсмейкер... і зрозуміло чому. Цілком вписується тренди на нібито неангажованому інформаційному ресурсі.
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14.12.2021 23:32 Відповісти
Щось не міру активізувалися "великі державотворці": Богдан, Юга Луцик... Що це сталлося??
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15.12.2021 00:00 Відповісти
Що сталося? Та терпець у всiх лопнул!Разом!
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15.12.2021 00:46 Відповісти
У кого терпець лопнув? У Ахметова? У Медведчука? У Путіна?? ...
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15.12.2021 11:02 Відповісти
Ты ослеп? На фотке видно у кого лопнул терпець.
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15.12.2021 21:08 Відповісти
брехня.
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15.12.2021 02:11 Відповісти
Богдан, да всё... списали и послали тебя, идиота. Можешь не стараться в обливание грязи своего "лифта"(мерзкая черта характера- кстати). Ты оказался очередным бла-блаболом, толку от тебя, что от зажигалки без кремния. Нах ты никому не нужен- даже Беня понял, что ты глупая, никчёмная морда с детским, насмешливым, лицом тупого двоечника. Тебе бы в "Ералаш" для взрослых, но на твою беду (и на всеобщую радость), таково не существует
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15.12.2021 03:12 Відповісти
"Бывшие" - они такие! Хотели "порулить" , а не тут то было! Теперь только и остается заниматься *************, бегать по шоу; грязи чем больше, тем интересней для любителей "зради"... МЕРЗОСТЬ!!!!
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15.12.2021 10:21 Відповісти
Богдан чистую правду говорит, вещает все как есть, он среди зеленого моносброда был самым умным, а то, что он подлец---так там все подлецы от гринпоца с дерьком до последней зеленой кнопки арахламидии и третьяковой)))
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15.12.2021 21:13 Відповісти
 
 