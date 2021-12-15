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На інформаційний супровід ОП витрачають величезні бюджети. Звідки гроші? "Велике будівництво", бізнеси, які дають чорний кеш, - Богдан
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан звертає увагу на значні гроші, які ОП виділяє на власний піар.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Богдана Дмитрові Гордону
"Ти розумієш, які бюджети йдуть зараз на інформаційний супровід? Яка кількість ботів... Бачиш, скільки там лідерів думок? Там величезні бюджети розподіляють. Звідки їх беруть?
Звичайно ж, є "Велике будівництво". Звичайно ж, є якісь напрями бізнесу, які дають чорний кеш. Чи працюють вони з якимись персонажами? Ну, повір, за [останні] два роки – я не знаю. Не хочу нікого обмовляти. Щось, десь, комусь, якось допомагають", – заявив Богдан.
Топ коментарі
+31 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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Будь ласка, зачекайте...
І чому я маю займатись карними справами, якщо для цього є структури, які утримуються за кошти платників податків.
Любітєль брендового одягу .
До дупи йому факти . Вони там усі крадуть. В тебе теж.
За ЗеЛоха офшорного кумівство процвітає в квадраті, навіть в кубі:
квартальний блазень не дотримався жодної обіцянки.
Дві весни минуло, садити нема кого, бо крадії, корупціонери, хабарники, нероби, зрадники, профнепридатні, паяци, українофоби, реваншисти, хами - свої, зелені, їх чіпати не можна.
та й брат єрмака забеспечен роботою ...
Ну то як, ти пішло до суду? чі длосі ждесь коли "посОдють"?)
А что если 90% !?!? правда ... то этом даже подумать страшно...
дО РЕЧІ, ТАКИМ УКРАЇНЦІ ВВАЖАЮТЬ БАГАТЬОХ ЕКС-ПРЕЗИДЕНТІВ.
да !!!!
дыши ровно ровно...
а колечко то вот у меня на пальчике....
ну ладно я пошел....
и да...через 15 секунд жди..
Чего!?
выздоровления.... от геммороя..
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