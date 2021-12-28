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Разработчик monobank планирует стать резидентом спецрежима Дія City

Новости Цензор.НЕТ Общество

Разработчик monobank планирует стать резидентом спецрежима Дія City

Компания Fintech Band, разрабатывающая monobank, планирует стать резидентом спецрежима Дія City.

Об этом соучредитель компании Олег Гороховский сообщил в интервью газете НВ.

"Мы станем резидентами Дія City. Там интересная система налогообложения, понятная прозрачная система оплаты для IT-специалистов. У нас куча айтишников. Конечно, мы пойдем туда", - говорится в сообщении издания.

Мобильный банк monobank – успешный совместный проект Fintech Band из Universal Bank.

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Дія City – это специальный правовой и налоговый режим для развития ИТ-индустрии в Украине. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, спецрежим заработает в начале 2022 года.
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Топ комментарии
+8
Канадцы уже на работались, удочки сворачивают, здесь могут рыбачить только местные олигархи-ворюги.
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28.12.2021 18:10
+5
вже час розробникам монобанку замахнутись на розробку стерео банку
я вже не кажу про долбі діджитал 5.1
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28.12.2021 18:29
+4
Monobank (укр. монобанк) - український інтернет-банкінг, створений 2017 року. Для роботи використовується банківська ліцензія Універсал Банку, що входить до групи TAC і належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку[2].
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28.12.2021 17:16
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Monobank (укр. монобанк) - український інтернет-банкінг, створений 2017 року. Для роботи використовується банківська ліцензія Універсал Банку, що входить до групи TAC і належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку[2].
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28.12.2021 17:16 Ответить
"Компанія Fintech Band"- одне слово банда вже насторожує!
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28.12.2021 17:50 Ответить
Канадцы уже на работались, удочки сворачивают, здесь могут рыбачить только местные олигархи-ворюги.
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28.12.2021 18:10 Ответить
они такие же канадцы как ты и я.
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28.12.2021 18:26 Ответить
Снова банда !
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28.12.2021 18:11 Ответить
Хорошую програму Дия разработала команда Президента Зеленского .Молодцы!
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28.12.2021 18:13 Ответить
Дія - Так правильно.
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28.12.2021 18:14 Ответить
слава дарагому владіміру алєксандровічу!
ура!
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28.12.2021 18:32 Ответить
вже час розробникам монобанку замахнутись на розробку стерео банку
я вже не кажу про долбі діджитал 5.1
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28.12.2021 18:29 Ответить
Дию как огня боюсь, потом окажется что вся эта грязь, волею случая выхватившая власть, типа бакпновых с федоровыми Дию кацапам слили. А так и будет!
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28.12.2021 19:25 Ответить
Зачем писать в будущем ,когда один из разработчиков кацапская фирма подконтрольная ФСБ это уже прошедшее
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28.12.2021 19:38 Ответить
Не виявиться. Федоров ще в часи майдану був членом 5.10. А там просто неймовірна ідеологічна промивка. Все те що зараз робить Федоров це втілює в життя ті ідеї 5.10 які колись в нього вклали щоби він зараз там не говорив.
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28.12.2021 19:57 Ответить
Для идиотов любые инновации - "бес попутал"! Ты походу и про биткойн того же мнения, люди вон уже миллиарды заработали, а дебилы всё орут уже лет 10 как, что это "пиромида"!!!)))
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29.12.2021 13:41 Ответить
Пошел вое жополиз федоровский. Про биткоин папе своему расскажешь, без твоих соплей с криптой разберемся)
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29.12.2021 17:25 Ответить
монабанк це тильки для зеленых, от того, шо кому то мона, а кому то ваще низя
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28.12.2021 20:04 Ответить
иди на трассу или в атб или сторожем..слыш какой ..айтишник
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28.12.2021 20:35 Ответить
Не весь ИТ бизнес так радужно оценивает ДияСити.
Так что это может быть пиар ход для лохов, учитывая близость совладельцев монобанка и клоунской власти.
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28.12.2021 21:21 Ответить
 
 