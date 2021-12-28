Разработчик monobank планирует стать резидентом спецрежима Дія City
Новости Цензор.НЕТ Общество
Компания Fintech Band, разрабатывающая monobank, планирует стать резидентом спецрежима Дія City.
Об этом соучредитель компании Олег Гороховский сообщил в интервью газете НВ.
"Мы станем резидентами Дія City. Там интересная система налогообложения, понятная прозрачная система оплаты для IT-специалистов. У нас куча айтишников. Конечно, мы пойдем туда", - говорится в сообщении издания.
Мобильный банк monobank – успешный совместный проект Fintech Band из Universal Bank.
Дія City – это специальный правовой и налоговый режим для развития ИТ-индустрии в Украине. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, спецрежим заработает в начале 2022 года.
Топ комментарии
+8 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий28.12.2021 18:10
+5 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий28.12.2021 18:29
+4 віктор федорович 31ee1569
показать весь комментарий28.12.2021 17:16
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ура!
я вже не кажу про долбі діджитал 5.1
Так что это может быть пиар ход для лохов, учитывая близость совладельцев монобанка и клоунской власти.