Розробник monobank планує стати резидентом спецрежиму Дія City

Компанія Fintech Band, яка розробляє monobank, планує стати резидентом спецрежиму Дія City. Про це співзасновник компанії Олег Гороховський повідомив в інтерв'ю газеті НВ.

"Ми станемо резидентами Дія City. Там цікава система оподаткування, зрозуміла прозора система оплати для IT-фахівців. У нас купа айтішників. Звичайно, ми підемо туди", — йдеться у повідомленні видання.

Мобільний банк monobank – успішний спільний проект Fintech Band із Universal Bank.

Нагадаємо, Дія City – це спеціальний правовий та податковий режим для розвитку ІТ-індустрії в Україні. За словами Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, спецрежим запрацює на початку 2022 року.