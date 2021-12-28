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Monobank (18) Дія (450)

Розробник monobank планує стати резидентом спецрежиму Дія City

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Розробник monobank планує стати резидентом спецрежиму Дія City

Компанія Fintech Band, яка розробляє monobank, планує стати резидентом спецрежиму Дія City. Про це співзасновник компанії Олег Гороховський повідомив в інтерв'ю газеті НВ.

"Ми станемо резидентами Дія City. Там цікава система оподаткування, зрозуміла прозора система оплати для IT-фахівців. У нас купа айтішників. Звичайно, ми підемо туди", — йдеться у повідомленні видання.

Мобільний банк monobank – успішний спільний проект Fintech Band із Universal Bank.

Нагадаємо, Дія City – це спеціальний правовий та податковий режим для розвитку ІТ-індустрії в Україні. За словами Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, спецрежим запрацює на початку 2022 року.
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Топ коментарі
+8
Канадцы уже на работались, удочки сворачивают, здесь могут рыбачить только местные олигархи-ворюги.
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28.12.2021 18:10
+5
вже час розробникам монобанку замахнутись на розробку стерео банку
я вже не кажу про долбі діджитал 5.1
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28.12.2021 18:29
+4
Monobank (укр. монобанк) - український інтернет-банкінг, створений 2017 року. Для роботи використовується банківська ліцензія Універсал Банку, що входить до групи TAC і належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку[2].
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28.12.2021 17:16
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Monobank (укр. монобанк) - український інтернет-банкінг, створений 2017 року. Для роботи використовується банківська ліцензія Універсал Банку, що входить до групи TAC і належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку[2].
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28.12.2021 17:16 Відповісти
"Компанія Fintech Band"- одне слово банда вже насторожує!
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28.12.2021 17:50 Відповісти
Канадцы уже на работались, удочки сворачивают, здесь могут рыбачить только местные олигархи-ворюги.
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28.12.2021 18:10 Відповісти
они такие же канадцы как ты и я.
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28.12.2021 18:26 Відповісти
Снова банда !
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28.12.2021 18:11 Відповісти
Хорошую програму Дия разработала команда Президента Зеленского .Молодцы!
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28.12.2021 18:13 Відповісти
Дія - Так правильно.
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28.12.2021 18:14 Відповісти
слава дарагому владіміру алєксандровічу!
ура!
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28.12.2021 18:32 Відповісти
вже час розробникам монобанку замахнутись на розробку стерео банку
я вже не кажу про долбі діджитал 5.1
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28.12.2021 18:29 Відповісти
Дию как огня боюсь, потом окажется что вся эта грязь, волею случая выхватившая власть, типа бакпновых с федоровыми Дию кацапам слили. А так и будет!
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28.12.2021 19:25 Відповісти
Зачем писать в будущем ,когда один из разработчиков кацапская фирма подконтрольная ФСБ это уже прошедшее
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28.12.2021 19:38 Відповісти
Не виявиться. Федоров ще в часи майдану був членом 5.10. А там просто неймовірна ідеологічна промивка. Все те що зараз робить Федоров це втілює в життя ті ідеї 5.10 які колись в нього вклали щоби він зараз там не говорив.
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28.12.2021 19:57 Відповісти
Для идиотов любые инновации - "бес попутал"! Ты походу и про биткойн того же мнения, люди вон уже миллиарды заработали, а дебилы всё орут уже лет 10 как, что это "пиромида"!!!)))
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29.12.2021 13:41 Відповісти
Пошел вое жополиз федоровский. Про биткоин папе своему расскажешь, без твоих соплей с криптой разберемся)
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29.12.2021 17:25 Відповісти
монабанк це тильки для зеленых, от того, шо кому то мона, а кому то ваще низя
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28.12.2021 20:04 Відповісти
иди на трассу или в атб или сторожем..слыш какой ..айтишник
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28.12.2021 20:35 Відповісти
Не весь ИТ бизнес так радужно оценивает ДияСити.
Так что это может быть пиар ход для лохов, учитывая близость совладельцев монобанка и клоунской власти.
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28.12.2021 21:21 Відповісти
 
 