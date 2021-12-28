7 562 17
Розробник monobank планує стати резидентом спецрежиму Дія City
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Компанія Fintech Band, яка розробляє monobank, планує стати резидентом спецрежиму Дія City. Про це співзасновник компанії Олег Гороховський повідомив в інтерв'ю газеті НВ.
"Ми станемо резидентами Дія City. Там цікава система оподаткування, зрозуміла прозора система оплати для IT-фахівців. У нас купа айтішників. Звичайно, ми підемо туди", — йдеться у повідомленні видання.
Мобільний банк monobank – успішний спільний проект Fintech Band із Universal Bank.
Нагадаємо, Дія City – це спеціальний правовий та податковий режим для розвитку ІТ-індустрії в Україні. За словами Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, спецрежим запрацює на початку 2022 року.
Топ коментарі
+8 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар28.12.2021 18:10
+5 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар28.12.2021 18:29
+4 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар28.12.2021 17:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ура!
я вже не кажу про долбі діджитал 5.1
Так что это может быть пиар ход для лохов, учитывая близость совладельцев монобанка и клоунской власти.