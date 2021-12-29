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Новости Экономика
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Госстат (220) заработная плата (79)

Средняя заработная плата в Украине составляет 14,3 тыс. грн, - Госстат

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Средняя заработная плата в Украине составляет 14,3 тыс. грн, - Госстат

Средняя заработная плата в Украине в ноябре составила 14282 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тыс. грн).

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ.

Как отметило статведомство, средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре по сравнению с октябрем-2021 выросла на 1,7%, а в годовом исчислении – на 19,2%.

По данным Госстата, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в ноябре-2021 по ноябрь-2020 наблюдался в Сумской (на 22,1%), Киевской (на 21,2%), Винницкой (на 21,1%), Житомирской ( на 21%), Черниговской (на 20,9%), Хмельницкой (на 20,2%), Черкасской и Полтавской (на 20,1%) областях и в Киеве (на 20,3%).

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Самый высокий уровень средней зарплаты в прошлом месяце зафиксирован в Киеве – 21144 грн, самый низкий в Херсонской области – 11314 грн.

В ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата выросла в сфере временного размещения и организации питания на 39,4%, в сельском хозяйстве – на 30,6%, в сферах информации и телекоммуникаций – на 28,8%, искусства, спорта и развлечений - на 25,8%, в образовании - на 24,6%, в сфере сделок с недвижимостью - на 21,8%, оптовой и розничной торговли - на 20,4%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы – на 20,1%, в финансовой и страховой деятельности – на 17,7%, на предприятиях промышленности – на 16,8%, в госуправлении и обороне – на 15%, в профессиональной, научной и технической деятельности – на 14 ,6%, в сфере административного обслуживания – на 13%, в строительстве – на 12,3%, в здравоохранении – на 12,1%, предоставлении других видов услуг – на 2,2%.
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Топ комментарии
+25
Снова каким-то ворам так увиличили зарплату, что даже средняя по стране поднялась.
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28.12.2021 18:13
+22
Хочу в эту Украину!А то в какой то не той живу.
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28.12.2021 18:13
+17
По зарплатах повинні подавати інформацію так:
1. Такий % працюючих отримує до 5000 гривень.
2. Такий % працюючих отримує 5000-10000 гривень.
....
Тоді буде видно . А так, то це середня температура на планеті.
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28.12.2021 19:09
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враньё. если ты работаешь в саратове за мрот, то не верь телевизору, который для тебя вещает, что весь мир так живет
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28.12.2021 20:11 Ответить
я живу в мистечку в хмельн обл.и у нас продавци и тп получают минималку! остальные тысяч по 10 в конвертах а в саратове хз тебе виднее
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28.12.2021 20:26 Ответить
враньё
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28.12.2021 20:28 Ответить
Яб ліквідував цей держстат ,абсолютно не потрібний орган,прес-реліз довгий а конкретики нуль!Відсотками можна маніпулювати туди сюди,потрібно вказати скільки громадян отримують мінімалку,скільки середню і скільки вище.Але цього немає.
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28.12.2021 20:10 Ответить
за минималку никто в Украине не работает. хватит уже примерять свои недуги на остальной мир
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28.12.2021 20:12 Ответить
Да. А еще в Украине кисельные берега и молочные реки, а зарплату золотыми слитками сразу выдают и можно даже не работать. Хорош трындеть, Ваня, реальность не меняется если зажмуриваться и повторять "вранье".
Если в твоем окружении никто не работает за минималку, то могу только порадоваться за вас, но не всем так в жизни повезло.
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29.12.2021 06:54 Ответить
скажи это в лицо дворникам и мусорщикам но потом же жалуйся здесь
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29.12.2021 08:45 Ответить
В Киеве живешь. Так это не вся страна. Есть еще славуты, Изяславы, Литыны и Жмэринки. Переезжайи расскажешь, что они не ураинцы потому счто и на пол минималки работают бывает.
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29.12.2021 09:15 Ответить
Раніше іноді інформували майже так, як ти кажеш: серед таких-то спеціальностей - така-то середня з/п.
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29.12.2021 05:50 Ответить
Зарплата бублик.. Или конскорябчиковая колбаса..на одного коня один рябчик...
одному бублик, другому дырка от бублика это и есть демократическая республика (В.Маяковский)
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28.12.2021 20:41 Ответить
Тут вище бот Іван Дурак розпинається.
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28.12.2021 20:53 Ответить
Баньте лахтинского ********, который в каждом втором посте верещит "ВРАНЬЕ". Не дайте заработать на фунфырик
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28.12.2021 21:02 Ответить
Он сразу стрелки переводит,бот,кацап.а по существу так и нечего и не ответил
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28.12.2021 21:26 Ответить
Вот на хрена нам нужна средняя зарплата? Ты опубликуй минималку, которой не хватает даже на оплату коммуналки, при таких баснословных тарифах.
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28.12.2021 22:18 Ответить
Сколько минималка - и так все знают. Но как тогда показать гордость-за-страну-распирающие-успехи?
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29.12.2021 07:08 Ответить
Заработок монтажника ЛВС киевстар 6000-1000 грн...

Подключение абонента стоит 100 грн...
Ремонт 50грн

установка ТВ приставки 35 грн
Примерное время выполнение заявки 1,5 часа если нашел ключи и открыл тех этаж...
Выходной 1 день в неделю, время работ ненормировано...
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28.12.2021 23:25 Ответить
Середня заробітна плата штатних в Україні у листопаді становила 14282 грн, що в 2,4 разу вище за рівень мінімальної зарплати (6 тис. грн). Джерело: https://censor.net/ua/n3307615

А наскільки це (14282 грн) нище від рівня максимальної зараплати в Україні - озвучте , чи Державна служба статистики цього не знає ?
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29.12.2021 01:20 Ответить
Виявляється, не все так погано в Україні...принаймі по Держстату.
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29.12.2021 06:12 Ответить
У Держстату аж настільки все добре, що кожного разу читаючи їхні байки я не можу зрозуміти чому я в Польші. Повертаюсь до дому у відпустку дивлюсь навколо - а, згадав, ось чому...
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29.12.2021 06:58 Ответить
Ви відповіли сарказмом на сарказм - так це класно, не все ще втрачено...
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29.12.2021 07:21 Ответить
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