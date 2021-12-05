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Новости Общество
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В следующем году субвенция на зарплаты педагогам достигнет 108 млрд, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Общество

В следующем году субвенция на зарплаты педагогам достигнет 108 млрд, - Шкарлет

В 2022 году общий объем образовательной субвенции, используемой для выплаты заработных плат, составит 108 миллиардов гривен, что на 8,8% больше, чем в нынешнем году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МОН, об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Одной из ключевых наших задач остается создание достойных условий работы для педагогов, и уже в 2022 году общий объем образовательной субвенции, используемой для выплаты заработных плат, составляет 108 млрд грн, что на 8,8% больше, чем в 2021 году", – сказал Шкарлет.

По словам министра, на обеспечение современного и доступного общего среднего образования размер субвенции на следующий год увеличен на 10,6%. Этот вопрос был одним из наиболее дискуссионных, добавил он, но команда МОН продолжает работу по усовершенствованию реформы "Новая украинская школа" и исправлению допущенных на старте проекта просчетов.

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В то же время размер субвенции на развитие учебно-практических центров современного профессионального и профессионально-технического образования увеличен на 66,7%. Средства будут направлены и на формирование современных материально-технических образовательных баз, являющихся необходимой составляющей появления в Украине конкурентоспособных специалистов рабочих профессий.

Отдельно Сергей Шкарлетт добавил, что МОН в этом году инициировало усовершенствование формулы распределения образовательной субвенции между местными бюджетами. А также отметил, что бюджетом в следующем году предусмотрено увеличение расходов на 30,7%, которые будут направлены на выплаты академических стипендий учащимся профтехов, студентам, аспирантам, докторантам учреждений профессионального предвысшего и высшего образования.

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Как сообщалось, 2 декабря Верховная Рада приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". За соответствующее решение проголосовали 268 депутатов.
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05.12.2021 09:00 Ответить
Якраз на рівень інфляції. Спасибі.
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05.12.2021 09:04 Ответить
Отлично распределяет комуняка,а налогоплательщик потянет эти расходы,мама гетьмановича за свое майно как не платила налоги,так и не будет платить.
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05.12.2021 09:05 Ответить
Це поверх 4 тищ долярів? Ніфіга собі.
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05.12.2021 09:17 Ответить
Треба починати з вояків, зеблан. Саме вони надають тобі шанс продовжувати твоє історичне легальне велике крадівництво(((
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05.12.2021 09:32 Ответить
Я так розумію на штори в клас вже дітям не потрібно буде здавати ? )
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05.12.2021 09:35 Ответить
Штори для класу-це святе! Не богохульствуй!
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05.12.2021 11:18 Ответить
Говорили балакали потім сіли та заплакали.
Плани Наполеонівські, шкода що в палаті №6 все планується.
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05.12.2021 09:35 Ответить
Ви задрали писати про вчительські зарплати, таке враження, що тільки ми зарплату отримуємо.
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05.12.2021 10:20 Ответить
я бы вам их вообще не платил)))
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05.12.2021 13:03 Ответить
Звісно, ми ж божим духом харчуємось
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05.12.2021 19:08 Ответить
на стройку, бетон месить)))
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07.12.2021 17:43 Ответить
Чоловіче, як у тебе мізків не вистачило на щось більше, це ще не означає, що не вистачило всім.
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07.12.2021 17:48 Ответить
а с чего ты взяло что не хватило? я свою работу делаю добросовестно, в отличии от сегодняшних учителей
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07.12.2021 17:53 Ответить
Ти мою роботу бачив. щоб робити висновки?
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07.12.2021 18:48 Ответить
догадываюсь что школьник))))
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07.12.2021 19:07 Ответить
Ок, так і запишемо: всі представники (тут має бути твоя професія) - самозакохані невігласи. Йди, можеш плакати, "троляка".
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07.12.2021 19:22 Ответить
у тебя, бычка малолетняя, температура, или физрук приставал?))
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07.12.2021 19:39 Ответить
Ображений на вчителів, бо бухав у школі?
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06.12.2021 09:27 Ответить
этих учителей скоро лупить начнут. ничего не хотят делать, детей в школе не учат а все спихивают на родителей. только сбор денег а им еще з.п повышают, за что? сейчас школьники в 5м классе нормально читать не могут. качество образования отвратительное
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05.12.2021 13:02 Ответить
Це в Чернигові така біда? Бо ніде такого дива не спостерігав
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06.12.2021 09:28 Ответить
а где ты чудо было? в соседнем селе?))))
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07.12.2021 17:42 Ответить
 
 