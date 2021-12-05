В следующем году субвенция на зарплаты педагогам достигнет 108 млрд, - Шкарлет

В 2022 году общий объем образовательной субвенции, используемой для выплаты заработных плат, составит 108 миллиардов гривен, что на 8,8% больше, чем в нынешнем году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МОН, об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Одной из ключевых наших задач остается создание достойных условий работы для педагогов, и уже в 2022 году общий объем образовательной субвенции, используемой для выплаты заработных плат, составляет 108 млрд грн, что на 8,8% больше, чем в 2021 году", – сказал Шкарлет.

По словам министра, на обеспечение современного и доступного общего среднего образования размер субвенции на следующий год увеличен на 10,6%. Этот вопрос был одним из наиболее дискуссионных, добавил он, но команда МОН продолжает работу по усовершенствованию реформы "Новая украинская школа" и исправлению допущенных на старте проекта просчетов.

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В то же время размер субвенции на развитие учебно-практических центров современного профессионального и профессионально-технического образования увеличен на 66,7%. Средства будут направлены и на формирование современных материально-технических образовательных баз, являющихся необходимой составляющей появления в Украине конкурентоспособных специалистов рабочих профессий.

Отдельно Сергей Шкарлетт добавил, что МОН в этом году инициировало усовершенствование формулы распределения образовательной субвенции между местными бюджетами. А также отметил, что бюджетом в следующем году предусмотрено увеличение расходов на 30,7%, которые будут направлены на выплаты академических стипендий учащимся профтехов, студентам, аспирантам, докторантам учреждений профессионального предвысшего и высшего образования.

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Как сообщалось, 2 декабря Верховная Рада приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". За соответствующее решение проголосовали 268 депутатов.