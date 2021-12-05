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Наступного року субвенція на зарплати освітянам сягне 108 млрд, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Наступного року субвенція на зарплати освітянам сягне 108 млрд, - Шкарлет

У 2022 році загальний обсяг освітньої субвенції, яка використовується для виплати заробітних плат, становитиме 108 мільярдів гривень, що на 8,8% більше, ніж цьогоріч.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МОН, про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Одним із ключових наших завдань залишається створення гідних умов роботи для освітян, і вже у 2022 році загальний обсяг освітньої субвенції, яка використовується для виплати заробітних плат, становить 108 млрд грн, що на 8,8% більше, ніж у 2021 році", – сказав Шкарлет.

За словами міністра, на забезпечення сучасної та доступної загальної середньої освіти розмір субвенції на наступний рік збільшено на 10,6%. Це питання було одним з найбільш дискусійних, додав він, але команда МОН продовжує роботу з удосконалення реформи "Нова українська школа" та ви правлення допущених на старті проєкту прорахунків.

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Водночас розмір субвенції на розвиток навчально-практичних центрів сучасної професійної та професійно-технічної освіти збільшено на 66,7%. Кошти буде спрямовано й на формування сучасних матеріально-технічних освітніх баз, які є необхідною складовою появи в Україні конкурентоспроможних фахівців робітничих професій.

Окремо Сергій Шкарлет додав, що МОН цьогоріч ініціювало вдосконалення формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. А також зазначив що бюджетом наступного року передбачено збільшення видатків на 30,7%, які будуть спрямовані на виплати академічних стипендій учням профтехів, студентам, аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти.

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Як повідомлялось, 2 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2022 рік". За відповідне рішення проголосували 268 депутатів.

Автор: Вадим Куц
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05.12.2021 09:00 Відповісти
Якраз на рівень інфляції. Спасибі.
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05.12.2021 09:04 Відповісти
Отлично распределяет комуняка,а налогоплательщик потянет эти расходы,мама гетьмановича за свое майно как не платила налоги,так и не будет платить.
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05.12.2021 09:05 Відповісти
Це поверх 4 тищ долярів? Ніфіга собі.
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05.12.2021 09:17 Відповісти
Треба починати з вояків, зеблан. Саме вони надають тобі шанс продовжувати твоє історичне легальне велике крадівництво(((
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05.12.2021 09:32 Відповісти
Я так розумію на штори в клас вже дітям не потрібно буде здавати ? )
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05.12.2021 09:35 Відповісти
Штори для класу-це святе! Не богохульствуй!
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05.12.2021 11:18 Відповісти
Говорили балакали потім сіли та заплакали.
Плани Наполеонівські, шкода що в палаті №6 все планується.
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05.12.2021 09:35 Відповісти
Ви задрали писати про вчительські зарплати, таке враження, що тільки ми зарплату отримуємо.
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05.12.2021 10:20 Відповісти
я бы вам их вообще не платил)))
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05.12.2021 13:03 Відповісти
Звісно, ми ж божим духом харчуємось
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05.12.2021 19:08 Відповісти
на стройку, бетон месить)))
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07.12.2021 17:43 Відповісти
Чоловіче, як у тебе мізків не вистачило на щось більше, це ще не означає, що не вистачило всім.
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07.12.2021 17:48 Відповісти
а с чего ты взяло что не хватило? я свою работу делаю добросовестно, в отличии от сегодняшних учителей
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07.12.2021 17:53 Відповісти
Ти мою роботу бачив. щоб робити висновки?
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07.12.2021 18:48 Відповісти
догадываюсь что школьник))))
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07.12.2021 19:07 Відповісти
Ок, так і запишемо: всі представники (тут має бути твоя професія) - самозакохані невігласи. Йди, можеш плакати, "троляка".
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07.12.2021 19:22 Відповісти
у тебя, бычка малолетняя, температура, или физрук приставал?))
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07.12.2021 19:39 Відповісти
Ображений на вчителів, бо бухав у школі?
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06.12.2021 09:27 Відповісти
этих учителей скоро лупить начнут. ничего не хотят делать, детей в школе не учат а все спихивают на родителей. только сбор денег а им еще з.п повышают, за что? сейчас школьники в 5м классе нормально читать не могут. качество образования отвратительное
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05.12.2021 13:02 Відповісти
Це в Чернигові така біда? Бо ніде такого дива не спостерігав
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06.12.2021 09:28 Відповісти
а где ты чудо было? в соседнем селе?))))
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07.12.2021 17:42 Відповісти
 
 