Наступного року субвенція на зарплати освітянам сягне 108 млрд, - Шкарлет

У 2022 році загальний обсяг освітньої субвенції, яка використовується для виплати заробітних плат, становитиме 108 мільярдів гривень, що на 8,8% більше, ніж цьогоріч.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МОН, про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Одним із ключових наших завдань залишається створення гідних умов роботи для освітян, і вже у 2022 році загальний обсяг освітньої субвенції, яка використовується для виплати заробітних плат, становить 108 млрд грн, що на 8,8% більше, ніж у 2021 році", – сказав Шкарлет.

За словами міністра, на забезпечення сучасної та доступної загальної середньої освіти розмір субвенції на наступний рік збільшено на 10,6%. Це питання було одним з найбільш дискусійних, додав він, але команда МОН продовжує роботу з удосконалення реформи "Нова українська школа" та ви правлення допущених на старті проєкту прорахунків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітникам поліції можуть дозволити підробляти у позаробочий час, - Монастирський

Водночас розмір субвенції на розвиток навчально-практичних центрів сучасної професійної та професійно-технічної освіти збільшено на 66,7%. Кошти буде спрямовано й на формування сучасних матеріально-технічних освітніх баз, які є необхідною складовою появи в Україні конкурентоспроможних фахівців робітничих професій.

Окремо Сергій Шкарлет додав, що МОН цьогоріч ініціювало вдосконалення формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. А також зазначив що бюджетом наступного року передбачено збільшення видатків на 30,7%, які будуть спрямовані на виплати академічних стипендій учням профтехів, студентам, аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зарплата військового - 10 тисяч, має бути мінімум 13, але грошей немає, - Резніков. ВIДЕО

Як повідомлялось, 2 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2022 рік". За відповідне рішення проголосували 268 депутатів.