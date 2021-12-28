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Держстат (236) зарплата (134)

Середня заробітна плата в Україні становить 14,3 тис. грн, - Держстат

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Середня заробітна плата в Україні становить 14,3 тис. грн, - Держстат

Середня заробітна плата штатних в Україні у листопаді становила 14282 грн, що в 2,4 разу вище за рівень мінімальної зарплати (6 тис. грн).

Про це повідомила Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначило статвідомство, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у листопаді порівняно з жовтнем-2021 зросла на 1,7%, а в річному вимірі - на 19,2%.

За даними Держстату, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у листопаді-2021 до листопада-2020 спостерігалося в Сумській (на 22,1%), Київській (на 21,2%), Вінницькій (на 21,1%), Житомирській (на 21%), Чернігівській (на 20,9%), Хмельницькій (на 20,2%), Черкаській і Полтавській (на 20,1%) областях і в Києві (на 20,3%).

Найвищий рівень середньої зарплати минулого місяця зафіксовано в Києві – 21144 грн, найнижчий у Херсонській області - 11314 грн.

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У листопаді 2021 року порівняно з аналогічним місяцем 2020 року заробітна плата зросла у сфері тимчасового розміщення і організації харчування на 39,4%, у сільському господарстві - на 30,6%, в сферах інформації та телекомунікацій - на 28,8%, мистецтва, спорту та розваг - на 25,8%, в освіті - на 24,6%, у сфері операцій із нерухомістю - на 21,8%, оптовій і роздрібній торгівлі - на 20,4%, на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служби - на 20,1%, у фінансовій і страховій діяльності - на 17,7%, на підприємствах промисловості - на 16,8%, у держуправлінні та обороні - на 15%, у професійній, науковій і технічній діяльності - на 14,6%, у сфері адміністративного обслуговування - на 13%, у будівництві - на 12,3%, в охороні здоров'я - на 12,1%, наданні інших видів послуг - на 2,2%.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+25
Снова каким-то ворам так увиличили зарплату, что даже средняя по стране поднялась.
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28.12.2021 18:13
+22
Хочу в эту Украину!А то в какой то не той живу.
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28.12.2021 18:13
+17
По зарплатах повинні подавати інформацію так:
1. Такий % працюючих отримує до 5000 гривень.
2. Такий % працюючих отримує 5000-10000 гривень.
....
Тоді буде видно . А так, то це середня температура на планеті.
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28.12.2021 19:09
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враньё. если ты работаешь в саратове за мрот, то не верь телевизору, который для тебя вещает, что весь мир так живет
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28.12.2021 20:11 Відповісти
я живу в мистечку в хмельн обл.и у нас продавци и тп получают минималку! остальные тысяч по 10 в конвертах а в саратове хз тебе виднее
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28.12.2021 20:26 Відповісти
враньё
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28.12.2021 20:28 Відповісти
Яб ліквідував цей держстат ,абсолютно не потрібний орган,прес-реліз довгий а конкретики нуль!Відсотками можна маніпулювати туди сюди,потрібно вказати скільки громадян отримують мінімалку,скільки середню і скільки вище.Але цього немає.
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28.12.2021 20:10 Відповісти
за минималку никто в Украине не работает. хватит уже примерять свои недуги на остальной мир
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28.12.2021 20:12 Відповісти
Да. А еще в Украине кисельные берега и молочные реки, а зарплату золотыми слитками сразу выдают и можно даже не работать. Хорош трындеть, Ваня, реальность не меняется если зажмуриваться и повторять "вранье".
Если в твоем окружении никто не работает за минималку, то могу только порадоваться за вас, но не всем так в жизни повезло.
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29.12.2021 06:54 Відповісти
скажи это в лицо дворникам и мусорщикам но потом же жалуйся здесь
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29.12.2021 08:45 Відповісти
В Киеве живешь. Так это не вся страна. Есть еще славуты, Изяславы, Литыны и Жмэринки. Переезжайи расскажешь, что они не ураинцы потому счто и на пол минималки работают бывает.
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29.12.2021 09:15 Відповісти
Раніше іноді інформували майже так, як ти кажеш: серед таких-то спеціальностей - така-то середня з/п.
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29.12.2021 05:50 Відповісти
Зарплата бублик.. Или конскорябчиковая колбаса..на одного коня один рябчик...
одному бублик, другому дырка от бублика это и есть демократическая республика (В.Маяковский)
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28.12.2021 20:41 Відповісти
Тут вище бот Іван Дурак розпинається.
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28.12.2021 20:53 Відповісти
Баньте лахтинского ********, который в каждом втором посте верещит "ВРАНЬЕ". Не дайте заработать на фунфырик
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28.12.2021 21:02 Відповісти
Он сразу стрелки переводит,бот,кацап.а по существу так и нечего и не ответил
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28.12.2021 21:26 Відповісти
Вот на хрена нам нужна средняя зарплата? Ты опубликуй минималку, которой не хватает даже на оплату коммуналки, при таких баснословных тарифах.
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28.12.2021 22:18 Відповісти
Сколько минималка - и так все знают. Но как тогда показать гордость-за-страну-распирающие-успехи?
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29.12.2021 07:08 Відповісти
Заработок монтажника ЛВС киевстар 6000-1000 грн...

Подключение абонента стоит 100 грн...
Ремонт 50грн

установка ТВ приставки 35 грн
Примерное время выполнение заявки 1,5 часа если нашел ключи и открыл тех этаж...
Выходной 1 день в неделю, время работ ненормировано...
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28.12.2021 23:25 Відповісти
Середня заробітна плата штатних в Україні у листопаді становила 14282 грн, що в 2,4 разу вище за рівень мінімальної зарплати (6 тис. грн). Джерело: https://censor.net/ua/n3307615

А наскільки це (14282 грн) нище від рівня максимальної зараплати в Україні - озвучте , чи Державна служба статистики цього не знає ?
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29.12.2021 01:20 Відповісти
Виявляється, не все так погано в Україні...принаймі по Держстату.
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29.12.2021 06:12 Відповісти
У Держстату аж настільки все добре, що кожного разу читаючи їхні байки я не можу зрозуміти чому я в Польші. Повертаюсь до дому у відпустку дивлюсь навколо - а, згадав, ось чому...
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29.12.2021 06:58 Відповісти
Ви відповіли сарказмом на сарказм - так це класно, не все ще втрачено...
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29.12.2021 07:21 Відповісти
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