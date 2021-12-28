Гордон возглавил рейтинг президентов среди не политиков, - опрос
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Среди кандидатов, не являющихся политиками и не входящих в нынешнюю власть, большинство украинцев поддержало бы в должности президента журналиста Дмитрия Гордона.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром экономических и политических исследований им. О. Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" имени И. Кучерива, сообщает Цензор.НЕТ.
Украинцам предлагали поразмыслить о ситуации, когда политики не могут участвовать в управлении государством. Только 30% из них смогли определиться, за кого бы они в таком случае голосовали.
Больше голосов получил бы журналист Дмитрий Гордон (9% среди всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).
Результаты других лиц таковы:
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Журналист Виталий Портников – соответственно 6% и 20% голосов;
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Журналистка Наталья Мосейчук – 4% и 12%;
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Врач Евгений Комаровский – 4% и 10%;
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Журналист Дмитрий Спивак – 3% и 8%;
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Журналист-путешественник Дмитрий Комаров – 3 и 7%;
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Певец Олег Винник – 2% и 4%;
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Спортсмен Василий Ломаченко – 2% и 4%;
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Писатель Лесь Подервянский – 1% и 4%;
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Спортсмен Александр Шовковский – 1% и 3%;
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Певица Ольга Полякова – 1% и 1%;
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Блоггерша София Стужук – 0,1% и 0,2%.
К ситуации, в которой все существующие политсилы и действующие политики Украины не могут участвовать в управлении государством, негативно отнеслись бы 35% украинцев, положительно – 25%. 23% было бы безразлично, 17% не определились с ответом.
Среди социальных групп, представителям которых они бы в таком случае доверили управление государством, респонденты чаще всего называли представителей общественных организаций, активистов (28%), представителей местного самоуправления (25%), преподавателей университетов, ученых (23%), ветеранов АТО/ООС, добровольцев, военнослужащих (22,5%), волонтеров (18,5%).
Доверить в такой ситуации управление государством одной из промышленно-финансовых групп согласны только 22% респондентов. С ним половина (или 11% всех опрошенных) выбрали бы ФПГ Рината Ахметова, 4,5% всех опрошенных - ФПГ Виктора Пинчука, 2,5% - ФПГ Игоря Коломойского, 2% - ФПГ Вадима Новинского, 0,7% - Жеваго, 0,7% - ФПГ Юрия Косюка, 0,5% - ФПГ Андрея Веревского.
Пожалуйста, подождите...
здадуть Україну фуйлу
при першому ж шухеру,
за іржавий п'ятак,
як овосч здав свій
бамбас,
а самі втечуть у паРашу ,
всі , втечуть, всі до єдного ( згідно переліку)
тчк.
- ЗВЕЗДІТИ !!!
Garry
@Garry51302808
Фуф. Пісєц. Сьогодня я взнав, шо в окремо взятих галузях комунізм вже наступив. Брат оказується працює в одному з дорожних управлінь, які займаються ремонтом і побудовою доріг. Інженер. Так вот. Їх курва тупо заставляють (всіх при чому) у соцмережах рекламувать це їпуче будівництво. Мастєров, різнорабов, пох усіх. І моніторять. Вказівка з Києва.
Зеленського ненавидить люто. Але двоє дітей малих. Він мені профілі колєг показав - то всі як під копірку. Але ляща за стерно (один відос там був) отримав. Але як політика він його навіть не розглядає. Зелені неуки урок дали.
Пошла эпоха клоунов в полный рост...
Ти ж "простий будівельник", нє? який періодично в Вєну на каву....
Сам хвалився.... Знайти скріни?
А то вже шо не так ? То пенсію останню недавно закликав на кондитерські фабрики віддати, тепер дітей висилаєш... Куди? Шо сталось?))))
Благаю їх виїхати бо цей нАрід невиліковно хворий. Людей де взяти, щоб країна стала нормальною? Не варто марнувати своє єдине життя у марному очікуванні тої щасливої миті, коли все бидло або порозумнішає, або окАчуриться.
А щодо Відня, то я не лише там був, відвідав уже 14 країн. Остання подорож - 11 днів Італією. Болонья, Равена, Модена, Парма, Флоренція, Ліворно, Піза, Пістойя, Феррара і з Болньї додому. НІ, брешу, остання по колишній Югославії. Сербія, Хорватія, Чорногорія, Албанія, Македонія, і додому через Болгарію та Румунію. Теж 11 днів.
П.С. я тебе розумію. За дітей....Не переживай . Петро вернеться в середині січня, життя наладиться. Нє? Ти знову в Вєну... тара-та-та-там)))
Не має значення повернеться Порошенко чи ні. Креще б не вертався. Жалько дядька, навіщо воно йому? Б'ється як та риба об лід, щось намагається для цієї країни зробити, достукатися до цього тупого бидла, якому нічого крім серіалу та сємок не треба в житті, якого навіть голодомори нічому не навчили, бо так само вірять єврейським краснобаям-брехунам як і у 1919.
Життя ж одне, іншого не буде. Залишив би це стадо його долі, їсти власних дітей, та мандрував би світом в своє задоволення, з комфортом, з коханою жінкою. Що іще потрібно? Слід в історії, слід на землі? Ну от понаставляв я тих слідів у кожному обласному центрі, та ще й у кількох інших країнах, мабуть кожен українець бачив одну з запроектованих мною будівель і що? Все одно кінець один, "і немає нічого, ні світла ні темряви, ті тепла ні холоду, ні горя ні радості, ні верху ні низу у шеолі, куди підемо ми після смерті!" То навіщо всі ці труди? Чи не краще отямитися вчасно та отримати від залишку життя задоволення?
В этом и был смысл приватизации - отдать тем, кто может реально управлять бизнесом - продвинутым бандюкам, хитрожопым комсомольцам и красным директорам. Так начинается капитализм!
Этот тупорылый нарид не обучаем в принципе...
Вірю, бо демініціативи часів покійних Кучеріва і Бекешкіної робили дуже якісно свої дослідження!
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"рєйтінги", мать його)))
То є?????
@Dicer41101382
Ну то таке
Ну а вдрук?
Зєльц смєтьон народним гнівом
Гєрмак расмоктався в туманних далях
Руслана жаріт на сцені фрєнч-канкан
Сявка з Фістулой дуетом голосять новий хіт
І? Загадка на всі скарби всесвіту, кого жиж оберуть розгрєбать після Зєльца? Якого чергового свєточа?
Или опросить на предмет виртуального лидера из сериала или фильма. А чего, может украинцы бы выбрали "мать драконов") или "Пинки Пай".
а где генералы и полковники из АТО?
где талантливые экономисты и бизнесмены?
где, наконец, учёные и инженеры?
каког х№ра, извините, нам всё время подсовывают ************, продажных журналюг
и где Украинцы?
І ЦЕ сміття той "мудрий нарід"???
Щось не дуже віриться...
Здається, що це робота так званого "центра впливу" або
"формувачів громадської думки"
Народ дезорієнтує власна політична неграмотність та небажання думати. "Акакаяразніца" переважаючий настрій суспільства
Лох не мамонт...
Гордона вряд ли можно представить в виде glans penis.
Хотя оба немного похожи.
орда этот метод перед агрессией со времен Чингизхана использует.
Зрим в корень
розділяй і володарюй.
тоді коли треба об*єднуватись перед загрозою. яка йде як і 800 років тому з Чумного Барака, нащадка Орди.
Спостерігаю за відвідувачами закладу і бачу, що людей з розумними очима залишилося катастрофічно мало. Що казати, якщо одна "лошадь женского пола" бовкнула таке:"Я б за Бойка проголосувала - він такий "відний мущіна""..
****, історія це населення нічому не навчить...
А.... робив же Разумков.....