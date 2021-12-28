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Новини Політика України
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Гордон (110) опитування (1405) Президент (743)

Гордон очолив рейтинг президентів серед не політиків, - опитування

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Гордон очолив рейтинг президентів серед не політиків, - опитування

Серед кандидатів, які не є політиками та не входять у нинішню владу, більшість українців підтримала би на посаді президента журналіста Дмитра Гордона.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова та Фондом "Демократичні ініціативи" імені І. Кучеріва, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українцям пропонували поміркувати про ситуацію, коли політики не можуть брати участь в управлінні державою. Лише 30% з них змогли визначитися, за кого вони в такому разі голосували б.

Найбільше голосів отримав би журналіст Дмитро Гордон (9% серед усіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

Дивіться: "Гордон аж из штанов выбрасывается ... Позорище!", - Зеленський відповів критикам на своє балотування на другий термін. ВIДЕО

Результати інших осіб такі:

  • Журналіст Віталій Портніков - відповідно 6% та 20% голосів;

  • Журналістка Наталія Мосейчук – 4% та 12%;

  • Лікар Євген Комаровський – 4% та 10%;

  • Журналіст Дмитро Співак – 3% та 8%;

  • Журналіст-мандрівник Дмитро Комаров – 3% та 7%;

  • Співак Олег Винник – 2% та 4%;

  • Спортсмен Василь Ломаченко – 2% та 4%;

  • Письменник Лесь Подерв'янський – 1% та 4%;

  • Спортсмен Олександр Шовковський – 1% та 3%;

  • Співачка Ольга Полякова – 1% та 1%;

  • Блогерка Софія Стужук – 0,1% та 0,2%.

До ситуації, в якій всі наявні політсили та чинні політики України не можуть брати участь в управлінні державою, негативно поставилися би 35% українців, позитивно - 25%. 23% було би байдуже, 17% не визначилися з відповіддю.

Читайте: 55% українців вважають Зеленського олігархом, - опитування Центру Разумкова

Серед соціальних груп, представникам яких вони довірили б в такому разі управління державою, респонденти найчастіше називали представників громадських організацій, активістів (28%), представників місцевого самоврядування (25%), викладачів університетів, науковців (23%), ветеранів АТО/ООС, добровольців, військовослужбовців (22,5%), волонтерів (18,5%).

Довірити в такій ситуації управління державою одній з промислово-фінансових груп згодні лише 22% респондентів. З ним половина (або 11% усіх опитаних) обрали б ФПГ Ріната Ахметова, 4,5% усіх опитаних ˗ ФПГ Віктора Пінчука, 2,5% ˗ ФПГ Ігоря Коломойського, 2% ˗ ФПГ Вадима Новинського, 0,7% ˗ ФПГ Костянтина Жеваго, 0,7% ˗ ФПГ Юрія Косюка, 0,5% ˗ ФПГ Андрія Веревського.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+82
Життя нічому не вчить. Ну, голосуйте. Сподобалося в зеленому лайні, тепер хочеться іншого кольору?
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28.12.2021 19:14
+55
Созрели новые 73%?Это бесконечно будет.
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28.12.2021 19:14
+49
Этот народ не сможет жить нормально в силу тупости. Паталогически не в состоянии учиться.
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28.12.2021 19:19
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Всіх в сад.
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28.12.2021 21:07 Відповісти
Уже иногда кажется, что не было своей государственности, и начинать не нужно было….
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28.12.2021 21:09 Відповісти
В цього хоч голова є на плечах
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28.12.2021 21:15 Відповісти
Міняємо Клоуна на ГоNдона? Дааа, мілєнько... Так і хочеться згадати цитату лаврова "дєбіли, бдь...
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28.12.2021 21:15 Відповісти
Этот опрос есть политический вброс информации для выявления слабых сторон , внесения неуверенности и парализации воли народа . Им нужно чтобы вы отчаялись махнули рукой на политику и уехали на заработки . Из оставшихся можно лепить зелемассу . Пошлите всех нахутина и выбрайте достойного лидера . Хоть плохого , но своего .
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28.12.2021 21:19 Відповісти
ці малороси (згідно переліку)-
здадуть Україну фуйлу
при першому ж шухеру,
за іржавий п'ятак,
як овосч здав свій
бамбас,
а самі втечуть у паРашу ,
всі , втечуть, всі до єдного ( згідно переліку)
тчк.
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28.12.2021 21:21 Відповісти
бо все, що вони знають та вміють
- ЗВЕЗДІТИ !!!
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28.12.2021 21:23 Відповісти
паРашу они устроят в Украине тчк
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28.12.2021 21:34 Відповісти
устроят конечно, но совсем ненадолго
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28.12.2021 22:10 Відповісти
про заработкі, бгг

Garry


@Garry51302808



Фуф. Пісєц. Сьогодня я взнав, шо в окремо взятих галузях комунізм вже наступив. Брат оказується працює в одному з дорожних управлінь, які займаються ремонтом і побудовою доріг. Інженер. Так вот. Їх курва тупо заставляють (всіх при чому) у соцмережах рекламувать це їпуче будівництво. Мастєров, різнорабов, пох усіх. І моніторять. Вказівка з Києва.
Зеленського ненавидить люто. Але двоє дітей малих. Він мені профілі колєг показав - то всі як під копірку. Але ляща за стерно (один відос там був) отримав. Але як політика він його навіть не розглядає. Зелені неуки урок дали.
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28.12.2021 21:22 Відповісти
Количество идиотов вообще не меняется.
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28.12.2021 21:22 Відповісти
ну какого здесь это ничтожество ксенофобствует, а дегенераты лайкают? модерация, вижу, на высоте.
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28.12.2021 21:34 Відповісти
Вот нам и эти 73% дебилов! Всякую бл#ядь и проститутку, готовы всунуть на кресло президента! Даже го#доном. не брезгуют...
Пошла эпоха клоунов в полный рост...
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28.12.2021 21:25 Відповісти
Ще б Путіна в той список включили! Тоже мені кандидати в президенти! Досить вже "екскрементів" з одним, вибраним "по приколу".
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28.12.2021 21:25 Відповісти
схоже на те, що розумний нарiд майже невилiковний...
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28.12.2021 21:28 Відповісти
Чувствую наши 73-х процентные дибилы у Димы Г@nдона ещё одну пирамидку ю-шин-ЗЕ за нас с вами счёт купят.
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28.12.2021 21:30 Відповісти
😂
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28.12.2021 23:44 Відповісти
Выбрали зелёного дрыща и в будущем обменяли на ФСБешную консерву Этот мудрый нарИд неисправим!
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28.12.2021 21:32 Відповісти
Ошизеть...............
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28.12.2021 21:35 Відповісти
от тому я і благаю дітей, щоб їхали звідси світ за очі! Цей нАрід невиліковно хворий.
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28.12.2021 21:37 Відповісти
Андрій, здоров будь!
Ти ж "простий будівельник", нє? який періодично в Вєну на каву....
Сам хвалився.... Знайти скріни?

А то вже шо не так ? То пенсію останню недавно закликав на кондитерські фабрики віддати, тепер дітей висилаєш... Куди? Шо сталось?))))
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28.12.2021 21:44 Відповісти
Так, пенсію за 2 місяці зарезервував на добру справу. Але не робив би цього, якби ці придурки нарешті наважилися підняти сраку і виїхати звідси.
Благаю їх виїхати бо цей нАрід невиліковно хворий. Людей де взяти, щоб країна стала нормальною? Не варто марнувати своє єдине життя у марному очікуванні тої щасливої миті, коли все бидло або порозумнішає, або окАчуриться.
А щодо Відня, то я не лише там був, відвідав уже 14 країн. Остання подорож - 11 днів Італією. Болонья, Равена, Модена, Парма, Флоренція, Ліворно, Піза, Пістойя, Феррара і з Болньї додому. НІ, брешу, остання по колишній Югославії. Сербія, Хорватія, Чорногорія, Албанія, Македонія, і додому через Болгарію та Румунію. Теж 11 днів.
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28.12.2021 22:09 Відповісти
А я то вже спереживався де простий будівельник Андрій? А воно ото шо виходить.... Відпочивав, значить... Слава Богу! Слухай, а за сертифікат... нє? не питали?

П.С. я тебе розумію. За дітей....Не переживай . Петро вернеться в середині січня, життя наладиться. Нє? Ти знову в Вєну... тара-та-та-там)))
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28.12.2021 22:19 Відповісти
У колишній Югославії визнають Короновак, тому проблем не було. А у Італії встиг побувати буквально напередодні короновірусної епопеї.
Не має значення повернеться Порошенко чи ні. Креще б не вертався. Жалько дядька, навіщо воно йому? Б'ється як та риба об лід, щось намагається для цієї країни зробити, достукатися до цього тупого бидла, якому нічого крім серіалу та сємок не треба в житті, якого навіть голодомори нічому не навчили, бо так само вірять єврейським краснобаям-брехунам як і у 1919.
Життя ж одне, іншого не буде. Залишив би це стадо його долі, їсти власних дітей, та мандрував би світом в своє задоволення, з комфортом, з коханою жінкою. Що іще потрібно? Слід в історії, слід на землі? Ну от понаставляв я тих слідів у кожному обласному центрі, та ще й у кількох інших країнах, мабуть кожен українець бачив одну з запроектованих мною будівель і що? Все одно кінець один, "і немає нічого, ні світла ні темряви, ті тепла ні холоду, ні горя ні радості, ні верху ні низу у шеолі, куди підемо ми після смерті!" То навіщо всі ці труди? Чи не краще отямитися вчасно та отримати від залишку життя задоволення?
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28.12.2021 23:00 Відповісти
Щось ти дрібненько міркуєш. Він мусить повернутись. Отримати срок, віждсидіти. А головне віддати вкрадене . І їого друзяки такі як ахметов, коломойський, пінчук, жевагі всілякі. І от тоді буде сліди в історії і наука прийдешнім поколінням. Чи мільярди він чесно заробив?
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28.12.2021 23:55 Відповісти
Ты - идиот. Если бы при приватизации заводы и фабрики получили такие дураки как ты пополам с песионерами - всё рухнуло бы навсегда. Вы, млять, 30 лет в доме на три подъезда ОСББ организовать не в состоянии.
В этом и был смысл приватизации - отдать тем, кто может реально управлять бизнесом - продвинутым бандюкам, хитрожопым комсомольцам и красным директорам. Так начинается капитализм!
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29.12.2021 09:55 Відповісти
думка ущербних мене не цікавить.
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29.12.2021 22:43 Відповісти
А Ленин - такой молодой, и юный Октябрь впереди!
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30.12.2021 10:13 Відповісти
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28.12.2021 21:38 Відповісти
Який жах!! Селекція Шарікових бере гору над Разумом!!!
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28.12.2021 21:38 Відповісти
Запомните 73% процентов лишнехромосомов, если мне борщ, суп, или картина не нравится, то это не означает что я великий кулинар, или художник! Звиздеть - не мешки ворочать, зЕлох тому пример!!!
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28.12.2021 21:42 Відповісти
Просто його більше знають, думаю він нічим не краще Мосейчучки, а може і гірше.
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28.12.2021 21:43 Відповісти
Я кий ***** Вінник!, там в списку половина якоїсь дички.
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28.12.2021 21:45 Відповісти
Дмитро Гордон (9% серед усіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Журналістка Наталія Мосейчук - 4% та 12%; Лікар Євген Комаровський - 4% та 10%; Співак Олег Винник - 2% та 4%; Спортсмен Василь Ломаченко - 2% та 4%;

Этот тупорылый нарид не обучаем в принципе...
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28.12.2021 21:50 Відповісти
Меняй страну. Другого народа здесь нет.
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29.12.2021 07:32 Відповісти
Ты, дурачок, читать умеешь? Нарид - это не суспільство
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29.12.2021 09:00 Відповісти
Тоько война, голод 33 или Чернобыль 2 заставит людей включить мозги. Может быть.
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28.12.2021 21:50 Відповісти
Там ніби Демократичні ініціативи відхрестилися від цього опитування і сказали, що цю фігню центр Разумкова сам робив... А якщо це центр Разумкова, то виникають питання до опитування!
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28.12.2021 21:52 Відповісти
І, до речі, от перейшов по ссилці, на сайті центру Разумкова немає жодної згалки про причетність Демініціатив до опитування!

Вірю, бо демініціативи часів покійних Кучеріва і Бекешкіної робили дуже якісно свої дослідження!
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28.12.2021 21:54 Відповісти
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28.12.2021 21:52 Відповісти
кончені невиліковні їбануті довбойоби, а не народ.
***************************
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28.12.2021 21:54 Відповісти
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28.12.2021 21:56 Відповісти
Є , серед коментаторів коментуючих вже третю сторінку, хоч один у кого питали?
"рєйтінги", мать його)))

То є?????
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28.12.2021 21:56 Відповісти
общество больно. На этом все.
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28.12.2021 22:00 Відповісти
Той, хто має заборонити дебілам голосувати, є для дебілів пріоритетом.
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28.12.2021 23:00 Відповісти
Люди должны голосовать за определенные политические принципы, за конкретную политику, улучшившую жизнь народа, за результаты деятельности политической силы, но не за личности , как таковые, иначе будет перманентная беда. У нас политика насквозь субъективна,надо переходить к политике объективной.Это возможно сделать только в парламентской республике.
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28.12.2021 22:05 Відповісти
это логично, избрали комика зрадника, теперь журнашлюху изберут зебилы для полного счастья
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28.12.2021 22:11 Відповісти
Клопєнштайн(1%)


@Dicer41101382



Ну то таке
Ну а вдрук?
Зєльц смєтьон народним гнівом
Гєрмак расмоктався в туманних далях
Руслана жаріт на сцені фрєнч-канкан
Сявка з Фістулой дуетом голосять новий хіт
І? Загадка на всі скарби всесвіту, кого жиж оберуть розгрєбать після Зєльца? Якого чергового свєточа?
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28.12.2021 22:16 Відповісти
***************** в стране, но хуже точно не будет
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28.12.2021 22:22 Відповісти
Гордон+ Коморовский..+ дальше. Не ну после президента клоВуна и столичного мэра боксЭра почему бы и нет. Сгорел сарай гори и хата. Интересно почему в списке еще нет и "лысого с Квартала"
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28.12.2021 22:23 Відповісти
Был президент зек, был конфетный свинорыл, был клоун. Будет у Украины и президент Гондон.
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28.12.2021 22:36 Відповісти
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28.12.2021 22:42 Відповісти
Я так понимаю Величайшего уже списали, ищут нового дурачка.
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28.12.2021 22:45 Відповісти
почему "дурачка"?, если избиратель в массе - тупой, то почему этим не воспользоваться. В т.ч. и отнюдь не гению, но не идиоту. Что от выборов к выборам и наблюдаеи
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28.12.2021 23:25 Відповісти
Тоже верно.
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29.12.2021 17:05 Відповісти
Можно еще опрос по брендам сделать. Кого - "Живчика" или какую-нибудь пивную марку.
Или опросить на предмет виртуального лидера из сериала или фильма. А чего, может украинцы бы выбрали "мать драконов") или "Пинки Пай".
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28.12.2021 22:57 Відповісти
днище !!!!!!!!!!!
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28.12.2021 22:59 Відповісти
Люди, не ведіться на цю хєрню! Бутусов, тебе поважають твої читачі, не ретранслюй всіляку дурню з гнилих джерел.
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28.12.2021 23:03 Відповісти
У нас в будинку є алкаш, поганяло Жулік, так от, згідно останнього опитування в підвалі по вул. Будівельників, він займає перше місце в рейтингу на виборах президента.
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28.12.2021 23:10 Відповісти
очередная манипуляция
а где генералы и полковники из АТО?
где талантливые экономисты и бизнесмены?
где, наконец, учёные и инженеры?
каког х№ра, извините, нам всё время подсовывают ************, продажных журналюг
и где Украинцы?
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28.12.2021 23:10 Відповісти
В каком гадюшнике проводят эти опросы?
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28.12.2021 23:11 Відповісти
С нашими 73% и эдельштейн "жиqиновский", запросто станет президентом. Этот жидёныш, в Библейском понятии, всех наших критикует! Наверное как и го#дону платят, но регулярно...
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28.12.2021 23:29 Відповісти
Навіщо ця новина? Давайте проведем опитування який цирк вибрати в парламент.! Цензор є більш важливі новини. Ви помалу опускається до жовтої преси! 😡
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28.12.2021 23:41 Відповісти
Курва, нам пороблено.
І ЦЕ сміття той "мудрий нарід"???
Щось не дуже віриться...
Здається, що це робота так званого "центра впливу" або
"формувачів громадської думки"
Народ дезорієнтує власна політична неграмотність та небажання думати. "Акакаяразніца" переважаючий настрій суспільства
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28.12.2021 23:51 Відповісти
Это тот самый гордон который лохом оказался? Кто же тогда желает видеть его во главе колонны и куда идущей- необучаемые дол**бы?
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28.12.2021 23:58 Відповісти
Нашему народу давай только богом избранных. В генах записано - выбирай только кровопийцу. Я ничего не имею против Гордона и Портникова. Как и все ев.... - не хуже, не лучше. Гены исправит только могила.
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29.12.2021 00:08 Відповісти
Портников один из самых умнейших и адекватных журналистов в Украине. И как патриот он показывает себя с самой наилучшей стороны. Остальное меня не волнует. Если вы сравниваете умнейшего аналитика с тупой продажной шкурой гордоном,то это ваши проблемы.
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29.12.2021 00:24 Відповісти
наш нарід стравить лише могила..
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29.12.2021 00:43 Відповісти
Бидлу Армія, Мова, Віра не потрібні. У бидла життєва цінність - пірамідки й голобородько.
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29.12.2021 00:50 Відповісти
Цей рейтинг висмоктаний із пальця, не буду уточняти з якого. Не має ніякого рейтингу. Це політтехнологія.
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29.12.2021 01:03 Відповісти
Так і є, а скільки "повелося".
Лох не мамонт...
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29.12.2021 10:22 Відповісти
Ймовірність перемоги Гордона незначна але подібні запити суспільства дуже жахливі. Нас, українців, треба лікувати. Від запиту популізма, від халяви, від здесь і січас.
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29.12.2021 01:07 Відповісти
Почему в рейтинге отсутствует Бацман ?
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29.12.2021 01:30 Відповісти
И будет тупому нариду не 1000 зебаномученика , а каждому избирателю по пирамидке "ю шинсе"
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29.12.2021 01:24 Відповісти
Ну не дебилы?!!Окончательно народ отупел…Замкнутый круг какой то получается…страну может спасти патриотичный умный кандидат,а люди хотят голосовать за такого же дебила как они сами,с простыми лозунгами,малороской направленности,это катастрофа(((
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29.12.2021 02:23 Відповісти
Спасибо хоть не Киву хотя какая разница.
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29.12.2021 02:55 Відповісти
Ну що сказати, мудрий українській нарід
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29.12.2021 02:56 Відповісти
мосейчук, спивак, полякова... надо на новый год подарить народу Украины фуражку с четырьмя козырьками... два впереду - чтобы вода не капала, а два - на уши - чтобы лапшу не вешали...
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29.12.2021 03:33 Відповісти
Ахметов сделал пробный выстрел и готовит Гордона к следующим выборам. Он бедолага из Украина 24 теперь не вылазит
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29.12.2021 03:46 Відповісти
Зеленского вряд ли можно назвать олигархом.
Гордона вряд ли можно представить в виде glans penis.
Хотя оба немного похожи.
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29.12.2021 04:13 Відповісти
Це вирок нашому суспільству!
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29.12.2021 04:20 Відповісти
Виявляється 73 нікуди не поділись...от граблі мають роботу
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29.12.2021 06:02 Відповісти
Цей нарід вкотре довів, що він глибоко хворий... І взагалі непритомний.
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29.12.2021 06:02 Відповісти
очередной вброс дерьма из-за поребрика. чтобы вызвать брожение, и народ почав чубытысь миж собою.
орда этот метод перед агрессией со времен Чингизхана использует.
Зрим в корень
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29.12.2021 06:15 Відповісти
також цей спосіб взяли на озброєння свідки соєві. поливають брудом ВСІХ хто не з їх секти.
розділяй і володарюй.
тоді коли треба об*єднуватись перед загрозою. яка йде як і 800 років тому з Чумного Барака, нащадка Орди.
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29.12.2021 06:27 Відповісти
З цієї країни дурнів таки потрібно тікати...
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29.12.2021 07:19 Відповісти
В своих оценках и комментариях - флюгер. Всегда немного беременный, всегда с ,, двойным дном,, Если у него на интервью были самые заклятые враги Украины и он искренне считает их значительными выдающимися людьми?!?!И олигархи у него через одного классные ребята- редкое продажное, хитрожопое гавно. Нельзя верить ни одному его слову, завтра у него будет другая позиция. Из журналюг вижу позицию , ценю юмор и уважаю Янину Соколову.
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29.12.2021 07:20 Відповісти
Это не народ тупой, а хитрож"""е социологи навязывают тупые идеи и хорошо при этом зарабатывают.
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29.12.2021 08:08 Відповісти
Переважна більшість тверезомислячого люду вже давно виїхала з країни. Ті, що ще лишилися - не в змозі подолати типу "більшість"...
Спостерігаю за відвідувачами закладу і бачу, що людей з розумними очима залишилося катастрофічно мало. Що казати, якщо одна "лошадь женского пола" бовкнула таке:"Я б за Бойка проголосувала - він такий "відний мущіна""..
****, історія це населення нічому не навчить...
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29.12.2021 08:54 Відповісти
Вже Гордона начинають пропихати.
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29.12.2021 21:05 Відповісти
В опитуванні були лише ватани?
А.... робив же Разумков.....
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01.01.2022 13:45 Відповісти
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