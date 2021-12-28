Гордон очолив рейтинг президентів серед не політиків, - опитування
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Серед кандидатів, які не є політиками та не входять у нинішню владу, більшість українців підтримала би на посаді президента журналіста Дмитра Гордона.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова та Фондом "Демократичні ініціативи" імені І. Кучеріва, повідомляє Цензор.НЕТ.
Українцям пропонували поміркувати про ситуацію, коли політики не можуть брати участь в управлінні державою. Лише 30% з них змогли визначитися, за кого вони в такому разі голосували б.
Найбільше голосів отримав би журналіст Дмитро Гордон (9% серед усіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).
Результати інших осіб такі:
-
Журналіст Віталій Портніков - відповідно 6% та 20% голосів;
-
Журналістка Наталія Мосейчук – 4% та 12%;
-
Лікар Євген Комаровський – 4% та 10%;
-
Журналіст Дмитро Співак – 3% та 8%;
-
Журналіст-мандрівник Дмитро Комаров – 3% та 7%;
-
Співак Олег Винник – 2% та 4%;
-
Спортсмен Василь Ломаченко – 2% та 4%;
-
Письменник Лесь Подерв'янський – 1% та 4%;
-
Спортсмен Олександр Шовковський – 1% та 3%;
-
Співачка Ольга Полякова – 1% та 1%;
-
Блогерка Софія Стужук – 0,1% та 0,2%.
До ситуації, в якій всі наявні політсили та чинні політики України не можуть брати участь в управлінні державою, негативно поставилися би 35% українців, позитивно - 25%. 23% було би байдуже, 17% не визначилися з відповіддю.
Серед соціальних груп, представникам яких вони довірили б в такому разі управління державою, респонденти найчастіше називали представників громадських організацій, активістів (28%), представників місцевого самоврядування (25%), викладачів університетів, науковців (23%), ветеранів АТО/ООС, добровольців, військовослужбовців (22,5%), волонтерів (18,5%).
Довірити в такій ситуації управління державою одній з промислово-фінансових груп згодні лише 22% респондентів. З ним половина (або 11% усіх опитаних) обрали б ФПГ Ріната Ахметова, 4,5% усіх опитаних ˗ ФПГ Віктора Пінчука, 2,5% ˗ ФПГ Ігоря Коломойського, 2% ˗ ФПГ Вадима Новинського, 0,7% ˗ ФПГ Костянтина Жеваго, 0,7% ˗ ФПГ Юрія Косюка, 0,5% ˗ ФПГ Андрія Веревського.
Будь ласка, зачекайте...
здадуть Україну фуйлу
при першому ж шухеру,
за іржавий п'ятак,
як овосч здав свій
бамбас,
а самі втечуть у паРашу ,
всі , втечуть, всі до єдного ( згідно переліку)
тчк.
- ЗВЕЗДІТИ !!!
Garry
@Garry51302808
Фуф. Пісєц. Сьогодня я взнав, шо в окремо взятих галузях комунізм вже наступив. Брат оказується працює в одному з дорожних управлінь, які займаються ремонтом і побудовою доріг. Інженер. Так вот. Їх курва тупо заставляють (всіх при чому) у соцмережах рекламувать це їпуче будівництво. Мастєров, різнорабов, пох усіх. І моніторять. Вказівка з Києва.
Зеленського ненавидить люто. Але двоє дітей малих. Він мені профілі колєг показав - то всі як під копірку. Але ляща за стерно (один відос там був) отримав. Але як політика він його навіть не розглядає. Зелені неуки урок дали.
Пошла эпоха клоунов в полный рост...
Ти ж "простий будівельник", нє? який періодично в Вєну на каву....
Сам хвалився.... Знайти скріни?
А то вже шо не так ? То пенсію останню недавно закликав на кондитерські фабрики віддати, тепер дітей висилаєш... Куди? Шо сталось?))))
Благаю їх виїхати бо цей нАрід невиліковно хворий. Людей де взяти, щоб країна стала нормальною? Не варто марнувати своє єдине життя у марному очікуванні тої щасливої миті, коли все бидло або порозумнішає, або окАчуриться.
А щодо Відня, то я не лише там був, відвідав уже 14 країн. Остання подорож - 11 днів Італією. Болонья, Равена, Модена, Парма, Флоренція, Ліворно, Піза, Пістойя, Феррара і з Болньї додому. НІ, брешу, остання по колишній Югославії. Сербія, Хорватія, Чорногорія, Албанія, Македонія, і додому через Болгарію та Румунію. Теж 11 днів.
П.С. я тебе розумію. За дітей....Не переживай . Петро вернеться в середині січня, життя наладиться. Нє? Ти знову в Вєну... тара-та-та-там)))
Не має значення повернеться Порошенко чи ні. Креще б не вертався. Жалько дядька, навіщо воно йому? Б'ється як та риба об лід, щось намагається для цієї країни зробити, достукатися до цього тупого бидла, якому нічого крім серіалу та сємок не треба в житті, якого навіть голодомори нічому не навчили, бо так само вірять єврейським краснобаям-брехунам як і у 1919.
Життя ж одне, іншого не буде. Залишив би це стадо його долі, їсти власних дітей, та мандрував би світом в своє задоволення, з комфортом, з коханою жінкою. Що іще потрібно? Слід в історії, слід на землі? Ну от понаставляв я тих слідів у кожному обласному центрі, та ще й у кількох інших країнах, мабуть кожен українець бачив одну з запроектованих мною будівель і що? Все одно кінець один, "і немає нічого, ні світла ні темряви, ті тепла ні холоду, ні горя ні радості, ні верху ні низу у шеолі, куди підемо ми після смерті!" То навіщо всі ці труди? Чи не краще отямитися вчасно та отримати від залишку життя задоволення?
В этом и был смысл приватизации - отдать тем, кто может реально управлять бизнесом - продвинутым бандюкам, хитрожопым комсомольцам и красным директорам. Так начинается капитализм!
Этот тупорылый нарид не обучаем в принципе...
Вірю, бо демініціативи часів покійних Кучеріва і Бекешкіної робили дуже якісно свої дослідження!
***************************
"рєйтінги", мать його)))
То є?????
@Dicer41101382
Ну то таке
Ну а вдрук?
Зєльц смєтьон народним гнівом
Гєрмак расмоктався в туманних далях
Руслана жаріт на сцені фрєнч-канкан
Сявка з Фістулой дуетом голосять новий хіт
І? Загадка на всі скарби всесвіту, кого жиж оберуть розгрєбать після Зєльца? Якого чергового свєточа?
Или опросить на предмет виртуального лидера из сериала или фильма. А чего, может украинцы бы выбрали "мать драконов") или "Пинки Пай".
а где генералы и полковники из АТО?
где талантливые экономисты и бизнесмены?
где, наконец, учёные и инженеры?
каког х№ра, извините, нам всё время подсовывают ************, продажных журналюг
и где Украинцы?
І ЦЕ сміття той "мудрий нарід"???
Щось не дуже віриться...
Здається, що це робота так званого "центра впливу" або
"формувачів громадської думки"
Народ дезорієнтує власна політична неграмотність та небажання думати. "Акакаяразніца" переважаючий настрій суспільства
Лох не мамонт...
Гордона вряд ли можно представить в виде glans penis.
Хотя оба немного похожи.
орда этот метод перед агрессией со времен Чингизхана использует.
Зрим в корень
розділяй і володарюй.
тоді коли треба об*єднуватись перед загрозою. яка йде як і 800 років тому з Чумного Барака, нащадка Орди.
Спостерігаю за відвідувачами закладу і бачу, що людей з розумними очима залишилося катастрофічно мало. Що казати, якщо одна "лошадь женского пола" бовкнула таке:"Я б за Бойка проголосувала - він такий "відний мущіна""..
****, історія це населення нічому не навчить...
А.... робив же Разумков.....