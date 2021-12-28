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Новости За рубежом
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"Мемориал" не собирается прекращать работу в России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ликвидированное Верховным судом РФ Международное историко-просветительское общество "Мемориал" обещает найти законные способы продолжить работу.

Об этом говорится в заявлении правления "Мемориала", сообщает Цензор.НЕТ.

Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры ликвидировал во вторник Международное историко-просветительское общество "Мемориал". "Конечно, мы будем опротестовывать решение Верховного суда РФ всеми доступными нам путями. И мы найдем законные способы продолжать нашу работу", - говорится в сообщении.

"Наша страна нуждается в честном и добросовестном осмыслении советского прошлого; в этом - залог ее будущего. Смешно думать, что судебная ликвидация Международного Мемориала снимет этот вопрос с повестки дня. Память о трагедиях прошлого необходима всему российскому обществу. И не только российскому: память о государственном терроре объединяет все бывшие советские республики", - отметили в правлении организации.

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Собирается, не собирается - а людоедская гебня не спрашивает, просто закрывает.
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28.12.2021 19:50 Ответить
на параше прошлое уже слилось с настоящим. в пору основывать новый мемориал и фиксировать преступления **********.
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28.12.2021 19:51 Ответить
и проявить "стурбованiсть"
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28.12.2021 20:03 Ответить
последний писк..
за пару недель всех мемориальцев пересажают и на этом фсе..
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28.12.2021 19:55 Ответить
Законних способів шукати правду, боротися за справедливість та зберігати людську гідність в ********** просто нема. Від кожного "гвиника" вимагається лише гарно вкручуватися в нарізану для нього різьбу. Є лише два способи зберегти гідність - самогубство та еміграція. Все інше - "замісна терапія" ескапізму - самонавіювання, самозасліплення (алкоголізм та наркоманія). Якби вони не вбили 14 000 українців я б їм, можливо, співчував. Але замість співчуття відчуваю лише огиду і презирство...
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28.12.2021 19:57 Ответить
У потомков сталинских стукачей, палачей и вертухаев праздник. Запретили открывать правду про их славных предков.
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28.12.2021 22:55 Ответить
холопы бунтовать удумали. всех на мордовию отправить.
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28.12.2021 23:10 Ответить
 
 