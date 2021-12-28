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"Меморіал" не збирається припиняти роботу в Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ліквідоване Верховним судом РФ Міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал" обіцяє знайти законні способи продовжити роботу.

Про це йдеться у заяві правління "Меморіалу", повідоляє Цензор.НЕТ.

Верховний суд РФ за позовом Генпрокуратури ліквідував у вівторок Міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал". "Зрозуміло, ми опротестовуватимемо рішення Верховного суду РФ усіма доступними нам шляхами. І ми знайдемо законні способи продовжувати нашу роботу", - йдеться у повідомленні.

"Наша країна потребує чесного та сумлінного осмислення радянського минулого; у цьому - запорука її майбутнього. Смішно думати, що судова ліквідація Міжнародного Меморіалу зніме це питання з порядку денного. Пам'ять про трагедії минулого необхідна всьому російському суспільству. І не лише російському: пам'ять про державний терор об'єднує усі колишні радянські республіки", - зазначили у правлінні організації.

Читайте: Верховний суд РФ ліквідував правозахисний центр "Меморіал"

Автор: Ольга Лузан
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Собирается, не собирается - а людоедская гебня не спрашивает, просто закрывает.
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28.12.2021 19:50 Відповісти
на параше прошлое уже слилось с настоящим. в пору основывать новый мемориал и фиксировать преступления **********.
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28.12.2021 19:51 Відповісти
и проявить "стурбованiсть"
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28.12.2021 20:03 Відповісти
последний писк..
за пару недель всех мемориальцев пересажают и на этом фсе..
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28.12.2021 19:55 Відповісти
Законних способів шукати правду, боротися за справедливість та зберігати людську гідність в ********** просто нема. Від кожного "гвиника" вимагається лише гарно вкручуватися в нарізану для нього різьбу. Є лише два способи зберегти гідність - самогубство та еміграція. Все інше - "замісна терапія" ескапізму - самонавіювання, самозасліплення (алкоголізм та наркоманія). Якби вони не вбили 14 000 українців я б їм, можливо, співчував. Але замість співчуття відчуваю лише огиду і презирство...
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28.12.2021 19:57 Відповісти
У потомков сталинских стукачей, палачей и вертухаев праздник. Запретили открывать правду про их славных предков.
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28.12.2021 22:55 Відповісти
холопы бунтовать удумали. всех на мордовию отправить.
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28.12.2021 23:10 Відповісти
 
 