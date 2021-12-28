РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13793 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
2 588 5
Великобритания (4277) война (47275) НАТО (8960) россия (91360) Столтенберг (1419) Трасс Элизабет (116)

Столтенберг и Трасс обсудили российские войска возле Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Столтенберг и Трасс обсудили российские войска возле Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Великобритании Лиз Трасс обсудили наращивание Россией военных сил возле Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Поговорил с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о ничем не провоцированном и непонятном наращивании Россией (военного присутствия. - Ред.) в Украине и вокруг нее", - написал Столтенберг в Twitter.

Он в очередной раз отметил, что Североатлантический альянс открыт для диалога с Россией.

"Действия НАТО носят оборонительный характер и пропорциональны, и мы по-прежнему открыты к диалогу", - сказал генсек НАТО.

Читайте также: Войска РФ обстреляли украинские позиции у Катериновки из гранатометов и стрелкового оружия: потерь нет, - штаб ООС

Столтенберг также напомнил, что призвал в январе провести встречу в рамках Совета Россия-НАТО.

Ранее сообщалось, что Столтенберг предлагал созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января. Это заседание может стать первым через два с половиной года.

Ранее стало известно, что 12-13 января в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств - членов альянса. По сообщениям СМИ, на заседании участники намерены обсудить вопрос по ситуации вокруг Украины в связи с сообщениями о концентрации российских войск на украинской границе.

Кроме того, представитель Совета национальной безопасности США сообщил журналистам на условиях анонимности, что, как ожидается, 10 января состоятся переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.12.2021 21:05 Ответить
Нє панімаєтє? Ета другоє!
Україна купила у московії вугілля на 1,34 мільярда доларів, повідомляє Державна Митна служба. Майже дві третини «чорного золота», на суму 36,7 млрд. гривень, продала нам країна-агресор.
І - цілком не виключено - його видобули на захоплених шахтах у ОРДЛО.
ЗЕгенерат торгує на крові, але якось добріше, ніж це робив Порох , так ЗЄбанати?
показать весь комментарий
28.12.2021 21:08 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2021 21:11 Ответить
ото и осталось шо - обгаваривать ибо это всё шо начинается на "о" ( обеспокоенность, озабоченность и пр. , короче говоря - нифуя )
Крым забрал фуйло - ему - нифуя
стреляет из Гуково Градами- нифуя
расхерачил Донбасс -нифуя
сбил Боинг - нифуя
ДАП, Дебальцево, Волноваха,Мариуполь - нифуя
травит людей -нифуя
перекрыл Керченский пролив- нифуя
запустил вирусы - нифуя...
кроме всего - ему позволяют достроит СП-2

т.е. , когда фуйло причина бед -
"борцы" предпочитают обговаривать следствие ,
ибо это - нифуя и ...безопасно
показать весь комментарий
28.12.2021 22:48 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2021 06:36 Ответить
 
 