Столтенберг и Трасс обсудили российские войска возле Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Великобритании Лиз Трасс обсудили наращивание Россией военных сил возле Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Поговорил с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о ничем не провоцированном и непонятном наращивании Россией (военного присутствия. - Ред.) в Украине и вокруг нее", - написал Столтенберг в Twitter.
Он в очередной раз отметил, что Североатлантический альянс открыт для диалога с Россией.
"Действия НАТО носят оборонительный характер и пропорциональны, и мы по-прежнему открыты к диалогу", - сказал генсек НАТО.
Столтенберг также напомнил, что призвал в январе провести встречу в рамках Совета Россия-НАТО.
Ранее сообщалось, что Столтенберг предлагал созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января. Это заседание может стать первым через два с половиной года.
Ранее стало известно, что 12-13 января в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств - членов альянса. По сообщениям СМИ, на заседании участники намерены обсудить вопрос по ситуации вокруг Украины в связи с сообщениями о концентрации российских войск на украинской границе.
Кроме того, представитель Совета национальной безопасности США сообщил журналистам на условиях анонимности, что, как ожидается, 10 января состоятся переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме.
Пожалуйста, подождите...
Україна купила у московії вугілля на 1,34 мільярда доларів, повідомляє Державна Митна служба. Майже дві третини «чорного золота», на суму 36,7 млрд. гривень, продала нам країна-агресор.
І - цілком не виключено - його видобули на захоплених шахтах у ОРДЛО.
ЗЕгенерат торгує на крові, але якось добріше, ніж це робив Порох , так ЗЄбанати?
Крым забрал фуйло - ему - нифуя
стреляет из Гуково Градами- нифуя
расхерачил Донбасс -нифуя
сбил Боинг - нифуя
ДАП, Дебальцево, Волноваха,Мариуполь - нифуя
травит людей -нифуя
перекрыл Керченский пролив- нифуя
запустил вирусы - нифуя...
кроме всего - ему позволяют достроит СП-2
т.е. , когда фуйло причина бед -
"борцы" предпочитают обговаривать следствие ,
ибо это - нифуя и ...безопасно