Столтенберг і Трасс обговорили російські війська біля України
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг та голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс обговорили нарощування Росією військових сил біля України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Поговорив із міністром закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс про нічим не провоковане і незрозуміле нарощування Росією (військової присутності. - Ред.) в Україні та навколо неї", - написав Столтенберг у Twitter.
Він укотре зазначив, що Північноатлантичний альянс відкритий до діалогу з Росією.
"Дії НАТО мають оборонний характер і пропорційні, і ми, як і раніше, відкриті до діалогу", - сказав генсек НАТО.
Столтенберг також нагадав, що закликав у січні провести зустріч у рамках Ради НАТО-Росія.
Раніше повідомлялося, що Столтенберг пропонував скликати нараду Ради Росія-НАТО 12 січня. Це засідання може стати першим за два з половиною роки.
Також раніше стало відомо, що 12-13 січня у Брюсселі відбудеться засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів держав - членів альянсу. За повідомленнями ЗМІ, на засіданні учасники мають намір обговорити питання щодо ситуації навколо України у зв'язку з повідомленнями про концентрацію російських військ на українському кордоні.
Крім того, представник Ради національної безпеки США повідомив журналістам на умовах анонімності, що, як очікується, 10 січня відбудуться переговори американських і російських представників стосовно контролю над озброєннями та щодо української проблеми.
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І - цілком не виключено - його видобули на захоплених шахтах у ОРДЛО.
ЗЕгенерат торгує на крові, але якось добріше, ніж це робив Порох , так ЗЄбанати?
Крым забрал фуйло - ему - нифуя
стреляет из Гуково Градами- нифуя
расхерачил Донбасс -нифуя
сбил Боинг - нифуя
ДАП, Дебальцево, Волноваха,Мариуполь - нифуя
травит людей -нифуя
перекрыл Керченский пролив- нифуя
запустил вирусы - нифуя...
кроме всего - ему позволяют достроит СП-2
т.е. , когда фуйло причина бед -
"борцы" предпочитают обговаривать следствие ,
ибо это - нифуя и ...безопасно