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Столтенберг і Трасс обговорили російські війська біля України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Столтенберг і Трасс обговорили російські війська біля України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс обговорили нарощування Росією військових сил біля України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Поговорив із міністром закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс про нічим не провоковане і незрозуміле нарощування Росією (військової присутності. - Ред.) в Україні та навколо неї", - написав Столтенберг у Twitter.

Він укотре зазначив, що Північноатлантичний альянс відкритий до діалогу з Росією.

"Дії НАТО мають оборонний характер і пропорційні, і ми, як і раніше, відкриті до діалогу", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг також нагадав, що закликав у січні провести зустріч у рамках Ради НАТО-Росія.

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Раніше повідомлялося, що Столтенберг пропонував скликати нараду Ради Росія-НАТО 12 січня. Це засідання може стати першим за два з половиною роки.

Також раніше стало відомо, що 12-13 січня у Брюсселі відбудеться засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів держав - членів альянсу. За повідомленнями ЗМІ, на засіданні учасники мають намір обговорити питання щодо ситуації навколо України у зв'язку з повідомленнями про концентрацію російських військ на українському кордоні.

Також дивіться: "Військові НАТО дивуються з того, як українці згуртувалися і дали відсіч Росії в 2014 році та називають це світовим феноменом", - доброволець Юрій (Грек). ВIДЕО

Крім того, представник Ради національної безпеки США повідомив журналістам на умовах анонімності, що, як очікується, 10 січня відбудуться переговори американських і російських представників стосовно контролю над озброєннями та щодо української проблеми.

Автор: Ольга Лузан
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28.12.2021 21:05 Відповісти
Нє панімаєтє? Ета другоє!
Україна купила у московії вугілля на 1,34 мільярда доларів, повідомляє Державна Митна служба. Майже дві третини «чорного золота», на суму 36,7 млрд. гривень, продала нам країна-агресор.
І - цілком не виключено - його видобули на захоплених шахтах у ОРДЛО.
ЗЕгенерат торгує на крові, але якось добріше, ніж це робив Порох , так ЗЄбанати?
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28.12.2021 21:08 Відповісти
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28.12.2021 21:11 Відповісти
ото и осталось шо - обгаваривать ибо это всё шо начинается на "о" ( обеспокоенность, озабоченность и пр. , короче говоря - нифуя )
Крым забрал фуйло - ему - нифуя
стреляет из Гуково Градами- нифуя
расхерачил Донбасс -нифуя
сбил Боинг - нифуя
ДАП, Дебальцево, Волноваха,Мариуполь - нифуя
травит людей -нифуя
перекрыл Керченский пролив- нифуя
запустил вирусы - нифуя...
кроме всего - ему позволяют достроит СП-2

т.е. , когда фуйло причина бед -
"борцы" предпочитают обговаривать следствие ,
ибо это - нифуя и ...безопасно
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28.12.2021 22:48 Відповісти
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29.12.2021 06:36 Відповісти
 
 