Сирены в Киеве завтра не будут включать, - КГГА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Проверки территориальной системы оповещения населения в Киеве 29 декабря не будет, хотя на некоторых подъездах появились такие объявления.
Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
По словам начальницы отдела информационного обеспечения и коммуникации КГГА Екатерины Барановой, 29 декабря рассматривалось как одна из дат для проверки системы оповещения в столице, но ее так и не утвердили.
"Некоторые исполнители перевыполнили поручение, когда еще не была согласована дата", — так она объяснила появление объявлений, согласно которым в Киеве сирены включат 29 декабря с 12:00 до 13:00.
Екатерина Баранова уточнила, что о дате проверки готовности территориальной системы оповещения КГГА сообщит на своих официальных ресурсах, а также обратится с письмом к телеканалам, чтобы они проинформировали об этом через движущуюся строчку.
"По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, о дате проведения проверки готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен будет поставлено в известность заранее", — сообщала КГГА еще 21 декабря.
Согласно плану основных мер гражданской защиты Киева на 2021 год, сирены должны были проверять еще в ноябре, но этого тогда так и не произошло.
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Охрана мостов тоже важна.
Каждый месяц тренировки населения и все бомбоубежища были в идеальном состоянии. Ведь со страной владеющей авиацией воюем!