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Новости Киевские новости
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КГГА (2929) Киев (24545)

Сирены в Киеве завтра не будут включать, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Сирены в Киеве завтра не будут включать, - КГГА

Проверки территориальной системы оповещения населения в Киеве 29 декабря не будет, хотя на некоторых подъездах появились такие объявления.

Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По словам начальницы отдела информационного обеспечения и коммуникации КГГА Екатерины Барановой, 29 декабря рассматривалось как одна из дат для проверки системы оповещения в столице, но ее так и не утвердили.

"Некоторые исполнители перевыполнили поручение, когда еще не была согласована дата", — так она объяснила появление объявлений, согласно которым в Киеве сирены включат 29 декабря с 12:00 до 13:00.

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Екатерина Баранова уточнила, что о дате проверки готовности территориальной системы оповещения КГГА сообщит на своих официальных ресурсах, а также обратится с письмом к телеканалам, чтобы они проинформировали об этом через движущуюся строчку.

"По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, о дате проведения проверки готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен будет поставлено в известность заранее", — сообщала КГГА еще 21 декабря.

Согласно плану основных мер гражданской защиты Киева на 2021 год, сирены должны были проверять еще в ноябре, но этого тогда так и не произошло.
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Топ комментарии
+7
Потирили усі сирени?
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28.12.2021 23:17
+6
Аби клоун не всрався та дермак не втік.
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28.12.2021 23:24
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Каанєшна. Бо злякається Вов очко і залізе під диван.
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28.12.2021 23:16 Ответить
Потирили усі сирени?
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28.12.2021 23:17 Ответить
Новиє літса тирять усьо що бачуть.
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28.12.2021 23:20 Ответить
Та наче мер "старий".
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28.12.2021 23:26 Ответить
Я казав про нових літс.
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28.12.2021 23:30 Ответить
Віталя понабирав? Київським господарством мер відає.
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28.12.2021 23:39 Ответить
У меня напротив моего дома точно есть, и она точно рабочая. Недавно проверяли, включали на пару секунд. Народ на улице и ухом не повел. Пока на них не начнут сыпаться бомбы, народ так и будет зависать в кабаках и заниматься шопингом, даже если сирены будут выть не переставая.
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29.12.2021 03:34 Ответить
Аби клоун не всрався та дермак не втік.
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28.12.2021 23:24 Ответить
А вони що , у Києві сидять ? Не думаю (( Досі як не на лижах стрибають , то по оманських пляжах дупи гріють (( а зелохам транслюють записані відосики про свою зайнятість ((
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29.12.2021 01:38 Ответить
Бубочку так запугали терактами и госпереворотами, что он с Банковой из под стола и не вылазит. Опять таки, предмет его подражания сидит второй год в бункере, и оттуда вылазит только на романтические прогулки под луной с Шойгой.
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29.12.2021 03:37 Ответить
Тiкають тiльки Гетьмани, бо Путлер нападе
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29.12.2021 09:46 Ответить
а гудок?
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28.12.2021 23:33 Ответить
А что даёт сирена? Даже такую элементарщину не могут организовать
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28.12.2021 23:35 Ответить
Сирена дает время, что бы ты поднял свой ватный зад с заперданного дивана и свалил хотя бы на лесничную клетку или на очко в ткалет, пока твои ватные братья будут сыпать боеприпасы на город
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28.12.2021 23:56 Ответить
т .... ь зірвали класний обсерон. Містяни правильно подумали, что ученья ідуть, но слуги, за них так страшно ....
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28.12.2021 23:37 Ответить
Оно и понятно Зебила потом нужно будет месяц от колаптоидного стану лечить )))
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28.12.2021 23:41 Ответить
Е, нє, хлопці, так не піде! Обіцяли - вмикайте.
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28.12.2021 23:47 Ответить
Переворотько обсереться. Сприйме це як сигнал до Майдану. Воно і так хрипло гундосить, та ще й заікатись почне.
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28.12.2021 23:52 Ответить
Нічо . Вийде Йуля і пояснить ,що жоден танк з казарм не вийде .
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29.12.2021 00:33 Ответить
Ничего включать не будут уже. Оповещать всех будут через «Дию», будем как всегда первыми у которых будет война в смартфоне
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29.12.2021 06:00 Ответить
Їх немає... і на що їх вмикати?
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28.12.2021 23:51 Ответить
А толку от ваших сирен. Куда людям бежать? В большинстве новых домов нет бомбоубежищ. А на первых и полуподвальных етажах одни бутики и рыгаловки куда никого не пустят
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28.12.2021 23:58 Ответить
Тише, тише, ты там уже проверил подвал, ольгинец?
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29.12.2021 00:05 Ответить
Як це куди діватися - за сигналом сирени бігти до бутика , хапати шубу потрібного розміру і ховатися у підвал щоб "провіряюч"і поліціянти не знайшли ))))
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29.12.2021 01:42 Ответить
Если просто сирены - иди в укрытие, если знаешь куда.
Если услышал разрывы, искать укрытие поздно, упал мгновенно где находишься, вжался и ждешь окончания обстрела. Ползком еще можешь, если есть рядом, что получше тебя спрячет.
Если квартира, то в чугунную ванну можно, в коридор отползти, подальше от окон и газовых труб.
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29.12.2021 10:16 Ответить
Просто не все депутаты ещё свалили на Мальдивы
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29.12.2021 00:11 Ответить
Хоть кто-то заговорил про диверсию - все что разгромили за 30 лет ( заводы, пароходы, армию, бомбоубежища) - это и есть реальная диверсия против Украины , только СБУ В УПОР не видело этого
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29.12.2021 00:15 Ответить
КМДА должно нарисовать схемы укрытий - подземные гаражи , станции метро и т д . И чтобы люди знали куда бежать ближе . А не так , что будут двери закрыты , а руководители будут в тёплых странах отсиживаться . Должна быть у руководства ответственность перед народом , который им зарплаты платит
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29.12.2021 00:19 Ответить
Вообще учения по гражданской обороне всё-таки необходимы, когда на границе стоит армия НЕАДЕКВАТОВ
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29.12.2021 00:20 Ответить
Вообще-то их надо еженедельно проводить, чтобы все всё до автоматизма научились делать. Ещё неплохо было бы тех, кто, пока сирена звучит, найдут в своих квартирах, штрафовали этак на пару тысяч минимум, чтобы в следующий раз жопой быстрее шевелили.
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29.12.2021 03:41 Ответить
а уставшим ат вайны пох , есть та сирена нетсирена, им нравицца такой расклад :

придёт «спасатель» из орла и велит отдать жену - бери жену,

а «асвабадителю» из тулы - панравицца уютная квартирка… - бери квартирку,

«спаситель» - удмурт пожелает забрать тайоту - бери харошая машына,

чечены (для начала ) заставили дочь варить им вкусную жратву… - пусть покупает и варит,

буряты вапще рады всему что найшли - пущай забирают... мы им исчё и соседа здадим, а чеченцам скажем что этат сасед -квартал не хотел сматреть... пусть разберуцца

я прав , ау зебилушки, где вы , вас же так много было, аж 73 % ???
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29.12.2021 00:21 Ответить
Есть ещё вопрос питьевой воды и ее подачи , качество воды в резервуарах . Охрана водопроводной системы от диверсий .
Охрана мостов тоже важна.
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29.12.2021 00:23 Ответить
Найпотуждніша та несакціонована сирена на світі - моя дружина.
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29.12.2021 00:28 Ответить
А в мене не верещить. Тільки підгавкує. Вже тридцять років поспіль. Але я її все рівно кохаю. Дай Боже їй довгого життя.
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29.12.2021 00:35 Ответить
Я бы хотел что б включили. Сирены. На полную мощность. А потом тишина и проклены в сторону *******.
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29.12.2021 00:30 Ответить
Почитай ЦН . Тут всё это есть . Сектанты клянут и клянут уже скоро как три года ... Но караван идет ...
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29.12.2021 00:40 Ответить
Караван идет, но в пропасть. Жаль, что он и меня туда тащит. 73 процента караванщиков прут меня в никуда.
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29.12.2021 01:20 Ответить
У сирен критические дни.
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29.12.2021 01:24 Ответить
Очевидно же что перенос Испытаний связан с Очевидной не функциональности системы. Много где нет сирен или были демонтированы в следствии застройки или других не криминальных действий....
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29.12.2021 01:54 Ответить
Очень жаль, эти стрены вернут часть любителей Сватов и Квартала в реальнось. Сиены сработают лучше, чем сто месседжей в СМИ, плебс их игнорирует, а сирены смогут достучаться до якобы глубин так называемых душ (туш)
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29.12.2021 04:25 Ответить
То ли дело при Порошенко было? Все четко работало.
Каждый месяц тренировки населения и все бомбоубежища были в идеальном состоянии. Ведь со страной владеющей авиацией воюем!
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29.12.2021 10:20 Ответить
 
 