Сирены в Киеве завтра не будут включать, - КГГА

Проверки территориальной системы оповещения населения в Киеве 29 декабря не будет, хотя на некоторых подъездах появились такие объявления.

Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По словам начальницы отдела информационного обеспечения и коммуникации КГГА Екатерины Барановой, 29 декабря рассматривалось как одна из дат для проверки системы оповещения в столице, но ее так и не утвердили.

"Некоторые исполнители перевыполнили поручение, когда еще не была согласована дата", — так она объяснила появление объявлений, согласно которым в Киеве сирены включат 29 декабря с 12:00 до 13:00.

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Екатерина Баранова уточнила, что о дате проверки готовности территориальной системы оповещения КГГА сообщит на своих официальных ресурсах, а также обратится с письмом к телеканалам, чтобы они проинформировали об этом через движущуюся строчку.

"По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, о дате проведения проверки готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен будет поставлено в известность заранее", — сообщала КГГА еще 21 декабря.

Согласно плану основных мер гражданской защиты Киева на 2021 год, сирены должны были проверять еще в ноябре, но этого тогда так и не произошло.