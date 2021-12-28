Сирени в Києві завтра не вмикатимуть, - КМДА
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Перевірки територіальної системи оповіщення населення в Києві 29 грудня не буде, хоча на деяких під’їздах і з’явилися такі оголошення.
Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
За словами начальниці відділу інформаційного забезпечення та комунікації КМДА Катерини Баранової, 29 грудня розглядалося як одна з дат для перевірки системи оповіщення в столиці, але її так і не затвердили.
"Деякі з виконавців перевиконали доручення, коли ще не було узгоджено дату", — так вона пояснила появу оголошень, згідно з якими в Києві сирени ввімкнуть 29 грудня з 12:00 до 13:00.
Катерина Баранова уточнила, що про дату перевірки готовності територіальної системи оповіщення КМДА повідомить на своїх офіційних ресурсах, а також звернеться з листом до телеканалів, щоб вони поінформували про це через рухомий рядок.
"За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, про дату проведення перевірки готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен буде повідомлено заздалегідь", — повідомляла КМДА ще 21 грудня.
Відповідно до плану основних заходів цивільного захисту Києва на 2021 рік, сирени мали перевіряти ще в листопаді, але цього тоді так і не сталося.
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Охрана мостов тоже важна.
Каждый месяц тренировки населения и все бомбоубежища были в идеальном состоянии. Ведь со страной владеющей авиацией воюем!