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Новости Политика Украины
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Зеленский утвердил Стратегию информационной безопасности Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский утвердил Стратегию информационной безопасности Украины

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О Стратегии информационной безопасности".

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В документе отмечается, что информационная политика России – это угроза Украине и другим демократическим государствам, поскольку Россия направляет свои информационные операции на ключевые демократические институции, в частности выборы.

Документ также определяет стратегические цели и направления обеспечения информационной безопасности. В частности, противодействие дезинформации и информационным операциям России, обеспечение всестороннего развития украинской культуры и утверждение украинской гражданской идентичности, повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности общества.

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От реализации Стратегии ожидается защищенное информационное пространство Украины, эффективное функционирование системы стратегических коммуникаций, осуществление эффективного противодействия распространению незаконного контента, обеспечение устойчивого процесса информационной реинтеграции граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, и распространение украинского телерадиовещания на территории, повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности граждан, соблюдение конституционных прав человека на свободное выражение своих взглядов и убеждений, защиту частной жизни, обеспечение защиты прав журналистов, формирование украинской гражданской идентичности.
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Топ комментарии
+13
192 молочних завода оголосили про зупинку виробництва з нового року.
Крім цього вже стоять 27 кондитерських та кавових заводів.
А також більше 1000 хлібзаводів заявили про проблеми постачання зерна та борошна.
Що буде далі?
Відчуття що через декілька місяців Зєлю знесуть на х#й
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28.12.2021 23:42
+12
Кремлівський сценарій розвитку України втілюється в життя !!!)))
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28.12.2021 23:48
+11
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29.12.2021 00:31
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28.12.2021 23:40 Ответить
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28.12.2021 23:40 Ответить
В Ивано-Франковской области Украины произошел взрыв в Косовской центральной районной больнице. Жертвами взрыва, по предварительным данным, стали два человека. Об этом сообщает пресс-служба украинского минздрава.
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29.12.2021 01:45 Ответить
192 молочних завода оголосили про зупинку виробництва з нового року.
Крім цього вже стоять 27 кондитерських та кавових заводів.
А також більше 1000 хлібзаводів заявили про проблеми постачання зерна та борошна.
Що буде далі?
Відчуття що через декілька місяців Зєлю знесуть на х#й
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28.12.2021 23:42 Ответить
Кремлівський сценарій розвитку України втілюється в життя !!!)))
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28.12.2021 23:48 Ответить
Достатньо буде одного тижня.
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28.12.2021 23:51 Ответить
Це щоб РОШЕН не зміг виробляти ні тортів, ні цукерок. Всьо назло Пороху.
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29.12.2021 00:05 Ответить
Пятак ,зберися з думками . А ПОП та його Рошен яке має відношення до вищенаведеної Зради ?
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29.12.2021 00:45 Ответить
№37
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29.12.2021 08:46 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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28.12.2021 23:46 Ответить
і тому балагані - жене лысому POHUY,
а Зебилу сказали "Zabei "
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28.12.2021 23:56 Ответить
Короче будем по всем каналам «Скоты» смотреть!!!
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28.12.2021 23:58 Ответить
Він же казав що йому ніколи мислити стратегічно. Знов збрехав?
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29.12.2021 00:02 Ответить
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29.12.2021 00:31 Ответить
я не знаю в какой школе учился Ваш дед.Я училась в советской и там меня не учили стрелять на уроках военной подготовки.Про уроки истории лучше и не вспоминать-это были уроки лжи и пропаганды
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29.12.2021 01:55 Ответить
Я теж дитя "советской школи"-так, нас вчили стріляти...але "вороги"були інші. Вороги тепер помінялись, але навики стрільби залишились. Так що, хоч щось знадобилось із тих часів...
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29.12.2021 07:18 Ответить
Стріляти навчали хлопців, а дівчат вишивати хрестиком
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29.12.2021 08:49 Ответить
Яскраво уявляю цю "безпэку" від зеленого лайна
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29.12.2021 00:48 Ответить
Медіакультура і медіаграмотність, це Шапіто 95 і Скоти?
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29.12.2021 00:57 Ответить
Немного тут непонятно вот что - как человек, который на русском языке на всю страну говорит "какая разница" вдруг заговорил об украинской идентичности?
В каком случае была неправда?
На счёт разницы, что и как теперь, она появилась?
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29.12.2021 01:00 Ответить
Вы думаете эти указы кто то целенаправленно выполняет?
Для этого нужен четкий план и механизмы, а их нет кроме санкций СНБО.
Так что "поговорили и забыли".
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29.12.2021 08:06 Ответить
Та невже нарешті сватів заборонять показувати ?))))))))
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29.12.2021 01:22 Ответить
Стратегия Зеленского в информационной политике борьба не с московией, а со своими оппонентами внутри государства. Союзники Украины увидев, как Зеленский по политическим мотивам, ведет преследование Порошенко, покажут нелоху-уклонисту средний палец, как и Лерос. У нелоха делирий и шут он, а не Президент, потому, что он не субъект принятия решений в государстве, а марионетка олигарха по кличке "Беня".
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29.12.2021 01:44 Ответить
по 10 января ЗЕЛЕНЬ уже все... Пускай готовится к нарам
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29.12.2021 01:53 Ответить
не любят гаранта ни патриоты, ни коллаборанты. ета ж нада за 3 года так обгадится.....впрочем, такое происходит с каждым очередным президентом молодого государства
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29.12.2021 07:34 Ответить
укололся и утвердил... есть еще запасы... на черный день...
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29.12.2021 03:39 Ответить
Яка украінська ідетичність я подивився телепрограму на 31 грудня і на провідних олігархічних каналах майже кругом повна малоросійщина ,свати ,квартал та інший низькопробний непотріб ,а ще радянські комедіі і майже нічого украінського і це на восьмому році війни.
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29.12.2021 07:03 Ответить
Голобородька запретил Ольге ********** открывать свою черноротую пасть...
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29.12.2021 07:24 Ответить
Гавноканал "наш" одобряет.
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29.12.2021 07:25 Ответить
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29.12.2021 07:28 Ответить
А министерство правды когда создадут?
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29.12.2021 08:10 Ответить
Для тупорылого кацапского клоуна-мародера, информационная безопасность страны - это когда ни его, ни его прокацапскую шоблу мародеров-упырей никто не критикует в сми, а только хвалят.
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29.12.2021 08:24 Ответить
Зрадники будуть затверджувати нам стратегії спротиву.
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29.12.2021 08:42 Ответить
Символ цієї стратегії Зелі - знаменита статуетка Родена: " Нічого не бачу. Нічого не чую. Нічого нікому не скажу." Одним словом, сліпі кроти...
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29.12.2021 10:10 Ответить
Объясняю по-простому: зеля ввёл цензуру, чтоб все, кто знает кто зеля такой - друг другу об этом не рассказывали.
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29.12.2021 15:01 Ответить
 
 