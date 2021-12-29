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Зеленський затвердив Стратегію інформаційної безпеки України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський затвердив Стратегію інформаційної безпеки України

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року "Про Стратегію інформаційної безпеки".

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

У документі зазначається, що інформаційна політика Росії – це загроза для України та інших демократичних держав, оскільки Росія спрямовує свої інформаційні операції на ключові демократичні інституції, зокрема вибори.

Документ також визначає стратегічні цілі та напрямки забезпечення інформаційної безпеки України. Зокрема, протидія дезінформації та інформаційним операціям Росії, забезпечення всебічного розвитку української культури та утвердження української громадянської ідентичності, підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності суспільства.

Від реалізації Стратегії очікується захищений інформаційний простір України, ефективне функціонування системи стратегічних комунікацій, здійснення ефективної протидії розповсюдженню незаконного контенту, забезпечення сталого процесу інформаційної реінтеграції громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, та поширення українського телерадіомовлення на територіях України. , підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності громадян, дотримання конституційних прав людини на вільне вираження своїх поглядів та переконань, захист приватного життя, забезпечення захисту прав журналістів, формування української громадянської ідентичності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО опублікувала список українських telegram-каналів, які розповсюджують проросійську пропаганду

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
192 молочних завода оголосили про зупинку виробництва з нового року.
Крім цього вже стоять 27 кондитерських та кавових заводів.
А також більше 1000 хлібзаводів заявили про проблеми постачання зерна та борошна.
Що буде далі?
Відчуття що через декілька місяців Зєлю знесуть на х#й
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28.12.2021 23:42
+12
Кремлівський сценарій розвитку України втілюється в життя !!!)))
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28.12.2021 23:48
+11
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29.12.2021 00:31
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28.12.2021 23:40 Відповісти
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28.12.2021 23:40 Відповісти
В Ивано-Франковской области Украины произошел взрыв в Косовской центральной районной больнице. Жертвами взрыва, по предварительным данным, стали два человека. Об этом сообщает пресс-служба украинского минздрава.
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29.12.2021 01:45 Відповісти
192 молочних завода оголосили про зупинку виробництва з нового року.
Крім цього вже стоять 27 кондитерських та кавових заводів.
А також більше 1000 хлібзаводів заявили про проблеми постачання зерна та борошна.
Що буде далі?
Відчуття що через декілька місяців Зєлю знесуть на х#й
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28.12.2021 23:42 Відповісти
Кремлівський сценарій розвитку України втілюється в життя !!!)))
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28.12.2021 23:48 Відповісти
Достатньо буде одного тижня.
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28.12.2021 23:51 Відповісти
Це щоб РОШЕН не зміг виробляти ні тортів, ні цукерок. Всьо назло Пороху.
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29.12.2021 00:05 Відповісти
Пятак ,зберися з думками . А ПОП та його Рошен яке має відношення до вищенаведеної Зради ?
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29.12.2021 00:45 Відповісти
№37
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29.12.2021 08:46 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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28.12.2021 23:46 Відповісти
і тому балагані - жене лысому POHUY,
а Зебилу сказали "Zabei "
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28.12.2021 23:56 Відповісти
Короче будем по всем каналам «Скоты» смотреть!!!
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28.12.2021 23:58 Відповісти
Він же казав що йому ніколи мислити стратегічно. Знов збрехав?
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29.12.2021 00:02 Відповісти
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29.12.2021 00:31 Відповісти
я не знаю в какой школе учился Ваш дед.Я училась в советской и там меня не учили стрелять на уроках военной подготовки.Про уроки истории лучше и не вспоминать-это были уроки лжи и пропаганды
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29.12.2021 01:55 Відповісти
Я теж дитя "советской школи"-так, нас вчили стріляти...але "вороги"були інші. Вороги тепер помінялись, але навики стрільби залишились. Так що, хоч щось знадобилось із тих часів...
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29.12.2021 07:18 Відповісти
Стріляти навчали хлопців, а дівчат вишивати хрестиком
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29.12.2021 08:49 Відповісти
Яскраво уявляю цю "безпэку" від зеленого лайна
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29.12.2021 00:48 Відповісти
Медіакультура і медіаграмотність, це Шапіто 95 і Скоти?
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29.12.2021 00:57 Відповісти
Немного тут непонятно вот что - как человек, который на русском языке на всю страну говорит "какая разница" вдруг заговорил об украинской идентичности?
В каком случае была неправда?
На счёт разницы, что и как теперь, она появилась?
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29.12.2021 01:00 Відповісти
Вы думаете эти указы кто то целенаправленно выполняет?
Для этого нужен четкий план и механизмы, а их нет кроме санкций СНБО.
Так что "поговорили и забыли".
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29.12.2021 08:06 Відповісти
Та невже нарешті сватів заборонять показувати ?))))))))
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29.12.2021 01:22 Відповісти
Стратегия Зеленского в информационной политике борьба не с московией, а со своими оппонентами внутри государства. Союзники Украины увидев, как Зеленский по политическим мотивам, ведет преследование Порошенко, покажут нелоху-уклонисту средний палец, как и Лерос. У нелоха делирий и шут он, а не Президент, потому, что он не субъект принятия решений в государстве, а марионетка олигарха по кличке "Беня".
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29.12.2021 01:44 Відповісти
по 10 января ЗЕЛЕНЬ уже все... Пускай готовится к нарам
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29.12.2021 01:53 Відповісти
не любят гаранта ни патриоты, ни коллаборанты. ета ж нада за 3 года так обгадится.....впрочем, такое происходит с каждым очередным президентом молодого государства
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29.12.2021 07:34 Відповісти
укололся и утвердил... есть еще запасы... на черный день...
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29.12.2021 03:39 Відповісти
Яка украінська ідетичність я подивився телепрограму на 31 грудня і на провідних олігархічних каналах майже кругом повна малоросійщина ,свати ,квартал та інший низькопробний непотріб ,а ще радянські комедіі і майже нічого украінського і це на восьмому році війни.
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29.12.2021 07:03 Відповісти
Голобородька запретил Ольге ********** открывать свою черноротую пасть...
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29.12.2021 07:24 Відповісти
Гавноканал "наш" одобряет.
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29.12.2021 07:25 Відповісти
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29.12.2021 07:28 Відповісти
А министерство правды когда создадут?
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29.12.2021 08:10 Відповісти
Для тупорылого кацапского клоуна-мародера, информационная безопасность страны - это когда ни его, ни его прокацапскую шоблу мародеров-упырей никто не критикует в сми, а только хвалят.
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29.12.2021 08:24 Відповісти
Зрадники будуть затверджувати нам стратегії спротиву.
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29.12.2021 08:42 Відповісти
Символ цієї стратегії Зелі - знаменита статуетка Родена: " Нічого не бачу. Нічого не чую. Нічого нікому не скажу." Одним словом, сліпі кроти...
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29.12.2021 10:10 Відповісти
Объясняю по-простому: зеля ввёл цензуру, чтоб все, кто знает кто зеля такой - друг другу об этом не рассказывали.
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29.12.2021 15:01 Відповісти
 
 