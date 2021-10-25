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РНБО опублікувала список українських telegram-каналів, які розповсюджують проросійську пропаганду

РНБО опублікувала список українських telegram-каналів, які розповсюджують проросійську пропаганду

Рада національної безпеки та оборони оприлюднила список українських telegram-каналів, які просувають проросійські наративи і принижують національну гідність українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Зазначається, що Центр протидії дезінформації при РНБО проаналізував акаунти і telegram-канали, які систематизовано просувають проросійські наративи про "Глосарій назв, термінів і словосполучень, які рекомендується використовувати у зв'язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, м. Севастополь і окремих районів Донецької і Луганської областей", а також облікові записи деяких персональних блогів.

На публікацію Глосарію миттєво відреагували телеграм-канали, які безпосередньо пов’язані з дезінформаційною діяльністю на користь Російської Федерації. Основним наративом стало приниження національної гідності українців, особливо Революції Гідності,
яку канали називають "переворотом"", - говориться у звіті Центру протидії дезінформації.

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Серед таких каналів вказані:

- Klymenko Time (53000 підписників) – медійний проєкт, що належить колишньому Міністрові доходів і зборів України – Олександрові Клименку. Проєкт було запущено в жовтні 2017 року. Вже в грудні 2017 року співробітники Служби безпеки України провели
обшук у студії YouTube каналу Klymenko Time. Це було реакцією на проведення ефіру зі скандальним адвокатом Тетяною Монтян. Канал часто розповсюджував проросійські та такі, що спрямовані проти уряду України, публікації.

- Vesti (20000 підписників) – канал видання Vesti.ua, що належить медіахолдингу "Мультимедіа-інвест груп". Головою холдингу є колишній прессекретар та цивільна дружина Олександра Клименка – Ольга Семченко.

- Шептун (57000 підписників) – один з популярних анонімних Telegram-каналів, що пишуть про політику. Характерною ознакою є публікація інсайдів та неперевіреної інформації. Активно цитує прокремлівських пропагандистів.

- First (447000 підписників) – один з великих Telegram-каналів, що пише про політику в Україні. На перший погляд не виділяється з-поміж інших різкими проросійськими публікаціями. Проте аналіз взаємодії з іншими каналами свідчить, що він належить до пулу, підтримуваного РФ.

В РНБО зазначили, що всі згадані канали належать до пулу Клименка або безпосередньо курируються РФ. Шляхом маніпулювання інформаційними потоками вони утворили мережу. Завдяки безперервному цитуванню та переписуванню створюється ілюзія незалежної думки каналу, підкріпленого посиланням на більший, і, відповідно, "шанований" канал. Хоча насправді вони є лише "ретрансляторами" наративів РФ, замаскованими під "українську опозицію".

Автор: 

інформаційна війна (361) пропаганда (2823) росія (66021) РНБО (2293) Telegram (285)


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Топ коментарі
+22
Может лучше заблокировать эти каналы, а не рекламировать их?
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25.10.2021 18:10 Відповісти
+18
І де цей чорт Баканов?
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25.10.2021 18:07 Відповісти
+14
І що з того ?
Ви би будували українську державу, тоді би народ не цікавився інформаційними помийками, а так чіпляють всіляку пургу, щоб заповнити порожнечу в душах.
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25.10.2021 18:10 Відповісти
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І де цей чорт Баканов?
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25.10.2021 18:07 Відповісти
Лейтенант Бакланов очень шибко занят, он пристально мониторит ворованное
и припрятанное бабло в офшорах, в том числе и своё.
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26.10.2021 05:55 Відповісти
І що з того ?
Ви би будували українську державу, тоді би народ не цікавився інформаційними помийками, а так чіпляють всіляку пургу, щоб заповнити порожнечу в душах.
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25.10.2021 18:10 Відповісти
Может лучше заблокировать эти каналы, а не рекламировать их?
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25.10.2021 18:10 Відповісти
это цензура
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25.10.2021 18:18 Відповісти
Но по логике, если СНБО взялась за эти каналы то, видимо, они нарушают (каналы) какие то нормы относительно безопасности страны...
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25.10.2021 18:23 Відповісти
канал, наши, интер не нарушает ничего?
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25.10.2021 18:26 Відповісти
этот давно нужно было закрыть. Когда его смотришь, то заметно очень, что подбирают материал специально для провокаций.
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25.10.2021 18:28 Відповісти
О каких нормах идет речь, если этой конторой руководит зоотехник? Ветеринарных?
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26.10.2021 08:07 Відповісти
нет, дорогой, это то, что сделала Германия с пятью каналами Раша-тудой - прихлопнула и все...
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25.10.2021 18:23 Відповісти
германия обосновала что раша тудей пропагандистский канал
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25.10.2021 18:28 Відповісти
В Германии тоже цензура. Или ты думаешь, что они белые и пушистые? Вспомни тогда, как они целуют жопу Путина с его северными потоками.
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25.10.2021 18:40 Відповісти
Как ?
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26.10.2021 00:02 Відповісти
в телеграме? заблокировать? ну-ну
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26.10.2021 00:06 Відповісти
Все б вам, рогулям, заблокировать, настоящие совки.
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26.10.2021 08:06 Відповісти
сделайте ЗЕ-беню императором и он запретит эти каналы
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25.10.2021 18:22 Відповісти
Удивительно, как Зеля быстро превращается в диктатора. А ведь называли его и дурачком и клоуном...
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25.10.2021 18:47 Відповісти
так умный ведь в диктаторы не пойдет - он знает чем заканчиваются такие "проекты" (как назвала президентство Ленка ЗЕ-льоная)
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25.10.2021 19:53 Відповісти
Дежавю!
- Шептун (57000 подписчиков) - один из популярных анонимных telegram-каналов, пишет о политике. Характерным признаком является публикация инсайдов и непроверенной информации. Активно цитирует прокремлевских пропагандистов

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25.10.2021 18:30 Відповісти
Особенно "Шептун" порадовал, как пердеж.
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25.10.2021 18:31 Відповісти
1 +1 не в списку, а 73 % алєнєй саме цей кацапський телеанал дивляться
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25.10.2021 18:32 Відповісти
В Америке запускают телеканал для животных. А у нас для этой цели давно придумали 1+1. - Нет, 1+1 - это первый в мире канал для овощей
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25.10.2021 19:58 Відповісти
Ідіот з ідіотським ніком щось пише про 73%.
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25.10.2021 21:50 Відповісти
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25.10.2021 18:33 Відповісти
Сьогодні маю свіжі новини з села. У селі вакцинованих одиниці. Тому що у церкві (московського паханату, звісно) відкрито і дуже агресивно агітують проти вакцинації.
Московський піп залякує літніх людей, для яких ця церква є авторитетом. Основний смисл проповідей - кожен проживе, скільки йому на роду написано, і втручатися у Божий промисел гріх.

Вони ведуть неприкриту кампанію проти України. Я не розумію, чому ця терористична організація досі вільно працює у нас, чому ніяке РНБО не скликає екстрених засідань і не вводить санкцій проти МП ФСБ в Україні.
А, дійсно, вони ж зайняті пропиханням Вови на царство. - https://t.me/nuts_roses/340 https://t.me/nuts_roses/340

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25.10.2021 18:34 Відповісти
Так, московські попИ врятують українських вірян від ковідобєсія та чіпування!

А саме кумедне те, що ці божі корови у вакцинацію та медичну науку не вірять, а нирку пересадити хочуть. Подвійні стандарти - це завжди огидно.
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26.10.2021 02:05 Відповісти
Здравствуй совок.

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25.10.2021 18:35 Відповісти
Назад в будущее.

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25.10.2021 18:38 Відповісти
"Шептун" - в самую ТОЧКУ ! )))
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25.10.2021 18:39 Відповісти
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26.10.2021 00:29 Відповісти
Увы! Я давно говорил ,что Дуров -агент ФСБ с легендой.Внедрен на Запад для нагнетания дезинформации.Все пользователи -под колпаком ФСБ и беларусского КГБ.Если дезканалы имеют обратную связь,то боты солодкого могут устроить им Варфоломеевскую вечность.
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25.10.2021 18:46 Відповісти
У хазарів кагальна система. Каганат тепер називається РНБО.
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25.10.2021 19:05 Відповісти
Зачем вообще пользоваться гэбэшной телегой...
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25.10.2021 19:24 Відповісти
украинских телеграм каналов нет в принципе . Телеграм это проект росийского ФСБ .
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25.10.2021 21:14 Відповісти
Лупіть реальні тюремні строки рашистським гнидам і закрийте нарешті цю заригану теле-помийку "Наш" .
Скільки можна московських халуїв показувати .
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25.10.2021 21:48 Відповісти
хорошо. правильно.
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26.10.2021 01:54 Відповісти
Привет Полинс
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26.10.2021 03:29 Відповісти
Нах пенять на каналы, если у корыта свиньи
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26.10.2021 03:30 Відповісти
Насчет уничтожения достоинства, лишения и ограничения прав и свобод, полнейшего беззакония, тотальной цензуры в интернете, зашкаливающей коррупции, сплошного вранья, то в этом заслуга действующей власти, и здесь россия точно не при делах.
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26.10.2021 09:41 Відповісти
 
 