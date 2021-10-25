РНБО опублікувала список українських telegram-каналів, які розповсюджують проросійську пропаганду

Рада національної безпеки та оборони оприлюднила список українських telegram-каналів, які просувають проросійські наративи і принижують національну гідність українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Зазначається, що Центр протидії дезінформації при РНБО проаналізував акаунти і telegram-канали, які систематизовано просувають проросійські наративи про "Глосарій назв, термінів і словосполучень, які рекомендується використовувати у зв'язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, м. Севастополь і окремих районів Донецької і Луганської областей", а також облікові записи деяких персональних блогів.

На публікацію Глосарію миттєво відреагували телеграм-канали, які безпосередньо пов’язані з дезінформаційною діяльністю на користь Російської Федерації. Основним наративом стало приниження національної гідності українців, особливо Революції Гідності,

яку канали називають "переворотом"", - говориться у звіті Центру протидії дезінформації.

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Серед таких каналів вказані:

- Klymenko Time (53000 підписників) – медійний проєкт, що належить колишньому Міністрові доходів і зборів України – Олександрові Клименку. Проєкт було запущено в жовтні 2017 року. Вже в грудні 2017 року співробітники Служби безпеки України провели

обшук у студії YouTube каналу Klymenko Time. Це було реакцією на проведення ефіру зі скандальним адвокатом Тетяною Монтян. Канал часто розповсюджував проросійські та такі, що спрямовані проти уряду України, публікації.

- Vesti (20000 підписників) – канал видання Vesti.ua, що належить медіахолдингу "Мультимедіа-інвест груп". Головою холдингу є колишній прессекретар та цивільна дружина Олександра Клименка – Ольга Семченко.

- Шептун (57000 підписників) – один з популярних анонімних Telegram-каналів, що пишуть про політику. Характерною ознакою є публікація інсайдів та неперевіреної інформації. Активно цитує прокремлівських пропагандистів.

- First (447000 підписників) – один з великих Telegram-каналів, що пише про політику в Україні. На перший погляд не виділяється з-поміж інших різкими проросійськими публікаціями. Проте аналіз взаємодії з іншими каналами свідчить, що він належить до пулу, підтримуваного РФ.

В РНБО зазначили, що всі згадані канали належать до пулу Клименка або безпосередньо курируються РФ. Шляхом маніпулювання інформаційними потоками вони утворили мережу. Завдяки безперервному цитуванню та переписуванню створюється ілюзія незалежної думки каналу, підкріпленого посиланням на більший, і, відповідно, "шанований" канал. Хоча насправді вони є лише "ретрансляторами" наративів РФ, замаскованими під "українську опозицію".