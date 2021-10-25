СНБО опубликовала список украинских Telegram-каналов, распространяющих пророссийскую пропаганду. СПИСОК
Совет национальной безопасности и обороны обнародовал список украинских telegram-каналов, которые продвигают пророссийские нарративы и унижают национальное достоинство украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Отмечается, что Центр противодействия дезинформации при СНБО проанализировал аккаунты и telegram-каналы, которые систематизировано продвигают пророссийские нарративы о "Глоссария названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, г. Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", а также аккаунты некоторых персональных блогов.
"На публикацию Глоссария мгновенно отреагировали telegram-каналы, которые непосредственно связаны с дезинформационной деятельностью в пользу Российской Федерации. Основным нарративом стало унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции достоинства, которое каналы называют "переворотом", - говорится в отчете Центра противодействия дезинформации.
Среди таких каналов указаны:
- Klymenko Time (53000 подписчиков) - медийный проект, принадлежащий бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко. Проект был запущен в октябре 2017 года. Уже в декабря 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в студии youtube-канала Klymenko Time. Это было реакцией на проведение эфира со скандальным адвокатом Татьяной Монтян. Канал часто распространял пророссийские и направленные против правительства Украины публикации;
- Vesti (20000 подписчиков) - канал издание Vesti.ua, принадлежащей медиахолдингу "Мультимедиа-инвест групп". Главой холдинга является бывший пресс-секретарь и гражданская жена Александра Клименко Ольга Семченко;
- Шептун (57000 подписчиков) - один из популярных анонимных telegram-каналов, пишет о политике. Характерным признаком является публикация инсайдов и непроверенной информации. Активно цитирует прокремлевских пропагандистов;
- First (447000 подписчиков) - один из крупных telegram-каналов, пишет о политике в Украине. На первый взгляд не выделяется среди других резкими пророссийскими публикациями. Однако анализ взаимодействия с другими каналами свидетельствует, что он принадлежит к пулу, поддерживаемому РФ.
В СНБО отметили, что все упомянутые каналы принадлежат к пулу Клименко или напрямую курируются РФ. Путем манипулирования информационными потоками они образовали сеть. Благодаря непрерывному цитированию и перепостам создается иллюзия независимого мнения канала, подкрепленного ссылкой на больший, и, соответственно, "уважаемый" канал. Хотя на самом деле они являются лишь "ретрансляторами" нарративов РФ, замаскированными под "украинскую оппозицию".
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и припрятанное бабло в офшорах, в том числе и своё.
Ви би будували українську державу, тоді би народ не цікавився інформаційними помийками, а так чіпляють всіляку пургу, щоб заповнити порожнечу в душах.
- Шептун (57000 подписчиков) - один из популярных анонимных telegram-каналов, пишет о политике. Характерным признаком является публикация инсайдов и непроверенной информации. Активно цитирует прокремлевских пропагандистов
Московський піп залякує літніх людей, для яких ця церква є авторитетом. Основний смисл проповідей - кожен проживе, скільки йому на роду написано, і втручатися у Божий промисел гріх.
Вони ведуть неприкриту кампанію проти України. Я не розумію, чому ця терористична організація досі вільно працює у нас, чому ніяке РНБО не скликає екстрених засідань і не вводить санкцій проти МП ФСБ в Україні.
А, дійсно, вони ж зайняті пропиханням Вови на царство. - https://t.me/nuts_roses/340 https://t.me/nuts_roses/340
А саме кумедне те, що ці божі корови у вакцинацію та медичну науку не вірять, а нирку пересадити хочуть. Подвійні стандарти - це завжди огидно.
Скільки можна московських халуїв показувати .