СНБО опубликовала список украинских Telegram-каналов, распространяющих пророссийскую пропаганду. СПИСОК

Совет национальной безопасности и обороны обнародовал список украинских telegram-каналов, которые продвигают пророссийские нарративы и унижают национальное достоинство украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Отмечается, что Центр противодействия дезинформации при СНБО проанализировал аккаунты и telegram-каналы, которые систематизировано продвигают пророссийские нарративы о "Глоссария названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, г. Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", а также аккаунты некоторых персональных блогов.

"На публикацию Глоссария мгновенно отреагировали telegram-каналы, которые непосредственно связаны с дезинформационной деятельностью в пользу Российской Федерации. Основным нарративом стало унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции достоинства, которое каналы называют "переворотом", - говорится в отчете Центра противодействия дезинформации.

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Среди таких каналов указаны:

- Klymenko Time (53000 подписчиков) - медийный проект, принадлежащий бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко. Проект был запущен в октябре 2017 года. Уже в декабря 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в студии youtube-канала Klymenko Time. Это было реакцией на проведение эфира со скандальным адвокатом Татьяной Монтян. Канал часто распространял пророссийские и направленные против правительства Украины публикации;

- Vesti (20000 подписчиков) - канал издание Vesti.ua, принадлежащей медиахолдингу "Мультимедиа-инвест групп". Главой холдинга является бывший пресс-секретарь и гражданская жена Александра Клименко Ольга Семченко;

- Шептун (57000 подписчиков) - один из популярных анонимных telegram-каналов, пишет о политике. Характерным признаком является публикация инсайдов и непроверенной информации. Активно цитирует прокремлевских пропагандистов;

- First (447000 подписчиков) - один из крупных telegram-каналов, пишет о политике в Украине. На первый взгляд не выделяется среди других резкими пророссийскими публикациями. Однако анализ взаимодействия с другими каналами свидетельствует, что он принадлежит к пулу, поддерживаемому РФ.

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В СНБО отметили, что все упомянутые каналы принадлежат к пулу Клименко или напрямую курируются РФ. Путем манипулирования информационными потоками они образовали сеть. Благодаря непрерывному цитированию и перепостам создается иллюзия независимого мнения канала, подкрепленного ссылкой на больший, и, соответственно, "уважаемый" канал. Хотя на самом деле они являются лишь "ретрансляторами" нарративов РФ, замаскированными под "украинскую оппозицию".