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СНБО опубликовала список украинских Telegram-каналов, распространяющих пророссийскую пропаганду. СПИСОК

СНБО опубликовала список украинских Telegram-каналов, распространяющих пророссийскую пропаганду. СПИСОК

Совет национальной безопасности и обороны обнародовал список украинских telegram-каналов, которые продвигают пророссийские нарративы и унижают национальное достоинство украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Отмечается, что Центр противодействия дезинформации при СНБО проанализировал аккаунты и telegram-каналы, которые систематизировано продвигают пророссийские нарративы о "Глоссария названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, г. Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", а также аккаунты некоторых персональных блогов.

"На публикацию Глоссария мгновенно отреагировали telegram-каналы, которые непосредственно связаны с дезинформационной деятельностью в пользу Российской Федерации. Основным нарративом стало унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции достоинства, которое каналы называют "переворотом", - говорится в отчете Центра противодействия дезинформации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО принял стратегию информационной безопасности Украины

Среди таких каналов указаны:

- Klymenko Time (53000 подписчиков) - медийный проект, принадлежащий бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко. Проект был запущен в октябре 2017 года. Уже в декабря 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в студии youtube-канала Klymenko Time. Это было реакцией на проведение эфира со скандальным адвокатом Татьяной Монтян. Канал часто распространял пророссийские и направленные против правительства Украины публикации;

- Vesti (20000 подписчиков) - канал издание Vesti.ua, принадлежащей медиахолдингу "Мультимедиа-инвест групп". Главой холдинга является бывший пресс-секретарь и гражданская жена Александра Клименко Ольга Семченко;

- Шептун (57000 подписчиков) - один из популярных анонимных telegram-каналов, пишет о политике. Характерным признаком является публикация инсайдов и непроверенной информации. Активно цитирует прокремлевских пропагандистов;

- First (447000 подписчиков) - один из крупных telegram-каналов, пишет о политике в Украине. На первый взгляд не выделяется среди других резкими пророссийскими публикациями. Однако анализ взаимодействия с другими каналами свидетельствует, что он принадлежит к пулу, поддерживаемому РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "На Донбассе" и без "Л/ДНР": в рамках борьбы с российской пропагандой СНБО разработал глоссарий для СМИ и чиновников. ТАБЛИЦА

В СНБО отметили, что все упомянутые каналы принадлежат к пулу Клименко или напрямую курируются РФ. Путем манипулирования информационными потоками они образовали сеть. Благодаря непрерывному цитированию и перепостам создается иллюзия независимого мнения канала, подкрепленного ссылкой на больший, и, соответственно, "уважаемый" канал. Хотя на самом деле они являются лишь "ретрансляторами" нарративов РФ, замаскированными под "украинскую оппозицию".

Автор: 

информационная война (680) пропаганда (3696) россия (96157) СНБО (4440) Telegram (114)


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Топ комментарии
+22
Может лучше заблокировать эти каналы, а не рекламировать их?
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25.10.2021 18:10 Ответить
+18
І де цей чорт Баканов?
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25.10.2021 18:07 Ответить
+14
І що з того ?
Ви би будували українську державу, тоді би народ не цікавився інформаційними помийками, а так чіпляють всіляку пургу, щоб заповнити порожнечу в душах.
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25.10.2021 18:10 Ответить
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І де цей чорт Баканов?
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25.10.2021 18:07 Ответить
Лейтенант Бакланов очень шибко занят, он пристально мониторит ворованное
и припрятанное бабло в офшорах, в том числе и своё.
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26.10.2021 05:55 Ответить
І що з того ?
Ви би будували українську державу, тоді би народ не цікавився інформаційними помийками, а так чіпляють всіляку пургу, щоб заповнити порожнечу в душах.
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25.10.2021 18:10 Ответить
Может лучше заблокировать эти каналы, а не рекламировать их?
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25.10.2021 18:10 Ответить
это цензура
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25.10.2021 18:18 Ответить
Но по логике, если СНБО взялась за эти каналы то, видимо, они нарушают (каналы) какие то нормы относительно безопасности страны...
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25.10.2021 18:23 Ответить
канал, наши, интер не нарушает ничего?
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25.10.2021 18:26 Ответить
этот давно нужно было закрыть. Когда его смотришь, то заметно очень, что подбирают материал специально для провокаций.
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25.10.2021 18:28 Ответить
О каких нормах идет речь, если этой конторой руководит зоотехник? Ветеринарных?
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26.10.2021 08:07 Ответить
нет, дорогой, это то, что сделала Германия с пятью каналами Раша-тудой - прихлопнула и все...
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25.10.2021 18:23 Ответить
германия обосновала что раша тудей пропагандистский канал
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25.10.2021 18:28 Ответить
В Германии тоже цензура. Или ты думаешь, что они белые и пушистые? Вспомни тогда, как они целуют жопу Путина с его северными потоками.
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25.10.2021 18:40 Ответить
Как ?
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26.10.2021 00:02 Ответить
в телеграме? заблокировать? ну-ну
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26.10.2021 00:06 Ответить
Все б вам, рогулям, заблокировать, настоящие совки.
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26.10.2021 08:06 Ответить
сделайте ЗЕ-беню императором и он запретит эти каналы
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25.10.2021 18:22 Ответить
Удивительно, как Зеля быстро превращается в диктатора. А ведь называли его и дурачком и клоуном...
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25.10.2021 18:47 Ответить
так умный ведь в диктаторы не пойдет - он знает чем заканчиваются такие "проекты" (как назвала президентство Ленка ЗЕ-льоная)
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25.10.2021 19:53 Ответить
Дежавю!
- Шептун (57000 подписчиков) - один из популярных анонимных telegram-каналов, пишет о политике. Характерным признаком является публикация инсайдов и непроверенной информации. Активно цитирует прокремлевских пропагандистов

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25.10.2021 18:30 Ответить
Особенно "Шептун" порадовал, как пердеж.
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25.10.2021 18:31 Ответить
1 +1 не в списку, а 73 % алєнєй саме цей кацапський телеанал дивляться
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25.10.2021 18:32 Ответить
В Америке запускают телеканал для животных. А у нас для этой цели давно придумали 1+1. - Нет, 1+1 - это первый в мире канал для овощей
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25.10.2021 19:58 Ответить
Ідіот з ідіотським ніком щось пише про 73%.
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25.10.2021 21:50 Ответить
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25.10.2021 18:33 Ответить
Сьогодні маю свіжі новини з села. У селі вакцинованих одиниці. Тому що у церкві (московського паханату, звісно) відкрито і дуже агресивно агітують проти вакцинації.
Московський піп залякує літніх людей, для яких ця церква є авторитетом. Основний смисл проповідей - кожен проживе, скільки йому на роду написано, і втручатися у Божий промисел гріх.

Вони ведуть неприкриту кампанію проти України. Я не розумію, чому ця терористична організація досі вільно працює у нас, чому ніяке РНБО не скликає екстрених засідань і не вводить санкцій проти МП ФСБ в Україні.
А, дійсно, вони ж зайняті пропиханням Вови на царство. - https://t.me/nuts_roses/340 https://t.me/nuts_roses/340

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25.10.2021 18:34 Ответить
Так, московські попИ врятують українських вірян від ковідобєсія та чіпування!

А саме кумедне те, що ці божі корови у вакцинацію та медичну науку не вірять, а нирку пересадити хочуть. Подвійні стандарти - це завжди огидно.
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26.10.2021 02:05 Ответить
Здравствуй совок.

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25.10.2021 18:35 Ответить
Назад в будущее.

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25.10.2021 18:38 Ответить
"Шептун" - в самую ТОЧКУ ! )))
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25.10.2021 18:39 Ответить
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26.10.2021 00:29 Ответить
Увы! Я давно говорил ,что Дуров -агент ФСБ с легендой.Внедрен на Запад для нагнетания дезинформации.Все пользователи -под колпаком ФСБ и беларусского КГБ.Если дезканалы имеют обратную связь,то боты солодкого могут устроить им Варфоломеевскую вечность.
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25.10.2021 18:46 Ответить
У хазарів кагальна система. Каганат тепер називається РНБО.
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25.10.2021 19:05 Ответить
Зачем вообще пользоваться гэбэшной телегой...
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25.10.2021 19:24 Ответить
украинских телеграм каналов нет в принципе . Телеграм это проект росийского ФСБ .
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25.10.2021 21:14 Ответить
Лупіть реальні тюремні строки рашистським гнидам і закрийте нарешті цю заригану теле-помийку "Наш" .
Скільки можна московських халуїв показувати .
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25.10.2021 21:48 Ответить
хорошо. правильно.
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26.10.2021 01:54 Ответить
Привет Полинс
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26.10.2021 03:29 Ответить
Нах пенять на каналы, если у корыта свиньи
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26.10.2021 03:30 Ответить
Насчет уничтожения достоинства, лишения и ограничения прав и свобод, полнейшего беззакония, тотальной цензуры в интернете, зашкаливающей коррупции, сплошного вранья, то в этом заслуга действующей власти, и здесь россия точно не при делах.
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26.10.2021 09:41 Ответить
 
 