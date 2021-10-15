СНБО принял стратегию информационной безопасности Украины
На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 15 октября приняли стратегию информационной безопасности Украины в разрезе российской агрессии.
Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вопрос информационной безопасности… Были горячие дискуссии относительно этой стратегии. Речь идет о ситуации в информационной безопасности. Вы знаете, что мы находимся в тяжелом положении относительно того, что касается агрессии Российской Федерации. Она существует не только на фронте, но на информационном фронте. Они используют СМИ для влияния на нашу Украину, на наших людей. Такая стратегия была сегодня рассмотрена и принята на заседании СНБО", - рассказал Данилов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не благодари!
особенно на грудь
но київпостовскому главрєду знать о том не обязатєльно
Колишня шеф-редакторка новин одеського 7 каналу, який належить бізнесмену Аднану Ківану, Олена Ротарі оголосила про запуск українськомовного Kyiv Post. Про це Ротарі https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10224311603485158&id=1456174872 повідомила у фейсбуці.
«За своїм контентом українськомовний Kyiv Post повністю відрізнятиметься від англомовної версії. І мені зараз необхідний повний штат співробітників. З першого листопада я готова зустрітися з кожним із вас у Києві», - йдеться у повідомленні.
У коментарі «Детектору медіа» Ротарі повідомила, що це будуть абсолютно різні редакції, «англомовна газета працює як і працювала, українськомовна буде з окремим штатом». Але інвестор у видань, за словами Ротарі, буде один.
Однак головний редактор англомовного Kyiv Post Брайан Боннер у коментарі «Детектору медіа» повідомив, що нічого не знає про запуск українськомовного Kyiv Post.
«Мене здивувало це повідомлення. Я нічого не знаю про те, що Олена Ротарі є головним редактором українськомовної версії Kyiv Post. Наскільки мені відомо, (у редакції Kyiv Post - Ред.) нічого не змінилося. Незабаром я зустрінусь з Аднаном Ківаном (власником медіа, - Ред.), щоб все це обговорити», - повідомив Боннер.
Одеський забудовник Аднан Ківан https://detector.media/rinok/article/135864/2018-03-21-mokhammad-zakhur-prodaie-kyiv-post-adnanu-kivanu/ купив Kyiv Post у Мохаммада Захура у 2018 році .
Аднан Ківан - один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси, https://biz.nv.ua/publications/bohatyj-i-skandalnyj-kto-kupil-kiev-post-i-chto-teper-budet-s-hazetoj-2459268.html пише НВ Бизнес . Підприємець має сирійське походження, володіє підприємством Ківан-компані, яке має мережу філій в Єгипті, Нігерії і країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group. Зокрема він побудував в Одесі 46 житлових комплексів Перлина, а також житлові комплекси з претензійними назвами Оазис, Дубаї в Одесі, БЦ Наполеон, ТЦ Кадорр, бізнес-центр Kadorr, бізнес центр Французький бульвар, Kadorr City Mall, торговий центр на Асташкіна, торговау галерею Kadorr. На ринку його містобудівні проекти відомі низькою вартістю житлової площі і ігноруванням естетичних норм щодо забудови.
Вона, хоч і молдаванка за походженням, але точно проукраїнська!