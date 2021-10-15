СНБО принял стратегию информационной безопасности Украины

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 15 октября приняли стратегию информационной безопасности Украины в разрезе российской агрессии.

Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вопрос информационной безопасности… Были горячие дискуссии относительно этой стратегии. Речь идет о ситуации в информационной безопасности. Вы знаете, что мы находимся в тяжелом положении относительно того, что касается агрессии Российской Федерации. Она существует не только на фронте, но на информационном фронте. Они используют СМИ для влияния на нашу Украину, на наших людей. Такая стратегия была сегодня рассмотрена и принята на заседании СНБО", - рассказал Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство утвердило Стратегию информационной безопасности Украины