2 363 32

СНБО принял стратегию информационной безопасности Украины

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 15 октября приняли стратегию информационной безопасности Украины в разрезе российской агрессии.

Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вопрос информационной безопасности… Были горячие дискуссии относительно этой стратегии. Речь идет о ситуации в информационной безопасности. Вы знаете, что мы находимся в тяжелом положении относительно того, что касается агрессии Российской Федерации. Она существует не только на фронте, но на информационном фронте. Они используют СМИ для влияния на нашу Украину, на наших людей. Такая стратегия была сегодня рассмотрена и принята на заседании СНБО", - рассказал Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство утвердило Стратегию информационной безопасности Украины

Топ комментарии
+5
а штаб создали? переживаю... без штаба никак нельзя
показать весь комментарий
15.10.2021 22:09 Ответить
+2
Поклонник Педросовича?
показать весь комментарий
15.10.2021 22:17 Ответить
+2
Киркоровофил!
показать весь комментарий
15.10.2021 22:18 Ответить
а штаб создали? переживаю... без штаба никак нельзя
показать весь комментарий
15.10.2021 22:09 Ответить
Стратеги хреновы.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:11 Ответить
Главное не пускать Киркорова. Иначе нам крышка.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:13 Ответить
На передергни!

Не благодари!
показать весь комментарий
15.10.2021 22:16 Ответить
Не в этом дело, хотя мне у Киркорова нравится 2-3 песни и роль, где он с нашим президентом.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wSVIY2XCaxg Ну вот допустим неплохая песня. Наверное мне нравится у него где меньше всего киркоровщины, как кабзона композитор заставлял избавиться от кабзоновщины в песне на "17 мгновений весны".
показать весь комментарий
15.10.2021 22:28 Ответить
сЧИТАТЬ кИРКОРОВА АКТЕРОМ МОЖЕТ ТОЛЬКО ПОЛНЫЙ ИЗВРАЩЕНЕЦ КАК И зЕЛЕНСКОГО ПРЕЗИДЕНТОМ!
показать весь комментарий
15.10.2021 22:34 Ответить
Соглашусь. В кино Зеленский круче, осталось испытать Киркорова в президентах.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:38 Ответить
Бред полный! Хотя клип снять норм но тут заслуга Киркорова минимальная!
показать весь комментарий
15.10.2021 22:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RJ-******** Ещё мне нравится у него вот это. Газманов рассказывал, что Филя приполз к нему на коленях за правами на эту песню.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:44 Ответить
Кли здесь конечно лучше смотреть с закрытыми глазами
показать весь комментарий
15.10.2021 22:45 Ответить
Спасибо проблевался!
показать весь комментарий
15.10.2021 23:11 Ответить
Я вообще не понимаю как можно смотреть эту муть!
показать весь комментарий
15.10.2021 23:13 Ответить
А я ведь предупреждал.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:18 Ответить
А не поехать ли тебе в Лаптестан... навсегда! Киркорова своего насмотришься вместе с Газмановым!
показать весь комментарий
15.10.2021 23:15 Ответить
Я там часто бываю по работе.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:20 Ответить
Так вот там и оставайся!
показать весь комментарий
15.10.2021 23:26 Ответить
Привычный ответ. В любой другой стране последовали бы вопросы - как там то, как там это? Но нашим 73% ничего не интересно.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:36 Ответить
Я там был мне спрашивать нечего и я знаю что там жопа ещё большая чем у нас несмотря на то что там есть ресурсы! Вот и ты это косвенно подтверждаешь не уехав туда жить!
показать весь комментарий
15.10.2021 23:42 Ответить
Именно так.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:43 Ответить
Поклонник Педросовича?
показать весь комментарий
15.10.2021 22:17 Ответить
Киркоровофил!
показать весь комментарий
15.10.2021 22:18 Ответить
Это как зоофил, или еще круче?
показать весь комментарий
15.10.2021 22:19 Ответить
Помоему да. Лучше уж собачку или уточку!
показать весь комментарий
15.10.2021 22:35 Ответить
"...а в балці вже гострять ножі, якими нас заріжуть"
показать весь комментарий
15.10.2021 22:16 Ответить
Любую мировую заметку о 95 квартале будут называть российской и блокировать ?
показать весь комментарий
15.10.2021 22:19 Ответить
Так уже
показать весь комментарий
15.10.2021 22:19 Ответить
принимать Данилов любит
особенно на грудь
показать весь комментарий
15.10.2021 22:21 Ответить
мацква заходіт с юга
но київпостовскому главрєду знать о том не обязатєльно

Колишня шеф-редакторка новин одеського 7 каналу, який належить бізнесмену Аднану Ківану, Олена Ротарі оголосила про запуск українськомовного Kyiv Post. Про це Ротарі https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10224311603485158&id=1456174872 повідомила у фейсбуці.

«За своїм контентом українськомовний Kyiv Post повністю відрізнятиметься від англомовної версії. І мені зараз необхідний повний штат співробітників. З першого листопада я готова зустрітися з кожним із вас у Києві», - йдеться у повідомленні.

У коментарі «Детектору медіа» Ротарі повідомила, що це будуть абсолютно різні редакції, «англомовна газета працює як і працювала, українськомовна буде з окремим штатом». Але інвестор у видань, за словами Ротарі, буде один.

Однак головний редактор англомовного Kyiv Post Брайан Боннер у коментарі «Детектору медіа» повідомив, що нічого не знає про запуск українськомовного Kyiv Post.

«Мене здивувало це повідомлення. Я нічого не знаю про те, що Олена Ротарі є головним редактором українськомовної версії Kyiv Post. Наскільки мені відомо, (у редакції Kyiv Post - Ред.) нічого не змінилося. Незабаром я зустрінусь з Аднаном Ківаном (власником медіа, - Ред.), щоб все це обговорити», - повідомив Боннер.

Одеський забудовник Аднан Ківан https://detector.media/rinok/article/135864/2018-03-21-mokhammad-zakhur-prodaie-kyiv-post-adnanu-kivanu/ купив Kyiv Post у Мохаммада Захура у 2018 році .

Аднан Ківан - один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси, https://biz.nv.ua/publications/bohatyj-i-skandalnyj-kto-kupil-kiev-post-i-chto-teper-budet-s-hazetoj-2459268.html пише НВ Бизнес . Підприємець має сирійське походження, володіє підприємством Ківан-компані, яке має мережу філій в Єгипті, Нігерії і країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group. Зокрема він побудував в Одесі 46 житлових комплексів Перлина, а також житлові комплекси з претензійними назвами Оазис, Дубаї в Одесі, БЦ Наполеон, ТЦ Кадорр, бізнес-центр Kadorr, бізнес центр Французький бульвар, Kadorr City Mall, торговий центр на Асташкіна, торговау галерею Kadorr. На ринку його містобудівні проекти відомі низькою вартістю житлової площі і ігноруванням естетичних норм щодо забудови.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:21 Ответить
Я Ротарі знаю ну дуже давно.

Вона, хоч і молдаванка за походженням, але точно проукраїнська!
показать весь комментарий
15.10.2021 23:17 Ответить
Сначала ЗЕвласть во время войны дает команду перестать стрелять и параллельно кодирует каналы на спутнике для улучшения финансового положения Г+Г и Виасата, купленного Коломойским. Заведомо было и коню понятно о параллельном сливе информационного пространства запоребрику, а сейчас они ищут стратегии информационной безопасности в разрезе российской агрессии. Кто их умными назовёт?
показать весь комментарий
16.10.2021 00:06 Ответить
Знову постанова ні про що ,а як щодо закрити антиукраінські помийки " наш" украіна 24, газета "вести",відкрити кримінальні справи проти колоборантів ; мураєва ,рабіновичав ,ківи,герман ,бондаренко, новинського та іншоі украінофобськоі мерзоти ?,
показать весь комментарий
16.10.2021 08:57 Ответить
 
 