РНБО ухвалила стратегію інформаційної безпеки України
На засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 15 жовтня ухвалили стратегію інформаційної безпеки України в розрізі російської агресії.
Про це заявив секретар відомства Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Питання інформаційної безпеки ... Були гарячі дискусії щодо цієї стратегії. Йдеться про ситуацію в інформаційній безпеці. Ви знаєте, що ми перебуваємо в скрутному становищі щодо того, що стосується агресії Російської Федерації. Вона існує не тільки на фронті, але на інформаційному фронті. Вони використовують ЗМІ для впливу на нашу Україну, на наших людей. Така стратегія була сьогодні розглянута і ухвалена на засіданні РНБО", - розповів Данілов.
Колишня шеф-редакторка новин одеського 7 каналу, який належить бізнесмену Аднану Ківану, Олена Ротарі оголосила про запуск українськомовного Kyiv Post. Про це Ротарі https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10224311603485158&id=1456174872 повідомила у фейсбуці.
«За своїм контентом українськомовний Kyiv Post повністю відрізнятиметься від англомовної версії. І мені зараз необхідний повний штат співробітників. З першого листопада я готова зустрітися з кожним із вас у Києві», - йдеться у повідомленні.
У коментарі «Детектору медіа» Ротарі повідомила, що це будуть абсолютно різні редакції, «англомовна газета працює як і працювала, українськомовна буде з окремим штатом». Але інвестор у видань, за словами Ротарі, буде один.
Однак головний редактор англомовного Kyiv Post Брайан Боннер у коментарі «Детектору медіа» повідомив, що нічого не знає про запуск українськомовного Kyiv Post.
«Мене здивувало це повідомлення. Я нічого не знаю про те, що Олена Ротарі є головним редактором українськомовної версії Kyiv Post. Наскільки мені відомо, (у редакції Kyiv Post - Ред.) нічого не змінилося. Незабаром я зустрінусь з Аднаном Ківаном (власником медіа, - Ред.), щоб все це обговорити», - повідомив Боннер.
Одеський забудовник Аднан Ківан https://detector.media/rinok/article/135864/2018-03-21-mokhammad-zakhur-prodaie-kyiv-post-adnanu-kivanu/ купив Kyiv Post у Мохаммада Захура у 2018 році .
Аднан Ківан - один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси, https://biz.nv.ua/publications/bohatyj-i-skandalnyj-kto-kupil-kiev-post-i-chto-teper-budet-s-hazetoj-2459268.html пише НВ Бизнес . Підприємець має сирійське походження, володіє підприємством Ківан-компані, яке має мережу філій в Єгипті, Нігерії і країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group. Зокрема він побудував в Одесі 46 житлових комплексів Перлина, а також житлові комплекси з претензійними назвами Оазис, Дубаї в Одесі, БЦ Наполеон, ТЦ Кадорр, бізнес-центр Kadorr, бізнес центр Французький бульвар, Kadorr City Mall, торговий центр на Асташкіна, торговау галерею Kadorr. На ринку його містобудівні проекти відомі низькою вартістю житлової площі і ігноруванням естетичних норм щодо забудови.
