РНБО ухвалила стратегію інформаційної безпеки України

На засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 15 жовтня ухвалили стратегію інформаційної безпеки України в розрізі російської агресії.

Про це заявив секретар відомства Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Питання інформаційної безпеки ... Були гарячі дискусії щодо цієї стратегії. Йдеться про ситуацію в інформаційній безпеці. Ви знаєте, що ми перебуваємо в скрутному становищі щодо того, що стосується агресії Російської Федерації. Вона існує не тільки на фронті, але на інформаційному фронті. Вони використовують ЗМІ для впливу на нашу Україну, на наших людей. Така стратегія була сьогодні розглянута і ухвалена на засіданні РНБО", - розповів Данілов.

