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Блинкен обсудил с главой МИД Польши Рау ситуацию на востоке Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Блинкен обсудил с главой МИД Польши Рау ситуацию на востоке Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау по поводу усилия Вашингтона в вопросе решения российско-украинского конфликта.

Об этом сообщает Госдеп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Госсекретарь сообщил министру иностранных дел о действиях США, направленных на дипломатическое решение конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении Госдепартамента США.

В нем также отмечается, что Блинкен "выразил решительную поддержку США безопасности Польши, которая все еще сталкивается с попытками Беларуси использовать в своих целях уязвимых мигрантов".

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Автор: Наталя Джума
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