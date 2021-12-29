Блинкен обсудил с главой МИД Польши Рау ситуацию на востоке Украины
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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау по поводу усилия Вашингтона в вопросе решения российско-украинского конфликта.
Об этом сообщает Госдеп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Госсекретарь сообщил министру иностранных дел о действиях США, направленных на дипломатическое решение конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении Госдепартамента США.
В нем также отмечается, что Блинкен "выразил решительную поддержку США безопасности Польши, которая все еще сталкивается с попытками Беларуси использовать в своих целях уязвимых мигрантов".
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