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Кабмин выделил 300 млн грн на зарплаты шахтерам
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров выделил 300 млн грн для оплаты труда и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении №1733.
Так, средства выделяются Министерству энергетики на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета.
Минэнерго должно в трехдневный срок составить перечень расходов выделенных средств и до 30 декабря отчитаться об их использовании.
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Ybaldy
показать весь комментарий29.12.2021 09:39 Ответить Мне нравится 2
віктор федорович 31ee1569
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DIVER SAINT
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