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Новости Политика Украины
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Кабмин (13804) шахтеры (648) заработная плата (79)

Кабмин выделил 300 млн грн на зарплаты шахтерам

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин выделил 300 млн грн на зарплаты шахтерам

Кабинет Министров выделил 300 млн грн для оплаты труда и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении №1733.

Так, средства выделяются Министерству энергетики на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Минэнерго должно в трехдневный срок составить перечень расходов выделенных средств и до 30 декабря отчитаться об их использовании.

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Автор: Наталя Джума
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Шо то я не пойму. Каждый месяц шахтёрам выделяют деньги, а уголь где?
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29.12.2021 09:39 Ответить
Дефицит угля в России ударил по районам Нижегородской области - люди замерзают. До сих пор в некоторых районах Нижегородской области есть угольные котельные. Угольные котельные есть, а угля нет - в северных районах вместо угля котельные топят осиной и угольной пылью - температура в квартирах держится на уровне 10 градусов.
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29.12.2021 10:05 Ответить
Тебя удивляет ,что людям нужно платить зарплату каждый месяц?Деньги нужно вовремя платить ,и уголь будет вовремя...Дожились ,даже в новостях такую сенсацию обьявляют ,подвиг-выделили наконец то деньги шахтерам, идиоты...
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29.12.2021 14:14 Ответить
Коли кабмін розпочне опалювальний сезон підозрами ГПУ/ДБР на Пороха?
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29.12.2021 10:25 Ответить
 
 