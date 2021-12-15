Около 6,5 миллиарда уже направлены на зарплаты шахтерам, - Галущенко

На зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий в текущем году было направлено около 6,5 млрд грн, предусмотренных в бюджете, плюс обеспечены дополнительные поступления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр энергетики Герман Галущенко сообщил во время заседания правительства в среду.

На зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий в текущем году было направлено около 6,5 млрд грн, предусмотренных в бюджете, плюс обеспечены дополнительные поступления, 90 млн грн из которых поступят в ближайшее время, сообщил министр энергетики.

"На текущую дату Минэнерго обеспечило выплаты господдержки шахтерам из средств, предусмотренных в бюджете на текущий год, в полном объеме, в том числе на зарплаты направлено около 6,5 млрд грн. Параллельно с этим мы наработали в течение года и работаем сейчас над выделением дополнительных средств с целью сокращения этой задолженности", – сказал Галущенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минэнерго перечислило 671,4 млн грн на зарплаты шахтерам

Он напомнил, что осенью текущего года из госбюджета было дополнительно выделено около 1 млрд грн, поступивших на шахты двумя траншами по 700 млн грн и 300 млн грн в ноябре и декабре соответственно. До этого за счет экономии средств по другим статьям было направлено 390 млн грн.

"Мы также нашли возможность направить на зарплаты шахтерам до конца года еще 90 млн грн за счет перераспределения по другим статьям. Они будут перечислены в ближайшее время", - заверил министр.

В то же время, он уточнил, что по результатам переговоров с ПАО "Центрэнерго" вчера генкомпания перечислила угледобывающим предприятиям около 370 млн грн.

Премьер-министр Денис Шмігаль, со своей стороны, попросил главу Минэнерго обеспечить контроль за выделением средств, поступающих шахтам, именно на зарплаты шахтерам.

Также читайте: Минэнерго просит 2,1 млрд грн из госбюджета на зарплаты шахтерам

Как сообщалось, ПАО "Центрэнерго" по договоренности с Минэнерго в декабре планирует перечислить государственным угледобывающим предприятиям в качестве аванса около 700 млн грн, которые должны быть направлены на выплату заработных плат шахтерам.

Минэнерго призвало профсоюзы горняков приобщиться к контролю за исполнением руководством шахт принципа 80/20, согласно которому по решению правительства 80% всех полученных средств должно идти на заработные платы.