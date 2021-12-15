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Около 6,5 миллиарда уже направлены на зарплаты шахтерам, - Галущенко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Около 6,5 миллиарда уже направлены на зарплаты шахтерам, - Галущенко

На зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий в текущем году было направлено около 6,5 млрд грн, предусмотренных в бюджете, плюс обеспечены дополнительные поступления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр энергетики Герман Галущенко сообщил во время заседания правительства в среду.

На зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий в текущем году было направлено около 6,5 млрд грн, предусмотренных в бюджете, плюс обеспечены дополнительные поступления, 90 млн грн из которых поступят в ближайшее время, сообщил министр энергетики.

"На текущую дату Минэнерго обеспечило выплаты господдержки шахтерам из средств, предусмотренных в бюджете на текущий год, в полном объеме, в том числе на зарплаты направлено около 6,5 млрд грн. Параллельно с этим мы наработали в течение года и работаем сейчас над выделением дополнительных средств с целью сокращения этой задолженности", – сказал Галущенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минэнерго перечислило 671,4 млн грн на зарплаты шахтерам

Он напомнил, что осенью текущего года из госбюджета было дополнительно выделено около 1 млрд грн, поступивших на шахты двумя траншами по 700 млн грн и 300 млн грн в ноябре и декабре соответственно. До этого за счет экономии средств по другим статьям было направлено 390 млн грн.

"Мы также нашли возможность направить на зарплаты шахтерам до конца года еще 90 млн грн за счет перераспределения по другим статьям. Они будут перечислены в ближайшее время", - заверил министр.

В то же время, он уточнил, что по результатам переговоров с ПАО "Центрэнерго" вчера генкомпания перечислила угледобывающим предприятиям около 370 млн грн.

Премьер-министр Денис Шмігаль, со своей стороны, попросил главу Минэнерго обеспечить контроль за выделением средств, поступающих шахтам, именно на зарплаты шахтерам.

Также читайте: Минэнерго просит 2,1 млрд грн из госбюджета на зарплаты шахтерам

Как сообщалось, ПАО "Центрэнерго" по договоренности с Минэнерго в декабре планирует перечислить государственным угледобывающим предприятиям в качестве аванса около 700 млн грн, которые должны быть направлены на выплату заработных плат шахтерам.

Минэнерго призвало профсоюзы горняков приобщиться к контролю за исполнением руководством шахт принципа 80/20, согласно которому по решению правительства 80% всех полученных средств должно идти на заработные платы.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+1
угля в стране нет а на зп перечисляют...
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15.12.2021 15:49
+1
Жила была Маргарет Тэтчер, и была они премьером Великобритании. И встал у неё вопрос. Выкинуть на мороз шахтёров с государственных шахт, в которых уголь залегает недалеко от ядра планеты и спасти медленно но уверенно погружающуюся в жопу экономику туманного АЛьбиона? Или продолжать сливать прорву бабла, чисто чтоб шахтёры не стучали касками на Трафальгар сквер? Тэтчер решила, что государство важнее и все эти шахты закрыла нахрен. Великобритания выстояла и нормально себя чуствует, зато в люмпен-кварталах день её смерти - праздник с гуляньями.
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15.12.2021 16:17
+1
Смотря какие. Что был уголь на глубине 0, не тогда, когда в жену петух клюнул, а в плановом порядке, нужно постоянно вкладывать в развитие шахт. И не только в зарплату, а в разы больше в технику и горные работы. А добивать подготовленные запасы до ручки, а потом удивляться, что шахтеры есть, а угля нет, могут только дятлы.
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15.12.2021 20:47
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угля в стране нет а на зп перечисляют...
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15.12.2021 15:49 Ответить
Уголь на глубине от 500 м. Бери не хочу.
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15.12.2021 16:04 Ответить
так зп вроде как должны платить только за тот уголь, который на глубине 0м
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15.12.2021 19:19 Ответить
Не все так адназначна. Что бы добраться до угля нужно мало-мало вложиться и поработать. С годик минимум. Представляете. Угля год нет, а полтыщщи работяг заняты круглосуточно. И такое бывает.
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15.12.2021 19:30 Ответить
Возникает вопрос "чем заняты год работяги, если угля всё равно нет?"
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15.12.2021 20:07 Ответить
Смотря какие. Что был уголь на глубине 0, не тогда, когда в жену петух клюнул, а в плановом порядке, нужно постоянно вкладывать в развитие шахт. И не только в зарплату, а в разы больше в технику и горные работы. А добивать подготовленные запасы до ручки, а потом удивляться, что шахтеры есть, а угля нет, могут только дятлы.
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15.12.2021 20:47 Ответить
Возникает другой вопрос. А нахрена стране шахтёры без угля?
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16.12.2021 02:03 Ответить
Это как у дебила в анекдоте - папа, а дэ морэ? Шахтеры с углем. 30 млн. т сами себя не добудут. Да только стецьки при правлении страной не в состоянии в стратегию развития углепрома. Вот пистить бабосы в состоянии, а развивать любую промышленность нет. А купить 30 млн. т где-то в мире ярдов так на 5-6 баксов и доставить это количество морем преимущественно (еще лямов 500), а потом через всю страну по ж/д (еще много) при ограниченной пропускной способности УЗ в направлении черноморские порты - центр и восток, это не тривиальная задача. Ведь в замен африканцам, азиатам, или латиносам нужны будут именно доллары, а никак не гривны. А их нужно как-то заработать.
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16.12.2021 17:05 Ответить
Кто бы про дебила говорил . Есть уголь за бугром, купить и привезти будет стоить гривню. Есть уголь под ногми, выковырять и поднять будет стоить две гривни. Но ты выбираешь второй варинат. Потому что крепкий хозяйственник наверное .
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16.12.2021 18:20 Ответить
Если бы все так работало, как вам в 7-м классе объясняли. Но в жизни много больше нюансов.
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16.12.2021 18:24 Ответить
Ой та ладно. "нюансы" . Было бы желание. Но вы продолжайте защищать Зелю и его молодую команду
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16.12.2021 18:29 Ответить
Сейчас, к примеру тонна энергетического угля из ЮАР стоит 142 дол. С доставкой в порт Южный будет больше 200. На электростанцию он зайдет уже по 250-270. И при этом его дефицит. Для сравнения украинский уголь обойдется при крупном опте в 4000 - 5000 грн./т. А для своих ТЭЦ внутри холдинга - в 2000-3000 грн. Есть шахты, в первую очередь, государственные, у руля которых не работающий на развитие менеджмент. Там себестоимость может и 6000 грн. быть. Но решается этот вопрос инвестициями в добычу, а не зарплату. Плюс модернизацию общешахтного оборудования и горных выработок.
Но кому это нужно? Зачем производить свое, заграница же нам поможет.
Зачем свой уголь сжигать, лучше покупать электроэнергию у диктаторских режимов. Зачем свой сланцевый газ добывать, авось грязьпрем и после 2024 года будет чего-то там прокачивать по нашей ГТС. Зачем производить вообще все, сложнее лопаты? Есть же Китай. Да и лопаты ни к чему.
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16.12.2021 18:44 Ответить
Жила была Маргарет Тэтчер, и была они премьером Великобритании. И встал у неё вопрос. Выкинуть на мороз шахтёров с государственных шахт, в которых уголь залегает недалеко от ядра планеты и спасти медленно но уверенно погружающуюся в жопу экономику туманного АЛьбиона? Или продолжать сливать прорву бабла, чисто чтоб шахтёры не стучали касками на Трафальгар сквер? Тэтчер решила, что государство важнее и все эти шахты закрыла нахрен. Великобритания выстояла и нормально себя чуствует, зато в люмпен-кварталах день её смерти - праздник с гуляньями.
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15.12.2021 16:17 Ответить
Правильно. І заводи закрити, та й землю фермери дуже розорали падлюки. От в Нідерландах і закрий.
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15.12.2021 16:30 Ответить
Зачем что-то закрывать? Это же не по человечески. Надо тех, кто работает эффективно обложить тройным налогом, чтоб часть украсть, а на часть кормить тех, кто работает не эффективно.
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15.12.2021 20:06 Ответить
А що в Україні працює ефективно?
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15.12.2021 22:04 Ответить
Ну как минимум то, что не требует государственных дотаций. Например Рошен.
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16.12.2021 02:02 Ответить
Я так розумію, зо нідерланди за рахунок цукерок тільки живуть.
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16.12.2021 06:49 Ответить
Не, просто в Нидерландах дебилов гораздо меньше. В Нидерландах министр-президент ездит на работу на велике и в свободное от президентства время работает обычным учителем в обычной школе. Живёт на одну зарплату. Во лох. Не то, что народный украинский избранник!
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16.12.2021 11:20 Ответить
Ну так Британия заменила уголь в энергобалансе своим газом. Плюс на остров доставка морем любых энергоресурсов прост и доступен. Хуже в полублокаде. Что то не припомню, что бы Черчилль шахты во время войны закрывал.
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15.12.2021 19:39 Ответить
Эээх.. как жаль, что проклятый Порошенко не даёт несчастным украинцам заменить уголь газом. А возить уголь морем нельзя... портов ведь у горемык ни одного нету... да и сколько там того моря...
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15.12.2021 20:05 Ответить
Чьим газом заменить, стесняюсь спросить?
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15.12.2021 20:42 Ответить
Да много всяких газов разбросано по миру. ВБ ж где-то нашла
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16.12.2021 02:01 Ответить
Если вы великий газификатор, какого лешего вы советы даете с расстояния в N-тысяч км? Приезжайте, поищем чьи нибудь газы. А то, вот в европах скоро золото будет дешевле этих газов. И не ищут ни хрена, гаденыши. Вы там ужо подсобите, а потом сразу к нам.
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16.12.2021 16:59 Ответить
Где вы видели, что я даю советы? Я просто задаю вопросы. Не моя вина, что вам самим не нравятся ваши же ответы
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16.12.2021 18:22 Ответить
Так я тоже задаю вопросы. А вы по еврейски отвечаете. Хотя нидерландец, вроде.
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16.12.2021 18:25 Ответить
 
 