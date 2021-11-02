Минэнерго перечислило 671,4 млн грн на зарплаты шахтерам

Средства будут использованы для полного погашения задолженности за июль и август, а также выплату зарплаты шахтерам за сентябрь текущего года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Сумма была перечислена в запланированный срок, о котором министр энергетики Герман Галущенко сообщил во время встречи с руководством Укруглепрофсоюза и руководителями профсоюзов государственных угледобывающих предприятий 26 октября", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минэнерго просит 2,1 млрд грн из госбюджета на зарплаты шахтерам

Указанная сумма – часть средств, выделенных в соответствии с изменениями в Госбюджет о дополнительном направлении 1 млрд грн для выплат шахтерам.

Еще 335,8 млн. грн. предусмотрено на выплату заработной платы горнякам в декабре текущего года.

Напомним, Верховная Рада 8 октября 2021 года приняла изменения в Госбюджет, которыми дополнительно направлено 1 млрд грн для выплат работникам государственных угледобывающих предприятий.

Также читайте: Шахтерам выплатят 653 млн грн долгов по зарплатам, - Минэнерго