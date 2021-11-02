РУС
Минэнерго перечислило 671,4 млн грн на зарплаты шахтерам

Минэнерго перечислило 671,4 млн грн на зарплаты шахтерам

Средства будут использованы для полного погашения задолженности за июль и август, а также выплату зарплаты шахтерам за сентябрь текущего года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Сумма была перечислена в запланированный срок, о котором министр энергетики Герман Галущенко сообщил во время встречи с руководством Укруглепрофсоюза и руководителями профсоюзов государственных угледобывающих предприятий 26 октября", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минэнерго просит 2,1 млрд грн из госбюджета на зарплаты шахтерам

Указанная сумма – часть средств, выделенных в соответствии с изменениями в Госбюджет о дополнительном направлении 1 млрд грн для выплат шахтерам.

Еще 335,8 млн. грн. предусмотрено на выплату заработной платы горнякам в декабре текущего года.

Напомним, Верховная Рада 8 октября 2021 года приняла изменения в Госбюджет, которыми дополнительно направлено 1 млрд грн для выплат работникам государственных угледобывающих предприятий.

Также читайте: Шахтерам выплатят 653 млн грн долгов по зарплатам, - Минэнерго

Топ комментарии
+2
чего ты мелешь дурбэцэло,угольные шахты у нас в стране и на западе Украины имеются,а дэнэки и лугандонцы давно ер сосут на Своем финансировании...Иди проспись чучело базарное...
02.11.2021 11:44 Ответить
+1
Это долги по госшахтам..
02.11.2021 11:34 Ответить
+1
шахтёрам не хотят платить за работу а уголь хотят...така в них позиція
02.11.2021 11:48 Ответить
нормальный такой запланированный срок в ноябре за июль , август и сентябрь)))конец эпохи бедности ,блд...
02.11.2021 11:30 Ответить
а что, разве все шахты в Украине принадлежат государству? или все они в частной собственности? если в частной собственности, то обязать хозяев выплатить всю задолженность и влепить неподъемный штраф, раз в 10-20 превышающий задолженность... обязать все оплатить в течение 3-х дней... в случае невыплаты - национализировать...
02.11.2021 11:31 Ответить
Это долги по госшахтам..
02.11.2021 11:34 Ответить
ЛуГаднонам не забыли профинансировать ? Это же наши люди
показать весь комментарий
02.11.2021 11:33 Ответить
Еще 335,8 млн. грн. предусмотрено на выплату заработной платы горнякам ДНР и ЛНР (Лугандонам) Источник:
02.11.2021 11:34 Ответить
чего ты мелешь дурбэцэло,угольные шахты у нас в стране и на западе Украины имеются,а дэнэки и лугандонцы давно ер сосут на Своем финансировании...Иди проспись чучело базарное...
02.11.2021 11:44 Ответить
Угля нет, а зарплаты шахтёрам есть.
Шо то тут не сходится.
02.11.2021 11:41 Ответить
потому и угля нет,что не платят за него ...или у вас на базаре сало в долг дают?
02.11.2021 11:45 Ответить
шахтёрам не хотят платить за работу а уголь хотят...така в них позиція
02.11.2021 11:48 Ответить
Дивна штука получається... Шахтарі є, шахти є, зарплату отримують, а вугілля немає...
02.11.2021 12:03 Ответить
Еще один ...ты статью читал?если это называется получают зарплату,то желаю вам очень умным всю жизнь так прожить)))зарплату людям за июль ,август ,сентябрь должны...какой нах уголь?за него заплатить сначала нужно ,ни одна шахта тебе бесплатно уголь не отгрузит ... как дети малые...
02.11.2021 12:13 Ответить
Кожен баче ситуація яку хоче бачити. Я мав на увазі зовсім інше. Кругом кричать, що в Україні нехватає вугілля, що треба закуповувати і закуповують за кордоном. А чого не закуповують у наших шахтах? І заборгованості б у шахтарів по зарплаті б небуло? Згоден, що марка вугілля там для якихось потрем не така. Так вже восьмий рік йде війна. Вона не вчора почалась. За сім років можна булоб переобладнати котельні та електростанції під те вугілля яке видобувається на підконтрольній території. Ось я про що. А не про те, що шахтарі в шоколаді.
02.11.2021 12:22 Ответить
Все понял ,только про шоколад не понял)))какой же шоколад когда им за лето еще денег должны?а на счет всего остального чего удивляться когда у нас депутаты в стране позволяют себе уйла с днюхой поздравлять...
02.11.2021 12:37 Ответить
Я мав на увазі, що ви підкреслили мій натяк, що нібит то наші шахтарі добре заробляють та вчасно отримують зарплатню. От я і сказав що не це мав на увазі. А про того покидька який чуха своє хазяйство в Раді так йому вже давно на погості прогули ставлять. Тільки за те шо ***** вітає та гордиться лідЄром нації кацапської я вже про інше не говорю.
02.11.2021 12:43 Ответить
Слюсар підземний з повним робочім днем під землею-до 10 к грн на руки..і ті дялять!Сьогодні людям прийшло залишок за серпень та 30 % за вересень..От і всі гроші Сусід отримав 8 к грн..попередня видача грошей була у середині вересня-приблизно сктільки...Дають аби не померли з голоду
02.11.2021 14:37 Ответить
Неподобство. А шо таке К, кілограм?
02.11.2021 14:42 Ответить
Косарь-тысяча)))
02.11.2021 23:44 Ответить
цікаво, значить людям які рискують своїм життям, працюють в таких умовах, затримка із зп, а депутатам які ніколи нічим не рискували, даже не знають, що таке фізична робота, потрібно повишать зп і побільше, Україна все-таки сама безглузда країна
02.11.2021 16:10 Ответить
 
 