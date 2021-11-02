Минэнерго перечислило 671,4 млн грн на зарплаты шахтерам
Средства будут использованы для полного погашения задолженности за июль и август, а также выплату зарплаты шахтерам за сентябрь текущего года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Сумма была перечислена в запланированный срок, о котором министр энергетики Герман Галущенко сообщил во время встречи с руководством Укруглепрофсоюза и руководителями профсоюзов государственных угледобывающих предприятий 26 октября", - сказано в сообщении.
Указанная сумма – часть средств, выделенных в соответствии с изменениями в Госбюджет о дополнительном направлении 1 млрд грн для выплат шахтерам.
Еще 335,8 млн. грн. предусмотрено на выплату заработной платы горнякам в декабре текущего года.
Напомним, Верховная Рада 8 октября 2021 года приняла изменения в Госбюджет, которыми дополнительно направлено 1 млрд грн для выплат работникам государственных угледобывающих предприятий.
Шо то тут не сходится.