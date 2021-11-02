Міненерго переказало 671,4 млн грн на зарплати шахтарям

Кошти буде використано для повного погашення заборгованості за липень та серпень, а також виплату зарплати шахтарям за вересень поточного року.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

"Суму було переказано в запланований термін, про який міністр енергетики Герман Галущенко повідомив під час зустрічі з керівництвом Укрвуглепрофспілки та керівниками профспілок державних вугледобувних підприємств 26 жовтня", - йдеться в повідомленні.

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Зазначена сума - частина коштів, що були виділені відповідно до змін до Держбюджету про додаткове спрямування 1 млрд грн для виплат шахтарям.

Ще 335,8 млн грн передбачено на виплату заробітної плати гірникам у грудні поточного року.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 жовтня 2021 року ухвалила зміни до Держбюджету, якими додатково спрямовано 1 млрд грн для виплат працівникам державних вуглевидобувних підприємств.

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