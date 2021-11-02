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Міненерго переказало 671,4 млн грн на зарплати шахтарям

Міненерго переказало 671,4 млн грн на зарплати шахтарям

Кошти буде використано для повного погашення заборгованості за липень та серпень, а також виплату зарплати шахтарям за вересень поточного року.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

"Суму було переказано в запланований термін, про який міністр енергетики Герман Галущенко повідомив під час зустрічі з керівництвом Укрвуглепрофспілки та керівниками профспілок державних вугледобувних підприємств 26 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міненерго просить 2,1 млрд грн з держбюджету на зарплати шахтарям

Зазначена сума - частина коштів, що були виділені відповідно до змін до Держбюджету про додаткове спрямування 1 млрд грн для виплат шахтарям.

Ще 335,8 млн грн передбачено на виплату заробітної плати гірникам у грудні поточного року.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 жовтня 2021 року ухвалила зміни до Держбюджету, якими додатково спрямовано 1 млрд грн для виплат працівникам державних вуглевидобувних підприємств.

Читайте: Шахтарям виплатять 653 млн грн боргів із зарплат, - Міненерго

Автор: 

шахтарі (538) зарплата (2266) Міненерго (1423)


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Топ коментарі
+2
чего ты мелешь дурбэцэло,угольные шахты у нас в стране и на западе Украины имеются,а дэнэки и лугандонцы давно ер сосут на Своем финансировании...Иди проспись чучело базарное...
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02.11.2021 11:44 Відповісти
+1
Это долги по госшахтам..
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02.11.2021 11:34 Відповісти
+1
шахтёрам не хотят платить за работу а уголь хотят...така в них позиція
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02.11.2021 11:48 Відповісти
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нормальный такой запланированный срок в ноябре за июль , август и сентябрь)))конец эпохи бедности ,блд...
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02.11.2021 11:30 Відповісти
а что, разве все шахты в Украине принадлежат государству? или все они в частной собственности? если в частной собственности, то обязать хозяев выплатить всю задолженность и влепить неподъемный штраф, раз в 10-20 превышающий задолженность... обязать все оплатить в течение 3-х дней... в случае невыплаты - национализировать...
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02.11.2021 11:31 Відповісти
Это долги по госшахтам..
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02.11.2021 11:34 Відповісти
ЛуГаднонам не забыли профинансировать ? Это же наши люди
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02.11.2021 11:33 Відповісти
Еще 335,8 млн. грн. предусмотрено на выплату заработной платы горнякам ДНР и ЛНР (Лугандонам) Источник:
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02.11.2021 11:34 Відповісти
чего ты мелешь дурбэцэло,угольные шахты у нас в стране и на западе Украины имеются,а дэнэки и лугандонцы давно ер сосут на Своем финансировании...Иди проспись чучело базарное...
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02.11.2021 11:44 Відповісти
Угля нет, а зарплаты шахтёрам есть.
Шо то тут не сходится.
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02.11.2021 11:41 Відповісти
потому и угля нет,что не платят за него ...или у вас на базаре сало в долг дают?
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02.11.2021 11:45 Відповісти
шахтёрам не хотят платить за работу а уголь хотят...така в них позиція
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02.11.2021 11:48 Відповісти
Дивна штука получається... Шахтарі є, шахти є, зарплату отримують, а вугілля немає...
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02.11.2021 12:03 Відповісти
Еще один ...ты статью читал?если это называется получают зарплату,то желаю вам очень умным всю жизнь так прожить)))зарплату людям за июль ,август ,сентябрь должны...какой нах уголь?за него заплатить сначала нужно ,ни одна шахта тебе бесплатно уголь не отгрузит ... как дети малые...
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02.11.2021 12:13 Відповісти
Кожен баче ситуація яку хоче бачити. Я мав на увазі зовсім інше. Кругом кричать, що в Україні нехватає вугілля, що треба закуповувати і закуповують за кордоном. А чого не закуповують у наших шахтах? І заборгованості б у шахтарів по зарплаті б небуло? Згоден, що марка вугілля там для якихось потрем не така. Так вже восьмий рік йде війна. Вона не вчора почалась. За сім років можна булоб переобладнати котельні та електростанції під те вугілля яке видобувається на підконтрольній території. Ось я про що. А не про те, що шахтарі в шоколаді.
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02.11.2021 12:22 Відповісти
Все понял ,только про шоколад не понял)))какой же шоколад когда им за лето еще денег должны?а на счет всего остального чего удивляться когда у нас депутаты в стране позволяют себе уйла с днюхой поздравлять...
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02.11.2021 12:37 Відповісти
Я мав на увазі, що ви підкреслили мій натяк, що нібит то наші шахтарі добре заробляють та вчасно отримують зарплатню. От я і сказав що не це мав на увазі. А про того покидька який чуха своє хазяйство в Раді так йому вже давно на погості прогули ставлять. Тільки за те шо ***** вітає та гордиться лідЄром нації кацапської я вже про інше не говорю.
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02.11.2021 12:43 Відповісти
Слюсар підземний з повним робочім днем під землею-до 10 к грн на руки..і ті дялять!Сьогодні людям прийшло залишок за серпень та 30 % за вересень..От і всі гроші Сусід отримав 8 к грн..попередня видача грошей була у середині вересня-приблизно сктільки...Дають аби не померли з голоду
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02.11.2021 14:37 Відповісти
Неподобство. А шо таке К, кілограм?
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02.11.2021 14:42 Відповісти
Косарь-тысяча)))
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02.11.2021 23:44 Відповісти
цікаво, значить людям які рискують своїм життям, працюють в таких умовах, затримка із зп, а депутатам які ніколи нічим не рискували, даже не знають, що таке фізична робота, потрібно повишать зп і побільше, Україна все-таки сама безглузда країна
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02.11.2021 16:10 Відповісти
 
 