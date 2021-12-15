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шахтарі (243) Галущенко (250) зарплата (133) Міненерго (362)

Близько 6,5 млрд вже спрямовані на зарплати шахтарям, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Близько 6,5 млрд вже спрямовані на зарплати шахтарям, - Галущенко

На зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств поточного року було спрямовано близько 6,5 млрд грн, передбачених у бюджеті, плюс забезпечено додаткові надходження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив під час засідання уряду в середу.

На зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств поточного року було спрямовано близько 6,5 млрд грн, передбачених у бюджеті, плюс забезпечено додаткові надходження, 90 млн грн із яких надійдуть найближчим часом, повідомив міністр енергетики.

"На поточну дату Міненерго забезпечило виплати держпідтримки шахтарям із коштів, передбачених у бюджеті на поточний рік, у повному обсязі, зокрема на зарплати спрямовано близько 6,5 млрд грн. Паралельно з цим ми напрацювали протягом року і працюємо зараз над виділенням додаткових коштів із метою скорочення цієї заборгованості", – сказав Галущенко.

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Він нагадав, що восени поточного року з держбюджету було додатково виділено близько 1 млрд грн, що надійшли на шахти двома траншами по 700 млн грн та 300 млн грн у листопаді та грудні відповідно. До цього за рахунок економії коштів за іншими статтями було спрямовано 390 млн грн.

"Ми також знайшли можливість спрямувати на зарплати шахтарям до кінця року ще 90 млн грн за рахунок перерозподілу за іншими статтями. Їх буде перераховано найближчим часом", - запевнив міністр.

Водночас він уточнив, що за результатами переговорів із ПАТ "Центренерго" вчора генкомпанія перерахувала вуглевидобувним підприємствам близько 370 млн грн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зі свого боку, попросив главу Міненерго забезпечити контроль за виділенням коштів, що надходять шахтам, саме на зарплати гірникам.

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Як повідомлялося, ПАТ "Центренерго" за домовленістю з Міненерго у грудні планує переказати державним вугледобувним підприємствам як аванс близько 700 млн грн, які має бути спрямовано на виплату заробітних плат шахтарям.

Міненерго закликало профспілки гірників долучитися до контролю за виконанням керівництвом шахт принципу 80/20, згідно з яким, за рішенням уряду, 80% усіх отриманих коштів має йти на заробітні плати.
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Топ коментарі
+1
угля в стране нет а на зп перечисляют...
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15.12.2021 15:49
+1
Жила была Маргарет Тэтчер, и была они премьером Великобритании. И встал у неё вопрос. Выкинуть на мороз шахтёров с государственных шахт, в которых уголь залегает недалеко от ядра планеты и спасти медленно но уверенно погружающуюся в жопу экономику туманного АЛьбиона? Или продолжать сливать прорву бабла, чисто чтоб шахтёры не стучали касками на Трафальгар сквер? Тэтчер решила, что государство важнее и все эти шахты закрыла нахрен. Великобритания выстояла и нормально себя чуствует, зато в люмпен-кварталах день её смерти - праздник с гуляньями.
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15.12.2021 16:17
+1
Смотря какие. Что был уголь на глубине 0, не тогда, когда в жену петух клюнул, а в плановом порядке, нужно постоянно вкладывать в развитие шахт. И не только в зарплату, а в разы больше в технику и горные работы. А добивать подготовленные запасы до ручки, а потом удивляться, что шахтеры есть, а угля нет, могут только дятлы.
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15.12.2021 20:47
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угля в стране нет а на зп перечисляют...
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15.12.2021 15:49 Відповісти
Уголь на глубине от 500 м. Бери не хочу.
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15.12.2021 16:04 Відповісти
так зп вроде как должны платить только за тот уголь, который на глубине 0м
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15.12.2021 19:19 Відповісти
Не все так адназначна. Что бы добраться до угля нужно мало-мало вложиться и поработать. С годик минимум. Представляете. Угля год нет, а полтыщщи работяг заняты круглосуточно. И такое бывает.
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15.12.2021 19:30 Відповісти
Возникает вопрос "чем заняты год работяги, если угля всё равно нет?"
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15.12.2021 20:07 Відповісти
Смотря какие. Что был уголь на глубине 0, не тогда, когда в жену петух клюнул, а в плановом порядке, нужно постоянно вкладывать в развитие шахт. И не только в зарплату, а в разы больше в технику и горные работы. А добивать подготовленные запасы до ручки, а потом удивляться, что шахтеры есть, а угля нет, могут только дятлы.
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15.12.2021 20:47 Відповісти
Возникает другой вопрос. А нахрена стране шахтёры без угля?
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16.12.2021 02:03 Відповісти
Это как у дебила в анекдоте - папа, а дэ морэ? Шахтеры с углем. 30 млн. т сами себя не добудут. Да только стецьки при правлении страной не в состоянии в стратегию развития углепрома. Вот пистить бабосы в состоянии, а развивать любую промышленность нет. А купить 30 млн. т где-то в мире ярдов так на 5-6 баксов и доставить это количество морем преимущественно (еще лямов 500), а потом через всю страну по ж/д (еще много) при ограниченной пропускной способности УЗ в направлении черноморские порты - центр и восток, это не тривиальная задача. Ведь в замен африканцам, азиатам, или латиносам нужны будут именно доллары, а никак не гривны. А их нужно как-то заработать.
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16.12.2021 17:05 Відповісти
Кто бы про дебила говорил . Есть уголь за бугром, купить и привезти будет стоить гривню. Есть уголь под ногми, выковырять и поднять будет стоить две гривни. Но ты выбираешь второй варинат. Потому что крепкий хозяйственник наверное .
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16.12.2021 18:20 Відповісти
Если бы все так работало, как вам в 7-м классе объясняли. Но в жизни много больше нюансов.
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16.12.2021 18:24 Відповісти
Ой та ладно. "нюансы" . Было бы желание. Но вы продолжайте защищать Зелю и его молодую команду
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16.12.2021 18:29 Відповісти
Сейчас, к примеру тонна энергетического угля из ЮАР стоит 142 дол. С доставкой в порт Южный будет больше 200. На электростанцию он зайдет уже по 250-270. И при этом его дефицит. Для сравнения украинский уголь обойдется при крупном опте в 4000 - 5000 грн./т. А для своих ТЭЦ внутри холдинга - в 2000-3000 грн. Есть шахты, в первую очередь, государственные, у руля которых не работающий на развитие менеджмент. Там себестоимость может и 6000 грн. быть. Но решается этот вопрос инвестициями в добычу, а не зарплату. Плюс модернизацию общешахтного оборудования и горных выработок.
Но кому это нужно? Зачем производить свое, заграница же нам поможет.
Зачем свой уголь сжигать, лучше покупать электроэнергию у диктаторских режимов. Зачем свой сланцевый газ добывать, авось грязьпрем и после 2024 года будет чего-то там прокачивать по нашей ГТС. Зачем производить вообще все, сложнее лопаты? Есть же Китай. Да и лопаты ни к чему.
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16.12.2021 18:44 Відповісти
Жила была Маргарет Тэтчер, и была они премьером Великобритании. И встал у неё вопрос. Выкинуть на мороз шахтёров с государственных шахт, в которых уголь залегает недалеко от ядра планеты и спасти медленно но уверенно погружающуюся в жопу экономику туманного АЛьбиона? Или продолжать сливать прорву бабла, чисто чтоб шахтёры не стучали касками на Трафальгар сквер? Тэтчер решила, что государство важнее и все эти шахты закрыла нахрен. Великобритания выстояла и нормально себя чуствует, зато в люмпен-кварталах день её смерти - праздник с гуляньями.
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15.12.2021 16:17 Відповісти
Правильно. І заводи закрити, та й землю фермери дуже розорали падлюки. От в Нідерландах і закрий.
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15.12.2021 16:30 Відповісти
Зачем что-то закрывать? Это же не по человечески. Надо тех, кто работает эффективно обложить тройным налогом, чтоб часть украсть, а на часть кормить тех, кто работает не эффективно.
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15.12.2021 20:06 Відповісти
А що в Україні працює ефективно?
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15.12.2021 22:04 Відповісти
Ну как минимум то, что не требует государственных дотаций. Например Рошен.
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16.12.2021 02:02 Відповісти
Я так розумію, зо нідерланди за рахунок цукерок тільки живуть.
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16.12.2021 06:49 Відповісти
Не, просто в Нидерландах дебилов гораздо меньше. В Нидерландах министр-президент ездит на работу на велике и в свободное от президентства время работает обычным учителем в обычной школе. Живёт на одну зарплату. Во лох. Не то, что народный украинский избранник!
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16.12.2021 11:20 Відповісти
Ну так Британия заменила уголь в энергобалансе своим газом. Плюс на остров доставка морем любых энергоресурсов прост и доступен. Хуже в полублокаде. Что то не припомню, что бы Черчилль шахты во время войны закрывал.
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15.12.2021 19:39 Відповісти
Эээх.. как жаль, что проклятый Порошенко не даёт несчастным украинцам заменить уголь газом. А возить уголь морем нельзя... портов ведь у горемык ни одного нету... да и сколько там того моря...
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15.12.2021 20:05 Відповісти
Чьим газом заменить, стесняюсь спросить?
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15.12.2021 20:42 Відповісти
Да много всяких газов разбросано по миру. ВБ ж где-то нашла
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16.12.2021 02:01 Відповісти
Если вы великий газификатор, какого лешего вы советы даете с расстояния в N-тысяч км? Приезжайте, поищем чьи нибудь газы. А то, вот в европах скоро золото будет дешевле этих газов. И не ищут ни хрена, гаденыши. Вы там ужо подсобите, а потом сразу к нам.
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16.12.2021 16:59 Відповісти
Где вы видели, что я даю советы? Я просто задаю вопросы. Не моя вина, что вам самим не нравятся ваши же ответы
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16.12.2021 18:22 Відповісти
Так я тоже задаю вопросы. А вы по еврейски отвечаете. Хотя нидерландец, вроде.
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16.12.2021 18:25 Відповісти
 
 