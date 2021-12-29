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Кабмін виділив 300 млн грн на зарплати шахтарям
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет Міністрів виділив 300 млн грн для оплати праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні №1733.
Так, кошти виділяються Міністерству енергетики на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
Міненерго має у триденний термін скласти перелік витрат виділених коштів і до 30 грудня відзвітувати про їх використання.
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Ybaldy
показати весь коментар29.12.2021 09:39 Відповісти Мені подобається 2
віктор федорович 31ee1569
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DIVER SAINT
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Ан Мур
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