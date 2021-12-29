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Кабмін виділив 300 млн грн на зарплати шахтарям

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін виділив 300 млн грн на зарплати шахтарям

Кабінет Міністрів виділив 300 млн грн для оплати праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні №1733.

Так, кошти виділяються Міністерству енергетики на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Міненерго має у триденний термін скласти перелік витрат виділених коштів і до 30 грудня відзвітувати про їх використання.

Також читайте: Близько 6,5 млрд вже спрямовані на зарплати шахтарям, - Галущенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Шо то я не пойму. Каждый месяц шахтёрам выделяют деньги, а уголь где?
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29.12.2021 09:39 Відповісти
Дефицит угля в России ударил по районам Нижегородской области - люди замерзают. До сих пор в некоторых районах Нижегородской области есть угольные котельные. Угольные котельные есть, а угля нет - в северных районах вместо угля котельные топят осиной и угольной пылью - температура в квартирах держится на уровне 10 градусов.
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29.12.2021 10:05 Відповісти
Тебя удивляет ,что людям нужно платить зарплату каждый месяц?Деньги нужно вовремя платить ,и уголь будет вовремя...Дожились ,даже в новостях такую сенсацию обьявляют ,подвиг-выделили наконец то деньги шахтерам, идиоты...
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29.12.2021 14:14 Відповісти
Коли кабмін розпочне опалювальний сезон підозрами ГПУ/ДБР на Пороха?
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29.12.2021 10:25 Відповісти
 
 