РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13750 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
13 763 173
Деминициативы (70) Зеленский (16621) опрос (2620) Порошенко (19352) Тимошенко (24578)

45% украинцев считают Зеленского разочарованием года, - Деминициативы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

45% украинцев считают Зеленского разочарованием года, - Деминициативы

45,1% украинцев считают президента Украины Владимира Зеленского разочарованием года, в то время как 17,3% украинцев считают его политиком года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подобные результаты общенационального исследования обнародовал фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

По данным опроса, 8,1% опрошенных считают "политиком года" экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, 8% – лидера партии "Евросолидарность" Петра Порошенко. Также в категории "политик года" упомянули лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко (4,4%), лидера партии ОПЗЖ Юрия Бойко (3,7%), экс-нардепа Евгения Мураева (3,4%), лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко (1,8%), лидера "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана (1,4%), народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука (1,2%), мэра Киева Виталия Кличко (1,1%), шоумена Сергея Притулу (1%).

14,6% ответили на просьбу назвать политиков года "нет таких". 8,5% респондентов назвали разочарованием года Порошенко, 3,2% – Медведчука, 3% – Разумкова, 1,5% – Тимошенко, 1,2% – нардепа Николая Тищенко ("Слуга народа"), 1,2% – нардепа Илью Киву (фракция ОПЗЖ), 1,1% – премьер-министра Дениса Шмыгаля, 1% – Виталия Кличко. 3% считают разочарованием года всех представленных политиков.

Также читайте: Зеленского и Порошенко во втором туре президентских выборов готовы поддержать по 50% украинцев, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова

Кроме того, 8,5% опрошенных назвали символом 2021 года – человеком года президента Зеленского. Также человеком года украинцы считают Порошенко (3,6%), Разумкова (3,3%), Ангелу Меркель (3,1%), Илона Маска (3%), Джо Байден (2,7%).

Среди тех, кого назвали более 1% опрошенных, были также Юлия Тимошенко (1,8%), журналист Дмитрий Гордон (1,3%), Евгений Мураев (1,2%), боксер Александр Усик (1,2%), Владимир Путин (1,1%), Сергей Притула (1%), медики/врачи (1%). Для 11,3% респондентов таких "авторитетов" вообще нет, 31,1% затруднились дать ответ, а еще 7,1% отказались отвечать на этот открытый вопрос.

Читайте: Гордон возглавил рейтинг президентов среди не политиков, - опрос

Общенациональное исследование провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+53
25% навіть не зачаровувались.
Залишається 30% повних ідіотів, які слухають по тєлєвізару про покращення і радіють.
показать весь комментарий
29.12.2021 12:26
+47
показать весь комментарий
29.12.2021 12:30
+27
Да весь мир также думает, что это просто ничтожество мелкое и жадное
показать весь комментарий
29.12.2021 12:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
847 ДНО ГОДА так будет точнее
показать весь комментарий
29.12.2021 14:08 Ответить
да,в этом году сам Зеленский и много членов его команды попадали действительно в очень резонансные "зашквары".даже успехи в сотрудничестве с западом в части обороны и совместных военнопроиышленных производств с Турцией выглядят менее эфективно.В общем,не зеленского это был год,однозначно.
показать весь комментарий
29.12.2021 14:23 Ответить
потому что он только на словах делает реформы, а нужно без слов делать. Даже самую громкую реформу засрал - прямую демократию, как в Швейцарии. Сделали фигню какую-то поломанную, и невозможно вообще по этой реформе народу что-то провести. Сплошное вранье и реформы все такие же брехливые и не такие, как в той же Швейцарии. Его реформы - это сплошной фейк и манипуляции, чтобы дольше у власти задержаться. Ничем не отличается от Порошенко получается. Потратил драгоценное время народа и ничего не сделал...
показать весь комментарий
29.12.2021 14:38 Ответить
Нарид за персонажа из сериала голосует - какая, к черту, прямая демократия?
показать весь комментарий
29.12.2021 19:53 Ответить
а сейчас опросы показывают кандидатом в президенты Гордона.... дебилизм неисправим...
показать весь комментарий
30.12.2021 07:55 Ответить
Якщо людина дурна - то це надовго! Забагато дурнів в Україні, чи то їжа така, чи вода?
показать весь комментарий
30.12.2021 08:42 Ответить
фізіологічєскі отлічаєтся, кацап опзж-опний((((
показать весь комментарий
29.12.2021 20:38 Ответить
Петюня.давай возаращайся на Родину.Тебе на цензоре уже и рейтинг нарисовали,ждемс
показать весь комментарий
29.12.2021 14:46 Ответить
так он вернется, что тогда вскукарекнишь, подолахтинец ?
показать весь комментарий
29.12.2021 14:56 Ответить
зеленський це дебіл десятиріччя
показать весь комментарий
29.12.2021 14:51 Ответить
За всі роки незалежності України.
показать весь комментарий
29.12.2021 19:25 Ответить
тисячоліття!!!
показать весь комментарий
29.12.2021 20:39 Ответить
8,5 % самые упоротые😁😁
показать весь комментарий
29.12.2021 14:55 Ответить
Или враги! Ждут - не дождутся прихода России.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:44 Ответить
Щоб розчаруватися, спочатку треба бути очарованим.
45,1 +17,3 = 62,4%. Ще близько 10% неспроможна взагалі висловлювати думки.
Жах!! Кількість дупоголових в країні більша ніж достатньо для руйнації всього створено людьми.
Може таки дустом їх?
показать весь комментарий
29.12.2021 15:14 Ответить
Яке розчарування!?..., це катастрофа!
показать весь комментарий
29.12.2021 15:49 Ответить
Ничего. Зиму еще как то Украина перезимует,даже не смотря на то,что зеленые дебилы все развалили и разворовали. А вот весной,когда надо будет наполнять газовые хранилища,тупые избиратели осла с удивлением узнают,что денег на это нет. И удивятся не только платежкам,но и новым ценам в магазинах.,,Высокий,, рейтинг их обосравшегося доживает последние дни--дальше пробивание дна даже от самых ждущих халявы совков и поклонников 95 шапито. Вы сделали это вместе,олигофрены.
показать весь комментарий
29.12.2021 15:55 Ответить
ОНО не разочарование года---ОНО позор НАЦИИ
показать весь комментарий
29.12.2021 16:34 Ответить
ВИРОК нації!
показать весь комментарий
29.12.2021 20:40 Ответить
Ну, вирок можна і оскаржити...якось
показать весь комментарий
30.12.2021 05:23 Ответить
Оскарженню не підлягає!
показать весь комментарий
30.12.2021 08:46 Ответить
та если бы у нас та НАЦИЯ была, то такого маланца даже не рассматривали !
показать весь комментарий
30.12.2021 08:41 Ответить
17,3% українців вважають ЗЄ політиком року.
8,1% опитаних вважають "політиком року" екс-спікера парламенту Дмитра Разумкова

Почти 1/4 часть населения Украины клинические дебилы. А некоторые удивляются почему мы так живем.
показать весь комментарий
29.12.2021 16:08 Ответить
то 55% дебіли?
чи як зрозуміти мудрий нарід?
показать весь комментарий
29.12.2021 16:12 Ответить
Разочарование это мягко сказано.
показать весь комментарий
29.12.2021 16:19 Ответить
Буба криворогий, найвелычнниша шмаркля вселенной не разочарование, этот криворогий дрыщ - позор Украины, ЗЕбанутые шакалы превратили нашу страну в Авгиевые конюшни, после этого быдла не один год прийдется выгребать всю эту ЗЕленую плесень с Украины.
показать весь комментарий
29.12.2021 16:27 Ответить
Цей маланьский огризок не разочарування року а зрадник року ...!!!
показать весь комментарий
29.12.2021 17:02 Ответить
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)




29 Декабря 15:03
0

0



За кордон продано рекордну кількість газу - в той час, коли його не вистачає Україні для проходження зими




Згідно з даними ТОВ «Оператор ГТС України» у листопаді 2021 кількість проданого газу за кордон досягло історичного рекорду - 566 млн куб м, на 24% (109 млн) більше, ніж у жовтні. У порівнянні з листопадом 2020 експорт зріс у 3,7 разів.

Причому експорт газу у листопаді у 53 рази був вищим, ніж імпорт. Так, імпорт газу у листопаді був мінімальним - 10,7 млн куб м, у 14 разів менше, ніж у жовтні. Це найнижче значення з травня 2021р та третє найнижче місячне значення в історії. І це у той час, коли навіть брехун Вітренко визнає, що вже у січні Україні не вистачить газу на 250 мільйонів доларів, а у лютому більше ніж на 500 мільйонів. Знаєте, ці пріорітети Зеленського та його банди нагадують мені початок пандемії, коли у лютому 2020 року Зеленський та Ко продали закордон понад тисячу тонн масок зі стратегічних резервів. І всі ми пам'ятаємо, скільки людей померло через те, що в країні критично не вистачало елементарних засобів захисту.

І ось чергова історія з газом, царювання клоуна привело до того, що було повністю знищенна енергетична незалежність від кремля, яка вибудовувалась роками командою Петра Порошенка, мало цього, є реальна загроза залишити країну без тепла та електрики зимою через тотальну некомпетентність Зеленського та гігантську корупцію, яка перевершила навіть корупцію за часів Януковича.

За 11 місяців 2021р було експортовано понад 2 млрд куб м газу, а за весь час (з минулого року) - майже 2,4 млрд куб м. За інформацією АТ "Укртрансгаз", запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок грудня становили 16,0 млрд кубометрів, зменшившись у листопаді на 2 млрд куб. м. Очільник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон надіслав лист-попередження президенту України Володимиру Зеленському, уряду та НКРЕКП, в якому заявляє, що Україні бракує близько півтора мільярда кубометрів газу для проходження опалювального сезону. «Оператор ГТС» звертає увагу, що очікуваний дефіцит газу в опалювальному сезоні 2021-2022 рр. під час пікового похолодання в січні 2022 р. - 128 млн кубометрів, в лютому - 240 млн кубометрів. Прогнозний дефіцит в березні - 1100 млн кубометрів.
показать весь комментарий
29.12.2021 17:14 Ответить
Как определить проплаченного бота? Очень просто - оно вбрасывает заранее переваренное кем-то дерьмо в виде неких статистических отчетов. Не нужно так палиться
показать весь комментарий
29.12.2021 17:23 Ответить
Непонятно: как можно очароваться и разочароваться в пустом месте?!
показать весь комментарий
29.12.2021 17:15 Ответить
Вот такие они дорожки-тропки.
показать весь комментарий
29.12.2021 18:31 Ответить
До жирафів доходить на 9-й день, а до цих "розчарованих" через 2,5 роки і то з цих процентів треба вирахувати 25. Скільки ще треба, щоб облуда з очей спала?
показать весь комментарий
29.12.2021 17:26 Ответить
національна ганьба
показать весь комментарий
29.12.2021 17:34 Ответить
Зелена свинота! Поганою мітлою гнати з влади.
показать весь комментарий
29.12.2021 17:38 Ответить
Щоб цей непотріб вишкрябати звідти потрібна дуже міцна та надійна мітла.
показать весь комментарий
29.12.2021 19:27 Ответить
просрати 5 років життя, що б щось зрозуміти, а до 2019 "мудрості" ні... барани, як в школі вчаться, так і на виборах голосують...
показать весь комментарий
29.12.2021 18:09 Ответить
45% ?
показать весь комментарий
29.12.2021 18:50 Ответить
и шо вы думаете,это стадо баранов будет и дальше голосовать за пороха и зебила.
показать весь комментарий
29.12.2021 18:59 Ответить
Вангую) Следующим презедентом будет Медвидчук))
показать весь комментарий
29.12.2021 19:04 Ответить
Это вряд ли, у него рожа, как у итальянского мафиози... Злобное створиння
показать весь комментарий
29.12.2021 19:33 Ответить
Ну у Зели тоже рожа была так себе и нече презедент) Никогда его не любил но голосовал за него))
показать весь комментарий
29.12.2021 19:37 Ответить
И как,доволен(на)? Я так понял с полом пока тоже не определились?
показать весь комментарий
29.12.2021 22:06 Ответить
Остальные разочаровались ещё в прошлом году!
показать весь комментарий
29.12.2021 19:21 Ответить
А впереди будущий год, ещё большие разочарования ждут...
показать весь комментарий
29.12.2021 22:54 Ответить
Зеленський - знову розчарування року | Віталій Портников

https://www.youtube.com/watch?v=2ddI5WyT_hE
показать весь комментарий
29.12.2021 19:48 Ответить
Ну так а що ви він ігруна на роялі самі знаєте,чим,хотіли,зе-придурки? лишбинєпарашенко...
показать весь комментарий
29.12.2021 20:01 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2021 20:10 Ответить
п. Зеленський два дні до страшного нового року. А Ви мовчите, поясніть всім з 01.01 22 ціну на газ, воду, світло, продукти? Ви що йолуп?
показать весь комментарий
29.12.2021 21:06 Ответить
Розачарування?
Багато хто його вважав клоуном і до обрання президентом
показать весь комментарий
29.12.2021 21:41 Ответить
Ха-ха-ха, нашли политика года клоуна, вы что, лук ели, или просто так о#уеи??? Как вам хочется продвигать его вперёд, при его абсолютной безграмотности. Такого "политика" - мир не видел, ни одна страна не помнит, а вы носитесь с ним, как идиот с писаной торбой!
показать весь комментарий
29.12.2021 22:49 Ответить
Всі про Зе і про Пороха... Юлю згадали... А те, що 1.1% людиною року вважають *****? Чи це зараховувати як похибку?
показать весь комментарий
30.12.2021 02:36 Ответить
3,14расом Считают его Украинцы 100% ,а малоросье стадо пока ещё 45%
показать весь комментарий
30.12.2021 05:16 Ответить
А от цікаво - а ця зеленя шмаркля читає хоч щось, що про нього пишуть?
показать весь комментарий
30.12.2021 05:28 Ответить
Нет, не читает.Запрет на чтение,а то хвылюватся почне.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:20 Ответить
...а остальные сразу знали, что это чмо....
показать весь комментарий
30.12.2021 07:52 Ответить
Да нет он не идиот. Он пришел с четким планом - как набить свои карманы , с своим партнером коломойским. Посмотрите что с ценами, єто следствие того что у власти ворюги .
показать весь комментарий
30.12.2021 08:30 Ответить
Бери побольше - сдать страну Путину!
показать весь комментарий
30.12.2021 08:50 Ответить
НЕ ВАЖЛИВИЙ МЕТОД, ВАЖЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ.
показать весь комментарий
30.12.2021 09:09 Ответить
По крайней мере у Зеленского не отсырел, порох. Без единого выстрела, не повториться.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:32 Ответить
Вірніше - К А З Ё Л.
показать весь комментарий
30.12.2021 09:07 Ответить
І розчарування року, і політик року.... усюди встигає, а паралельно останні соки з України вижимає. Порошенко не краще. Злочинці вищого гатунку.
Щодо Тимошенко - можливо її рейтинг як політика року навіть спеціально занизили. Підтримка народу в неї дійсно висока. І це не дивно, вона завжди боролася проти кланово-олігархічною системою.
показать весь комментарий
30.12.2021 12:05 Ответить
У мене навіть нема сумнівів, що політиком року має бути Тимошенко. Зеленський... Порошенко... про що взагалі йде мова?! Сором українського народу, зрадники і крадії.
Тимошенко єдина, хто про народ піклується. Про це свідчить і її новий курс, і підтримка народу величезна, і її останні заяви щодо завищених цін на продукти харчування...
показать весь комментарий
30.12.2021 17:21 Ответить
Я думаю Зєля не просто розчарування, а й сором і зрада. Порох - та сама історія...
Не розумію як взагалі можна хоч якусь краплю довіри мати до цих двох. А от приводів розчаровуватися в Тимошенко не бачу. Довіра до неї мені здається набагато вища..
показать весь комментарий
31.12.2021 13:37 Ответить
Страница 2 из 2
 
 