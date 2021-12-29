45% украинцев считают Зеленского разочарованием года, - Деминициативы
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45,1% украинцев считают президента Украины Владимира Зеленского разочарованием года, в то время как 17,3% украинцев считают его политиком года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, подобные результаты общенационального исследования обнародовал фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
По данным опроса, 8,1% опрошенных считают "политиком года" экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, 8% – лидера партии "Евросолидарность" Петра Порошенко. Также в категории "политик года" упомянули лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко (4,4%), лидера партии ОПЗЖ Юрия Бойко (3,7%), экс-нардепа Евгения Мураева (3,4%), лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко (1,8%), лидера "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана (1,4%), народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука (1,2%), мэра Киева Виталия Кличко (1,1%), шоумена Сергея Притулу (1%).
14,6% ответили на просьбу назвать политиков года "нет таких". 8,5% респондентов назвали разочарованием года Порошенко, 3,2% – Медведчука, 3% – Разумкова, 1,5% – Тимошенко, 1,2% – нардепа Николая Тищенко ("Слуга народа"), 1,2% – нардепа Илью Киву (фракция ОПЗЖ), 1,1% – премьер-министра Дениса Шмыгаля, 1% – Виталия Кличко. 3% считают разочарованием года всех представленных политиков.
Кроме того, 8,5% опрошенных назвали символом 2021 года – человеком года президента Зеленского. Также человеком года украинцы считают Порошенко (3,6%), Разумкова (3,3%), Ангелу Меркель (3,1%), Илона Маска (3%), Джо Байден (2,7%).
Среди тех, кого назвали более 1% опрошенных, были также Юлия Тимошенко (1,8%), журналист Дмитрий Гордон (1,3%), Евгений Мураев (1,2%), боксер Александр Усик (1,2%), Владимир Путин (1,1%), Сергей Притула (1%), медики/врачи (1%). Для 11,3% респондентов таких "авторитетов" вообще нет, 31,1% затруднились дать ответ, а еще 7,1% отказались отвечать на этот открытый вопрос.
Общенациональное исследование провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей.
Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.
Пожалуйста, подождите...
45,1 +17,3 = 62,4%. Ще близько 10% неспроможна взагалі висловлювати думки.
Жах!! Кількість дупоголових в країні більша ніж достатньо для руйнації всього створено людьми.
Може таки дустом їх?
8,1% опитаних вважають "політиком року" екс-спікера парламенту Дмитра Разумкова
Почти 1/4 часть населения Украины клинические дебилы. А некоторые удивляются почему мы так живем.
чи як зрозуміти мудрий нарід?
29 Декабря 15:03
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За кордон продано рекордну кількість газу - в той час, коли його не вистачає Україні для проходження зими
Згідно з даними ТОВ «Оператор ГТС України» у листопаді 2021 кількість проданого газу за кордон досягло історичного рекорду - 566 млн куб м, на 24% (109 млн) більше, ніж у жовтні. У порівнянні з листопадом 2020 експорт зріс у 3,7 разів.
Причому експорт газу у листопаді у 53 рази був вищим, ніж імпорт. Так, імпорт газу у листопаді був мінімальним - 10,7 млн куб м, у 14 разів менше, ніж у жовтні. Це найнижче значення з травня 2021р та третє найнижче місячне значення в історії. І це у той час, коли навіть брехун Вітренко визнає, що вже у січні Україні не вистачить газу на 250 мільйонів доларів, а у лютому більше ніж на 500 мільйонів. Знаєте, ці пріорітети Зеленського та його банди нагадують мені початок пандемії, коли у лютому 2020 року Зеленський та Ко продали закордон понад тисячу тонн масок зі стратегічних резервів. І всі ми пам'ятаємо, скільки людей померло через те, що в країні критично не вистачало елементарних засобів захисту.
І ось чергова історія з газом, царювання клоуна привело до того, що було повністю знищенна енергетична незалежність від кремля, яка вибудовувалась роками командою Петра Порошенка, мало цього, є реальна загроза залишити країну без тепла та електрики зимою через тотальну некомпетентність Зеленського та гігантську корупцію, яка перевершила навіть корупцію за часів Януковича.
За 11 місяців 2021р було експортовано понад 2 млрд куб м газу, а за весь час (з минулого року) - майже 2,4 млрд куб м. За інформацією АТ "Укртрансгаз", запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок грудня становили 16,0 млрд кубометрів, зменшившись у листопаді на 2 млрд куб. м. Очільник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон надіслав лист-попередження президенту України Володимиру Зеленському, уряду та НКРЕКП, в якому заявляє, що Україні бракує близько півтора мільярда кубометрів газу для проходження опалювального сезону. «Оператор ГТС» звертає увагу, що очікуваний дефіцит газу в опалювальному сезоні 2021-2022 рр. під час пікового похолодання в січні 2022 р. - 128 млн кубометрів, в лютому - 240 млн кубометрів. Прогнозний дефіцит в березні - 1100 млн кубометрів.
https://www.youtube.com/watch?v=2ddI5WyT_hE
Багато хто його вважав клоуном і до обрання президентом
Щодо Тимошенко - можливо її рейтинг як політика року навіть спеціально занизили. Підтримка народу в неї дійсно висока. І це не дивно, вона завжди боролася проти кланово-олігархічною системою.
Тимошенко єдина, хто про народ піклується. Про це свідчить і її новий курс, і підтримка народу величезна, і її останні заяви щодо завищених цін на продукти харчування...
Не розумію як взагалі можна хоч якусь краплю довіри мати до цих двох. А от приводів розчаровуватися в Тимошенко не бачу. Довіра до неї мені здається набагато вища..