45% українців вважають Зеленського розчаруванням року, - Демініціативи
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45,1% українців вважають президента України Володимира Зеленського розчаруванням року, тоді як 17,3% українців вважають його політиком року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі результати загальнонаціонального дослідження оприлюднив фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.
За даними опитування, 8,1% опитаних вважають "політиком року" екс-спікера парламенту Дмитра Разумкова, 8% - лідера партії "Євросолідарність" Петра Порошенка. Також у категорії "політик року" згадали лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко (4,4%), лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка (3,7%), екс-нардепа Євгена Мураєва (3,4%), лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка (1,8%), лідера "Української стратегії" Володимира Гройсмана (1,4%), народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука (1,2%), мера Києва Віталія Кличка (1,1%), шоумена Сергія Притулу (1%).
14,6% відповіли на прохання назвати політиків року "немає таких". 8,5% респондентів назвали розчаруванням року Порошенка, 3,2% - Медведчука, 3% - Разумкова, 1,5% - Тимошенко, 1,2% - нардепа Миколу Тищенка ("Слуга народу"), 1,2% - нардепа Іллю Киву (фракція "Опозиційна платформа - За життя"), 1,1% - прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, 1% - Віталія Кличка. 3% вважають розчаруванням року всіх представлених політиків.
Крім того, 8,5% опитаних назвали символом 2021 року - людиною року президента Зеленського. Також людиною року українці вважають Порошенка (3,6%), Разумкова (3,3%), Ангелу Меркель (3,1%), Ілона Маска (3%), Джо Байдена (2,7%).
Серед тих, кого назвали більше ніж 1% опитаних, були також Юлія Тимошенко (1,8%), журналіст Дмитро Гордон (1,3%), Євген Мураєв (1,2%), боксер Олександр Усик (1,2%), Володимир Путін (1,1%), Сергій Притула (1%), медики/лікарі (1%). Для 11,3% респондентів таких "авторитетів" узагалі немає, 31,1% не змогли дати відповідь, а ще 7,1% відмовилися відповідати на це відкрите запитання.
Загальнонаціональне дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих територій Криму і Донецької та Луганської областей.
Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.
Будь ласка, зачекайте...
45,1 +17,3 = 62,4%. Ще близько 10% неспроможна взагалі висловлювати думки.
Жах!! Кількість дупоголових в країні більша ніж достатньо для руйнації всього створено людьми.
Може таки дустом їх?
8,1% опитаних вважають "політиком року" екс-спікера парламенту Дмитра Разумкова
Почти 1/4 часть населения Украины клинические дебилы. А некоторые удивляются почему мы так живем.
чи як зрозуміти мудрий нарід?
29 Декабря 15:03
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За кордон продано рекордну кількість газу - в той час, коли його не вистачає Україні для проходження зими
Згідно з даними ТОВ «Оператор ГТС України» у листопаді 2021 кількість проданого газу за кордон досягло історичного рекорду - 566 млн куб м, на 24% (109 млн) більше, ніж у жовтні. У порівнянні з листопадом 2020 експорт зріс у 3,7 разів.
Причому експорт газу у листопаді у 53 рази був вищим, ніж імпорт. Так, імпорт газу у листопаді був мінімальним - 10,7 млн куб м, у 14 разів менше, ніж у жовтні. Це найнижче значення з травня 2021р та третє найнижче місячне значення в історії. І це у той час, коли навіть брехун Вітренко визнає, що вже у січні Україні не вистачить газу на 250 мільйонів доларів, а у лютому більше ніж на 500 мільйонів. Знаєте, ці пріорітети Зеленського та його банди нагадують мені початок пандемії, коли у лютому 2020 року Зеленський та Ко продали закордон понад тисячу тонн масок зі стратегічних резервів. І всі ми пам'ятаємо, скільки людей померло через те, що в країні критично не вистачало елементарних засобів захисту.
І ось чергова історія з газом, царювання клоуна привело до того, що було повністю знищенна енергетична незалежність від кремля, яка вибудовувалась роками командою Петра Порошенка, мало цього, є реальна загроза залишити країну без тепла та електрики зимою через тотальну некомпетентність Зеленського та гігантську корупцію, яка перевершила навіть корупцію за часів Януковича.
За 11 місяців 2021р було експортовано понад 2 млрд куб м газу, а за весь час (з минулого року) - майже 2,4 млрд куб м. За інформацією АТ "Укртрансгаз", запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок грудня становили 16,0 млрд кубометрів, зменшившись у листопаді на 2 млрд куб. м. Очільник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон надіслав лист-попередження президенту України Володимиру Зеленському, уряду та НКРЕКП, в якому заявляє, що Україні бракує близько півтора мільярда кубометрів газу для проходження опалювального сезону. «Оператор ГТС» звертає увагу, що очікуваний дефіцит газу в опалювальному сезоні 2021-2022 рр. під час пікового похолодання в січні 2022 р. - 128 млн кубометрів, в лютому - 240 млн кубометрів. Прогнозний дефіцит в березні - 1100 млн кубометрів.
https://www.youtube.com/watch?v=2ddI5WyT_hE
Багато хто його вважав клоуном і до обрання президентом
Щодо Тимошенко - можливо її рейтинг як політика року навіть спеціально занизили. Підтримка народу в неї дійсно висока. І це не дивно, вона завжди боролася проти кланово-олігархічною системою.
Тимошенко єдина, хто про народ піклується. Про це свідчить і її новий курс, і підтримка народу величезна, і її останні заяви щодо завищених цін на продукти харчування...
Не розумію як взагалі можна хоч якусь краплю довіри мати до цих двох. А от приводів розчаровуватися в Тимошенко не бачу. Довіра до неї мені здається набагато вища..