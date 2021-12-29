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Демініціативи (80) Зеленський (17531) опитування (1405) Порошенко (13191) Тимошенко (4640)

45% українців вважають Зеленського розчаруванням року, - Демініціативи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

45% українців вважають Зеленського розчаруванням року, - Демініціативи

45,1% українців вважають президента України Володимира Зеленського розчаруванням року, тоді як 17,3% українців вважають його політиком року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі результати загальнонаціонального дослідження оприлюднив фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

Читайте також: Зеленського та Порошенка у другому турі президентських виборів готові підтримати по 50% українців, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова

За даними опитування, 8,1% опитаних вважають "політиком року" екс-спікера парламенту Дмитра Разумкова, 8% - лідера партії "Євросолідарність" Петра Порошенка. Також у категорії "політик року" згадали лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко (4,4%), лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка (3,7%), екс-нардепа Євгена Мураєва (3,4%), лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка (1,8%), лідера "Української стратегії" Володимира Гройсмана (1,4%), народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука (1,2%), мера Києва Віталія Кличка (1,1%), шоумена Сергія Притулу (1%).

14,6% відповіли на прохання назвати політиків року "немає таких". 8,5% респондентів назвали розчаруванням року Порошенка, 3,2% - Медведчука, 3% - Разумкова, 1,5% - Тимошенко, 1,2% - нардепа Миколу Тищенка ("Слуга народу"), 1,2% - нардепа Іллю Киву (фракція "Опозиційна платформа - За життя"), 1,1% - прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, 1% - Віталія Кличка. 3% вважають розчаруванням року всіх представлених політиків.

Крім того, 8,5% опитаних назвали символом 2021 року - людиною року президента Зеленського. Також людиною року українці вважають Порошенка (3,6%), Разумкова (3,3%), Ангелу Меркель (3,1%), Ілона Маска (3%), Джо Байдена (2,7%).

Серед тих, кого назвали більше ніж 1% опитаних, були також Юлія Тимошенко (1,8%), журналіст Дмитро Гордон (1,3%), Євген Мураєв (1,2%), боксер Олександр Усик (1,2%), Володимир Путін (1,1%), Сергій Притула (1%), медики/лікарі (1%). Для 11,3% респондентів таких "авторитетів" узагалі немає, 31,1% не змогли дати відповідь, а ще 7,1% відмовилися відповідати на це відкрите запитання.

Читайте також: Гордон очолив рейтинг президентів серед не політиків, - опитування

Загальнонаціональне дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих територій Криму і Донецької та Луганської областей.

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.
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Топ коментарі
+53
25% навіть не зачаровувались.
Залишається 30% повних ідіотів, які слухають по тєлєвізару про покращення і радіють.
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29.12.2021 12:26
+47
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29.12.2021 12:30
+27
Да весь мир также думает, что это просто ничтожество мелкое и жадное
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29.12.2021 12:26
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847 ДНО ГОДА так будет точнее
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29.12.2021 14:08 Відповісти
да,в этом году сам Зеленский и много членов его команды попадали действительно в очень резонансные "зашквары".даже успехи в сотрудничестве с западом в части обороны и совместных военнопроиышленных производств с Турцией выглядят менее эфективно.В общем,не зеленского это был год,однозначно.
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29.12.2021 14:23 Відповісти
потому что он только на словах делает реформы, а нужно без слов делать. Даже самую громкую реформу засрал - прямую демократию, как в Швейцарии. Сделали фигню какую-то поломанную, и невозможно вообще по этой реформе народу что-то провести. Сплошное вранье и реформы все такие же брехливые и не такие, как в той же Швейцарии. Его реформы - это сплошной фейк и манипуляции, чтобы дольше у власти задержаться. Ничем не отличается от Порошенко получается. Потратил драгоценное время народа и ничего не сделал...
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29.12.2021 14:38 Відповісти
Нарид за персонажа из сериала голосует - какая, к черту, прямая демократия?
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29.12.2021 19:53 Відповісти
а сейчас опросы показывают кандидатом в президенты Гордона.... дебилизм неисправим...
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30.12.2021 07:55 Відповісти
Якщо людина дурна - то це надовго! Забагато дурнів в Україні, чи то їжа така, чи вода?
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30.12.2021 08:42 Відповісти
фізіологічєскі отлічаєтся, кацап опзж-опний((((
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29.12.2021 20:38 Відповісти
Петюня.давай возаращайся на Родину.Тебе на цензоре уже и рейтинг нарисовали,ждемс
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29.12.2021 14:46 Відповісти
так он вернется, что тогда вскукарекнишь, подолахтинец ?
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29.12.2021 14:56 Відповісти
зеленський це дебіл десятиріччя
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29.12.2021 14:51 Відповісти
За всі роки незалежності України.
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29.12.2021 19:25 Відповісти
тисячоліття!!!
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29.12.2021 20:39 Відповісти
8,5 % самые упоротые😁😁
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29.12.2021 14:55 Відповісти
Или враги! Ждут - не дождутся прихода России.
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30.12.2021 08:44 Відповісти
Щоб розчаруватися, спочатку треба бути очарованим.
45,1 +17,3 = 62,4%. Ще близько 10% неспроможна взагалі висловлювати думки.
Жах!! Кількість дупоголових в країні більша ніж достатньо для руйнації всього створено людьми.
Може таки дустом їх?
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29.12.2021 15:14 Відповісти
Яке розчарування!?..., це катастрофа!
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29.12.2021 15:49 Відповісти
Ничего. Зиму еще как то Украина перезимует,даже не смотря на то,что зеленые дебилы все развалили и разворовали. А вот весной,когда надо будет наполнять газовые хранилища,тупые избиратели осла с удивлением узнают,что денег на это нет. И удивятся не только платежкам,но и новым ценам в магазинах.,,Высокий,, рейтинг их обосравшегося доживает последние дни--дальше пробивание дна даже от самых ждущих халявы совков и поклонников 95 шапито. Вы сделали это вместе,олигофрены.
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29.12.2021 15:55 Відповісти
ОНО не разочарование года---ОНО позор НАЦИИ
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29.12.2021 16:34 Відповісти
ВИРОК нації!
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29.12.2021 20:40 Відповісти
Ну, вирок можна і оскаржити...якось
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30.12.2021 05:23 Відповісти
Оскарженню не підлягає!
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30.12.2021 08:46 Відповісти
та если бы у нас та НАЦИЯ была, то такого маланца даже не рассматривали !
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30.12.2021 08:41 Відповісти
17,3% українців вважають ЗЄ політиком року.
8,1% опитаних вважають "політиком року" екс-спікера парламенту Дмитра Разумкова

Почти 1/4 часть населения Украины клинические дебилы. А некоторые удивляются почему мы так живем.
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29.12.2021 16:08 Відповісти
то 55% дебіли?
чи як зрозуміти мудрий нарід?
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29.12.2021 16:12 Відповісти
Разочарование это мягко сказано.
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29.12.2021 16:19 Відповісти
Буба криворогий, найвелычнниша шмаркля вселенной не разочарование, этот криворогий дрыщ - позор Украины, ЗЕбанутые шакалы превратили нашу страну в Авгиевые конюшни, после этого быдла не один год прийдется выгребать всю эту ЗЕленую плесень с Украины.
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29.12.2021 16:27 Відповісти
Цей маланьский огризок не разочарування року а зрадник року ...!!!
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29.12.2021 17:02 Відповісти
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)




29 Декабря 15:03
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За кордон продано рекордну кількість газу - в той час, коли його не вистачає Україні для проходження зими




Згідно з даними ТОВ «Оператор ГТС України» у листопаді 2021 кількість проданого газу за кордон досягло історичного рекорду - 566 млн куб м, на 24% (109 млн) більше, ніж у жовтні. У порівнянні з листопадом 2020 експорт зріс у 3,7 разів.

Причому експорт газу у листопаді у 53 рази був вищим, ніж імпорт. Так, імпорт газу у листопаді був мінімальним - 10,7 млн куб м, у 14 разів менше, ніж у жовтні. Це найнижче значення з травня 2021р та третє найнижче місячне значення в історії. І це у той час, коли навіть брехун Вітренко визнає, що вже у січні Україні не вистачить газу на 250 мільйонів доларів, а у лютому більше ніж на 500 мільйонів. Знаєте, ці пріорітети Зеленського та його банди нагадують мені початок пандемії, коли у лютому 2020 року Зеленський та Ко продали закордон понад тисячу тонн масок зі стратегічних резервів. І всі ми пам'ятаємо, скільки людей померло через те, що в країні критично не вистачало елементарних засобів захисту.

І ось чергова історія з газом, царювання клоуна привело до того, що було повністю знищенна енергетична незалежність від кремля, яка вибудовувалась роками командою Петра Порошенка, мало цього, є реальна загроза залишити країну без тепла та електрики зимою через тотальну некомпетентність Зеленського та гігантську корупцію, яка перевершила навіть корупцію за часів Януковича.

За 11 місяців 2021р було експортовано понад 2 млрд куб м газу, а за весь час (з минулого року) - майже 2,4 млрд куб м. За інформацією АТ "Укртрансгаз", запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок грудня становили 16,0 млрд кубометрів, зменшившись у листопаді на 2 млрд куб. м. Очільник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон надіслав лист-попередження президенту України Володимиру Зеленському, уряду та НКРЕКП, в якому заявляє, що Україні бракує близько півтора мільярда кубометрів газу для проходження опалювального сезону. «Оператор ГТС» звертає увагу, що очікуваний дефіцит газу в опалювальному сезоні 2021-2022 рр. під час пікового похолодання в січні 2022 р. - 128 млн кубометрів, в лютому - 240 млн кубометрів. Прогнозний дефіцит в березні - 1100 млн кубометрів.
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29.12.2021 17:14 Відповісти
Как определить проплаченного бота? Очень просто - оно вбрасывает заранее переваренное кем-то дерьмо в виде неких статистических отчетов. Не нужно так палиться
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29.12.2021 17:23 Відповісти
Непонятно: как можно очароваться и разочароваться в пустом месте?!
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29.12.2021 17:15 Відповісти
Вот такие они дорожки-тропки.
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29.12.2021 18:31 Відповісти
До жирафів доходить на 9-й день, а до цих "розчарованих" через 2,5 роки і то з цих процентів треба вирахувати 25. Скільки ще треба, щоб облуда з очей спала?
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29.12.2021 17:26 Відповісти
національна ганьба
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29.12.2021 17:34 Відповісти
Зелена свинота! Поганою мітлою гнати з влади.
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29.12.2021 17:38 Відповісти
Щоб цей непотріб вишкрябати звідти потрібна дуже міцна та надійна мітла.
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29.12.2021 19:27 Відповісти
просрати 5 років життя, що б щось зрозуміти, а до 2019 "мудрості" ні... барани, як в школі вчаться, так і на виборах голосують...
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29.12.2021 18:09 Відповісти
45% ?
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29.12.2021 18:50 Відповісти
и шо вы думаете,это стадо баранов будет и дальше голосовать за пороха и зебила.
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29.12.2021 18:59 Відповісти
Вангую) Следующим презедентом будет Медвидчук))
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29.12.2021 19:04 Відповісти
Это вряд ли, у него рожа, как у итальянского мафиози... Злобное створиння
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29.12.2021 19:33 Відповісти
Ну у Зели тоже рожа была так себе и нече презедент) Никогда его не любил но голосовал за него))
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29.12.2021 19:37 Відповісти
И как,доволен(на)? Я так понял с полом пока тоже не определились?
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29.12.2021 22:06 Відповісти
Остальные разочаровались ещё в прошлом году!
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29.12.2021 19:21 Відповісти
А впереди будущий год, ещё большие разочарования ждут...
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29.12.2021 22:54 Відповісти
Зеленський - знову розчарування року | Віталій Портников

https://www.youtube.com/watch?v=2ddI5WyT_hE
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29.12.2021 19:48 Відповісти
Ну так а що ви він ігруна на роялі самі знаєте,чим,хотіли,зе-придурки? лишбинєпарашенко...
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29.12.2021 20:01 Відповісти
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29.12.2021 20:10 Відповісти
п. Зеленський два дні до страшного нового року. А Ви мовчите, поясніть всім з 01.01 22 ціну на газ, воду, світло, продукти? Ви що йолуп?
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29.12.2021 21:06 Відповісти
Розачарування?
Багато хто його вважав клоуном і до обрання президентом
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29.12.2021 21:41 Відповісти
Ха-ха-ха, нашли политика года клоуна, вы что, лук ели, или просто так о#уеи??? Как вам хочется продвигать его вперёд, при его абсолютной безграмотности. Такого "политика" - мир не видел, ни одна страна не помнит, а вы носитесь с ним, как идиот с писаной торбой!
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29.12.2021 22:49 Відповісти
Всі про Зе і про Пороха... Юлю згадали... А те, що 1.1% людиною року вважають *****? Чи це зараховувати як похибку?
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30.12.2021 02:36 Відповісти
3,14расом Считают его Украинцы 100% ,а малоросье стадо пока ещё 45%
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30.12.2021 05:16 Відповісти
А от цікаво - а ця зеленя шмаркля читає хоч щось, що про нього пишуть?
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30.12.2021 05:28 Відповісти
Нет, не читает.Запрет на чтение,а то хвылюватся почне.
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30.12.2021 08:20 Відповісти
...а остальные сразу знали, что это чмо....
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30.12.2021 07:52 Відповісти
Да нет он не идиот. Он пришел с четким планом - как набить свои карманы , с своим партнером коломойским. Посмотрите что с ценами, єто следствие того что у власти ворюги .
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30.12.2021 08:30 Відповісти
Бери побольше - сдать страну Путину!
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30.12.2021 08:50 Відповісти
НЕ ВАЖЛИВИЙ МЕТОД, ВАЖЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ.
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30.12.2021 09:09 Відповісти
По крайней мере у Зеленского не отсырел, порох. Без единого выстрела, не повториться.
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30.12.2021 08:32 Відповісти
Вірніше - К А З Ё Л.
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30.12.2021 09:07 Відповісти
І розчарування року, і політик року.... усюди встигає, а паралельно останні соки з України вижимає. Порошенко не краще. Злочинці вищого гатунку.
Щодо Тимошенко - можливо її рейтинг як політика року навіть спеціально занизили. Підтримка народу в неї дійсно висока. І це не дивно, вона завжди боролася проти кланово-олігархічною системою.
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30.12.2021 12:05 Відповісти
У мене навіть нема сумнівів, що політиком року має бути Тимошенко. Зеленський... Порошенко... про що взагалі йде мова?! Сором українського народу, зрадники і крадії.
Тимошенко єдина, хто про народ піклується. Про це свідчить і її новий курс, і підтримка народу величезна, і її останні заяви щодо завищених цін на продукти харчування...
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30.12.2021 17:21 Відповісти
Я думаю Зєля не просто розчарування, а й сором і зрада. Порох - та сама історія...
Не розумію як взагалі можна хоч якусь краплю довіри мати до цих двох. А от приводів розчаровуватися в Тимошенко не бачу. Довіра до неї мені здається набагато вища..
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31.12.2021 13:37 Відповісти
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