РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13760 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Борьба с коронавирусом
2 293 35
вакцина (3810) здоровье (1376) ЦОЗ (267) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Противопоказания к вакцинации против COVID-19 имеют менее 1% взрослых украинцев, - ЦОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Противопоказания к вакцинации против COVID-19 имеют менее 1% взрослых украинцев, - ЦОЗ

По данным октябрьского опроса, почти четверть украинцев, не желающих вакцинироваться от COVID-19, считают, что у них есть медицинские противопоказания к прививке от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья.

"На самом деле людей с противопоказаниями к вакцинации менее 1% от взрослого населения Украины, ведь прививка полностью противопоказана только тем, кто имел тяжелую аллергическую реакцию на первую дозу вакцины или на один из ее компонентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди, имеющие сопутствующие болезни, часто боятся прививаться из-за того, что считают, что вакцина может им повредить, но это неправда.

"Всем людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно вакцинироваться от COVID-19, ведь болезнь у них протекает значительно тяжелее и может дать очень серьезные осложнения", - уверяет Вера Горбачева, кардиолог, кандидат медицинских наук и заведующая диагностическим отделом Центра инновационных медицинских технологий Национальной Академии наук Украины.

Также нужно прививаться людям с сахарным диабетом и эндокринными заболеваниями, ведь коронавирусная болезнь может быть для них крайне опасной. Убедить людей с заболеваниями щитовидной железы значительно труднее. Ведь ошибочно считают, что аутоиммунные заболевания являются абсолютным противопоказанием.

Не менее важно прививаться людям с онкологическими болезнями, ведь у них очень высокий риск умереть вследствие осложнений COVID-19.

Читайте: 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации, - ЦОЗ

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
я не болен и нехер меня лечить
показать весь комментарий
29.12.2021 13:26
+11
Дадада, а в Киеве соответственно пропорции в день минимум 2-3 тыщщи, ато и все 10000, не успевают трупы с улиц убирать.

Пешы исчо.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:48
+7
Микола тышостахановец??? Ботоваксеры уже двенедели в запое творческом,всех распустили, а ты тут про села сочиняешь Куратору скажи что тебя обосали и засмеяли, ты провалил задание
показать весь комментарий
29.12.2021 15:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я не болен и нехер меня лечить
показать весь комментарий
29.12.2021 13:26 Ответить
Це ти розумним людям можеш казати.
А психам -ні вони 1000% переконані що тебе ще вдасться "спасти"!
показать весь комментарий
29.12.2021 13:31 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2021 13:34 Ответить
Где прививают Омикроном?? На сегодня это самая эффективная вакцина от смертоносной Дельты..😀
показать весь комментарий
29.12.2021 13:30 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2021 13:33 Ответить
вы не пробовали мочу молодого поросенка?))))
показать весь комментарий
29.12.2021 13:34 Ответить
Тобі допомогла.
показать весь комментарий
29.12.2021 14:59 Ответить
У коли-котлеты спроси. Он от ковида ковидом вакцинировался.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:49 Ответить
Антиваксам смішно. В селі, де живуть мої батьки раніше було 4-5 смертей на тиждень, зараз щодня 2-3 похорони. Продовжуйте сміятися, дегенерати.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:38 Ответить
Дадада, а в Киеве соответственно пропорции в день минимум 2-3 тыщщи, ато и все 10000, не успевают трупы с улиц убирать.

Пешы исчо.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:48 Ответить
"Вы не понимаете, это другое"
показать весь комментарий
29.12.2021 14:33 Ответить
Так село за год дожно вымереть
показать весь комментарий
29.12.2021 14:36 Ответить
********, как село называется? Это ж катастрофа, такая смертность. В стране сейчас все нормуль, жёлтая зона, зелёная на пятки наступает
показать весь комментарий
29.12.2021 14:18 Ответить
мабуть твої батьки вже самі залишились...а до кіньця тижня ще чотири дні...
показать весь комментарий
29.12.2021 14:44 Ответить
Микола тышостахановец??? Ботоваксеры уже двенедели в запое творческом,всех распустили, а ты тут про села сочиняешь Куратору скажи что тебя обосали и засмеяли, ты провалил задание
показать весь комментарий
29.12.2021 15:45 Ответить
все умершие были вакцинированы?
показать весь комментарий
29.12.2021 17:55 Ответить
Яке ж ти кумедне!
показать весь комментарий
29.12.2021 21:09 Ответить
Як цю "відому "лікарку назвати навіть не знаю. Всі вчені говорять ,що анкологія, хто переніс алергатичний шок --не можуть вакцинуватись , а ця --за.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:39 Ответить
1% избранных ?
показать весь комментарий
29.12.2021 14:31 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2021 14:35 Ответить
Самое главное, что нет доверия ни к правителям, ни к врачам. Все понимают, что ковид появился не сам по себе. А теперь надо срочно всех привить.
Может быть это и безопасно, но полезно ли...
показать весь комментарий
29.12.2021 14:39 Ответить
У нас тоже несколько омикронов поймали.
показать весь комментарий
29.12.2021 14:41 Ответить
Пусть государство гарантирует компенсацию за последствия вакцинации и количество желающих увеличится в разы. А пока вы вешаете ответственность на население, то позвольте населению самому решать свою долю. Пусть эта умная кобыла советует своим родителям, когда у них будет тот букет болячек, которые она назвала.
показать весь комментарий
29.12.2021 14:59 Ответить
Так осложнения от прививки КРАЙНЕ редки. На уровне десять в минус пятой примерно, причем в смертельных случаев раз в сто меньше. А летальность от вируса - на уровне 1.5-2%. Так что вы опасаетесь не того, чего надо
показать весь комментарий
29.12.2021 16:07 Ответить
Значит тем более государство может спокойно выдвать, к примеру, миллиард, если что. если случаи крайне редки, то государство не рискует деньгами
показать весь комментарий
29.12.2021 17:57 Ответить
А нафига? Поощрять идиотов? Вы же потом начнете рассказывать, что "само государство признало опасность! А-а-а, мы все умрем!"
показать весь комментарий
30.12.2021 19:24 Ответить
Скільки ж дегенератів у коментарях.
показать весь комментарий
29.12.2021 15:13 Ответить
вас одного заждались, но нарешті дочекались
показать весь комментарий
29.12.2021 15:46 Ответить
Продолжайте вести наблюдение,мы с вами свяжемся
показать весь комментарий
29.12.2021 15:47 Ответить
Намагайся написати все в одному коментарі, бо кліповість мислення нічого хорошого не дає.
показать весь комментарий
29.12.2021 16:34 Ответить
Горбачова має дати відповідь, для чого вірус ,буде пробувати заразити людину хвору на онкологію,спід,теберкульоз, гепатит ,і т д і т ,п ,якщо вірус сам боїться заразитися цими хворобами.???
показать весь комментарий
29.12.2021 15:49 Ответить
Как неожиданно,уже и противопоказания появились,странно откуда 1%?Про побочки скажут через год или два?
показать весь комментарий
29.12.2021 15:50 Ответить
Про побочки все известно с момента начала применения.
показать весь комментарий
29.12.2021 16:08 Ответить
Вера Горбачёва "уверяет", а платить за осложнения будет ?
показать весь комментарий
29.12.2021 18:19 Ответить
 
 