Противопоказания к вакцинации против COVID-19 имеют менее 1% взрослых украинцев, - ЦОЗ

По данным октябрьского опроса, почти четверть украинцев, не желающих вакцинироваться от COVID-19, считают, что у них есть медицинские противопоказания к прививке от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья.

"На самом деле людей с противопоказаниями к вакцинации менее 1% от взрослого населения Украины, ведь прививка полностью противопоказана только тем, кто имел тяжелую аллергическую реакцию на первую дозу вакцины или на один из ее компонентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди, имеющие сопутствующие болезни, часто боятся прививаться из-за того, что считают, что вакцина может им повредить, но это неправда.

"Всем людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно вакцинироваться от COVID-19, ведь болезнь у них протекает значительно тяжелее и может дать очень серьезные осложнения", - уверяет Вера Горбачева, кардиолог, кандидат медицинских наук и заведующая диагностическим отделом Центра инновационных медицинских технологий Национальной Академии наук Украины.

Также нужно прививаться людям с сахарным диабетом и эндокринными заболеваниями, ведь коронавирусная болезнь может быть для них крайне опасной. Убедить людей с заболеваниями щитовидной железы значительно труднее. Ведь ошибочно считают, что аутоиммунные заболевания являются абсолютным противопоказанием.

Не менее важно прививаться людям с онкологическими болезнями, ведь у них очень высокий риск умереть вследствие осложнений COVID-19.

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