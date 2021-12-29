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Предложение украинской делегации по внеочередному заседанию ТКГ было отвергнуто, - Костин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Предложение украинской делегации по внеочередному заседанию ТКГ было отвергнуто, - Костин

Предложение Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу по проведению внеочередного заседания 29 декабря было отвергнуто.

Об этом сообщил и.о. первого заместителя делегации Андрей Костин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее Костин направлял письмо в адрес ОБСЕ с просьбой провести такое заседание в связи с нарушениями российскими наемниками режима прекращения огня на востоке Украины.

"Предложение нашей делегации о проведении сегодня внеочередного заседания ТКГ в связи с нарушениями режима прекращения огня было отвергнуто", - рассказал Костин.

Он добавил, что в Украинской делегации в ТКГ по-прежнему привержены необходимости соблюдения Мер по усилению режима прекращения огня, согласованных в ТКГ в июле 2020 года и будут прилагать все необходимые усилия к деэскалации ситуации на линии разграничения.

Также читайте: Россия уже год блокирует обсуждение в ТКГ плана действий по реализации Минских соглашений, - "слуга народа" Костин

Следующее очередное заседание ТКГ состоится 26 января 2022 года.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Це мазохізм якийсь !!! Невже цій владі подобається коли москалі харкають їм в обличчя ?
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29.12.2021 15:04
+6
10 кроків капітуляції запропонували. Жодної вимоги до загарбника. А він ще й комизиться? Може на коліна станьте.
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29.12.2021 15:20
+5
хватит метать бисер перед свиньями. ваше совковое правительство неинтересно уже даже совку
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29.12.2021 14:58
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хватит метать бисер перед свиньями. ваше совковое правительство неинтересно уже даже совку
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29.12.2021 14:58 Ответить
Одностороннее перемирие изначально не подразумевало того, что по Украине не будут стрелять. Ермак пообещал, что сепары будут в безопасности. Вот если бы по сепарам прилетело, то ТКГ непременно бы собралась и наказала бы украинских солдат. А так не о чем и говорить
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29.12.2021 15:02 Ответить
Це мазохізм якийсь !!! Невже цій владі подобається коли москалі харкають їм в обличчя ?
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29.12.2021 15:04 Ответить
Они к нападению вообще то готовы. Какая там ТКГ?
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29.12.2021 15:05 Ответить
Тетрагидроканнабинол
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29.12.2021 15:50 Ответить
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29.12.2021 15:51 Ответить
Пока лечимся
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29.12.2021 15:52 Ответить
стрельнуть надо в какую-нибудь кучу метал-хлама на той стороне из байрактара и вмиг соберутся...
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29.12.2021 15:07 Ответить
10 кроків капітуляції запропонували. Жодної вимоги до загарбника. А він ще й комизиться? Може на коліна станьте.
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29.12.2021 15:20 Ответить
На коліна поставили Україну ВИ, коли ВАШ порошок на костях 15 тисяч громадян України підписав кабальні Мінські угоди, про які Х*уйло говорить щодня, бо в них закладено міни під Україною.
А Зеленський тепер має нейтралізувати цю злочинну оборудку!
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29.12.2021 15:46 Ответить
А вы представляете себе последствия, если бы в 14 и 15 годах орков не остановили пусть даже такой ценой? Вы уверены что сделали бы лучше Пороха? Варианты на то время в студию! Или вы хотели чтобы положили сотни тысяч людей?
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29.12.2021 15:50 Ответить
Чому порохло не зупиняло орків, коли при Ющенкові було в Раді Національної Безпеки і Оборони? Чому не дбало про армію, а про кишені? Чому Порохло не зупиняло орків ще раніше, коли засновувало партію разом з Медведчуком? Чому порохло не зупиняло орків, коли було міністром іноземних справ? Чому порохло не зупиняло орків, коли було міністром орків - міністром економіки і торгівлі Януковича?

Порохло - це чиновник, який сидів у найвищій владі П'ЯТНАДЦЯТЬ РОКІВ. При цьому країна настільки ослабла, що ворог не міг цим не скористатися - а ось чиновник, який мав дбати про державу, але дбав виключно за себе - за ці роки став мультимільярдером...
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29.12.2021 16:03 Ответить
Нахріна ж ВАШ вазелінський "формулу штайнмаєра лаврова" підписував? Бо "мінські" неможливо виконати, а значить і капітулвати?
До речі, коли НАШ Порошенко зупинив *****, ваш ВАЗеленський в моцкві цюцюркою по роялю возив.
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29.12.2021 16:01 Ответить
Ваш порохло "зупиняв" окупантів х*уйла котлами, де гинули хлопці, і вибухами на всіх найбільших складах ***********. Він "зупиняв" х*уйла генералами свого "СБУ" і помічниками Гройсмана - які по сумісництву були шпигунами х*уйла! Він зупиняв х*уйла, віддавши в руки Медведчука половину українського дизпалива, а терористам х*уйла - контейнери з готівкою в доларах!
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29.12.2021 16:21 Ответить
По факту є що сказати, чи передвиборчу методичку ***** продовжите цитувати? Не втомились, за два з половиною роки?
Може про оточення вазеліна погамонимо? Чи про те, чому ви в Польщі, а не в Україні, поряд зі своїм ідолом? Невже не бажаєте пірнути в "кінець епохи бідності", зі скумбрією по 8 гривень, від вазелінської?
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29.12.2021 16:35 Ответить
Только стена, ров с крокодилами и полная заморозка сношений с этой Швейцарией… и двигаемся дальше! Иначе эта клоака нас затянет в болото с гавном - где раша успешно и сидит. Вы ж понимаете что ей одной там сидеть скучно -вот она всех бывших совков туда и собирает, вместе и теплее и веселее и гавна много!
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29.12.2021 15:22 Ответить
а чого ви "мельтешите" - ведіть себе із самоповагою - тоді і ворог до вас по іншому буде відноситьсь ...
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29.12.2021 15:37 Ответить
Какого хр.ена? Поставьте им ультиматум - если будут продолжать обстрелы вопреки договоренностям - накроем на.х все передовые позиции орков! Сколько можно церемониться???
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29.12.2021 15:38 Ответить
Накроем чем, отым шо на рояле играют?
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29.12.2021 17:10 Ответить
А як хотілось здатись під ялинку. Зелені утиркі
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29.12.2021 16:12 Ответить
ну а як 10 кроків на зустріч друзям від Козиря в Комерсанті. Щось не вигорає ! Чи може Путін не хоче, щоб клоуни путались під ногами, коли він підморгує Байдену та НАТО. Леонід Данилович своєчасно відскочив з нудистського пляжу. Все таки він був єдиним українцем в цій гоп компанії а його так хотіли використати втемну, однак він як заслужений преферансист, на раз розгадав, що зелені грають "крапленими картами" і в них в рукавах тільки бубнові тузи (в царскій Росії на армяках зека. які сиділи за шахрайство, пришивали бубнову масть)
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29.12.2021 16:22 Ответить
Після того, як першого зама комісії зробили МО, Єрмак призначив в ТКГ виконуючого обовязки першого зама Костіна, оце так рівень комісії навіть не те що голови, першого зама немає, а є виконуючий обовязки. Це свідоме нехтування чи просто пох......м ? Який преджставник то така і відповідь. Там напевно і відповіді немає, а просто послали жестами.
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29.12.2021 16:28 Ответить
 
 