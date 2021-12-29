Предложение украинской делегации по внеочередному заседанию ТКГ было отвергнуто, - Костин
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Предложение Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу по проведению внеочередного заседания 29 декабря было отвергнуто.
Об этом сообщил и.о. первого заместителя делегации Андрей Костин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Ранее Костин направлял письмо в адрес ОБСЕ с просьбой провести такое заседание в связи с нарушениями российскими наемниками режима прекращения огня на востоке Украины.
"Предложение нашей делегации о проведении сегодня внеочередного заседания ТКГ в связи с нарушениями режима прекращения огня было отвергнуто", - рассказал Костин.
Он добавил, что в Украинской делегации в ТКГ по-прежнему привержены необходимости соблюдения Мер по усилению режима прекращения огня, согласованных в ТКГ в июле 2020 года и будут прилагать все необходимые усилия к деэскалации ситуации на линии разграничения.
Следующее очередное заседание ТКГ состоится 26 января 2022 года.
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А Зеленський тепер має нейтралізувати цю злочинну оборудку!
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штайнмаєралаврова" підписував? Бо "мінські" неможливо виконати, а значить і капітулвати?
До речі, коли НАШ Порошенко зупинив *****, ваш ВАЗеленський в моцкві цюцюркою по роялю возив.
Може про оточення вазеліна погамонимо? Чи про те, чому ви в Польщі, а не в Україні, поряд зі своїм ідолом? Невже не бажаєте пірнути в "кінець епохи бідності", зі скумбрією по 8 гривень, від вазелінської?